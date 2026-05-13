Παραιτήθηκε με αιχμές από τη Νέα Δημοκρατία η Ιωάννα Γκελεστάθη

Παραίτηση από κάθε κομματική ιδιότητα στη Νέα Δημοκρατία, με αιχμές, υπέβαλε η Ιωάννα Γκελεστάθη, πρώην Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του κόμματος και μέχρι πρότινος ένθερμη υποστηρίκτρια του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Βόμβα» Γκελεστάθη στο κόμμα της Πειραιώς

Με επιστολή της προς τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΝΔ ανακοίνωσε την απόφασή της. Μετέπειτα την γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στο Facebook, τονίζοντας ότι οι πρόσφατες εξελίξεις την οδήγησαν στην αποχώρηση.

Όπως ανέφερε, η παραίτηση αποτελεί πράξη διαφύλαξης της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόληψής της.

Στη επιστολή παραίτησης επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι «από καιρού όφειλα να έχω αντιληφθεί το πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα το οποίο προϊόντος του χρόνου ανεπτύχθει μεταξύ της ηγεσίας και εμού πλην όμως ο υπερβάλλον κομματικός πατριωτισμός μου και η μακρά αφοσίωσή μου στο πρόσωπο του σημερινού Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας δε μου το επέτρεψαν».

Η αναφορά Γκελεστάθη σε «μηχανισμούς, κονκλάβια και ίντριγκες»

Η ίδια σημειώνει ακόμη «πως αφενός η παράταξη συνέχεται με ιδέες, αρχές και αξίες από τις οποίες δε θα αποστώ όσο ζω και είναι έννοια ευρύτερη του κόμματος το οποίο ενίοτε συνέχεται με μηχανισμούς, κονκλάβια και ίντριγκες που αποβάλλουν οιονδήποτε διαπνέεται από πολιτική υγεία».

Και πως «το κόμμα δεν είναι αυτοσκοπός αλλά όχημα υπηρέτησης της Πατρίδας και των πολιτών της τουλάχιστον για όσους δεν εξαρτούν την επιβίωση ή την υπόστασή τους από αυτό αλλά και για όσους δεν έχουν σκελετούς στη ντουλάπα τους».

Τέλος, μεταξύ άλλων, ευχαριστεί εκ βάθους καρδίας «όσες και όσους πίστεψαν στο πρόσωπό μου και συμπορεύθηκαν μαζί μου στους ατομικούς αγώνες μου με την πεποίθηση πως δεν τους πρόδωσα ποτέ, με την ευχή πως δεν τους απογοήτευσα ποτέ και με την πίστη πως θα έρθει ο καιρός να ξανανταμώσουμε σε κοινές μάχες για τα ιδανικά μας».