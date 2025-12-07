Η εξαγορά της Warner Bros Discovery’s απο την Netlix ήταν απο τις ειδήσεις που κυριάρχησαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα όχι μόνον για το ύψος της συναλλαγής, που θα φτάσει – μαζί με το χρέος – στα 82,5 δισ. δολάρια αλλά και για την αλλαγή «σκηνικού» που δημιουργεί σε μία απο τις μεγαλύτερες βιομηχανιες των Ηνωμένων Πολιτειων, αυτη του θεάματος.

Το ιστορικό στούντιο παρήγαγε περίπου 100 κινηματογραφικές ταινίες ετησίως μέχρι τη δεκαετία του 1930

Το φημισμένο κινηματογραφικό στούντιο είναι ένα από τα πέντε μεγάλα του Χόλιγουντ, τα οποία περιλαμβάνουν την Paramount Pictures, τη Sony Pictures, την Universal Pictures και τα Walt Disney Studios. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1923 από τους αδελφούς Harry, Albert, Samuel και Jack Warner. Σήμερα έχει ως έδρα και λειτουργεί σε ένα οικόπεδο 110 στρεμμάτων στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια.

Ένας αιώνας ιστορίας (102 χρόνια)

Δεκαετία του 1920

Όπως αναφέρει το CNN, που είναι θυγατρική εταιρεία της Warner, η πρώτη επίσημη κυκλοφορία του στούντιο ήταν μια βουβή δραματική ταινία, το «Main Street», το 1923.

Οι αδελφοί Γουόρνερ τελικά επένδυσαν στον ήχο χρησιμοποιώντας το vitaphone, ξεκινώντας με το «Don Juan» (1926) με συγχρονισμένη μουσική και τελικά με το «The Jazz Singer» (1927), την πρώτη ταινία με συγχρονισμένους διαλόγους.

Ο John Barrymore, η Jane Winton και η Yvonne Day πρωταγωνίστησαν στην ταινία «Don Juan» του 1926. Warner Bros. (Πηγή CNN)

Το μιούζικαλ «On With the Show!» του 1929 ήταν η πρώτη έγχρωμη ταινία με συνομιλίες και η δεύτερη έγχρωμη ταινία που κυκλοφόρησε η Warner Bros.

Δεκαετία του 1930

Η Warner Bros. παρήγαγε περίπου 100 κινηματογραφικές ταινίες ετησίως μέχρι τη δεκαετία του 1930 και έλεγχε 360 κινηματογραφικές αίθουσες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 1930, δημιουργήθηκαν οι ταινίες μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων «Looney Tunes» για να ανταγωνιστούν τη Walt Disney. Η εταιρεία έγινε γνωστή για την κυκλοφορία ταινιών γκάνγκστερ, όπως οι ταινίες «The Public Enemy» και «Little Caesar» του 1931.

Επίσης κατέχει τα δικαιώματα για κλασικές ταινίες της MGM, όπως «Ο Μάγος του Οζ» και «Όσα παίρνει ο άνεμος» του 1939.

Κλασικές ταινίες της Warner

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος αποτέλεσε το φόντο για πολλές ταινίες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940, μεταξύ των οποίων και το φημισμένο ρομαντικό πολεμικό δράμα «Καζαμπλάνκα». Η ευρεία διανομή της ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1943 και ήταν μια από τις ταινίες με τις υψηλότερες εισπράξεις της χρονιάς.

Το ρομαντικό πολεμικό δράμα «Καζαμπλάνκα» παρήχθη από την Warner Bros. και διανεμήθηκε ευρέως το 1943. (Πηγή: CNN)

Η Warner Bros. συνέχισε να κυκλοφορεί επιτυχίες, όπως «Λεωφορείο του πόθου» (1951), «Ανατολικά της Εδέμ» (1955), «Επαναστάτης χωρίς αιτία» (1955), «Η ωραία μου κυρία» (1964) και «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» (1966).

Το 1955, η Warner Bros. επεκτάθηκε στην τηλεόραση με εκπομπές που εναλλάσσονταν, όπως οι γουέστερν «Cheyenne» (1955-1962) και «Maverick» (1957-1962) και η αστυνομική σειρά «77 Sunset Strip» (1958-1964).

Ταινίες, τρόμου και δράματος

Το 1967, η εταιρεία εξαγοράστηκε από τους Elliot και Ken Hyman, και μετονομάστηκε σε Warner Bros.-Seven Arts. Την ίδια χρονιά, κυκλοφόρησε η κλασική γκανγκστερική ταινία «Bonnie and Clyde».

Αργότερα, το στούντιο θα κυκλοφορούσε τις ταινίες «Ο Εξορκιστής» (1973), «Blade Runner» (1982) και «Το Χρώμα Μωβ» (1985).

Η Warner Bros. ξεκίνησε επίσης διάφορες σειρές ταινιών, όπως το «Dirty Harry» το 1971, που ολοκληρώθηκε το 1988 με την πέμπτη ταινία, «The Dead Pool».

Ιδιοκτήτης του DC Universe

Η Warner Bros.-Seven Arts αγοράστηκε από την Kinney National Company το 1969 και μετονομάστηκε σε Warner Communications Inc. Η Kinney ήταν επίσης ιδιοκτήτρια της National Periodical Publications, που σήμερα είναι γνωστή ως DC Comics.

Η Warner Bros. κυκλοφόρησε το «Superman» το 1978 και 11 χρόνια αργότερα το «Batman». Ακολούθησαν συνέχειες, καθώς και αναβιώσεις δεκαετίες αργότερα.

Ο σκηνοθέτης James Gunn ηγείται μιας επανεκκίνησης του DC Universe, με πιο πρόσφατη την αναδημιουργία του «Superman» τον Ιούλιο. Μια συνέχεια του «The Batman» (2022) αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027.

Στη δεκαετία του 2000

Το 1980, η Warner Bros. κυκλοφόρησε την ψυχολογική ταινία τρόμου «The Shining» και το 1981, το ολυμπιακό αθλητικό δράμα «Chariots of Fire». Η ποικιλόμορφη λίστα της Warner Bros. στη δεκαετία του 1980 περιελάμβανε τις ταινίες «National Lampoon’s Vacation» (1983), «Once Upon a Time in America» (1984), «Pee-Wee’s Big Adventure» (1985) και «The Lost Boys» (1987).

Το κινηματογραφικό και τηλεοπτικό στούντιο της Warner Bros. συγχωνεύθηκε με την Time Inc. το 1989 για να σχηματίσει την Time Warner. Μερικά από τα τηλεοπτικά δίκτυα της εταιρείας περιλάμβαναν τα HBO, CNN, TBS, TNT, Cartoon Network και Turner Classic Movies. Το 2000, η America Online συγχωνεύθηκε με την Time Warner σε μια συμφωνία αξίας 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων — η μεγαλύτερη συγχώνευση στην ιστορία των αμερικανικών επιχειρήσεων, η οποία τελικά αποδείχθηκε αποτυχημένη.

Το 1999, το στούντιο κυκλοφόρησε την ταινία «The Matrix», την οποία ακολούθησαν τρεις συνέχειες, και την ταινία «Pokemon: The First Movie», η οποία περιλάμβανε δύο συνέχειες από την Warner Bros.

Εν τω μεταξύ, η νεοσύστατη Netflix μπήκε στη σκηνή το 1997 ως υπηρεσία ενοικίασης DVD. Το 2007, η Netflix ανέπτυξε μια υπηρεσία streaming και το 2012 κυκλοφόρησε την πρώτη της πρωτότυπη σειρά, «Lilyhammer».

Το 2001, η Warner Bros κυκλοφόρησε την ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος», την ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις της χρονιάς, και κυκλοφόρησε επτά ακόμη ταινίες «Χάρι Πότερ», ολοκληρώνοντας τη σειρά το 2011 με την ταινία «Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου: Μέρος 2».

Το «Sex and the City» (1998-2004), το «The Sopranos» (1999-2007), το «Game of Thrones» (2011-2019) και το «Succession» (2018-2023) ήταν μερικές μόνο από τις επιτυχημένες σειρές του HBO.

Το 2018, η AT&T ολοκλήρωσε την εξαγορά της Time Warner αξίας 85 δισεκατομμυρίων δολαρίων και, τέσσερα χρόνια αργότερα, δημιουργήθηκε η Warner Bros. Discovery με τη συγχώνευση της μονάδας WarnerMedia της AT&T και της Discovery.

Μαζί με τη βιβλιοθήκη ταινιών που ξεπερνά τα 100 χρόνια, η Netflix αναμένεται να κερδίσει και από ορισμένες από τις ταινίες της Warner Bros. που κυκλοφόρησαν φέτος, όπως η «A Minecraft Movie», η ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις στην εγχώρια αγορά για το έτος, και η έκπληξη επιτυχία «Sinners».

Πηγή: ΟΤ