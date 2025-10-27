science
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
27.10.2025 | 16:54
28η Οκτωβρίου: Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα - Αλλαγές και στις γραμμές του Τραμ
Σημαντική είδηση:
27.10.2025 | 13:14
Στη φυλακή ενδέκατος κατηγορούμενος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Προειδοποίηση για 183 εκατομμύρια κλεμμένους κωδικούς πρόσβασης  – Πώς θα ελέγξετε αν πέσατε θύματα
Τεχνολογία 27 Οκτωβρίου 2025 | 15:02

Προειδοποίηση για 183 εκατομμύρια κλεμμένους κωδικούς πρόσβασης  – Πώς θα ελέγξετε αν πέσατε θύματα

Το αρχείο με τους κλεμμένους κωδικούς έχει μέγεθος 3,5 terabytes. Δείτε αν περιλαμβάνεστε στη λίστα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Για να νιώσεις καλύτερα αύριο, κάνε αυτό σήμερα

Για να νιώσεις καλύτερα αύριο, κάνε αυτό σήμερα

Spotlight

Οι χρήστες του Gmail, του Outlook και άλλων διαδικτυακών υπηρεσιών καλούνται να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους μετά την αποκάλυψη για 183 εκατομμύρια κωδικούς πρόσβασης που υποκλάπηκαν από κυβερνοεγκληματίες.

Όπως αναφέρει το Forbes, τα δεδομένα που συγκέντρωσαν οι χάκερ φτάνουν τα 3,5 terabytes, ή 23 δισεκατομμύρια γραμμές κειμένου.

Το περιστατικό συνέβη τον Απρίλιο αλλά αποκαλύφθηκε μόλις τώρα από την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Synthiest.

Η λίστα περιλαμβάνει τις διευθύνσεις email και τους αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούν δεκάδες εκατομμύρια χρήστες για να συνδεθούν σε ιστοσελίδες, ανάμεσά τους υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως το Gmail, το Outlook και το Yahoo Mail.

Η Synthiest  ανέφερε σε ιστολόγιό της ότι εντόπισε τους κωδικούς το τελευταίο έτος σε κλειστά φόρουμ που χρησιμοποιούν οι χάκερ. Στη συνέχεια διαβίβασε τα δεδομένα στο Have I Been Pwned (HIBP), η οποία διατηρεί βάση δεδομένων με κλεμμένους κωδικούς πρόσβασης.

Όπως φαίνεται πάντως πολλοί από τους εν λόγω κωδικοί πρόσβασης είχαν υποκλαπεί παλαιότερα και τώρα επανεμφανίζονται, ανέφερε ο ιδιοκτήτης του HIBP Τρόι Χαντ,

Ο Χαντ προχώρησε στον έλεγχο ενός δείγματος 94.000 διευθύνσεων email και διαπίστωσε ότι το 92% είχε διαρρεύσει ήδη από τον Φεβρουάριο σε κανάλι του Telegram με την ονομασία ALIEN TXTBA.

Παρόλα αυτά, πολλοί χρήστες πιθανότατα αγνοούν ότι οι λογαριασμοί τους έχουν παραβιαστεί.

Πώς θα ελέγξετε τον λογαριασμό σας

Για να ελέγξετε αν έχουν παραβιαστεί λογαριασμοί σας, επισκεφθείτε το HIBP και εισαγάγετε τη διεύθυνσή σας στη λίστα αναζήτησης. Η ιστοσελίδα θα εξετάσει αν η διεύθυνση έχει εμφανιστεί σε λίστες που αναρτούν οι χάκερ.

Αν διαπιστώσετε ότι έχετε πέσει θύμα υποκλοπής, θα πρέπει να αλλάξετε αμέσως κωδικούς πρόσβασης. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ταυτοποίησης δύο σταδίων, η οποία σας στέλνει έναν κωδικό στο κινητό για να επιτρέψει την είσοδο στον λογαριασμό σας.

Καλό είναι επίσης να μην χρησιμοποιείται τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για διαφορετικές υπηρεσίες, αφού η παραβίαση της μίας επιτρέπει στους δράστες να εισβάλλουν και στις υπόλοιπες.

Ειδικοί συνιστούν τη χρήση κωδικών με τουλάχιστον 16 χαρακτήρες, στους οποίους θα πρέπει να περιλαμβάνονται πεζά και κεφαλαία γράμματα, σύμβολα και αριθμοί.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη ημέρα απωλειών στην αγορά – Μεγάλα βαρίδια οι Alpha Bank και Πειραιώς

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη ημέρα απωλειών στην αγορά – Μεγάλα βαρίδια οι Alpha Bank και Πειραιώς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Για να νιώσεις καλύτερα αύριο, κάνε αυτό σήμερα

Για να νιώσεις καλύτερα αύριο, κάνε αυτό σήμερα

AGRO
ΚΑΠ: Υπάρχει «εύκολη λύση» για τη γεωργία; – Τα σενάρια

ΚΑΠ: Υπάρχει «εύκολη λύση» για τη γεωργία; – Τα σενάρια

inWellness
inTown
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Ρομποτικά σκυλιά και αυτόνομα drone – Πώς η DeepSeek και η ΑΙ γίνονται το νέο όπλο της Κίνας
«Αλγοριθμική κυριαρχία» 27.10.25

Ρομποτικά σκυλιά και αυτόνομα drone – Πώς η DeepSeek και η ΑΙ γίνονται το νέο όπλο της Κίνας

H DeepSeek, πρωτοπόρος της τεχνητής νοημοσύνη στην Κίνα, προσφέρει τις υπηρεσίες της στον κινεζικό στρατό, ο οποίος πάντως συνεχίζει να χρησιμοποιεί αμερικανικά τσιπ για την ΑΙ.

Σύνταξη
Γκάρι Σίλινγκ: «Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI – Πρέπει να δουλέψουν σκληρά»
Δύσκολα τα πράγματα 26.10.25

Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI - Κορυφαίος οικονομολόγος προειδοποιεί

«Ο κόσμος δεν χρωστάει σε κανέναν μας τα προς το ζην» λέει ο κορυφαίος οικονομολόγος Γκάρι Σίλινγκ και προτρέπει τους νέους να ξεχάσουν την «εύκολη επιτυχία» αν θέλουν να επιβιώσουν στον κόσμο της AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις – Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς
Ιδιότυπο μπρά ντε φερ 26.10.25

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις - Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς

Πώς θα επιδιώξουν οι αμυνόμενοι σε κυβερνοεπιθέσεις από χάκερς να επωφεληθούν αυτοί από την πρόοδο σε τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Όταν πέφτει η ταχύτητα, κορυφώνεται η σοφία: Επιστήμονες αποθεώνουν τη μέση ηλικία
Έρευνα 26.10.25

Όταν πέφτει η ταχύτητα, κορυφώνεται η σοφία: Επιστήμονες αποθεώνουν τη μέση ηλικία

Καθώς η νεότητα απομακρύνεται όλο και περισσότερο, ίσως αρχίσετε να φοβάστε το γήρας. Ωστόσο, οι επιστήμονες βλέπουν στη μέση ηλικία μια εκτίναξη νοητικών δυνατοτήτων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γλυκό νερό εντοπίστηκε κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα του Κορινθιακού Κόλπου – Πώς εξηγείται
Περιβάλλον 26.10.25

Γλυκό νερό εντοπίστηκε κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα του Κορινθιακού Κόλπου – Πώς εξηγείται

Σε μια εποχή που οι προκλήσεις από τα περιορισμένα αποθέματα σε νερό είναι πολλές, η χαρτογράφηση των υπόγειων υδάτων αποτελεί πολύτιμη πληροφορία για το μέλλον.

Σύνταξη
Νέα έρευνα για να ξεκλειδώσουν τα μυστήρια της DMB – Της ουσίας στο ελαιόλαδο, που μπορεί να σώσει ζωές
Επιστήμες 26.10.25

Νέα έρευνα για να ξεκλειδώσουν τα μυστήρια της DMB – Της ουσίας στο ελαιόλαδο, που μπορεί να σώσει ζωές

Η ουσία DMB που προσδιορίστηκε πρόσφατα στο ελαιόλαδο, φαίνεται να λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι σε φλεγμονές, καρδιοπάθειες και νευροεκφυλιστικές νόσους όπως το Αλτσχάιμερ

Σύνταξη
Το τέλος της εποχής των δεινοσαύρων: Τι θα είχε συμβεί αν δεν τους είχε χτυπήσει αστεροειδής;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.10.25

Θα είχαν εξαφανιστεί οι δεινόσαυροι αν δεν τους είχε χτυπήσει αστεροειδής;

Μια απομακρυσμένη τοποθεσία στο Νέο Μεξικό προσφέρει μοναδικά στοιχεία για τη ζωή των δεινοσαύρων λίγο πριν από τη μαζική τους εξαφάνιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ψηφιακός εθισμός: Όταν η τρίτη ηλικία «κολλάει» στην οθόνη – Εθισμός, απάτες και οφέλη
Διαδίκτυο 25.10.25

Όταν η τρίτη ηλικία «κολλάει» στην οθόνη - Εθισμός, απάτες και οφέλη

Η εξάρτηση από την οθόνη που συνήθως συνδέεται με την εφηβεία πλήττει και τα γηρατειά - «Ορισμένοι ηλικιωμένοι αρχίζουν να ζουν ολοένα και περισσότερο μέσα από τα κινητά τους» λένε οι ειδικοί

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τουρκία: Αποκαλύψεις σοκ με διαιτητές να διατηρούν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Τουρκία: Αποκαλύψεις σοκ με διαιτητές να διατηρούν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Ιμπραήμ Χασιομάνογλου, περισσότερο από 300 διαιτητές στη χώρα έχουν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση, αντί να θωρακίζει τη χώρα, απαξιώνει στρατηγικά έργα
«Αλυσίδα αποτυχιών» 27.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση, αντί να θωρακίζει τη χώρα, απαξιώνει στρατηγικά έργα

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί άλλο να πορεύεται με κυβερνήσεις που «παραδίδουν καμένες εκτάσεις και ακυρωμένα έργα». Χρειάζεται ριζική αλλαγή, με σχέδιο, ευθύνη και σοβαρότητα.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Το κρυφό δρομολόγιο των δραστών με το σκούτερ και η μαρτυρία σοκ που φέρνει νέα τροπή στη διπλή δολοφονία
Ελλάδα 27.10.25

Μεσσηνία: Το κρυφό δρομολόγιο των δραστών με το σκούτερ και η μαρτυρία σοκ που φέρνει νέα τροπή στη διπλή δολοφονία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για το έγκλημα στη Μεσσηνία με τους έμπειρους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. να αναλύουν όλα τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν σε όλα τα εμπλεκόμενα άτομα

Σύνταξη
Χιούστον: Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων δωρίζει την αμύθητη περιουσία του – Τι αφήνουν στους απογόνους τους
Χιούστον 27.10.25

Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων δωρίζει την αμύθητη περιουσία του - Τι αφήνουν στους απογόνους τους

Είναι από τους πλουσιότερους κατοίκους του Χιούστον και από τους πρώτους που υπέγραψαν την Υπόσχεση Δωρεάς, μια φιλανθρωπική εκστρατεία που ξεκίνησε το 2010 από τους Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς και Γουόρεν Μπάφετ.

Σύνταξη
Τα μυστικά της Γουίτνεϊ Χιούστον – Ένα coming out και δύο ρομαντικές σχέσεις ταυτόχρονα
Πίσω στα 80s 27.10.25

Τα μυστικά της Γουίτνεϊ Χιούστον - Ένα coming out και δύο ρομαντικές σχέσεις ταυτόχρονα

Το «Saving All My Love for You» χάρισε στη Γουίτνεϊ Χιούστον διεθνή φήμη το 1985, αλλά πίσω από αυτή την τρυφερή μπαλάντα κρυβόταν μια μυστική ιστορία που θα διαμόρφωνε την καριέρα και τη μοίρα της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μόσχα απαντά στις προειδοποιήσεις Τραμπ για τον πύραυλο Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον»
«Έτσι είναι» 27.10.25

Η Μόσχα απαντά στις προειδοποιήσεις Τραμπ για τον πύραυλο Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον»

Η Νορβηγία επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία δοκίμασε τον πυρηνοκίνητο πύραυλο Burevestnik. Ο Αμερικανός σχολίασε το γεγονός με μια έμμεση απειλή, αλλά το Κρεμλίνο δεν φοβάται «πλήγμα στις διμερείς σχέσεις».

Σύνταξη
Πούτιν: Οι σχέσεις Μόσχας – Πιονγκγιάνγκ εξελίσσονται «όπως αναμενόταν»
Βαθαίνει η συνεργασία 27.10.25

Οι σχέσεις Μόσχας - Πιονγκγιάνγκ εξελίσσονται «όπως αναμενόταν», λέει ο Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με την υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, Τσόε Σον Χούι, ενώ θυμήθηκε την πρόσφατη συνάντηση που είχε τον Σεπτέμβριο στην Κίνα με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Καϊμακάμη: Το επιτελικό κράτος των αρίστων του Μητσοτάκη, παράγει μόνο διαφθορά
Επικαιρότητα 27.10.25

ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Καϊμακάμη: Το επιτελικό κράτος των αρίστων του Μητσοτάκη, παράγει μόνο διαφθορά

Άλλη μια απόδειξη ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν λειτουργεί υπερ όλων των πολτών αλλά ως κομματικός πελατειακός ψηφοθηρικός μηχανισμός βλέπει το ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση Καϊμακάμη. Τον διόρισαν γιατί ήταν δικός τους, τον έβαλαν να παραιτηθεί στα κρυφά και όλα «τακτοποιήθηκαν»

Σύνταξη
Μανιάτης: Ευρωπαϊκά όπλα στην Τουρκία που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει το 37% της Κύπρου;
«Είναι δυνατόν;» 27.10.25

Μανιάτης: Ευρωπαϊκά όπλα στην Τουρκία που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει το 37% της Κύπρου;

Δεν μπορεί να υπάρχει ούτε καν συζήτηση για τη συμμετοχή της Τουρκίας, τόσο στο πρόγραμμα rearmEU και SAFE όσο και στη νέα Αρχιτεκτονική Ασφαλείας της Ένωσης, τονίζει ο Γιάννης Μανιάτης.

Σύνταξη
Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»
Υπερδύναμη 27.10.25

Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»

Το Bluey ξεκίνησε ως μια σειρά κινουμένων σχεδίων για παιδιά. Σήμερα το καρτούν με καταγωγή από την Αυστραλία  είναι ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο και μια εμπορική δύναμη που υπολογίζεται πως αγγίζει τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ΕΕ μιμείται τον Τραμπ: Θα κόψει τη διεθνή βοήθεια για την υγεία «για να ενισχύσει την παρουσία της αλλού»
«Πρώτα η ΕΕ;» 27.10.25

Η ΕΕ μιμείται τον Τραμπ: Θα κόψει τη διεθνή βοήθεια για την υγεία «για να ενισχύσει την παρουσία της αλλού»

Μαζικές περικοπές στη βοήθεια που προσφέρει η ΕΕ σε διεθνή υγειονομικά προγράμματα, κρίσιμα για τις φτωχές χώρες, εξετάζει η ΕΕ. Στόχος, να αυξήσει την επιρροή αλλού και να ενισχύσει την άμυνα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Μπορούν οι κυρώσεις του να πείσουν τις χώρες να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο;
Διπλός στόχος 27.10.25

Μπορούν οι κυρώσεις Τραμπ να πείσουν τις χώρες να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στους ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς Rosneft και Lukoil - Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τι θα κέρδιζε ο Κιμ από μια συνάντηση με Τραμπ και τι τελικά επιλέγει;
Η αντζέντα 27.10.25

Τι θα κέρδιζε ο Κιμ από μια συνάντηση με Τραμπ και τι τελικά επιλέγει;

Μια «μίνι» σύνοδος Κιμ-Τραμπ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις μεταξύ αξιωματούχων. Αλλά η αντζέντα της Πιονγκγιάνγκ ίσως να είναι διαφορετική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαμάς: Δήλωσε στους μεσολαβητές ότι εργάζεται για να ανακτήσει επτά με εννέα σορούς ομήρων στη Γάζα
Στα συντρίμμια 27.10.25

Η Χαμάς δήλωσε στους μεσολαβητές ότι εργάζεται για να ανακτήσει επτά με εννέα σορούς ομήρων στη Γάζα

Τι ζήτησε η Χαμάς - Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχασε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, οι μεσολαβητές επιτρέπουν την αντιμετώπιση άμεσων απειλών

Σύνταξη
Ο Ρονάλντο ήταν πιο καθοριστικός στη Ρεάλ Μαδρίτης απ’ ό,τι ο Μέσι στην Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ο Ρονάλντο ήταν πιο καθοριστικός στη Ρεάλ Μαδρίτης απ’ ό,τι ο Μέσι στην Μπαρτσελόνα

Μελέτη Ισπανών ερευνητών καταδεικνύει ότι η αποδοτικότητα και η επίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν σημαντικότερες για τους «μερένγκες» από εκείνες του Λιονέλ Μέσι στους «μπλαουγράνα».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες
Ai Weiwei’s Turandot 27.10.25

«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες

Από κομπάρσος του Τζεφιρέλι στη Νέα Υόρκη, ο Άι Γουέι Γουέι γίνεται σκηνοθέτης της δικής του Turandot στην Όπερα της Ρώμης, μετατρέποντας το όραμα του Πουτσίνι σε πολιτική αλληγορία για την ελευθερία.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο