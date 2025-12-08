newspaper
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
08.12.2025 | 18:26
Ιαπωνία: Τσουνάμι «χτύπησε» το Αομόρι και το Χοκάιντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ
Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix
Διεθνής Οικονομία 08 Δεκεμβρίου 2025 | 18:13

Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix

Η Paramount που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους μετόχους της Warner Bros, προσφέροντας 2,5 δολάρια περισσότερα ανά μετοχή, από το Netflix, σε μετρητά.

Μία μέρα μετά την παρέμβαση Τραμπ, που δήλωσε ότι το Netflix έχει ήδη αποκτήσει «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς» και η εξαγορά της Warner Bros «θα μπορούσε να γίνει πρόβλημα», η Paramount κάνει απόπειρα επιθετικής εξαγοράς της εταιρείας.

Το Netflix κατέληξε σε συμφωνία εξαγοράς 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Warner Bros. Discovery πριν από λίγες μέρες.

Η Paramount, που διατηρεί δεσμούς με τον Αμερικανό πρόεδρο, ανακοίνωσε ότι απευθύνεται απευθείας στους μετόχους της Warner Bros. με μια προσφορά αξίας περίπου 74,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή 30 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά. Η Paramount, σε αντίθεση με το Netflix, προσφέρει επίσης να αγοράσει τα περιουσιακά στοιχεία καλωδιακής τηλεόρασης της Warner Bros. και ζητά από τους μετόχους της εταιρείας να απορρίψουν την προσφορά του Netflix.

Η Paramaount υποστηρίζει ότι η προσφορά της αξίζει περίπου 18 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερο από την ανταγωνιστική προσφορά του Netflix. Και ισχυρίζεται ότι η συμφωνία με τον κολοσσό του streaming βασίζεται σε μια «ψευδαίσθηση της προοπτικής αποτίμησης» αυτών των περιουσιακών στοιχείων καλωδιακής τηλεόρασης.

Επίσης υποστηρίζει ότι η προσφορά του Netflix «εκθέτει τους μετόχους της WBD σε μια παρατεταμένη διαδικασία έγκρισης πολλαπλών δικαιοδοσιών με αβέβαιο αποτέλεσμα, μαζί με ένα πολύπλοκο και ασταθές μείγμα μετοχών και μετρητών».

Έξι προτάσεις σε 12 εβδομάδες

Η Paramount αναφέρει επίσης ότι υπέβαλε έξι προτάσεις στην Warner Bros. Discovery σε διάστημα 12 εβδομάδων.

«Πιστεύουμε ότι η προσφορά μας θα δημιουργήσει ένα ισχυρότερο Χόλιγουντ. Είναι προς το συμφέρον της δημιουργικής κοινότητας, των καταναλωτών και της βιομηχανίας κινηματογράφου», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον. «Πιστεύουμε ότι θα επωφεληθούν από τον ενισχυμένο ανταγωνισμό, την υψηλότερη δαπάνη περιεχομένου και την παραγωγή κινηματογραφικών κυκλοφοριών, καθώς και από έναν μεγαλύτερο αριθμό ταινιών στους κινηματογράφους ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης συναλλαγής μας».

Η συμφωνία με το Netflix

Την Παρασκευή, το Netflix κατέληξε σε συμφωνία για την αγορά της Warner Bros. Discovery, του γίγαντα του Χόλιγουντ πίσω από το «Χάρι Πότερ» και το HBO Max. Η συμφωνία μετρητών και μετοχών αποτιμάται στα 27,75 δολάρια ανά μετοχή της Warner, δίνοντάς της συνολική επιχειρηματική αξία 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους 12 έως 18 μήνες, αφού η Warner ολοκληρώσει τον προηγουμένως ανακοινωθέντα διαχωρισμό των καλωδιακών δραστηριοτήτων της. Στη συμφωνία δεν περιλαμβάνονται δίκτυα όπως το CNN και το Discovery.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι η συμφωνία που έκλεισε το Netflix για την αγορά της Warner Bros. Discovery «θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα» λόγω του μεγέθους του συνδυασμένου μεριδίου αγοράς.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δήλωσε ότι θα «εμπλακεί» στην απόφαση σχετικά με το εάν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία των 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι δεσμοί Τραμπ-Έλισον

Σύμφωνα με την Ούσα Χέιλι, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Wichita State, με ειδίκευση στη διεθνή επιχειρηματική στρατηγική, οι δεσμοί της Paramount με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι αξιοσημείωτοι. Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, είναι γιος του μακροχρόνιου υποστηρικτή του Τραμπ, Λάρι Έλισον, του δεύτερου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο.

Η Ούσα Χέιλι προειδοποιεί ότι η παρέμβαση Τραμπ έχει προφανή στόχο να αυξήσει τον έλεγχό του στα μέσα ενημέρωσης. «Είπε ότι θα εμπλακεί στην απόφαση των ομοσπονδιακών αρχών. Αυτό σημαίνει ακριβώς αυτό που καταλαβαίνουμε», είπε η καθηγήτρια στο Wichita State. «Για τον Τραμπ, είναι απλώς μεγαλύτερος έλεγχος στα μέσα ενημέρωσης».

Ήδη η Paramount έχει αγοράσει άλλα ΜΜΕ. Τον Οκτώβριο αγόρασε τον ιστότοπο ειδήσεων και σχολίων The Free Press και διόρισε τον ιδρυτή της, Μπάρι Βάις, αρχισυντάκτη του CBS News. Το επιχείρημα ήταν ότι η χώρα «λαχταρά ειδήσεις που είναι ισορροπημένες και βασισμένες σε γεγονότα».

Ωστόσο, το CBS θεωρείται από πολλούς συντηρητικούς ως η προσωποποίηση ενός φιλελεύθερου μιντιακού κατεστημένου. Το δίκτυο τοποθέτησε σε ηγετικό ρόλο κάποιον που έχει αναπτύξει φήμη για τον αγώνα του κατά της woke κουλτούρας.

Η προσφορά της Paramount πρόκειται να λήξει στις 8 Ιανουαρίου 2026, εκτός εάν παραταθεί. Οι μετοχές της Warner Bros. και της Paramount σημείωσαν άνοδο μεταξύ 5% και 6% κατά την έναρξη της συνεδρίασης τη Δευτέρα. Οι μετοχές του Netflix υποχώρησαν.

Stream newspaper
Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει

Ενώ οι συζητήσεις για τις ώρες εργασίας πληθαίνουν παγκοσμίως- από το ελληνικό 13ωρο, μέχρι το «όραμα» της 4ήμερης εργασίας - υπάρχει τελικά απάντηση στην ερώτηση: πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εργαζόμενοι στην Ευρώπη: Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία τους και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι’ αυτό
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία των εργαζόμενων σε όλη την Ευρώπη και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι' αυτό

Ποτέ δεν είχαν δαπανηθεί τόσα πολλά χρήματα για την ψυχική υγεία των εργαζόμενων, αλλά όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά τα ποσοστά φαίνεται να αυξάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»

Η Netflix επικράτησε στην κούρσα για την εξαγορά της WBD απέναντι σε άλλους 2 μνηστήρες, ένας εκ των οποίων ο Ν. Έλισον, γιος του συνιδρυτή της Oracle, που θεωρείται ότι έχει στενή σχέση με τον Τραμπ

Σύνταξη
Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ
Οικονομία του Διαστήματος 08.12.25

Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ

Κυβερνήσεις και εταιρείες κάνουν κούρσα για να κατακτήσουν νέα σύνορα εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και εμπορικών πολέμων

Γιώργος Κανελλόπουλος
«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07.12.25

«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη

Όπως εξηγεί η Citi, για να αξιολογηθούν σωστά οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2026, πρέπει να γίνουν αντιληπτές από τη σκοπιά των δομικών αλλαγών που υφίσταται το αναπτυξιακό μοντέλο της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση
«Αυστηρά μέτρα» 07.12.25

Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι εντάσεις μεταξύ Γαλλίας και Κίνας κλιμακώθηκαν πέρυσι, αφού το Παρίσι υποστήριξε την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα - Τι ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμάνουελ Μακρόν

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ
Οικονομικές Ειδήσεις 08.12.25

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη οι Βρέντζος (AEM), Καλλιμασιάς (ΔΑΑ), Νίκας (NBG Securities) και Ομράν (DLA Piper) συζήτησαν για τη νέα στρατηγική των εισηγμένων στο ΧΑ

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»
«Μας κοροϊδεύουν» 08.12.25

Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»

Δεν μπορεί η αστυνομία να σταματήσει αυτό το τεράστιο κύμα διαμαρτυρίας από άκρη σε άκρη σε όλη τη χώρα, τονίζουν στο in οι αγρότες, που ετοιμάζονται για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Καραμανλής: Τα «μάτια» του Μαξίμου στον πρώην πρωθυπουργό και τους αγρότες
Live 08.12.25

Τα «μάτια» του Μαξίμου σε Καραμανλή και αγρότες - Νέα παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού

Κώστας Καραμανλής και Ευάγγελος Βενιζέλος θα αναφερθούν στο ζήτημα της ποιότητας της Δημοκρατίας, της απαξίωσης των θεσμών και της κρίσης εμπιστοσύνης των πολιτών και ο «πονοκέφαλος» στην κυβέρνηση... φουντώνει.

Σύνταξη
Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Σύμφωνο Μετανάστευσης 08.12.25

Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Την ώρα που οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποιούν ότι η ΕΕ κάνει στροφή σε «αστυνομικό κράτος», οι υπουργοί Εσωτερικών ΕΕ ενέκριναν το αυστηρό πλαίσιο που θα επιτρέπει τις απελάσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ειρήνη Μουρτζούκου: Θα προκύψει, με αποδείξεις, ποιοι και γιατί ευθύνονται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
Ελλάδα 08.12.25

Να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη ζητά η Μουρτζούκου - «Θα προκύψει με αποδείξεις ποιοι ευθύνονται»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου επιμένει ότι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του Παναγιωτάκη και αυτό θα αποδεχτεί μόλις κατατεθούν οι απομαγνητοφωνήσεις.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέες ρωσικές προωθήσεις – Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου (χάρτης)
Χάρτης 08.12.25

Νέες ρωσικές προωθήσεις στην Ουκρανία - Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου

Οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν ολοένα και περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία, με τις εφεδρείες του Κιέβου να εξοντώνονται από τους πυραύλους της Μόσχας προτού καν φθάσουν στην πρώτη γραμμή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλκοόλ: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; – Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας
Υγεία 08.12.25

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; - Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ κατανάλωσαν λιγότερο αλκοόλ μεταξύ 2013-2023, αλλά η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ρουμανία αντιστάθηκαν στην τάση αυτή, με την κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ να αυξάνεται

Σύνταξη
Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει

Ενώ οι συζητήσεις για τις ώρες εργασίας πληθαίνουν παγκοσμίως- από το ελληνικό 13ωρο, μέχρι το «όραμα» της 4ήμερης εργασίας - υπάρχει τελικά απάντηση στην ερώτηση: πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Taste Atlas Awards: Γεύση κορυφής για την Ελλάδα στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου – Η φέτα, το ελαιόλαδο και τα δυνατά όπλα
Θρίαμβος 08.12.25

Taste Atlas Awards: Γεύση κορυφής για την Ελλάδα στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου – Η φέτα, το ελαιόλαδο και τα δυνατά όπλα

Τα Taste Atlas Awards αναδεικνύουν τη Μεσογειακή κουζίνα σε κυρίαρχη ανά τον κόσμο και η Ελλάδα κατακτάει έναν γευστικό θρίαμβο αφήνοντας πίσω κολοσσούς

Σύνταξη
Η μητσοτακική πτέρυγα επιτίθεται ευθέως στον Καραμανλή και οδηγεί τη ΝΔ σε εσωκομματική κρίση
Πολιτική 08.12.25

Η μητσοτακική πτέρυγα επιτίθεται ευθέως στον Καραμανλή και οδηγεί τη ΝΔ σε εσωκομματική κρίση

Σαν απειλή αντιμετωπίζει τα μηνύματα Καραμανλή για το αγροτικό το Μαξίμου και το μητσοτακικό μπλοκ, και επιλέγει ευθεία επίθεση σε βάρος του ίδιου και της κυβέρνησής του. Το σήμα των επιθέσεων έδωσε ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ζάκυνθος: «Ήταν ό,τι πολυτιμότερο είχα στη ζωή μου» – Συγκλονίζουν οι γονείς του μικρού Λίο που κατασπάραξε το pitbull
Ελλάδα 08.12.25

Ζάκυνθος: «Ήταν ό,τι πολυτιμότερο είχα στη ζωή μου» – Συγκλονίζουν οι γονείς του μικρού Λίο που κατασπάραξε το pitbull

Όλα συνέβησαν μπροστά στα έκπληκτα μάτια της 11χρονης κόρης της οικογένειας που είδε ξαφνικά το σκυλί να αρπάζει τον μικρό της αδελφό και να τον κατασπαράζει - Δεν υπάρχει καταφύγιο αδέσποτων στη Ζάκυνθο

Σύνταξη
Ποντάροντας πολλά στο 32…
On Field 08.12.25

Ποντάροντας πολλά στο 32…

Ο Ολυμπιακός δίνει μεγάλη «μάχη» το βράδυ της Τρίτης στην Αστάνα και ο Σαντιάγκο Έσε θα έχει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια των πειραιωτών για τη νίκη απέναντι στην Καϊράτ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 08.12.25

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Λούσι Λιου αστειεύεται ότι ο 10χρονος γιος της, Ρόκγουελ, «δεν ξέρει πόσο κουλ» είναι η μαμά του
«Μαγική εμπειρία» 08.12.25

Η Λούσι Λιου αστειεύεται ότι ο 10χρονος γιος της, Ρόκγουελ, «δεν ξέρει πόσο κουλ» είναι η μαμά του

Η Λούσι Λιου μίλησε για τη γονεϊκότητα σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο περιοδικό People και αστειεύτηκε ότι για τον γιο της, είναι απλά «η μαμά του».

Σύνταξη
