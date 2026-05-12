Τρίτη 12 Μαϊου 2026
Το Netflix σε δίκη κατηγορούμενο ότι «εθίζει» και κατασκοπεύει τους χρήστες
Τεχνολογία 12 Μαΐου 2026, 12:35

To Netflix διαβεβαιώνει ότι δεν πουλά δεδομένα για τους χρήστες,, ενώ στην πραγματικότητα παρακολουθεί τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά τους και κερδίζει δισεκατομμύρια.

Παραγωγικότητα: Ποιους 2 «χρυσούς κανόνες» να παραβλέψετε;

Παραγωγικότητα: Ποιους 2 «χρυσούς κανόνες» να παραβλέψετε;

Αγωγή κατά του Netflix υπέβαλε την Δευτέρα ο πολιτειακός υπουργός Δικαιοσύνης του Τέξας, κατηγορώντας την εταιρεία streaming ότι σχεδίασε την πλατφόρμα της ώστε να είναι εθιστική για τα παιδιά και ότι συλλέγει δεδομένα για τους χρήστες χωρίς συναίνεση.

Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα του Τέξας  Κεν Πάξτον, το Netflix διαβεβαιώνει εδώ και χρόνια ότι δεν συλλέγει και δεν πουλά δεδομένα, ενώ στην πραγματικότητα παρακολουθεί τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά των συνδρομητών και κερδίζει δισεκατομμύρια πουλώντας τις πληροφορίες σε διαφημιστικές εταιρείες και εμπόρους δεδομένων.

Ακόμα, η καλιφορνέζικη εταιρεία κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί «σκοτεινά μοτίβα» για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των χρηστών, για παράδειγμα με τη λειτουργία autoplay που ξεκινά ένα νέο βίντεο όταν το προηγούμενο τελειώσει.

Εκπρόσωπος της Netflix δήλωσε ότι η εταιρεία θα αντικρούσει τις κατηγορίες στα δικαστήρια.

«Με κάθε σεβασμό προς τη μεγάλη πολιτεία του Τέξας και τον γενικό εισαγγελέα Πάξτον, αυτή η αγωγή δεν έχει έρεισμα και βασίζεται σε ανακριβείς και διαστρεβλωμένες πληροφορίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Το Netflix λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ιδιωτικότητα των μελών του και συμμορφώνεται με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων και ιδιωτικότητας σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιείται».

Αρκετές ακόμα εταιρείες του Διαδικτύου, ανάμεσά τους και πλατφόρμες social media, έχουν κατηγορηθεί ότι παρακολουθούν σιωπηλά τη συμπεριφορά των χρηστών τους και πωλούν τα δεδομένα σε τρίτους, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν για τη στόχευση διαφημίσεων.

Σύμφωνα με το κείμενο της αγωγής, ο συνιδρυτής και πρόεδρος του Netflix Ριντ Χάστινγκς δήλωνε το 2020 ότι η εταιρεία του «δεν συλλέγει τίποτα», μια προσπάθεια να διαχωρίσει την εταιρεία του από τις πρακτικές της Amazon, της Google και της Meta.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης του Τέξας υποστηρίζει ότι οι πρακτικές του Netflix παραβιάζει τη νομοθεσία για τις παραπλανητικές τακτικές. Απαιτεί από την πλατφόρμα να διαγράψει τα δεδομένα που έχει συλλέξει, να μην χρησιμοποιεί τέτοια δεδομένα χωρίς συγκατάθεση =των χρηστών και να πληρώσει πρόστιμο έως και 10.000 δολαρίων ανά παράβαση.

Σύμφωνα με την αγωγή, «ο απώτερος στόχος του Netflix είναι απλός και επικερδής: να κρατά παιδιά και οικογένειες κολλημένους στην οθόνη, να συλλέγει τα δεδομένα τους όσο παραμένουν εκεί και στη συνέχεια να τα αξιοποιεί εμπορικά για σημαντικό κέρδος».

«Όταν παρακολουθείς Netflix, το Netflix παρακολουθεί εσένα» γράφει η καταγγελία.

ΑΑΔΕ: Έως μέσα Ιουνίου οι αιτήσεις ΟΣΔΕ – Πότε θα πληρωθούν οι αγρότες

Παραγωγικότητα: Ποιους 2 «χρυσούς κανόνες» να παραβλέψετε;

Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης

Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 
Εθνικό Ίδρυμα Επιστήμης 12.05.26

H επιστημονική κοινότητα καταδικάζει την απόφαση Τραμπ να καρατομήσει το εποπτικό συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Επιστήμης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Πανεπιστήμια και σχολεία τρέχουν να πληρώσουν λύτρα μετά τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο Canvas
ΗΠΑ 11.05.26

Η πλατφόρμα στην οποία σημειώθηκε η κυβερνοεπίθεση «δεν μπήκε στον κόπο» να επικοινωνήσει με τους χάκερ, οι οποίοι τελικά ζήτησαν λύτρα από τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Αεροπορικές εταιρείες: Οι εκπομπές στην Ευρώπη ξεπερνούν τα προ-Covid επίπεδα
Κλιματική αλλαγή 11.05.26

Οι υποσχέσεις από τις αεροπορικές εταιρείες για μείωση των εκπομπών και χρήση αεροσκαφών με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου δεν κατάφεραν να ανακόψουν την αύξηση των εκπομπών

Δημήτρης Σταμούλης
Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου
Τεχνητή νοημοσύνη 11.05.26

Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δεν είναι ζήτημα του «αν», αλλά του «πότε»: Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία;
«Αναπόφευκτο» 10.05.26

Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί πως μια νέα παγκόσμια πανδημία δεν αποτελεί πλέον μακρινό σενάριο, αλλά μια άμεση απειλή, με επίκεντρο αναπνευστικούς ιούς στους οποίους δεν έχουμε ανοσία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή
Κόσμος 10.05.26

Εν έτει 2026 το «Ρολόι της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ. Ποιος λοιπόν αποφασίζει πόσα δευτερόλεπτα μας απομένουν – και μπορούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας
Εκσυγχρονισμός 08.05.26

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλλουν στην «καθοδήγηση της κοινωνικής συζήτησης» στο Βιετνάμ, ενώ οι κυβερνητικές πολιτικές θα εξηγούνται μέσω podcast.

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης
Μύθος 08.05.26

Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική 12.05.26

Την ώρα που οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών κλονίζουν την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών βλέπει βελτίωση στις επιδόσεις των τελευταίων ετών

«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι
Δείτε βίντεο 12.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με την 96χρονη Κατερίνα Σωτηρίου στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι από το δίκτυο υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού

Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»
«Λίστα θυμάτων» 12.05.26

Η λάμψη του Met Gala φαίνεται πως δεν είναι αρκετή για να νικήσει τις προκαταλήψεις της Κάιλι Τζένερ που κράτησε τον Τιμοτέ Σαλαμέ μακριά της «για να μη χωρίσουν»

Η… Μεγάλη Δευτέρα του Μουρίνιο: Ανακοινώνει το μέλλον του και όλα «μυρίζουν» Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Ο Ζοζέ Μουρίνιο ρωτήθηκε για το μέλλον του και αυτό που... δεν απάντησε, «φωτογραφίζει» περισσότερο από ποτέ την πιθανή επιστροφή του στη Μαδρίτη για τη Ρεάλ.

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή: Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok
Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα «ευχαριστώ», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο που ανήρτησε

Sani Men: Ισχυρά, όπως εσύ!
Δοκιμάστε τα και ανακαλύψτε την αυτοπεποίθηση που προσφέρει η Sani Sensitive.

Έργο προστασίας και ανάδειξης του Mon Repos
Στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» εντάχθηκε η προστασία και ανάδειξη του Mon Repos, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,93 εκατ. Ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα
Ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες για το ουκρανικό USV που ανασύρθηκε στην περιοχή της Λευκάδας, σε συζήτηση που θα μετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο ουκρανός ΥΠΑΜ.

Ηλιούπολη: Έπεσαν στο κενό από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας δύο 17χρονες – Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (12/5) στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Κάτω Τιθορέα: Για 8 ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ εξετάζονται οι συλληφθέντες – «Οι δράστες ήταν μεταμφιεσμένοι»
Οι 8 συλληφθέντες, έξι άνδρες και δύο γυναίκες, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες λίγη ώρα μετά τη ληστεία τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα - «Βγήκαν ανενόχλητοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα»

CNN: Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες, ίσως μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα
Σύμφωνα με την έρευνα, το πλοίο αρχικά φαίνεται να χτυπήθηκε από τορπίλη τύπου «Barracuda» που διαθέτουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, η Ρωσία και το Ιράν

Charlotte Foucteau στο 11o Delphi Economic Forum: Η τεχνολογία φέρνει ταχύτητα και κλίμακα, αλλά η αξία δημιουργείται από τον άνθρωπο
Η CEO της TP Greece υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων αλλά και της προσαρμογής των ανθρώπων στη νέα πραγματικότητα της AI.

Κατρίν Ντενέβ: Η παγωμένη βασίλισσα της Κρουαζέτ επιστρέφει στις Κάννες – Ντεπαρτιέ, Χίτσκοκ και το νέο αίμα
Με δύο νέες ταινίες στις αποσκευές της και τον πιστό της σκύλο, τον Τζακ, στο πλευρό της, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες -εκεί όπου πριν από έξι δεκαετίες ξεκίνησε ο μύθος της

Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες και προσφέροντας χαρά και δύναμη σε αυτά και τις οικογένειές τους

Χωρίς Ντόντσιτς η Εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι – Το ανακοίνωσε ο ίδιος (pic)
Με γραπτή του δήλωση, ο Λούκα Ντόντσιτς ενημέρωσε πως δεν θα συμμετάσχει στα καλοκαιρινά «παράθυρα» της FIBA με την Εθνική Σλοβενίας, βάζοντας ως προτεραιότητα την οικογένειά του.

Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

