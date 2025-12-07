Αυτοί είναι οι δημοφιλέστεροι κωδικοί πρόσβασης στην Ελλάδα – Και είναι η χαρά των χάκερ

Η γλώσσα των ειδικών κυβερνοασφάλειας έχει μαλλιάσει να προειδοποιεί για τους αφελείς κωδικούς πρόσβασης που ανοίγουν την πόρτα στους χάκερ. Κι όμως, οι περισσότεροι χρήστες δεν δείχνουν να χαμπαριάζουν.

Ο πιο δημοφιλής κωδικός πρόσβασης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι το ευφάνταστο «123456», δείχνει η ετήσια έκθεση της NordPass, εταιρεία προσφέρει λογισμικό διαχείρισης κωδικών για προστασία από κυβερνοεπιθέσεις.

Στη δε περίπτωση της Ελλάδας, το «123456» έρχεται στη δεύτερη θέση μετά το εξίσου ευρηματικό «admin», τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης για πολλές συσκευές δικτύωσης.

Η ετήσια έκθεση της NordPass για τους 200 δημοφιλέστερους κωδικούς παγκοσμίως και σε κάθε χώρα είναι η χαρά των χάκερ και η μεγαλύτερη απογοήτευση των ειδικών κυβερνοασφάλειας.

«Παρά τις προσπάθειες ενημέρωσης για την κυβερνοασφάλεια και την ψηφιακή εγρήγορση τα τελευταία χρόνια, τα δεδομένα δείχνουν μικρές μόνο βελτιώσεις όσον αφορά την υγιεινή των κωδικών» δήλωσε ο Καρόλις Αρμπακιαούσκας της NordPass.

«Περίπου το 80% των παραβιάσεων δεδομένων οφείλονται σε παραβιασμένους, αδύναμους και επαναχρησιμοποιημένους κωδικούς πρόσβασης. Οι εγκληματίες θα εντείνουν τις επιθέσεις τους όσο περισσότερο μπορούν μέχρι να συναντήσουν ένα εμπόδιο που δεν μπορούν να ξεπεράσουν» είπε.

Στο ελληνικό Top 20 περιλαμβάνονται και άλλοι απλοί συνδυασμοί αριθμών όπως «123456789» ή «11111», ακόμα και η ίδια η λέξη «password».

Στη 18η θέση εμφανίζεται το πρωτότυπο και άκρως ελληνικό «malakas12345».

«Το πρόβλημα με τους εύκολα απομνημονεύσιμους κωδικούς είναι ότι οι χάκερ μπορούν να τους σπάσουν ή να τους μαντέψουν σε λίγα δευτερόλεπτα με μια τεχνική που ονομάζεται “επίθεση λεξικού” – μια συστηματική μέθοδος εικασίας κωδικών που δοκιμάζει πολλές κοινές λέξεις και τις απλές παραλλαγές τους» λέει ο Αρμπακιαούσκας.

Και η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό σε πολλές υπηρεσίες, κάτι που σημαίνει ότι η παραβίαση ενός λογαριασμού ανοίγει την πόρτα και για τους υπόλοιπους.

Αυτό σημαίνει ότι πολλοί χρήστες «θέτουν σε κίνδυνο την ψηφιακή τους ζωή και την ταυτότητά τους» όπως το έθεσε ο Αρμπακιαούσκας.

Οδηγίες για ασφαλέστερους κωδικούς