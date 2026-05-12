Το Netflix σε δίκη κατηγορούμενο ότι «εθίζει» και κατασκοπεύει τους χρήστες

Αγωγή κατά του Netflix υπέβαλε την Δευτέρα ο πολιτειακός υπουργός Δικαιοσύνης του Τέξας, κατηγορώντας την εταιρεία streaming ότι σχεδίασε την πλατφόρμα της ώστε να είναι εθιστική για τα παιδιά και ότι συλλέγει δεδομένα για τους χρήστες χωρίς συναίνεση.

Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα του Τέξας Κεν Πάξτον, το Netflix διαβεβαιώνει εδώ και χρόνια ότι δεν συλλέγει και δεν πουλά δεδομένα, ενώ στην πραγματικότητα παρακολουθεί τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά των συνδρομητών και κερδίζει δισεκατομμύρια πουλώντας τις πληροφορίες σε διαφημιστικές εταιρείες και εμπόρους δεδομένων.

Ακόμα, η καλιφορνέζικη εταιρεία κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί «σκοτεινά μοτίβα» για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των χρηστών, για παράδειγμα με τη λειτουργία autoplay που ξεκινά ένα νέο βίντεο όταν το προηγούμενο τελειώσει.

Εκπρόσωπος της Netflix δήλωσε ότι η εταιρεία θα αντικρούσει τις κατηγορίες στα δικαστήρια.

«Με κάθε σεβασμό προς τη μεγάλη πολιτεία του Τέξας και τον γενικό εισαγγελέα Πάξτον, αυτή η αγωγή δεν έχει έρεισμα και βασίζεται σε ανακριβείς και διαστρεβλωμένες πληροφορίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Το Netflix λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ιδιωτικότητα των μελών του και συμμορφώνεται με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων και ιδιωτικότητας σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιείται».

Αρκετές ακόμα εταιρείες του Διαδικτύου, ανάμεσά τους και πλατφόρμες social media, έχουν κατηγορηθεί ότι παρακολουθούν σιωπηλά τη συμπεριφορά των χρηστών τους και πωλούν τα δεδομένα σε τρίτους, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν για τη στόχευση διαφημίσεων.

Σύμφωνα με το κείμενο της αγωγής, ο συνιδρυτής και πρόεδρος του Netflix Ριντ Χάστινγκς δήλωνε το 2020 ότι η εταιρεία του «δεν συλλέγει τίποτα», μια προσπάθεια να διαχωρίσει την εταιρεία του από τις πρακτικές της Amazon, της Google και της Meta.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης του Τέξας υποστηρίζει ότι οι πρακτικές του Netflix παραβιάζει τη νομοθεσία για τις παραπλανητικές τακτικές. Απαιτεί από την πλατφόρμα να διαγράψει τα δεδομένα που έχει συλλέξει, να μην χρησιμοποιεί τέτοια δεδομένα χωρίς συγκατάθεση =των χρηστών και να πληρώσει πρόστιμο έως και 10.000 δολαρίων ανά παράβαση.

Σύμφωνα με την αγωγή, «ο απώτερος στόχος του Netflix είναι απλός και επικερδής: να κρατά παιδιά και οικογένειες κολλημένους στην οθόνη, να συλλέγει τα δεδομένα τους όσο παραμένουν εκεί και στη συνέχεια να τα αξιοποιεί εμπορικά για σημαντικό κέρδος».

«Όταν παρακολουθείς Netflix, το Netflix παρακολουθεί εσένα» γράφει η καταγγελία.