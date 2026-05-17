Ολυμπιακός: Η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Στην εμφάνιση του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ (1-1), αλλά και στην επόμενη μέρα των Πειραιωτών, αναφέρθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου, μετά το παιχνίδι με την Ένωση.

Αναλυτικά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δήλωσε:

«Σήμερα προσπαθήσαμε να κερδίσουμε. Μπήκαμε δυναμικά. Είχαμε τον έλεγχο, κάναμε πολλές ευκαιρίες και σκοράραμε. Θέλαμε να βάλουμε κι ένα γκολ, έτσι ώστε να μην έχουμε το μυαλό μας στο άλλο παιχνίδι και να μην είμαστε εξαρτημένοι από το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα. Δεν τα καταφέραμε. Από ένα μακρινό σουτ δεχτήκαμε το γκολ. Εμείς ισοφαρίσαμε, ισοφάρισε και ο Παναθηναϊκός και ευτυχώς εκπληρώθηκε ο στόχος μας».

Σε αυτά τα πλέι οφ ζήσαμε κάτι ιδιαίτερο. Αν εξαιρεθεί το πρώτο ματς όπου ουσιαστικά δεν έπαιξε ο Ολυμπιακός, στα υπόλοιπα ήταν καλύτερος. Γιατί πιστεύετε συνέβη αυτό; Και τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξετε ενόψει της νέας σεζόν;

«Στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα αυτός που έχει τις περισσότερες ευκαιρίες ή κυριαρχεί στον αγώνα, αλλά κερδίζεις αυτός που δεν κυριαρχεί. Οσο κι αν προσπαθήσαμε να είμαστε ανώτεροι από τους αντιπάλους μας, δεν καταφέραμε να πάρουμε τα αποτελέσματα επειδή δεν σκοράραμε.

Αυτό που σκεφτόμαστε είναι ότι προτιμάμε να είμαστε σε αυτή την κατάσταση, να είμαστε η ομάδα που δημιουργεί και θα έρθει η στιγμή που τα γκολ θα έρθουν. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να βελτιώσουμε αυτά που πρέπει ώστε να επιτευχθεί ο στόχος μας», ανέφερε ο Μεντιλίμπαρ.

Για να τελειώνουμε μια και καλή με την παραφιλογία που είχε ξεκινήσει από την πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ. Φανταζόμαστε θα συνεχίσετε κανονικά του χρόνου…

«Νομίζω πως ναι, έχουμε συμβόλαιο και δεν μου έχουν πει το αντίθετο»

Τί απ’ όλα συνέβη την περίοδο που δεν παίζατε καλά; Το Τσάμπιονς Λιγκ, κάτι άλλο;

«Είναι αλήθεια, αυτό συνέβη. Οταν τελείωσε το Τσάμπιονς Λιγκ φάνηκε ότι και η ομάδα μας και οι παίκτες μας σαν να κατέβασαν ταχύτητα. Πιστεύεις ότι τα έχεις δώσει όλα και ήρθε η στιγμή να κατεβάσεις τα χέρια, αλλά έπρεπε να είμαστε καλύτερα.

Όταν είχαμε το Τσάμπιονς Λιγκ, τα πηγαίναμε καλύτερα και στο πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, όμως, δεν παίρναμε τα αποτελέσματα. Δεν έγινε σκόπιμα, η ιδέα δεν ήταν αυτή. Μπορεί να συμβεί αυτό, και σε ομάδες, αλλά και σε μονάδες. Φάνηκε πως αυτό συνέβη», ανέφερε ο Μεντιλίμπαρ.

Ισως έπρεπε να κάνετε ροτέισον με περισσότερους παίκτες;

«Κάθε στιγμή κάνω αυτό που πιστεύω ότι είναι σωστό. Τώρα το να γυρίσουμε πίσω τον χρόνο, ούτε θα μας δώσει κάτι, ούτε θα μας προσφέρει κάτι. Κάνω γενικώς αρκετό ροτέισον. Αν δεν το έκανα τότε, πάει να πει ότι προφανώς κάτι είχα στο μυαλό μου».

Αφού είπατε ότι συνεχίζετε και του χρόνου, ο Ολυμπιακός χρειάζεται μεγάλη ανανέωση ή μικρές πινελιές στο ρόστερ;

«Δεν μπορείς να τα ξέρεις όλα πρώτα. Πρέπει να κάνετε υπομονή… Θέλω να συγχαρώ την ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα με την αξία της. Πρέπει στο ποδόσφαιρο να ξέρουμε να χάνουμε και να κερδίζουμε. Δεν ξέρω γιατί τραγουδούσαν οι οπαδοί της το όνομά του. Πρέπει να ξέρεις να χάνεις και να ξέρεις να κερδίζεις», κατέληξε ο Μεντιλίμπαρ.