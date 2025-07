Ο Μπίλι Τζόελ δε θέλει να μιλάει για τη ζωή του – Το παρασκήνιο ενός αποκαλυπτικού ντοκιμαντέρ για τον θρύλο της ποπ

Το 2011, ο τραγουδοποιός και θρύλος της ποπ Μπίλι Τζόελ επέστρεψε μια προκαταβολή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταβάλει για τα απομνημονεύματά του στον επίδοξο εκδότη του, την HarperCollins. Προφανώς είχε συνυπογράψει ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο, όπως είχε προγραμματιστεί, αλλά τελικά αποφάσισε ότι δεν ήθελε να το εκδώσει.

«Χρειάστηκε να δουλέψω πάνω στη συγγραφή ενός βιβλίου για να συνειδητοποιήσω ότι δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ να μιλάω για το παρελθόν» είχε πει τότε συμπληρώνοντας ότι «η καλύτερη έκφραση της ζωής μου ήταν και παραμένει η μουσική μου».

Το Billy Joel: And So It Goes, ένα ντοκιμαντέρ δύο τμημάτων που μόλις έκανε πρεμιέρα στο HBO, μοιάζει με μια προσπάθεια να μείνει πιστό στο ίδιο βασικό ήθος, χωρίς να αποφεύγει τη δημόσια και ιδιωτική ζωή του Τζόελ όλα αυτά τα χρόνια.

110 τραγούδια από τα 121

Το πεντάωρο πρότζεκτ αφηγείται την ιστορία του τραγουδιστή και τραγουδοποιού, αλλά το κάνει δίνοντας προτεραιότητα στη μουσική του, σε περιεχόμενο και μορφή. «Έχει 121 τραγούδια στον κατάλογό του και εμείς χρησιμοποιήσαμε πάνω από 110», δήλωσε η Τζέσικα Λεβίν που σκηνοθέτησε την ταινία μαζί με τη Σούζαν Λέισι, περιγράφοντας πόσες ακριβώς μελωδίες του Τζόελ κατέληξαν τελικά στην ταινία.

«Είναι δελεαστικό να μελετήσει κανείς τους τίτλους και να υπολογίσει τα 10 άτυχα κομμάτια που δεν μπήκαν στο μοντάζ, αλλά στην πραγματικότητα είναι όλα εδώ» συμπληρώνει.

Υπάρχουν επίσης μερικές συνθέσεις που δεν ανήκουν στον Τζόελ στην ταινία, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία της μουσικής είναι δική του, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων προσαρμογών των μελωδιών του σε διακριτικό underscore. «Ήταν στόχος μας να τον χρησιμοποιήσουμε ως μουσική επένδυση, όχι απλώς να τον… πετάξουμε μέσα», δήλωσε η Λεβίν. «Είναι απόδειξη του βάθους και του εύρους του έργου του ότι μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό».

Ίσως λόγω της απόσυρσης του Τζόελ στα μέσα της δεκαετίας του ’90 από τη σύνθεση ποπ μουσικής, η ταινία δίνει σε κάθε άλμπουμ την αξία που του αναλογεί, ενώ παράλληλα ξεφεύγει από το χρονοδιάγραμμα της καριέρας του για να εμβαθύνει σε πιο προσωπικές ιστορίες

Τραγούδια ιστορίας της εργατικής τάξης

Πιο άμεσα αισθητό, το And So It Goes ακολουθεί τη δισκογραφία του Τζόελ με μεγαλύτερη πειθαρχία από πολλά μουσικά ντοκιμαντέρ, τα οποία τείνουν να χάνουν την παρακολούθηση των δίσκων της μεταγενέστερης περιόδου για να επικεντρωθούν σε πιο προσωπικές διακυμάνσεις.

«Αυτό προσδίδει μια αίσθηση σπουδαιότητας στα άλμπουμ του που είναι γεμάτα από τραγούδια ιστορίας της εργατικής τάξης, προσιτές μπαλάντες και ποπ που αλλάζουν στυλ» γράφει ο Jesse Hassenger στον Guardian.

Το υλικό σχετικά με την κληρονομιά του, για παράδειγμα, έρχεται αργότερα στην ταινία, μάλλον στην αρχή- η αφήγηση ξεκινά λίγο πολύ με τον ίδιο να παίζει μουσική ως νεαρός.

Ταυτόχρονα, ο ίδιος ο Τζόελ αποτελεί μέρος της ταινίας, παρά την προηγούμενη απροθυμία του να μιλήσει για τη ζωή του. Κάθισε με τη Λέισι για 10 συνεντεύξεις, χωρίς τίποτα να είναι εκτός ορίων. «Είπε, απλά πες την αλήθεια», δήλωσε η Λέισι, η οποία έχει μεγάλη εμπειρία στη σκιαγράφηση προφίλ καλλιτεχνών ως δημιουργός της σειράς American Masters του PBS- τα προηγούμενα έργα της στο HBO έχουν εμβαθύνει στον Στίβεν Σπίλμπεργκ και την Τζέιν Φόντα.

Υπάρχουν ακόμα κάποια θέματα στα οποία φαίνεται ότι ο Τζόελ πρέπει να έμεινε, αν όχι βουβός, ίσως απρόθυμος ή αδιάφορος. Το αν έχει λύσει ή όχι τα μακροχρόνια προβλήματά του με το αλκοόλ, για παράδειγμα, δεν συζητείται άμεσα, και ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε μόλις πέρυσι, γραμμένο από κοινού με έναν λιγότερο γνωστό τραγουδοποιό, μένει εντελώς ασχολίαστο. (Τα πιο πρόσφατα προβλήματα υγείας του ήρθαν μετά τις συνεντεύξεις).

«Υπάρχει όμως διορατικότητα μέσα από μια βαθιά κατάδυση στον έργο του Τζόελ» συνεχίζει ο Jesse Hassenger στον Guardian.

Ένα τραγούδι που μιλάει για κάτι άλλο

«Μόλις δείτε αυτή την ταινία, δεν θα ξανακούσετε ποτέ το Vienna με τον ίδιο τρόπο», είπε η Λέισι για το τραγούδι που έχει γίνει το αγαπημένο των συναυλιών και που η ταινία αποκαλύπτει ότι στην πραγματικότητα αφορά τον κυρίως απόντα πατέρα του Τζόελ.

«Ήξερα, όσες φορές κι αν είπε ότι δεν αφορούσε τον πατέρα του, ότι αφορούσε τον πατέρα του, και τελικά τον έκανα να το παραδεχτεί στην τελευταία συνέντευξη» αποκάλυψε η Λέισι.

«Αυτό το τραγούδι είναι ένα είδος κρυφής επιτυχίας. Δεν ήταν επιτυχία όταν βγήκε στο εμπορικό σουξέ του Τζόελ The Stranger- ήταν απλώς ένα τραγούδι του δίσκου. Και με την πάροδο των χρόνων κέρδισε όλο και μεγαλύτερη απήχηση στον κόσμο. Το γεγονός ότι είναι αρκετά ταλαντούχος ώστε να γράψει ένα τραγούδι σαν αυτό, που στην πραγματικότητα μιλάει για κάτι άλλο αλλά έχει αυτή την απίστευτη παγκόσμια αναγνώριση, είναι πραγματικά κάτι που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας».

Η πρώην σύζυγος και μάνατζερ

Στην πραγματικότητα, μερικές από τις καλύτερες παρατηρήσεις του ντοκιμαντέρ δεν προέρχονται από τον Τζόελ, αλλά από την πρώην σύζυγό του Ελίζαμπεθ Γουέμπερ, η οποία διετέλεσε και μάνατζέρ του τα πρώτα χρόνια.

«Στην αρχή, δεν ήθελε να μιλήσει για τα τραγούδια», είπε η Λέισι, χαρακτηρίζοντάς την ως περισσότερο επικεντρωμένη στην επιχειρηματική πλευρά στην οποία ήταν τόσο αναμεμειγμένη, και ίσως απρόθυμη να πει περισσότερα μετά από μια μακρά σιωπή για όλα τα θέματα του Τζόελ.

Αλλά τελικά μίλησε για τα πολλά τραγούδια που φαίνεται να έχουν γραφτεί για εκείνη, είτε πρόκειται για το γαμήλιο βασικό Just the Way You Are είτε για το πιο ακανθώδες Stiletto (το οποίο, όπως λέει, αν μη τι άλλο, περιγράφει τον Τζόελ με μεγαλύτερη ακρίβεια).

Η μουσική του Μπίλι έχει sampla-ριστεί πολύ στη ραπ

Το εν λόγω τραγούδι χρησιμοποιήθηκε επίσης ως sample από τον ράπερ Nas στο τραγούδι του Disciple, γι’ αυτό και αρχικά επικοινώνησε μαζί του για να πλαισιώσει προσωπικότητες όπως ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Μπρους Σπρίνγκστιν.

«Αρχίσαμε να κυνηγάμε τον Nas επειδή η μουσική του Μπίλι έχει sampla-ριστεί πολύ στη ραπ. Όμως άρχισε να μιλάει για τα άλλα τραγούδια και για το πώς ο πατέρας του λάτρευε το New York State of Mind, και καταλήξαμε να ξεφορτωθούμε το ραπ υλικό» δήλωσε η Λεβίν, συμπεριλαμβάνοντας αντ’ αυτού την πιο εμπεριστατωμένη εκτίμηση του Nas. «Έφερε μια ποίηση σε αυτό» εξηγεί η Λέισι.

Αν και άλλοι παρατηρητές και καλλιτέχνες όπως η Pink (που γνωρίζει προσωπικά τον Τζόελ) συζητούν την απόσυρση του Μπίλι από τη σύνθεση τραγουδιών, καμία απάντηση δε δίνεται.

Η Λέισι και η Λεβίν θα ήθελαν να ακούσουν κι άλλα από αυτόν. Αλλά καταλαβαίνουν γιατί παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα. «Αυτός είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης», δήλωσε η Λεβίν για τον μουσικό θρύλο που έχει διαγνωσθεί με εγκεφαλική διαταραχή. «Ζει όντως τη στιγμή».

*Το πρώτο μέρος από το And So It Goes: Billy Joel έκανε πρεμιέρα στο HBO στις 18 Ιουλίου και το δεύτερο μέρος στις 25 Ιουλίου.

*Με στοιχεία από theguardian.com