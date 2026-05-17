Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε τρία αυτοκίνητα στο Γαλάτσι – Δείτε βίντεο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σοβαρό τροχαίο συνέβη στο Γαλάτσι, το πρωί της Κυριακής, όταν μεθυσμένος οδηγός χτύπησε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το περιστατικό έγινε στη συμβολή της οδού Σουρή και Φιλοθέης, με τον οδηγό να πέφτει πάνω σε τρία οχήματα και να προκαλεί σοβαρές φθορές σε δύο από αυτά.

Όταν αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο συνέλαβαν τον οδηγό, ο οποίος παρέμενε εντός του οχήματός του και φέρεται να δήλωσε εξ αρχής ότι επέστρεφε από νυχτερινή διασκέδαση.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ήταν σε κατάσταση προχωρημένης μέθης. Ο οδηγός συνελήφθη.

Δείτε βίντεο του Orange Press