Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Εφ’ όλης της ύλης κριτική στην κυβέρνηση από τον εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Αριστεράς, στον χαιρετισμό που απηύθυνε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

O Γιώργος Λυκοπάντης, εκπροσωπώντας αντίπαλο ιδεολογικό στρατόπεδο τόνισε εισαγωγικά πως «δεν βρίσκομαι εδώ εθιμοτυπικά, για να ανταλλάξουμε πολιτικές αβρότητες».

Έθιξε όλα τα μεγάλα θέματα στο συνέδριο της ΝΔ

Με ανοιχτά πολεμικά μέτωπα επέκρινε τη στάση της κυβέρνησης καθώς όπως είπε «κινείται στην κατεύθυνση του πρόθυμου και πιστού συμμάχου των Τραμπ – Νετανιάχου».

Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα, «βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία μεγάλη κρίση ακρίβειας, ανασφάλειας, αποδυνάμωσης της Δημοκρατίας και σκανδάλων. Η εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη δοκιμάζεται (…)», είπε και υπογράμμισε πως «η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ακρίβεια ως μηχανισμό ενίσχυσης των δημόσιων εσόδων».

Το σκάνδαλο των υποκλοπών

Μίλησε για το σκάνδαλο των υποκλοπών «και τη συγκάλυψη του, με την διάταξη του Αρείου Πάγου» που «προκαλεί κάθε δημοκρατικό πολίτη και μας επαναφέρει στις πιο σκοτεινές περιόδους της ελληνικής ιστορίας».

Εξέφρασε την ειλικρινή του αλληλεγγύη στα κυβερνητικά στελέχη και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, «που έπεσαν θύματα του Predator, του κατασκοπευτικού μηχανισμού που έδρασε παράνομα, με ευθύνη του Μεγάρου Μαξίμου, δημιουργώντας κοινό κέντρο παρακολούθησης με την ΕΥΠ», εξέφρασε την έκπληξη του «για το γεγονός πως δεν προσέφυγε κανείς στην δικαιοσύνη» αλλά και την ανησυχία του «για το που βρίσκεται και σε ποια χώρα βρίσκεται το περιεχόμενο των παρακολουθήσεων».

Μεταξύ άλλων, κλείνοντας, είπε πως «η Ελλάδα του 2030, όπως είναι και το σύνθημά σας, πρέπει να μας βρει, χωρίς ρυπαρά δίκτυα που μολύνουν τον δημόσιο διάλογο, όπως είναι ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ομάδας αλήθειας, που προβαίνει σε προσωπικές στοχοποιήσεις και γεμίζει τοξικότητα την πολιτική συζήτηση».