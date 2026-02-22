Τραμπ κατά Netflix: Ζητά την αποπομπή της Σούζαν Ράις εν μέσω συμφωνίας 83 δισ. με τη Warner

Νέα πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τη βιομηχανία του streaming πυροδότησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε δημόσια την άμεση απομάκρυνση της πρώην πρέσβειρας των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Σούζαν Ράις, από το διοικητικό συμβούλιο του Netflix, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά η εταιρεία «θα πληρώσει το τίμημα».

Η παρέμβασή του έγινε μέσω της πλατφόρμας Truth Social και έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την εταιρεία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη συμφωνία ύψους 83 δισ. δολαρίων για την εξαγορά των στούντιο και των streaming δραστηριοτήτων της Warner Bros. Discovery.

Η ανάρτηση του Τραμπ

«Το Netflix πρέπει να απολύσει τη ρατσίστρια, που στέκεται εμμονικά κατά του Τραμπ, Σούζαν Ράις, άμεσα, αλλιώς θα υποστεί τις συνέπειες», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Δεν έχει κανένα ταλέντο ή ικανότητες – είναι καθαρά ένα πολιτικό πιόνι! Η δύναμή της έχει τελειώσει και δεν θα επιστρέψει ποτέ. Πόσα πληρώνεται και για ποιο λόγο;;; Ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα. Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ».

Τι προηγήθηκε

Η αντίδραση του Αμερικανού προέδρου φαίνεται να συνδέεται με δηλώσεις της Ράις στο podcast του πρώην ομοσπονδιακού εισαγγελέα Πριτ Μπαράρα (Stay Tuned with Preet). Εκεί, αναφερόμενη στο ενδεχόμενο νίκης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, μίλησε για μια «ατζέντα λογοδοσίας» απέναντι σε εταιρείες που —κατά την εκτίμησή της— παρέκαμψαν κανονισμούς ή ωφελήθηκαν από πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ.

Όπως είπε, όσες επιχειρήσεις θεωρούν ότι μια μελλοντική δημοκρατική κυβέρνηση θα «ξεχάσει» απολύσεις, παραβιάσεις αρχών ή παρακάμψεις νόμων, «κάνουν λάθος υπολογισμό».

Η πολιτική διάσταση της συμφωνίας

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ παρέπεμψε και σε δημοσίευση της ακροδεξιάς ακτιβίστριας Λόρα Λούμερ, η οποία κατηγόρησε τη Ράις ότι προαναγγέλλει πολιτική εκδίκηση μέσω του κράτους και συνέδεσε τη σχεδιαζόμενη εξαγορά με ευρύτερες πολιτικές ισορροπίες στον χώρο των media.

Netflix @netflix Board Member Susan Rice @AmbassadorRice says corporations who took a «knee to Trump» will face an «accountability agenda» from elected Democrats if they win the midterms in 2026 and the 2028 Presidential election. Does Netflix stand by their Board Member… https://t.co/FmL458ugHm pic.twitter.com/CkjhDXWX0s — Laura Loomer (@LauraLoomer) February 21, 2026



Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές Φεβρουαρίου ο Τραμπ είχε δηλώσει στο NBC πως δεν θεωρεί ότι πρέπει να εμπλακεί προσωπικά στη συμφωνία, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η πρόσφατη τοποθέτησή του, ωστόσο, δείχνει μεταβολή στάσης.

Η διαδικασία εξαγοράς παραμένει σε εξέλιξη: έχει ανοίξει επταήμερη περίοδος διαπραγματεύσεων, κατά την οποία η Paramount Skydance μπορεί να καταθέσει βελτιωμένη πρόταση, ενώ στις 20 Μαρτίου οι μέτοχοι της Warner Bros. Discovery αναμένεται να ψηφίσουν για την έγκριση ή μη της συμφωνίας.