Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Σταυροδρόμι για τη Warner Bros. Discovery: Νέα πρόταση από την Paramount Skydance
Σταυροδρόμι για τη Warner Bros. Discovery: Νέα πρόταση από την Paramount Skydance

Νέα πρόταση της Paramount για τη Warner Bros. Discovery φέρνει πίεση στη συμφωνία με τη Netflix. Οι μέτοχοι καλούνται να αποφασίσουν ποιος θα αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Σε νέα φάση περνά η μάχη για τον έλεγχο της Warner Bros. Discovery (WBD), καθώς η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι έλαβε αναθεωρημένη πρόταση από την Paramount Skydance, σύμφωνα με το Axios.

Αν και οι ακριβείς όροι δεν δημοσιοποιήθηκαν, η εξέλιξη αναζωπυρώνει τον ανταγωνισμό με τη Netflix, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ισοφαρίσει ή και να υπερβεί την προσφορά

Τα 31 δολάρια ανά μετοχή

Την προηγούμενη εβδομάδα, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Paramount είχε αναφέρει ότι η εταιρεία είναι διατεθειμένη να προσφέρει τουλάχιστον 31 δολάρια ανά μετοχή.

Η WBD δεν επιβεβαίωσε εάν αυτό παραμένει ο βασικός άξονας της νέας πρότασης, ωστόσο το ποσό αυτό λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την αγορά.

Τι λέει το διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο της WBD ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τη νέα προσφορά, αλλά προς το παρόν συνεχίζει να εισηγείται στους μετόχους τη συμφωνία με τη Netflix.

Παράλληλα, κάλεσε τους επενδυτές να μην προβούν σε καμία ενέργεια σε σχέση με την τροποποιημένη δημόσια πρόταση της PSKY έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση.

Το μεγάλο «πέναλτι» των 2,8 δισ.

Υπάρχει όμως μια σημαντική λεπτομέρεια: αν η Warner σπάσει τη συμφωνία με τη Netflix για να πάει με άλλη εταιρεία, θα πρέπει να πληρώσει 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση.

Καθοριστική ήταν η αναθεώρηση της πρότασης της Paramount, η οποία δεσμεύτηκε να καλύψει το τέλος υπαναχώρησης ύψους 2,8 δισ. δολαρίων που θα όφειλε η WBD στη Netflix σε περίπτωση ακύρωσης της συμφωνίας. Επιπλέον, προσφέρθηκε να αναλάβει έως 1,5 δισ. δολάρια σε κόστη αναχρηματοδότησης χρέους και να καταβάλλει «ticking fee» 0,25 δολαρίων ανά μετοχή για κάθε τρίμηνο καθυστέρησης της ολοκλήρωσης της συμφωνίας πέραν του Ιανουαρίου.

Η επενδυτική εταιρεία Ancora Partners, που έχει επενδύσει περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια στη Warner, πιέζει ανοιχτά υπέρ της πρότασης της Paramount και κατά της συμφωνίας με τη Netflix.

Η τελική απόφαση

Η απόφαση θα παρθεί στις 20 Μαρτίου, όταν οι μέτοχοι θα ψηφίσουν για το ποια συμφωνία θα προχωρήσει.

Το αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στον παγκόσμιο χώρο των media και του streaming — και να καθορίσει ποιος θα έχει τον έλεγχο ενός από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο στον κόσμο.

ATLANTIC SEE LNG: Στο ραντάρ και FRSU και μονάδες αερίου

ATLANTIC SEE LNG: Στο ραντάρ και FRSU και μονάδες αερίου

Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ
POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ

Σχεδόν το ένα τρίτο των λογαριασμών που ενίσχυαν πολιτικές αναρτήσεις της Νίκι Μινάζ φέρονται να ήταν ψεύτικοι, με περισσότερα από 18.000 bots να διογκώνουν τεχνητά την απήχησή της, σύμφωνα με νέα ανάλυση

«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» – Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής
«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» - Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής

«Τα βιβλία σε χαρτόδετη έκδοση που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ σταδιακά εξαφανίζονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τελευταίο σημάδι μιας συνεχιζόμενης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να διαβάζουν» σχολιάζει ο David Smith στον Guardian.

Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Τον Μάιο κυκλοφορεί το νέο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden
Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Τον Μάιο κυκλοφορεί το νέο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden

Τον Μάιο συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που οι Iron Maiden έδωσαν το πρώτο τους live και ετοιμάζονται να το γιορτάσουν με την κυκλοφορία ενός νέου ντοκιμαντέρ, με τίτλο Burning Ambition.

Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ
Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ

Η σειρά έξι επεισοδίων «Περηφάνια και Προκατάληψη» που έχει διασκευαστεί από τη συγγραφέα Ντόλι Άλντερτον θα κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο στο Netflix.

Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής
Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής

Ο Τζόντε Ρίτσαρντσον αποχώρησε από την επιτροπή των BAFTA, καταγγέλλοντας τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού με ακούσιο τικ του Τζον Ντέιβιντσον που ακούστηκε ζωντανά στην τελετή.

«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» – Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»
«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» - Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»

«Οι λόγχες ήταν φτιαγμένες από ξύλο μπάλτσα και γεμισμένες με άψητα μακαρόνια, έτσι ώστε όταν σπάγανε, να γίνεται μια έκρηξη που έμοιαζε με θραύσματα» - Η ιστορία του «Θρύλου ενός Ιππότη» μέσα από τις αφηγήσεις των δημιουργών της στον Guardian.

Το ΙΕΜΚ στηρίζει τον κύκλο συναυλιών «Νίκος Σκαλκώτας: Ελληνικοί Χοροί για δύο πιάνα»
Το ΙΕΜΚ στηρίζει τον κύκλο συναυλιών «Νίκος Σκαλκώτας: Ελληνικοί Χοροί για δύο πιάνα»

Το εμβληματικό έργο του σπουδαίου δημιουργού, «Ελληνικοί Χοροί για Ορχήστρα», παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε μεταγραφή για δύο πιάνα, η οποία αποδίδει με μοναδικό τρόπο τη συμφωνική σκέψη, τον πλούτο και την πολυπλοκότητα της γραφής του Σκαλκώτα

Η Αννα Σαουάι θα υποδυθεί την Γιόκο Όνο στις ταινίες για τους Beatles – Στόχος της να διηγηθεί την αόρατη πλευρά
Η Αννα Σαουάι θα υποδυθεί την Γιόκο Όνο στις ταινίες για τους Beatles – Στόχος της να διηγηθεί την αόρατη πλευρά

«Υπάρχει μια πλευρά της που πιστεύω ότι οι άνθρωποι ακόμα δεν καταλαβαίνουν», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Αννα Σαουάι που πρόκειται να ενσαρκώσει την Γιόκο Όνο.

Η Φραν Ντρέσερ αγάπησε τη «Νταντά» αλλά πλέον δεν ξέρει αν η τηλεόραση αξίζει τον χρόνο της
Η Φραν Ντρέσερ αγάπησε τη «Νταντά» αλλά πλέον δεν ξέρει αν η τηλεόραση αξίζει τον χρόνο της

Σε μια νέα συνέντευξη, η Φραν Ντρέσερ ήταν κατηγορηματική σχετικά με την επιστροφή της στις σειρές, αφού συμμετείχε για έξι σεζόν σε μια τηλεοπτική κωμωδία.

H καταγγελτική ομιλία του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Αμπνταλάχ Αλ-Κατίμπ στην Berlinale – Αποχώρησε Γερμανός υπουργός
H καταγγελτική ομιλία του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Αμπνταλάχ Αλ-Κατίμπ στην Berlinale – Αποχώρησε Γερμανός υπουργός

Οι δηλώσεις του Αμπντάλαχ Αλ-Χατίμπ, του οποίου η ταινία «Chronicles from the Siege» κέρδισε το βραβείο της ενότητας «Perspectives» για νέους σκηνοθέτες, ολοκλήρωσαν μια Berlinale με έντονο πολιτικό χαρακτήρα.

Αντιμονοπωλιακή «βόμβα» στη μάχη Netflix–Paramount για τη Warner Bros. Discovery
Αντιμονοπωλιακή «βόμβα» στη μάχη Netflix–Paramount για τη Warner Bros. Discovery

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ παρεμβαίνει στη συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από τη Netflix, ανοίγοντας έρευνα για πιθανή δημιουργία μονοπωλίου, ενώ η Paramount συνεχίζει τη νομική της αντεπίθεση

Πώς γιορτάζεται η Καθαρά Δευτέρα; Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης
Πώς γιορτάζεται η Καθαρά Δευτέρα; Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης

Από τη λαγάνα και τον χαρταετό μέχρι το Μπουρανί στον Τύρναβο, το Αλευρομουτζούρωμα στο Γαλαξίδι και τα κρητικά δρώμενα του Καντή και του Ξομολόγου, η Καθαρά Δευτέρα αποκαλύπτει το πολυπρόσωπο έθιμο της Ελλάδας

Η «μαύρη» Κυριακή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Marty Supreme: Οι ήττες τους στα φετινά BAFTA έγραψαν ιστορία
Η «μαύρη» Κυριακή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Marty Supreme: Οι ήττες τους στα φετινά BAFTA έγραψαν ιστορία

Με τα μάτια όλων να είναι στραμμένα στα επερχόμενα Όσκαρ, μια ακόμα γιορτή του κινηματογράφου ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής με τα BAFTA. Ωστόσο η βραδιά δεν ήταν αυτή που θα ήθελαν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Τιμοτέ Σαλαμέ και το Marty Supreme.

LIVE: Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός
LIVE: Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός

LIVE: Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός για την 29η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Έβρος: Αγωνία για τους κατοίκους – Τεράστιοι όγκοι νερού από τη Βουλγαρία
Αγωνία για τους κατοίκους του Έβρου - Τεράστιοι όγκοι νερού από τη Βουλγαρία

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού παραμένει ο Έβρος με τις Αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή. Η θραύση του αναχώματος του Αμορίου σήμανε συναγερμό. Μεγάλοι όγκοι υδάτων από τη γειτονική Βουλγαρία.

Αμηχανία στην κυβέρνηση από το κεραυνοβόλημα Σαμαρά
Αμηχανία στην κυβέρνηση από το κεραυνοβόλημα Σαμαρά

Πλήγματα στο Μαξίμου από τις νέες βολές του Αντώνη Σαμαρά για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Πώς επιχειρεί να απαντήσει η κυβέρνηση. Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού και ενώ ο νυν πρωθυπουργός είχε την περιοδεία στον Έβρο

LIVE: Αταλάντα – Ντόρτμουντ
LIVE: Αταλάντα – Ντόρτμουντ

LIVE: Αταλάντα – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αταλάντα – Ντόρτμουντ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

«Κανείς δεν φαντάστηκε ότι η μυρωδιά είναι διαρροή» – Τι λέει ο δικηγόρος του Κ. Τζιωρτζιώτη για την τραγωδία στη Βιολάντα
«Κανείς δεν φαντάστηκε ότι η μυρωδιά είναι διαρροή» – Τι λέει ο δικηγόρος του Κ. Τζιωρτζιώτη για την τραγωδία στη Βιολάντα

Ο Μιχάλης Δημοτρακόπουλος υποστήριξε ότι για τις παραλείψεις δεν ευθύνεται ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, αλλά «αυτοί που ενδεχομένως δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους».

Ανακοινώθηκε ο ενδυματολογικός κώδικας για το Met Gala 2026 και αφήνει πολλά στη φαντασία
Ανακοινώθηκε ο ενδυματολογικός κώδικας για το Met Gala 2026 και αφήνει πολλά στη φαντασία

Τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, οι καλεσμένοι στο Met Gala 2026 θα γιορτάσουν το «Costume Art», την ανοιξιάτικη έκθεση στο Costume Institute του Metropolitan Museum of Art, όπου ο ενδυματολογικός κώδικας για φέτος είναι «Η μόδα είναι τέχνη».

POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ
POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ

Σχεδόν το ένα τρίτο των λογαριασμών που ενίσχυαν πολιτικές αναρτήσεις της Νίκι Μινάζ φέρονται να ήταν ψεύτικοι, με περισσότερα από 18.000 bots να διογκώνουν τεχνητά την απήχησή της, σύμφωνα με νέα ανάλυση

Ζάκυνθος: Τι απαντά η παιδίατρος του νοσοκομείου για το βρέφος με τη μηνιγγίτιδα – «Είναι δύσκολο» λέει η μητέρα του
Ζάκυνθος: Τι απαντά η παιδίατρος του νοσοκομείου για το βρέφος με τη μηνιγγίτιδα – «Είναι δύσκολο» λέει η μητέρα του

«Προσπαθούν να καλύψουν την ανεπάρκεια του συστήματος. Έχει τύχει η άλλη μου συνάδελφος να έχει πάρει αναρρωτική 1,5-2 μήνες και να έχω μείνει μόνη μου, να μην μου φέρνουν κανέναν».

Τέμπη: Συνδρομή από το εξωτερικό για τις εκταφές προανήγγειλε ο Γ. Φλωρίδης – Τα βήματα που θα απαιτηθούν
Συνδρομή από το εξωτερικό για τις εκταφές προανήγγειλε ο Γ. Φλωρίδης - Τα βήματα που θα απαιτηθούν

Με την αγανάκτηση των συγγενών των θυμάτων να ξεχειλίζει, λίγα 24ωρα πριν τη θλιβερή επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, ο Γιώργος Φλωρίδης παρουσίασε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την εξέταση των αιτημάτων εκταφής και τοξικολογικών ελέγχων.

«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» – Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής
«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» - Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής

«Τα βιβλία σε χαρτόδετη έκδοση που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ σταδιακά εξαφανίζονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τελευταίο σημάδι μιας συνεχιζόμενης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να διαβάζουν» σχολιάζει ο David Smith στον Guardian.

«Ποδαρικό» με φορο-έσοδα 6 δισ. έκανε το 2026 – Διατηρούν τη δυναμική τους τα έσοδα από ΦΠΑ
«Ποδαρικό» με φορο-έσοδα 6 δισ. έκανε το 2026 – Διατηρούν τη δυναμική τους τα έσοδα από ΦΠΑ

«Ζεστό» χρήμα εισρέει στα κρατικά ταμεία από την είσπραξη του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Αυξημένα τα έσοδα έναντι στόχου κατά 257 εκατ. ευρώ. Υστέρηση 1,709 δισ. στις δαπάνες.

Νέοι εργαζόμενοι: Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια – Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα
Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια τους νέους - Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα

Η διαφορετική οπτική που έχουν οι εργαζόμενοι νεώτερων γενιών οδηγεί τις επιχειρήσεις σε δομικές αλλαγές - Η προτίμηση στην εξειδίκευση και η πρόκληση της έλλειψης στελεχών

Ανεβάζει ντεσιμπέλ ο Ασλανίδης: Εγκάθετος ο Φλωρίδης, Νο1 εγκληματίας ο Καραμανλής
Ανεβάζει ντεσιμπέλ ο Ασλανίδης: Εγκάθετος ο Φλωρίδης, Νο1 εγκληματίας ο Καραμανλής

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον υπουργό Δικαιοσύνης και τον πρώην υπουργό Μεταφορών και αναμένει μεγάλες κινητοποιήσεις ανήμερα της «μαύρης» επετείου της 28ης Φεβρουαρίου.

Η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία για όλο το 2026, σύμφωνα με στρατιωτικό think tank
Η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία για όλο το 2026, σύμφωνα με στρατιωτικό think tank

Σύμφωνα με ανάλυση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ικανότητα της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο για πέμπτο έτος έχει μειωθεί

