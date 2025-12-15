Τα ολιγοπώλια επιστρέφουν στο Χόλιγουντ: Γιατί το mega deal Netflix – Warner Bros. αλλάζει ξανά τους κανόνες

Η είδηση ότι η εταιρεία Netflix κατέθεσε προσφορά ύψους περίπου 83 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της Warner Bros. προκάλεσε σοκ σε ολόκληρη τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Για πολλούς, πρόκειται για μια συμφωνία που επιβεβαιώνει αυτό που εδώ και καιρό ακούγεται στα κινηματογραφικά «πηγαδάκια»: το Χόλιγουντ δεν κυβερνάται πια από τα παραδοσιακά στούντιο, αλλά από τις τεχνολογικές πλατφόρμες.

Όπως επισημαίνει ο Matthew Jordan, ακαδημαϊκός και αναλυτής των media, σε άρθρο του στο The Conversation, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν αλλάζουν οι κανόνες της βιομηχανίας, ούτε το ποιος θα επικρατήσει τελικά μεταξύ του Netflix και της Paramount — αλλά αν, στην πραγματικότητα, επιστρέφουμε σε ένα παλιό, δοκιμασμένο μοντέλο ισχύος.

Όταν λίγοι έλεγχαν τα πάντα

Ο Jordan υπενθυμίζει ότι το Χόλιγουντ του Μεσοπολέμου βασίστηκε σε εταιρικά μεγαθήρια που συγκέντρωναν την παραγωγή, τη διανομή και την προβολή. Στούντιο όπως η MGM, η Paramount και η Warner Brothers παρήγαγαν, διένειμαν και πρόβαλλαν τις ταινίες τους μέσα από αίθουσες που τους ανήκαν. Το αποτέλεσμα ήταν ένα ολιγοπώλιο που έλεγχε ποιος δούλευε, ποιες ιστορίες λέγονταν και τι έφτανε στο κοινό.

Η ισχύς αυτή περιορίστηκε μόνο μετά την ιστορική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ το 1948 (Paramount Decision), που υποχρέωσε τα στούντιο να πουλήσουν τις αίθουσές τους. Ακολούθησε μια περίοδος δημιουργικής άνθησης: ανεξάρτητοι σκηνοθέτες, πιο τολμηρές αφηγήσεις και άνοιγμα προς το παγκόσμιο σινεμά.

Το streaming ως «νέα απελευθέρωση» – και η διάψευσή της

Σύμφωνα με τον Matthew Jordan, όταν η εταιρεία Netflix μπήκε δυναμικά στην παραγωγή περιεχομένου, πολλοί είδαν σε αυτήν μια σύγχρονη εκδοχή εκείνης της μεταπολεμικής απελευθέρωσης. Ταινίες όπως το Beasts of No Nation έδειχναν ότι το streaming μπορούσε να παρακάμψει το μπλοκμπάστερ μοντέλο και να δώσει χώρο σε πιο ριψοκίνδυνες φωνές.

Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε γρήγορα. Τα παραδοσιακά στούντιο δημιούργησαν τις δικές τους πλατφόρμες, έκλεισαν τους καταλόγους τους και ξεκίνησαν έναν νέο πόλεμο συγκέντρωσης ισχύος.

Η περίπτωση της Warner Bros. Discovery, μετά την πώλησή της από την AT&T και τις κινήσεις του Ντέιβιντ Ζάσλαβ, αποτελεί —κατά τον Jordan— χαρακτηριστικό παράδειγμα: ακυρωμένα projects, συγχωνεύσεις πλατφορμών, περικοπές σε ειδήσεις και μυθοπλασία, ακριβότερες υπηρεσίες για το κοινό.

Νέοι κολοσσοί, παλιά λογική

Αν η εξαγορά της Warner Bros. από τη Netflix προχωρήσει, ο Matthew Jordan εκτιμά ότι το αποτέλεσμα θα είναι ευνοϊκό για τη Wall Street, αλλά προβληματικό για δημιουργούς και θεατές. Το Netflix, έχοντας περάσει στη φάση της «ώριμης» εταιρείας, πιέζει για κερδοφορία μέσω αυξήσεων τιμών και περιορισμών, ενώ η απορρόφηση ανταγωνιστών μειώνει τις εναλλακτικές.

Την ίδια στιγμή, η συγκέντρωση ισχύος συμπίπτει με την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως προειδοποιεί ο Jordan, οι νέοι υπερ-όμιλοι θα αποφασίσουν αν οι κινηματογραφικές βιβλιοθήκες ενός αιώνα θα χρησιμοποιηθούν για να εκπαιδεύσουν συστήματα που ενδέχεται να αντικαταστήσουν ανθρώπινους δημιουργούς.

Το συμπέρασμά του είναι σαφές: παρά τη ρητορική περί «νέας εποχής», το Χόλιγουντ φαίνεται να επιστρέφει σε γνώριμους δρόμους. Οι νέες πλατφόρμες μοιάζουν ολοένα και περισσότερο με τα παλιά στούντιο — και οι νέες ολιγοπωλιακές δομές θυμίζουν ανησυχητικά τις παλιές.