Τσίπρας: «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά…» – Νέα ανάρτηση για την ανακοίνωση του νέου κόμματος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

«Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά…» είναι το μήνυμα του δεύτερου σύντομου βίντεο του πρώην πρωθυπουργού, με το οποίο ο Αλέξη Τσίπρα, προαναγγέλλει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού του κόμματος.

Πρόκειται για φράση που χρησιμοποίησε και στην εκδήλωση στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι.

Όπως εκτιμάται, με το τρίτο στη σειρά βίντεο, που αναμένεται να ανέβει αύριο το πρωί, ο κ. Τσίπρας θα αποκαλύψει και την ημερομηνία της ανακήρυξης του νέου κόμματος.

Δείτε το βίντεο:

Όπως έχει γράψει το in, παράλληλα με την Αμαλίας, όπου είναι το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει και το στρατηγείο της Φιλελλήνων, εκεί όπου χτυπά η καρδιά του οργανωτικού του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού.

Στα γραφεία αυτά εργάζονται νυχθημερόν πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης του πρώην πρωθυπουργού επιφορτισμένοι με την ευθύνη να λειτουργήσουν το οργανωτικό του νέου κόμματος και να συντονίσουν πυρήνες σε όλη την Ελλάδα χωρίς να σταματά ταυτόχρονα και η προσπάθεια αναζήτησης νέων προσώπων με εχέγγυα αξιοπιστίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας από το Χαλάνδρι έδωσε ένα σαφές σήμα ετοιμότητας και αυτό δεν είχε αποδέκτες μόνο τη βάση ή στους ανυπόμονους ψηφοφόρους του, αλλά και το πολιτικό σύστημα εν μέσω εμφάνισης μάλιστα και άλλων κομματικών σχηματισμών.

Αλέξης Τσίπρας: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς…»

Το Σάββατο ο κ. Τσίπρας ανήρτησε ένα σύντομο βίντεο με στιγμιότυπα από σχόλια που ανέφεραν, μεταξύ άλλων, «σε περιμένουμε πρόεδρε», «γρήγορα πρόεδρε», «είσαι η μόνη ελπίδα», «είμαστε μαζί σου! Γερά Αλέξη».

Στο βίντεο ακούγεται μια φωνή υποστηρικτή του πρώην πρωθυπουργού που λέει «ανακοίνωσέ το». Ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε στην ανάρτηση, δίνοντας μια πρώτη απάντηση σε όσους του ζητούν να ανακοινώσει το κόμμα γρήγορα, ότι «τον Μάρτιο ήταν νωρίς».