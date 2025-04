Η συνταγή της αποτυχίας: Ο Μπεν Άφλεκ εξηγεί γιατί δεν κράτησε ο γάμος του με την Τζένιφερ Λόπεζ

Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες φήμες ότι υπάρχει πρόβλημα στον γάμο τους. Περίπου οκτώ μήνες από την αίτηση διαζυγίου της Τζένιφερ Λόπεζ, αλλά και περίπου 120 μέρες από τότε που έπεσαν και τυπικά οι τίτλοι τέλους στη σχέση τους. Ωστόσο, όπου βρεθεί και όπου σταθεί ο Μπεν Άφλεκ το τελευταίο διάστημα, μια ερώτηση για την JLo θα του γίνει.

Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ο 52χρονος σταρ του Χόλιγουντ κάνει «παρέλασει» από τις τηλεοπτικές εκπομπές και τα περιοδικά, προκειμένου να προωθήσει τη νέα του ταινία «The Accountant 2». Κάπως έτσι βρέθηκε στο Morning Joe του MSNBC, μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του Τζον Μπέρνταλ και η ερώτηση για την Τζένιφερ Λόπεζ και τους λόγους του χωρισμού δεν άργησε να έρθει.

«Οι άνθρωποι που αγαπάς περισσότερο είναι αυτοί που σε τρελαίνουν πιο πολύ» ήταν η αφοπλιστική απάντηση του Μπεν Άφλεκ, που ενώ εδώ και μήνες έμενε σιωπηλός, τις τελευταίες εβδομάδες έχει μιλήσει περισσότερο από ποτέ για την 55χρονη pop star.

«Το χιούμορ παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτού του τύπου τις σχέσεις» συμπλήρωσε ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος, έστω κι αν οι περισσότερες φωτογραφίες τον δείχνουν θλιμμένο.

