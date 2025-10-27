Οι χρήστες του Gmail, του Outlook και άλλων διαδικτυακών υπηρεσιών καλούνται να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους μετά την αποκάλυψη για 183 εκατομμύρια κωδικούς πρόσβασης που υποκλάπηκαν από κυβερνοεγκληματίες.

Όπως αναφέρει το Forbes, τα δεδομένα που συγκέντρωσαν οι χάκερ φτάνουν τα 3,5 terabytes, ή 23 δισεκατομμύρια γραμμές κειμένου.

Το περιστατικό συνέβη τον Απρίλιο αλλά αποκαλύφθηκε μόλις τώρα από την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Synthiest.

Η λίστα περιλαμβάνει τις διευθύνσεις email και τους αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούν δεκάδες εκατομμύρια χρήστες για να συνδεθούν σε ιστοσελίδες, ανάμεσά τους υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως το Gmail, το Outlook και το Yahoo Mail.

Η Synthiest ανέφερε σε ιστολόγιό της ότι εντόπισε τους κωδικούς το τελευταίο έτος σε κλειστά φόρουμ που χρησιμοποιούν οι χάκερ. Στη συνέχεια διαβίβασε τα δεδομένα στο Have I Been Pwned (HIBP), η οποία διατηρεί βάση δεδομένων με κλεμμένους κωδικούς πρόσβασης.

Όπως φαίνεται πάντως πολλοί από τους εν λόγω κωδικοί πρόσβασης είχαν υποκλαπεί παλαιότερα και τώρα επανεμφανίζονται, ανέφερε ο ιδιοκτήτης του HIBP Τρόι Χαντ,

Ο Χαντ προχώρησε στον έλεγχο ενός δείγματος 94.000 διευθύνσεων email και διαπίστωσε ότι το 92% είχε διαρρεύσει ήδη από τον Φεβρουάριο σε κανάλι του Telegram με την ονομασία ALIEN TXTBA.

Παρόλα αυτά, πολλοί χρήστες πιθανότατα αγνοούν ότι οι λογαριασμοί τους έχουν παραβιαστεί.

Πώς θα ελέγξετε τον λογαριασμό σας

Για να ελέγξετε αν έχουν παραβιαστεί λογαριασμοί σας, επισκεφθείτε το HIBP και εισαγάγετε τη διεύθυνσή σας στη λίστα αναζήτησης. Η ιστοσελίδα θα εξετάσει αν η διεύθυνση έχει εμφανιστεί σε λίστες που αναρτούν οι χάκερ.

Αν διαπιστώσετε ότι έχετε πέσει θύμα υποκλοπής, θα πρέπει να αλλάξετε αμέσως κωδικούς πρόσβασης. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ταυτοποίησης δύο σταδίων, η οποία σας στέλνει έναν κωδικό στο κινητό για να επιτρέψει την είσοδο στον λογαριασμό σας.

Καλό είναι επίσης να μην χρησιμοποιείται τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για διαφορετικές υπηρεσίες, αφού η παραβίαση της μίας επιτρέπει στους δράστες να εισβάλλουν και στις υπόλοιπες.

Ειδικοί συνιστούν τη χρήση κωδικών με τουλάχιστον 16 χαρακτήρες, στους οποίους θα πρέπει να περιλαμβάνονται πεζά και κεφαλαία γράμματα, σύμβολα και αριθμοί.