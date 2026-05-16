Ποιος αποφασίζει στ’ αλήθεια; Η ψευδαίσθηση της επιλογής στον ψηφιακό κόσμο
Τεχνολογία 16 Μαΐου 2026, 22:15

Ποιος αποφασίζει στ' αλήθεια; Η ψευδαίσθηση της επιλογής στον ψηφιακό κόσμο

Συχνά πιστεύουμε ότι οι απόψεις μας είναι αποτέλεσμα προσωπικής σκέψης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι συνήθως τις διαμορφώνουμε σε περιβάλλοντα όπου ορισμένες ιδέες έχουν ήδη επιβληθεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μας αρέσει να πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις μας είναι δικιές μας.

Ότι επιλέγουμε τι θα δούμε, τι θα αγοράσουμε, τι θα σκεφτούμε. Ότι είμαστε, τελικά, αυτόνομα άτομα που κινούνται σε έναν ανοιχτό χώρο δυνατοτήτων.

Αλλά αυτή η εικόνα αρχίζει να καταρρέει όταν εξετάσουμε πιο προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν στην πραγματικότητα τα ψηφιακά περιβάλλοντα στα οποία περνάμε ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας.

Η κοινωνιολογία μας υπενθυμίζει εδώ και καιρό ότι η ελευθερία δεν λειτουργεί ποτέ στο κενό, γράφει ο Καθηγητήες Κοινωνιολογίας, Βίκτορ Ούγκο Περέζ Γκάλο σε άρθρο του στο The Conversation.

Όπως υποστήριξε ο Γάλλος κοινωνιολόγος Πιέρ Μπουρντιέ, οι αποφάσεις μας καθοδηγούνται πάντα από προϋπάρχουσες δομές που ορίζουν αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως δυνατό. Σήμερα, αυτές οι δομές δεν είναι μόνο κοινωνικές: είναι και αλγοριθμικές.

Το διαδίκτυο δεν μας στερεί την ικανότητα να αποφασίζουμε, αλλά κάνει κάτι πιο περίπλοκο: διαμορφώνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο αποφασίζουμε.

  1. Επιλέγουμε τι βλέπουμε, αλλά όχι τι εμφανίζεται

Όταν ανοίγουμε ένα κοινωνικό δίκτυο ή κάνουμε μια αναζήτηση, δεν έχουμε πρόσβαση σε «όλα όσα υπάρχουν», αλλά μάλλον σε μια προεπιλεγμένη λίστα. Ένα αόρατο φίλτρο έχει ήδη αποφασίσει τι αξίζει την προσοχή μας. Δεν αισθανόμαστε ότι αυτό περιορίζει την ελευθερία μας επειδή εξακολουθούμε να επιλέγουμε, αλλά το κάνουμε μέσα σε ένα προδιαμορφωμένο μενού.

Εκεί είναι που η εξουσία γίνεται λεπτή, σχεδόν ανεπαίσθητη.

Όπως πρότεινε ο Μισέλ Φουκώ, δεν υπάρχει ανάγκη να επιβάλλεις συμπεριφορές αν μπορείς να οργανώσεις το πεδίο των δυνατοτήτων.

  1. Πιστεύουμε ότι κάτι είναι σημαντικό επειδή μας παρουσιάζεται πολλές φορές

Υπάρχουν θέματα που φαίνονται αναπόφευκτα. Βρίσκονται παντού: στους τίτλους, στα βίντεο, στις διαδικτυακές συζητήσεις. Σιγά-σιγά, αρχίζουν να καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο στο μυαλό μας. Αυτό δεν είναι τυχαίο, αλλά μάλλον το αποτέλεσμα διαδικασιών επιλογής που καθορίζουν τι κυκλοφορεί και τι παραγκωνίζεται.

Όπως εξήγησε ο Νίκλας Λούμαν, τα κοινωνικά συστήματα λειτουργούν μειώνοντας την πολυπλοκότητα. Το διαδίκτυο το κάνει αυτό απλοποιώντας τον κόσμο μέχρι να γίνει αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη.

Ό,τι δεν εμφανίζεται απλώς παύει να υπάρχει για εμάς.

  1. Διαμορφώνουμε απόψεις σε περιβάλλοντα που είναι ήδη προκατειλημμένα

Συχνά πιστεύουμε ότι οι απόψεις μας είναι αποτέλεσμα προσωπικής σκέψης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι συνήθως τις διαμορφώνουμε σε περιβάλλοντα όπου ορισμένες ιδέες έχουν ήδη επιβληθεί.

Διαβάζουμε, ακούμε και παρακολουθούμε περιεχόμενο που δείχνει προς παρόμοιες κατευθύνσεις.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτό δημιουργεί την αίσθηση ότι «όλοι σκέφτονται έτσι» καθώς τοποθετούμαστε σε «θαλάμους ηχούς».

Αυτή είναι η ηγεμονία με την έννοια που της έδωσε ο Ιταλός διανοούμενος και φιλόσοφος Αντόνιο Γκράμσι: δεν είναι απαραίτητο να αναγκάσουμε κανέναν να σκεφτεί κάτι, αν ορισμένες ιδέες μπορούν να φανούν ως οι πιο λογικές, οι πιο προφανείς, οι πιο φυσιολογικές.

  1. Νιώθουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο επειδή το περιβάλλον μας ωθεί να το κάνουμε

Το διαδίκτυο δεν οργανώνει απλώς πληροφορίες: οργανώνει επίσης συναισθήματα.

Κάποιο περιεχόμενο κυκλοφορεί ευρύτερα επειδή προκαλεί οργή· άλλο περιεχόμενο επειδή προκαλεί φόβο· και άλλο περιεχόμενο επειδή ενισχύει ταυτότητες ή αισθήματα ανήκουσας.

Χωρίς να το συνειδητοποιούμε, κινούμαστε συναισθηματικά μέσα σε αυτά τα πλαίσια.

Νιώθουμε οργή όταν είναι σωστό να νιώθουμε οργή, νιώθουμε ανησυχία όταν είναι σωστό να νιώθουμε ανησυχία, και το διαδίκτυο το γνωρίζει αυτό επειδή κατανοεί τις προτιμήσεις μας.

Με τα λόγια της Αμερικανίδας καθηγήτριας κοινωνιολογίας Αρλί Ράσελ Χότσχιλντ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει ένα είδος σιωπηρού «συναισθηματικού οδηγού» που καθοδηγεί το πώς πρέπει να νιώθουμε σε κάθε δεδομένη στιγμή.

  1. Αγοράζουμε αυτό που νομίζουμε ότι θέλουμε, αλλά αυτή η επιθυμία είχε ήδη προβλεφθεί

Οι προτάσεις φαίνεται να προσαρμόζονται στις προτιμήσεις μας. Και εν μέρει το κάνουν, αλλά τις διαμορφώνουν επίσης. Αφού δούμε ορισμένα πράγματα, αρχίζουμε να ενδιαφερόμαστε για παρόμοια. Σιγά-σιγά, οι προτιμήσεις μας γίνονται πιο προβλέψιμες… και πιο κατευθυνόμενες.

Εδώ, σε ψηφιακή μορφή, εκπληρώνεται μια κλασική διαίσθηση του Καρλ Μαρξ: το σύστημα δεν ανταποκρίνεται μόνο στις ανάγκες, αλλά τις παράγει επίσης.

Δεν επιλέγουμε απλώς αυτό που θέλουμε. Καταλήγουμε να θέλουμε αυτό που είναι διαθέσιμο.

  1. Σκεφτόμαστε γρήγορα, αλλά όλο και λιγότερο σε βάθος

Η λογική του διαδικτύου ανταμείβει την ταχύτητα. Γρήγορες απαντήσεις, σύντομο περιεχόμενο, απλές εξηγήσεις. Αυτό διευκολύνει την πρόσβαση, αλλά έχει ένα κόστος: την απώλεια της λεπτομέρειας, της αμφιβολίας, της επεξεργασίας.

Όπως προειδοποίησε ο Αμερικανός κοινωνιολόγος και φιλόσοφος Χέρμπερτ Μαρκούζε, ο κίνδυνος μιας εξαιρετικά λειτουργικής κοινωνίας είναι η μείωση της σκέψης σε μία μόνο διάσταση: το άμεσο, το χρήσιμο, το προφανές. Η αργή σκέψη αρχίζει να μοιάζει με περιττή πολυτέλεια.

  1. Μιλάμε όπως μας επιτρέπει η πλατφόρμα

Δεν αλλάζει μόνο αυτό που λέμε, αλλά και ο τρόπος που το λέμε.

Οι ψηφιακές μορφές —meme, hashtags, σύντομες φράσεις— επηρεάζουν το είδος της γλώσσας που χρησιμοποιούμε. Και, κατά συνέπεια, το είδος των ιδεών που μπορούμε να εκφράσουμε.

Αν η γλώσσα περιορίζεται, το ίδιο συμβαίνει και με την ικανότητά μας να φανταζόμαστε άλλους τρόπους να βλέπουμε τον κόσμο.

  1. Και, το πιο σημαντικό: όλα αυτά μας φαίνονται απολύτως φυσιολογικά

Ίσως το πιο ανησυχητικό δεν είναι καμία από τις παραπάνω μορφές ξεχωριστά, αλλά το γεγονός ότι όλες αυτές έχουν πάψει να αποτελούν πρόβλημα για εμάς.

Δεν νιώθουμε ότι κάτι μας καθορίζει, ούτε αντιλαμβανόμαστε απώλεια αυτονομίας, ούτε εντοπίζουμε καμία επιβολή. Απλά ζούμε έτσι.

Αυτό είναι που οι φιλόσοφοι Θίοντορ Αντόρνο και Μαξ Χορκχάιμερ αναγνώρισαν ως μία από τις πιο αποτελεσματικές μορφές κυριαρχίας: αυτή που δεν αναγνωρίζεται ως τέτοια.

Μια τελική ερώτηση που είναι δύσκολο να αποφευχθεί

Αν όλα όσα βλέπει, όλα όσα τον ενδιαφέρουν, όλα όσα τον ενθουσιάζουν, όλα όσα επιθυμεί —και ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο τα ονομάζει— συμβαίνουν μέσα σε περιβάλλοντα που έχουν οργανωθεί προηγουμένως από άλλους, ποιο μέρος της ζωής του θα ήταν ακόμα αναγνωρίσιμο ως «δικό του» αν, ξαφνικά, βρισκόταν έξω από αυτά τα περιβάλλοντα;

Και, ακόμα πιο ανησυχητικό: αν δεν μπορείς να απαντήσεις με σαφήνεια, εξακολουθείς να παίρνεις αποφάσεις ή απλώς ζεις με αποφάσεις που κάποιος (ή κάτι) έχει ήδη πάρει για σένα;

Μπορείς να πάρεις αυτή την ερώτηση μαζί σου.

Αλλά πρόσεξε: μερικές ερωτήσεις, μόλις τις σκεφτούμε, δεν μας επαναφέρουν ποτέ στη ζωή με τον ίδιο τρόπο.

Επειδή μερικές ερωτήσεις λειτουργούν όπως εκείνο το κόκκινο χάπι στο Matrix : δεν μας δίνουν απαντήσεις, μας αναγκάζουν να δούμε αυτό που δεν μπορούμε πλέον να αγνοήσουμε.

Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές

Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές

Πανεπιστήμια και σχολεία τρέχουν να πληρώσουν λύτρα μετά τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο Canvas
ΗΠΑ 11.05.26

Πανεπιστήμια και σχολεία τρέχουν να πληρώσουν λύτρα μετά τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο Canvas

Η πλατφόρμα στην οποία σημειώθηκε η κυβερνοεπίθεση «δεν μπήκε στον κόπο» να επικοινωνήσει με τους χάκερ, οι οποίοι τελικά ζήτησαν λύτρα από τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας
Εκσυγχρονισμός 08.05.26

Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλλουν στην «καθοδήγηση της κοινωνικής συζήτησης» στο Βιετνάμ, ενώ οι κυβερνητικές πολιτικές θα εξηγούνται μέσω podcast.

Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές
Planet Travel 16.05.26

Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές

Από την αναζήτηση της ησυχίας έως το να αφήνετε τις ρίζες σας να καθορίζουν τις διακοπές σας, εδώ είναι οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν στον τουρισμο τους επόμενους μήνες

Σοβαρό τροχαίο στη Σκιάθο με δύο τραυματίες – Μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με C-130
Ελλάδα 16.05.26

Σοβαρό τροχαίο στη Σκιάθο με δύο τραυματίες – Μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με C-130

Οι δύο τραυματίες, ζευγάρι ηλικίας περίπου 50 ετών μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας στη Σκιάθο και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή τους προς την Ελευσίνα και εν συνεχεία με ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

MV Hondius: Πώς μια πολυτελής κρουαζιέρα για φυσιολάτρεις μετατράπηκε σε εφιάλτη
Χανταϊος 16.05.26

Πώς μια πολυτελής κρουαζιέρα για φυσιολάτρεις μετατράπηκε σε εφιάλτη

Η επιδημία του χανταϊού στο MV Hondius προκάλεσε ανησυχία σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να είναι τραυματισμένος από τον Covid. Για όσους βρίσκονταν στο πλοίο, ο κίνδυνος ήταν πολύ πιο κοντά.

EE: Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα – Γιατί η σύγκρουση δεν αφορά μόνο το πόσα που θα δοθούν
Οικονομία 16.05.26

Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ της ΕΕ και τα ανοιχτά μέτωπα - Γιατί η σύγκρουση δεν αφορά μόνο το πόσα που θα δοθούν

Προϋπολογισμός - μαμούθ, γεωπολιτικές αναταράξεις και βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις συνθέτουν το σκηνικό των πιο κρίσιμων οικονομικών διαπραγματεύσεων στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ διαπραγματεύεται τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό της, αλλά σχεδόν κανείς δεν συμφωνεί για το πώς θα δαπανηθεί.

Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Πατησίων – Συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα και δύο μοτοσυκλέτες
Ελλάδα 16.05.26

Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Πατησίων – Συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα και δύο μοτοσυκλέτες

Την ώρα του τροχαίου, το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό λόγω της βροχόπτωσης που επικρατούσε στην Αττική, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανός επιβαρυντικός παράγοντας για την πρόκληση της καραμπόλας.

Ίσως οι νέοι δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένοι από την πολιτική όσο νομίζουμε
Η κοινωνία αλλάζει 16.05.26

Ίσως οι νέοι δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένοι από την πολιτική όσο νομίζουμε

Μία μεγάλη ανησυχία της εποχής είναι πως οι νέοι πλέον δεν ενδιαφέρονται για την κοινωνική συμμετοχή. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι ίσως η δική τους συμμετοχή έχει πάρει άλλη μορφή

Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης και κάνναβης στην Αττική
Ελλάδα 16.05.26

Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης και κάνναβης στην Αττική

Σύμφωνα με την Αστυνομία το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν, σε συνδυασμό με το συνολικό χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε, υπολογίζεται τουλάχιστον στα 400.000 ευρώ.

Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών
Κόσμος 16.05.26

Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο έμπειρος δύτης αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της αποστολής και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε.

Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι
Κόσμος 16.05.26

Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι

Η Βενεζουέλα υπό την Ροντρίγκες φαίνεται να διατηρεί αυστηρό έλεγχο των πολιτικών συνθηκών στο εσωτερικό της χώρας, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στον οικονομικό φιλελευθερισμό

Λονδίνο: Πανικός στους δρόμους με πάνω από 80.000 διαδηλωτές
«Make England Great Again» 16.05.26

Πανικός στους δρόμους του Λονδίνου με πάνω από 80.000 διαδηλωτές από δύο αντίπαλες πορείες

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής είναι οι αρχές στο Λονδίνο λόγω της πορείας «Unite the Kingdom» και της φιλοπαλαιστινιακής κινητοποίησης, δύο αντίπαλες διαδηλώσεις που διεξάγονται ταυτόχρονα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

