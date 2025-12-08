Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix

Μία μέρα μετά την παρέμβαση Τραμπ, που δήλωσε ότι το Netflix έχει ήδη αποκτήσει «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς» και η εξαγορά της Warner Bros «θα μπορούσε να γίνει πρόβλημα», η Paramount κάνει απόπειρα επιθετικής εξαγοράς της εταιρείας.

Το Netflix κατέληξε σε συμφωνία εξαγοράς 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Warner Bros. Discovery πριν από λίγες μέρες.

Η Paramount, που διατηρεί δεσμούς με τον Αμερικανό πρόεδρο, ανακοίνωσε ότι απευθύνεται απευθείας στους μετόχους της Warner Bros. με μια προσφορά αξίας περίπου 74,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή 30 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά. Η Paramount, σε αντίθεση με το Netflix, προσφέρει επίσης να αγοράσει τα περιουσιακά στοιχεία καλωδιακής τηλεόρασης της Warner Bros. και ζητά από τους μετόχους της εταιρείας να απορρίψουν την προσφορά του Netflix.

Η Paramaount υποστηρίζει ότι η προσφορά της αξίζει περίπου 18 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερο από την ανταγωνιστική προσφορά του Netflix. Και ισχυρίζεται ότι η συμφωνία με τον κολοσσό του streaming βασίζεται σε μια «ψευδαίσθηση της προοπτικής αποτίμησης» αυτών των περιουσιακών στοιχείων καλωδιακής τηλεόρασης.

Επίσης υποστηρίζει ότι η προσφορά του Netflix «εκθέτει τους μετόχους της WBD σε μια παρατεταμένη διαδικασία έγκρισης πολλαπλών δικαιοδοσιών με αβέβαιο αποτέλεσμα, μαζί με ένα πολύπλοκο και ασταθές μείγμα μετοχών και μετρητών».

Έξι προτάσεις σε 12 εβδομάδες

Η Paramount αναφέρει επίσης ότι υπέβαλε έξι προτάσεις στην Warner Bros. Discovery σε διάστημα 12 εβδομάδων.

«Πιστεύουμε ότι η προσφορά μας θα δημιουργήσει ένα ισχυρότερο Χόλιγουντ. Είναι προς το συμφέρον της δημιουργικής κοινότητας, των καταναλωτών και της βιομηχανίας κινηματογράφου», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον. «Πιστεύουμε ότι θα επωφεληθούν από τον ενισχυμένο ανταγωνισμό, την υψηλότερη δαπάνη περιεχομένου και την παραγωγή κινηματογραφικών κυκλοφοριών, καθώς και από έναν μεγαλύτερο αριθμό ταινιών στους κινηματογράφους ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης συναλλαγής μας».

Η συμφωνία με το Netflix

Την Παρασκευή, το Netflix κατέληξε σε συμφωνία για την αγορά της Warner Bros. Discovery, του γίγαντα του Χόλιγουντ πίσω από το «Χάρι Πότερ» και το HBO Max. Η συμφωνία μετρητών και μετοχών αποτιμάται στα 27,75 δολάρια ανά μετοχή της Warner, δίνοντάς της συνολική επιχειρηματική αξία 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους 12 έως 18 μήνες, αφού η Warner ολοκληρώσει τον προηγουμένως ανακοινωθέντα διαχωρισμό των καλωδιακών δραστηριοτήτων της. Στη συμφωνία δεν περιλαμβάνονται δίκτυα όπως το CNN και το Discovery.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι η συμφωνία που έκλεισε το Netflix για την αγορά της Warner Bros. Discovery «θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα» λόγω του μεγέθους του συνδυασμένου μεριδίου αγοράς.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δήλωσε ότι θα «εμπλακεί» στην απόφαση σχετικά με το εάν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία των 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι δεσμοί Τραμπ-Έλισον

Σύμφωνα με την Ούσα Χέιλι, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Wichita State, με ειδίκευση στη διεθνή επιχειρηματική στρατηγική, οι δεσμοί της Paramount με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι αξιοσημείωτοι. Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, είναι γιος του μακροχρόνιου υποστηρικτή του Τραμπ, Λάρι Έλισον, του δεύτερου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο.

Η Ούσα Χέιλι προειδοποιεί ότι η παρέμβαση Τραμπ έχει προφανή στόχο να αυξήσει τον έλεγχό του στα μέσα ενημέρωσης. «Είπε ότι θα εμπλακεί στην απόφαση των ομοσπονδιακών αρχών. Αυτό σημαίνει ακριβώς αυτό που καταλαβαίνουμε», είπε η καθηγήτρια στο Wichita State. «Για τον Τραμπ, είναι απλώς μεγαλύτερος έλεγχος στα μέσα ενημέρωσης».

Ήδη η Paramount έχει αγοράσει άλλα ΜΜΕ. Τον Οκτώβριο αγόρασε τον ιστότοπο ειδήσεων και σχολίων The Free Press και διόρισε τον ιδρυτή της, Μπάρι Βάις, αρχισυντάκτη του CBS News. Το επιχείρημα ήταν ότι η χώρα «λαχταρά ειδήσεις που είναι ισορροπημένες και βασισμένες σε γεγονότα».

Ωστόσο, το CBS θεωρείται από πολλούς συντηρητικούς ως η προσωποποίηση ενός φιλελεύθερου μιντιακού κατεστημένου. Το δίκτυο τοποθέτησε σε ηγετικό ρόλο κάποιον που έχει αναπτύξει φήμη για τον αγώνα του κατά της woke κουλτούρας.

Η προσφορά της Paramount πρόκειται να λήξει στις 8 Ιανουαρίου 2026, εκτός εάν παραταθεί. Οι μετοχές της Warner Bros. και της Paramount σημείωσαν άνοδο μεταξύ 5% και 6% κατά την έναρξη της συνεδρίασης τη Δευτέρα. Οι μετοχές του Netflix υποχώρησαν.