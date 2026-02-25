Σταυροδρόμι για τη Warner Bros. Discovery: Νέα πρόταση από την Paramount Skydance
Νέα πρόταση της Paramount για τη Warner Bros. Discovery φέρνει πίεση στη συμφωνία με τη Netflix. Οι μέτοχοι καλούνται να αποφασίσουν ποιος θα αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας
- Χαραγμένα σχέδια 40.000 ετών πηγαίνουν πίσω μέχρι τις απαρχές της γραφής
- Τουλάχιστον 17 νεκροί από αεροπορική επίθεση του χουντικού στρατού σε αγορά στα δυτικά της Μιανμάρ
- Επιβεβαίωση Ζελένσκι για συνομιλίες με ΗΠΑ πριν από την τριμερή συνάντηση με Ρωσία - Νέα επίθεση Όρμπαν
- Μητέρα και κόρη ανακάλυψαν τη μεγαλύτερη αποικία κοραλλιών στον κόσμο
Σε νέα φάση περνά η μάχη για τον έλεγχο της Warner Bros. Discovery (WBD), καθώς η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι έλαβε αναθεωρημένη πρόταση από την Paramount Skydance, σύμφωνα με το Axios.
Αν και οι ακριβείς όροι δεν δημοσιοποιήθηκαν, η εξέλιξη αναζωπυρώνει τον ανταγωνισμό με τη Netflix, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ισοφαρίσει ή και να υπερβεί την προσφορά
Τα 31 δολάρια ανά μετοχή
Την προηγούμενη εβδομάδα, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Paramount είχε αναφέρει ότι η εταιρεία είναι διατεθειμένη να προσφέρει τουλάχιστον 31 δολάρια ανά μετοχή.
Η WBD δεν επιβεβαίωσε εάν αυτό παραμένει ο βασικός άξονας της νέας πρότασης, ωστόσο το ποσό αυτό λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την αγορά.
Τι λέει το διοικητικό συμβούλιο
Το διοικητικό συμβούλιο της WBD ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τη νέα προσφορά, αλλά προς το παρόν συνεχίζει να εισηγείται στους μετόχους τη συμφωνία με τη Netflix.
Παράλληλα, κάλεσε τους επενδυτές να μην προβούν σε καμία ενέργεια σε σχέση με την τροποποιημένη δημόσια πρόταση της PSKY έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση.
Το μεγάλο «πέναλτι» των 2,8 δισ.
Υπάρχει όμως μια σημαντική λεπτομέρεια: αν η Warner σπάσει τη συμφωνία με τη Netflix για να πάει με άλλη εταιρεία, θα πρέπει να πληρώσει 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση.
Καθοριστική ήταν η αναθεώρηση της πρότασης της Paramount, η οποία δεσμεύτηκε να καλύψει το τέλος υπαναχώρησης ύψους 2,8 δισ. δολαρίων που θα όφειλε η WBD στη Netflix σε περίπτωση ακύρωσης της συμφωνίας. Επιπλέον, προσφέρθηκε να αναλάβει έως 1,5 δισ. δολάρια σε κόστη αναχρηματοδότησης χρέους και να καταβάλλει «ticking fee» 0,25 δολαρίων ανά μετοχή για κάθε τρίμηνο καθυστέρησης της ολοκλήρωσης της συμφωνίας πέραν του Ιανουαρίου.
Η επενδυτική εταιρεία Ancora Partners, που έχει επενδύσει περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια στη Warner, πιέζει ανοιχτά υπέρ της πρότασης της Paramount και κατά της συμφωνίας με τη Netflix.
Η τελική απόφαση
Η απόφαση θα παρθεί στις 20 Μαρτίου, όταν οι μέτοχοι θα ψηφίσουν για το ποια συμφωνία θα προχωρήσει.
Το αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στον παγκόσμιο χώρο των media και του streaming — και να καθορίσει ποιος θα έχει τον έλεγχο ενός από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο στον κόσμο.
- LIVE: Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός
- Έβρος: Αγωνία για τους κατοίκους – Τεράστιοι όγκοι νερού από τη Βουλγαρία
- Βανς: «Ελπίζω οι Ιρανοί να πάρουν σοβαρά τις αυριανές διαπραγματεύσεις» – Νέες κυρώσεις ΗΠΑ κατά Τεχεράνης
- Αμηχανία στην κυβέρνηση από το κεραυνοβόλημα Σαμαρά
- LIVE: Αταλάντα – Ντόρτμουντ
- «Κανείς δεν φαντάστηκε ότι η μυρωδιά είναι διαρροή» – Τι λέει ο δικηγόρος του Κ. Τζιωρτζιώτη για την τραγωδία στη Βιολάντα
- Οριστικό: Χωρίς Πρεστιάνι η Μπενφίκα στο Μπερναμπέου
- Ανακοινώθηκε ο ενδυματολογικός κώδικας για το Met Gala 2026 και αφήνει πολλά στη φαντασία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις