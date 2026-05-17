Χανιά: Συλλαλητήρια για να κλείσει η βάση της Σούδας – «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
Διαδηλώσεις έγιναν τόσο στο κέντρο της πόλεις των Χανίων όσο και στον Μουζουρά Ακρωτηρίου - Οι συμμετέχοντες έφτασαν κοντά στη βάση της Σούδας
Με κύριο σύνθημα να κλείσει η αμερικανική βάση της Σούδας και να μην υπάρχει εμπλοκή της Ελλάδας σε κανένα πόλεμο, πραγματοποιήθηκε σήμερα διαδήλωση στο κέντρο της πόλης των Χανίων και πορεία διαμαρτυρίας προς τη βάση στο Ακρωτήρι.
Μαζική ήταν η συμμετοχή στις αντιπολεμικές κινητοποιήσεις στα Χανιά
Η διαδήλωση στην οποία συμμετείχαν φορείς σωματεία και πολίτες από όλη την Κρήτη ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι. Έξω από τη Δημοτική Αγορά Χανίων πραγματοποιήθηκαν ομιλίες ενώ αναρτήθηκε και ένα τεράστιο πανό στην πρόσοψη της αγοράς.
Διαδήλωση και στον Μουζουρά Ακρωτηρίου κοντά στη βάση της Σούδας
Ακολούθησε μεταφορά των πολιτών διαδηλωτών με λεωφορεία και μηχανοκίνητη πορεία στον Μουζουρά Ακρωτηρίου, η οποία αρχικά ανεκόπη από τις αστυνομικές δυνάμεις σε απόσταση από την είσοδο της βάσης.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επιτροπή αποτελούμενη από τον βουλευτή του ΚΚΕ Μανώλη Συντυχάκη, τον πρόεδρο της Παγκρήτιας Επιτροπής κατά των Βάσεων, δικηγόρο Μανώλη Παπαδομανωλάκη και τον περιφερειακό σύμβουλο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης, Αλέκο Μαρινάκη, ήρθαν σε επικοινωνία με την διοίκηση των αστυνομικών δυνάμεων με αποτέλεσμα να τους επιτραπεί να φτάσουν στην είσοδο όπου και παρέδωσαν ψήφισμα σχετικό με το αίτημα να κλείσει η αμερικανική βάση.
Υπάλληλοι της βάσης απομάκρυναν τσιμεντένια οδοφράγματα και δόθηκε η δυνατότητα στους εκατοντάδες διαδηλωτές να προσεγγίσουν την είσοδο σε απόσταση όμως δεκάδων μέτρων.
- Χανιά: Συλλαλητήρια για να κλείσει η βάση της Σούδας – «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
