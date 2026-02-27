magazin
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Η Netflix δεν θα αυξήσει την προσφορά για τη Warner Bros παραδίδοντας το CNN στην Paramount και τον Τραμπ
27 Φεβρουαρίου 2026, 05:00

Η Netflix δεν θα αυξήσει την προσφορά για τη Warner Bros παραδίδοντας το CNN στην Paramount και τον Τραμπ

Οι επικεφαλής της Netflix ξεκαθάρισαν ότι «αρνούνται» να υποβάλουν προσφορά υψηλότερη αυτής της Paramount για την εξαγορά της Warner Bros, στρώνοντας τον δρόμο στον Ελισον, υποστηρικτή του Τραμπ.

Σύνταξη
Spotlight

Η Netflix ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι δεν θα αυξήσει την προσφορά που υπέβαλε για την εξαγορά του ομίλου κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών Warner Bros Discovery ανταγωνιζόμενη αυτήν της Paramount Skydance, κρίνοντας πως η συναλλαγή δεν θα ήταν σε αυτήν την περίπτωση οικονομικά συμφέρουσα (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο του Reuters).

Οι επικεφαλής του γίγαντα του streaming ξεκαθάρισαν ότι «αρνούνται» να υποβάλουν προσφορά υψηλότερη αυτής της Paramount Skydance, αφού το διοικητικό συμβούλιο της WBD την έκρινε «ανώτερη».

Το CNN αναμένεται να περιέλθει στην κατοχή της Paramount, αναδιαμορφώνοντας εντυπωσιακά το τοπίο των ΜΜΕ

Πράγμα που σημαίνει πως το πασίγνωστο χολιγουντιανό στούντιο και διάφορα τηλεοπτικά δίκτυα που του ανήκουν, ανάμεσά τους το CNN, θα περιέλθουν στην κατοχή της Paramount Skydance, αναδιαμορφώνοντας εντυπωσιακά το τοπίο των μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ.

Η Paramount Skydance υπέβαλε νέα προσφορά εντός της προθεσμίας επτά ημερών που της είχε δώσει η WBD, για να πείσει τη διεύθυνση αυτής της τελευταίας να ακυρώσει τη συμφωνία που είχε κλείσει με τη Netflix για την εξαγορά.

Δυνάμει συνεννόησης που είχε γίνει εκ των προτέρων, η Netflix θα είχε κατόπιν με τη σειρά της προθεσμία τεσσάρων ημερών για να αποφασίσει αν θα πλειοδοτούσε.

Η Netflix δέχθηκε να αφήσει τη WBD να εξετάσει ενδεχόμενη τελευταία προσφορά της Paramount Skydance για να τελειώσει το «αστείο», στο προηγούμενο επεισόδιο του πολύκροτου σίριαλ που διήρκεσε μήνες.

Η Paramount Skydance προσέφερε 31 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 30 προηγουμένως, που σημαίνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη οφειλές της WBD, η αξία της θα ανέλθει σε περίπου 110 δισ. δολάρια.

Η τελευταία λέξη του Τραμπ

Η προσφορά προϋποθέτει ασυνήθιστους οικονομικούς ελιγμούς και προσωπική χρηματοδοτική υποστήριξη του Λάρι Ελισον, ιδρυτή του ομίλου Oracle και πατέρα του επικεφαλής της Paramount Skydance Ντέιβιντ Ελισον.
Η WBD προγραμμάτισε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της την 20ή Μαρτίου για να αποφασιστεί το μέλλον της.

Ο Λάρι Ελισον υποστηρίζει σθεναρά τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ — αυτός ο τελευταίος επέμενε εξαρχής πως εκείνος θα έλεγε προσωπικά την τελευταία λέξη για την εξαγορά του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού στούντιο με πελώριο κατάλογο και των καναλιών του, ιδίως του CNN.

Τράπεζες
Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Επιθυμία και κλιμάκωση: Τι κάνει ένα αντικείμενο στ’ αλήθεια σέξι;
Second Skin 26.02.26

Επιθυμία και κλιμάκωση: Τι κάνει ένα αντικείμενο στ’ αλήθεια σέξι;

Η επιθυμία δεν σβήνει με την απόκτηση, αλλά εντείνεται: στο «Second Skin», η Αναστασία Φεντόροβα αναλύει τον φετιχισμό ως σύγχρονη πρακτική όπου τα αντικείμενα γίνονται φορείς ταυτότητας, προστασίας και αισθητικής μεταμόρφωσης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης
Τρίσια Τατλ 26.02.26

Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης

Η γερμανική κυβέρνηση συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για το μέλλον της Μπερλινάλε, με δημοσιεύματα να θέλουν την Τρίσια Τάτλ αντιμέτωπη με απομάκρυνση μετά τις φιλοπαλαιστινιακές τοποθετήσεις στην τελετή βραβείων.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
The Secret Agent – Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία
Υποψήφια για 4 Όσκαρ 26.02.26

The Secret Agent - Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία

Με φόντο το 1977, όταν η Βραζιλία κυβερνιόταν από στρατιωτική δικτατορία, η ζωντανή, ελεύθερη ταινία του Kleber Mendonça Filho, με τίτλο The Secret Agent, που κέρδισε το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη και ηθοποιού στις Κάννες, αφορά έναν πρώην πανεπιστημιακό καθηγητή από το Σάο Πάολο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ούρλιαζα κάθε μέρα σαν τρελός: Η μεταμόρφωση που έκανε τον Κρίστιαν Μπέιλ να «σπάσει»
«Μοναδική εμπειρία» 26.02.26

Ούρλιαζα κάθε μέρα σαν τρελός: Η μεταμόρφωση που έκανε τον Κρίστιαν Μπέιλ να «σπάσει»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Κρίστιαν Μπέιλ έχει κάνει ακραίες αλλαγές στην εμφάνισή του προκειμένου να μπει στο πετσί του ρόλου. Ωστόσο η μεταμόρφωσή του στην ταινία The Bride! τον έφτασε στα όριά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip
Human After All 26.02.26

Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip

Το electro ντουέτο Daft Punk, το οποίο έριξε «τίτλους τέλους» στη σπουδαία πορεία του το 2021, γιόρτασε την επέτειο της διάλυσής του με την κυκλοφορία ενός νέου video clip.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ
Cyabra 25.02.26

POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ

Σχεδόν το ένα τρίτο των λογαριασμών που ενίσχυαν πολιτικές αναρτήσεις της Νίκι Μινάζ φέρονται να ήταν ψεύτικοι, με περισσότερα από 18.000 bots να διογκώνουν τεχνητά την απήχησή της, σύμφωνα με νέα ανάλυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» – Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής
Λαϊκά μυθιστορήματα 25.02.26

«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» - Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής

«Τα βιβλία σε χαρτόδετη έκδοση που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ σταδιακά εξαφανίζονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τελευταίο σημάδι μιας συνεχιζόμενης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να διαβάζουν» σχολιάζει ο David Smith στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Τον Μάιο κυκλοφορεί το νέο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden
Fear of the Dark 25.02.26

Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Τον Μάιο κυκλοφορεί το νέο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden

Τον Μάιο συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που οι Iron Maiden έδωσαν το πρώτο τους live και ετοιμάζονται να το γιορτάσουν με την κυκλοφορία ενός νέου ντοκιμαντέρ, με τίτλο Burning Ambition.

Σύνταξη
Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ
Οι σελίδες 24.02.26

Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ

Η σειρά έξι επεισοδίων «Περηφάνια και Προκατάληψη» που έχει διασκευαστεί από τη συγγραφέα Ντόλι Άλντερτον θα κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο στο Netflix.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής
«Συστημικός ρατσισμός» 24.02.26

Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής

Ο Τζόντε Ρίτσαρντσον αποχώρησε από την επιτροπή των BAFTA, καταγγέλλοντας τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού με ακούσιο τικ του Τζον Ντέιβιντσον που ακούστηκε ζωντανά στην τελετή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» – Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»
25 χρόνια πριν 24.02.26

«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» - Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»

«Οι λόγχες ήταν φτιαγμένες από ξύλο μπάλτσα και γεμισμένες με άψητα μακαρόνια, έτσι ώστε όταν σπάγανε, να γίνεται μια έκρηξη που έμοιαζε με θραύσματα» - Η ιστορία του «Θρύλου ενός Ιππότη» μέσα από τις αφηγήσεις των δημιουργών της στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μεξικό: Η πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ
BBC 27.02.26

«Ο φόβος είναι παντού»: Η μεξικανική πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ

Η δολοφονία του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό αποτελεί το πιο σημαντικό χτύπημα από τη σύλληψη του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν και του Ισμαέλ Ζαμπάντα «Ελ Μάγιο» Γκαρσία

Σύνταξη
Έρχεται η ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο
Τα προβλήματα 27.02.26

Έρχεται η ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο

Στόχος είναι η καταγραφή των πραγματικών ωραρίων εργασίας όσων απασχολούνται στο Δημόσιο - Τα προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν

Εύη Σαλτού
Σύνταξη: Τι αλλάζει στην απονομή των επικουρικών
Μειώσεις και εξαιρέσεις 27.02.26

Τι αλλάζει στην απονομή των επικουρικών συντάξεων

Αν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση, το τελευταίο Ταμείο για τη σύνταξη θα είναι υπεύθυνο να «τρέξει» την αίτηση και να εκδώσει την απόφαση ανεξαρτήτως από πού έχει ο ασφαλισμένος τα περισσότερα ένσημα

Ηλίας Γεωργάκης
Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν
World Tourism Barometer 27.02.26

Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν

Με περισσότερους από 1,5 δισ. διεθνείς ταξιδιώτες το 2025 και προοπτική ρεκόρ το 2026, η τουριστική ανάπτυξη μετατοπίζεται από τους παραδοσιακούς κορεσμένους προορισμούς σε χώρες με ισχυρή ταυτότητα και βιώσιμη στρατηγική

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»
Ευαίσθητες ισορροπίες 27.02.26

Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»

«Το Ιράν σήμερα είναι αποδυναμωμένο, αλλά παραμένει ικανό να επιβάλει κόστος», σημειώνει ο Πιερ Παχλαβί, πρόεδρος του Τμήματος Ασφάλειας και Διεθνών Υποθέσεων του Κολεγίου Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ιωάννα Κλεφτόγιαννη
Σκάνδαλο υποκλοπών: Θύελλα στη σκιά της απόφασης – Στο κάδρο ο Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση
«Ανοίγει» ξανά η υπόθεση 27.02.26

Θύελλα στη σκιά της απόφασης για τις υποκλοπές - Στο κάδρο ο Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση

Η ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων ανοίγει τον δρόμο για την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσης. Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση. Στο «στόχαστρο» Μητσοτάκης - Γρηγοριάδης. Το εξώδικο του πρωθυπουργικού ανιψιού στον Τσίπρα και ο «ο φόβος» που «αλλάζει στρατόπεδο».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο
The Economist 27.02.26

Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο

Όλοι φοβούνται ότι συμφωνία δεν θα υπάρξει –και πως ο Τραμπ θα υλοποιήσει την απειλή του για στρατιωτική δράση στο Ιράν. Ο ίδιος άλλωστε αλλάζει διαρκώς άποψη και απαιτήσεις έναντι της Τεχεράνης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής
Γενναιόδωρος 27.02.26

Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής

Ένας άγνωστος άνδρας ονόματι Τόνι, βοήθησε κάποτε οικονομικά την Τζέσι Μπάκλεϊ για να συνεχίσει τις σπουδές της στην υποκριτική - Πώς συνέβη όμως αυτό;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η μάχη για το ψωμί στη Βουλή: «Ας φάνε κατεψυγμένο», απαντά το υπ.Ανάπτυξης σε ερώτηση για τους φούρνους
Παραδοσιακά αρτοποιεία 27.02.26

Η μάχη για το ψωμί στη Βουλή: «Ας φάνε κατεψυγμένο», απαντά το υπ.Ανάπτυξης σε ερώτηση για τους φούρνους

Η διαμάχη για το αν πρέπει να λέγονται φούρνοι οι χώροι που σερβίρουν προκατεψυγμένο και ζεσταμένο ψωμί έφτασε στη Βουλή. Τι απαντά το υπ. Ανάπτυξης στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γ. Νικητιάδη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ο ΓΓ του ΟΗΕ απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις δύο χώρες
«Κήρυξη πολέμου» 27.02.26

Ο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση σε Αφγανιστάν και Πακιστάν

Ο Γκουτέρες προτρέπει Αφγανιστάν και Πακιστάν «να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου» και να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση των «διαφορών μέσω της διπλωματίας».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»
Βενεζουέλα 27.02.26

Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»

«Ας τελειώσουν ο αποκλεισμός και οι κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας», αξίωσε η Ροντρίγκες, απευθυνόμενη στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας της που μεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση.

Σύνταξη
Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν
Διεθνής Οικονομία 27.02.26

Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - ΔΝΤ ενέκρινε νέο δάνειο για την Ουκρανία συνολικού ύψους 8,1 δισ. δολαρίων, με το 1,5 δισ. να καταβάλλεται άμεσα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου

Σύνταξη
Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί
Waymo - Tesla 27.02.26

Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί

Η Volkswagen σχεδιάζει να λανσάρει αυτόνομα ταξί στην Ευρώπη τον επόμενο χρόνο, μετά την έναρξη λειτουργίας στο Λος Άντζελες με την Uber

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αφγανιστάν: Αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στην πρωτεύουσα Καμπούλ και άλλες περιοχές
Αφγανιστάν 27.02.26

Το Πακιστάν βομβαρδίζει την Καμπούλ

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, έπειτα από τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Πακιστάν, σε αντίποινα για τις αφγανικές επιθέσεις στα πακιστανικά σύνορα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του
Τεχνική λεπτομέρεια 27.02.26

ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του

Οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν στην Βενεζουέλα να πληρώσει την νομική υπεράσπιση του Μαδούρο και ο ηγέτης της χώρας ζητά την απόρριψη των κατηγοριών για «παραβίαση του δικαιώματος νομικής συνδρομής»

Σύνταξη
