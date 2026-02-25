Σταυροδρόμι για τη Warner Bros. Discovery: Νέα πρόταση από την Paramount Skydance

Σε νέα φάση περνά η μάχη για τον έλεγχο της Warner Bros. Discovery (WBD), καθώς η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι έλαβε αναθεωρημένη πρόταση από την Paramount Skydance, σύμφωνα με το Axios.

Αν και οι ακριβείς όροι δεν δημοσιοποιήθηκαν, η εξέλιξη αναζωπυρώνει τον ανταγωνισμό με τη Netflix, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ισοφαρίσει ή και να υπερβεί την προσφορά

Τα 31 δολάρια ανά μετοχή

Την προηγούμενη εβδομάδα, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Paramount είχε αναφέρει ότι η εταιρεία είναι διατεθειμένη να προσφέρει τουλάχιστον 31 δολάρια ανά μετοχή.

Η WBD δεν επιβεβαίωσε εάν αυτό παραμένει ο βασικός άξονας της νέας πρότασης, ωστόσο το ποσό αυτό λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την αγορά.

Τι λέει το διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο της WBD ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τη νέα προσφορά, αλλά προς το παρόν συνεχίζει να εισηγείται στους μετόχους τη συμφωνία με τη Netflix.

Παράλληλα, κάλεσε τους επενδυτές να μην προβούν σε καμία ενέργεια σε σχέση με την τροποποιημένη δημόσια πρόταση της PSKY έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση.

Το μεγάλο «πέναλτι» των 2,8 δισ.

Υπάρχει όμως μια σημαντική λεπτομέρεια: αν η Warner σπάσει τη συμφωνία με τη Netflix για να πάει με άλλη εταιρεία, θα πρέπει να πληρώσει 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση.

Καθοριστική ήταν η αναθεώρηση της πρότασης της Paramount, η οποία δεσμεύτηκε να καλύψει το τέλος υπαναχώρησης ύψους 2,8 δισ. δολαρίων που θα όφειλε η WBD στη Netflix σε περίπτωση ακύρωσης της συμφωνίας. Επιπλέον, προσφέρθηκε να αναλάβει έως 1,5 δισ. δολάρια σε κόστη αναχρηματοδότησης χρέους και να καταβάλλει «ticking fee» 0,25 δολαρίων ανά μετοχή για κάθε τρίμηνο καθυστέρησης της ολοκλήρωσης της συμφωνίας πέραν του Ιανουαρίου.

Η επενδυτική εταιρεία Ancora Partners, που έχει επενδύσει περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια στη Warner, πιέζει ανοιχτά υπέρ της πρότασης της Paramount και κατά της συμφωνίας με τη Netflix.

Η τελική απόφαση

Η απόφαση θα παρθεί στις 20 Μαρτίου, όταν οι μέτοχοι θα ψηφίσουν για το ποια συμφωνία θα προχωρήσει.

Το αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στον παγκόσμιο χώρο των media και του streaming — και να καθορίσει ποιος θα έχει τον έλεγχο ενός από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο στον κόσμο.