Το 68% των κωδικών σήμερα μπορεί να παραβιαστεί μέσα σε μία ημέρα

Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 10 Μαΐου 2026, 05:05

Τα τελευταία χρόνια, οι κανόνες για τη δημιουργία ασφαλών κωδικών πρόσβασης (password) αποτελούν αντικείμενο έντονης συζήτησης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κωδικών Πρόσβασης, οι ειδικοί της Kaspersky ανέλυσαν 231 εκατομμύρια μοναδικούς κωδικούς που διέρρευσαν μαζικά κατά την περίοδο 2023–2026 και εντόπισαν βασικά μοτίβα ασφαλείας.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 68% των κωδικών που χρησιμοποιούνται σήμερα μπορεί να παραβιαστεί μέσα σε μία ημέρα. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η συντριπτική πλειονότητα των παραβιασμένων κωδικών είτε ξεκινά είτε καταλήγει σε αριθμό — ένα συνηθισμένο μοτίβο που τους καθιστά πιο ευάλωτους σε επιθέσεις brute force.

Τέλος, οι χρήστες φαίνεται να προτιμούν δημοφιλείς λέξεις με θετικό πρόσημο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λέξη «Skibidi», η χρήση της οποίας στους κωδικούς που αναλύθηκαν αυξήθηκε κατά 36 φορές τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας την άνοδο της συγκεκριμένης διαδικτυακής τάσης.

Τα τελευταία χρόνια, οι κανόνες για τη δημιουργία ασφαλών κωδικών πρόσβασης αποτελούν αντικείμενο έντονης συζήτησης. Όλο και περισσότερες υπηρεσίες απαιτούν πλέον κωδικούς με τουλάχιστον 10 χαρακτήρες, οι οποίοι να περιλαμβάνουν ένα κεφαλαίο γράμμα και έναν αριθμό ή σύμβολο. Ωστόσο, συγκριτική ανάλυση κωδικών που παραβιάστηκαν τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι ακόμη και η τήρηση ορισμένων από αυτούς τους κανόνες δεν εγγυάται προστασία απέναντι σε επιθέσεις brute force ή επιθέσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι ειδικοί της Kaspersky μοιράζονται πρακτικές συμβουλές για τη δημιουργία πιο σύνθετων και ασφαλών κωδικών πρόσβασης, καθώς και για την αποφυγή συνηθισμένων λαθών.

Να είστε εφευρετικοί με τη χρήση συμβόλων και αριθμών

Το «@» βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των παραβιασμένων κωδικών που περιλαμβάνουν μόνο ένα σύμβολο, καθώς εμφανίζεται στο 10% των περιπτώσεων. Ακολουθεί η τελεία («.»), η οποία εντοπίζεται στο 3% των κωδικών. Συνολικά, το «@» καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση σε συχνότητα εμφάνισης, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το θαυμαστικό («!»).

Οι αριθμοί ακολουθούν επίσης παρόμοια προβλέψιμα μοτίβα:

  •  Το 53% των κωδικών που εξετάστηκαν καταλήγει σε αριθμό.
  •  Το 17% ξεκινά με αριθμό.
  •  Σχεδόν το 12% περιλαμβάνει αριθμητική ακολουθία που παραπέμπει σε ημερομηνία (από το 1950 έως το 2030).
  •  Το 3% των παραβιασμένων κωδικών περιλαμβάνει ακολουθίες χαρακτήρων πληκτρολογίου, όπως «qwerty» ή «ytrewq», αν και οι περισσότερες αφορούν αριθμητικά μοτίβα όπως το «1234».

Αποφύγετε να βάζετε λέξεις στους κωδικούς

Η έρευνα δείχνει ότι συναισθηματικά φορτισμένες και δημοφιλείς λέξεις χρησιμοποιούνται συχνά ως βάση για τη δημιουργία κωδικών πρόσβασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λέξη «Skibidi», η χρήση της οποίας στους κωδικούς αυξήθηκε κατά 36 φορές μεταξύ 2023 και 2026, ακολουθώντας τη ραγδαία εξάπλωση της συγκεκριμένης διαδικτυακής τάσης.

Οι ειδικοί της Kaspersky ανέλυσαν επίσης τη συχνότητα εμφάνισης λέξεων με θετικό και αρνητικό πρόσημο στους κωδικούς πρόσβασης και διαπίστωσαν ότι οι θετικές υπερισχύουν. Μεταξύ των λέξεων που εμφανίζονται συχνά περιλαμβάνονται οι «love», «magic», «friend», «team», «angel», «star» και «eden». Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι θετικές λέξεις είναι σημαντικά πιο συχνές από τις αρνητικές, αν και απαντώνται και όροι όπως «hell», «devil», «nightmare» και «scar».

Πόσο μεγάλος πρέπει να είναι ο κωδικός σας;

Ως γνωστόν, οι μεγαλύτεροι κωδικοί πρόσβασης είναι δυσκολότερο να παραβιαστούν, και η ανάλυση κωδικών που έχουν διαρρεύσει επιβεβαιώνει αυτή την αρχή. Ωστόσο, με την άνοδο εργαλείων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, η χρήση απλώς μακροσκελών κωδικών δεν αποτελεί εγγύηση ασφάλειας για τους χρήστες: ακόμη και μεγάλοι κωδικοί μπορούν να παραβιαστούν, εάν ακολουθούν προβλέψιμα μοτίβα.

Η έρευνα δείχνει ότι οι σύντομοι κωδικοί έως οκτώ χαρακτήρες που εντοπίζονται σε διαρροές συνήθως “σπάνε” μέσω επιθέσεων brute force μέσα σε λιγότερο από μία ημέρα. Ωστόσο, χάρη σε “έξυπνους” αλγορίθμους που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, περισσότερο από το 20% των κωδικών με 15 χαρακτήρες μπορεί να παραβιαστεί σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Επιπλέον, το 60,2% του συνόλου των κωδικών που αναλύθηκαν — ανεξαρτήτως της έκτασής τους— μπορεί να παραβιαστεί μέσα σε περίπου μία ώρα, ενώ το 68,2% μέσα σε μία ημέρα.

Στα παραδείγματα που δίνονται, οι υπολογισμοί βασίζονται σε μία μόνο GPU RTX 5090 και στον αλγόριθμο MD5. Στην πράξη, όμως, οι επιτιθέμενοι μπορούν να νοικιάσουν πολλαπλές GPU — δέκα, εκατό ή και περισσότερες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ρυθμός παραβίασης μπορεί να αυξηθεί σημαντικά.

Με τα σημερινά δεδομένα, οι πραγματικά ασφαλείς κωδικοί πρόσβασης δεν αρκεί να ακολουθούν το «χρυσό πρότυπο» των 16+ χαρακτήρων, αλλά πρέπει επίσης να αποτελούνται από τυχαίους, μη επαναλαμβανόμενους συνδυασμούς γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων, καθώς και να είναι μοναδικοί για κάθε λογαριασμό.

Για εύκολη και ασφαλή διαχείριση κωδικών, αυτόματη συμπλήρωση και συγχρονισμό μεταξύ συσκευών, συνιστάται η χρήση ενός password manager, όπου όλα τα διαπιστευτήρια αποθηκεύονται σε ένα ασφαλές αποθετήριο και προστατεύονται με έναν βασικό κωδικό (master password). Έτσι, δεν χρειάζεται να θυμάστε εκατοντάδες κωδικούς, ενώ όσοι χρησιμοποιείτε παραμένουν προστατευμένοι από παραβιάσεις.

Πηγή: ot.gr

Κόσμος
World
Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας
Εκσυγχρονισμός 08.05.26

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλλουν στην «καθοδήγηση της κοινωνικής συζήτησης» στο Βιετνάμ, ενώ οι κυβερνητικές πολιτικές θα εξηγούνται μέσω podcast.

Σύνταξη
Μύθος 08.05.26

Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Τεχνητή Νοημοσύνη 07.05.26

Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Περιβάλλον 07.05.26

Η Ελλάδα έρχεται όγδοη στην Ευρώπη στη θνησιμότητα από αιωρούμενα σωματίδια PM2,5. Γενικά  τα Βαλκάνια είναι η περιοχή που δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Νέος κανονισμός 07.05.26

Τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να απαγορεύσουν στην ΕΕ τις υπηρεσίες AI που δημιουργούν deepfakes «ξεγυμνώνοντας» πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή τους

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανυπολόγιστη καταστροφή 10.05.26

Μετά από τρεις διαδοχικές επιθέσεις από την Ουκρανία τον Απρίλη στην περιοχή Τουάπσε του Κράσνονταρ στη Ρωσία, η περιβαλλοντική καταστροφή κρίνεται τεράστια για τις περιοχές που επλήγησαν.

«Δικαστικό Μέγαρο» 10.05.26

Οι αρχές της Συρίας αντικατέστησαν τις δίγλωσσες πινακίδες σε δημόσια κτίρια σε αραβικά και κουρδικά με πινακίδες σε αραβικά. Διαδηλωτές τις κατέβασαν αψηφώντας τον προσωρινό πρόεδρο Αλ Σάρα.

Κόσμος 10.05.26

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν έχουν πλησιάσει καθόλου στο τέλος του πολέμου, ενώ ένα δεξαμενόπλοιο του Κατάρ πλέει προς το Στενά του Ορμούζ, με άδεια του Ιράν και αισιοδοξία για το άνοιγμα του περάσματος

Κόσμος 10.05.26

Οι επιθέσεις τρομοκρατών συνδεόμενων με την Αλ Κάιντα (JNIM) στο Μάλι συνεχίζονται, με τις τελευταίες επιθέσεις να κοστίζουν συνολικά την ζωή σε τουλάχιστον 70 άτομα.

Κόσμος 10.05.26

Με τις διαμαρτυρίες για την ρωσική συμμετοχή από τις Pussy Riot και εναντίον του Ισραήλ από διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης να συνεχίζονται, η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε και επίσημα τις πύλες της

Μπάσκετ 10.05.26

Μετά την ήττα της ΑΕΚ στον τελικό του BCL από τη Ρίτας, ο Σάκοτα αποκάλυψε το προαίσθημά του για το μεγάλο προβάδισμα της ομάδας του, ενώ αναφέρθηκε και στην τελευταία επίθεση στην κανονική περίοδο.

Έρευνα σε εξέλιξη 09.05.26 Upd: 23:48

Δεκαπέντε άτομα νοσηλεύονται μετά από πιθανή έκρηξη σκάφους στην παραλία Χολόβερ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική του Μαϊάμι. Δεν είναι γνωστή η βαρύτητα των τραυματισμών τους.

Ποδόσφαιρο 09.05.26

Ο 57χρονος Μπάρι Ντρούιτ Μπάρλοου και ο σύντροφος κατηγορούνται ότι βίαζαν και εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά νεαρούς άνδρες. Είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλοι, ο πρώτος με παιδί μέσω παρένθετης μητέρας.

Μπάσκετ 09.05.26

Απίστευτη αυτοκτονία της ΑΕΚ στον τελικό του BCL, καθώς αν και βρέθηκε ακόμη και στο +20 απέναντι στη Ρίτας, τελικά ηττήθηκε με 92-86 στην παράταση «δωρίζοντας» την κούπα στους Λιθουανούς.

Οικονομία 09.05.26

Η νέα έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδας δείχνει ότι τα μετρητά επιστρέφουν δυναμικά. Οι Έλληνες επισκέπονται όλο και πιο συχνά τα ΑΤΜ για αναλήψεις.

Ποδόσφαιρο 09.05.26

Η Μπάγερν δεν «χαρίστηκε» στην Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (1-0) την οποία έστειλε σε τελικό παραμονής την τελευταία αγωνιστική για το αν θα διεκδικήσει την παραμονή της μέσω μπαράζ ή, θα υποβιβαστεί.

Υγεία 09.05.26

Πάνω από 6 χρόνια αφού η COVID-19 αναδιαμόρφωσε την αίσθηση ασφάλειας που είχαμε, ακόμη και η αναφορά ενός νέου ιού μπορεί να ξυπνήσει φόβους που ο εγκέφαλός μας δεν έμαθε ποτέ να απομακρύνει εντελώς

Μπάσκετ 09.05.26

Η Βαλένθια πήγε τη σειρά με τον Παναθηναϊκό σε πέμπτο παιχνίδι και ο διευθύνων σύμβουλός της Βαλένθια ζητάει την αναβολή του αγώνα με τη Μπασκόνια για την ACB, ειδάλλως θα παραταχθεί με «νέους».

Κόσμος 09.05.26

Η τέχνη της Αναγέννησης στην Ιταλία, η δημοκρατία στη Σουηδία και ο λαός στην Ισπανία... Οι πολίτες στην Ευρώπη ορίζουν την εθνική υπερηφάνεια με μοναδικούς τρόπους

Κόσμος 09.05.26

Η Wall Street Journal αποκάλυψε την ύπαρξη βάσης έρευνας και διάσωσης, καθώς και ειδικών επιχειρήσεων του Ισραήλ σε έρημο του Δυτικού Ιράκ, χωρίς να γνωστοποιήσει την ακριβή τοποθεσία.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

