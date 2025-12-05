science
Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 15:52
Ανακαλείται γνωστό τρόφιμο «ως μη ασφαλές» από τον ΕΦΕΤ
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 14:53
Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες μετά από ταραχές στους δρόμους της Γλασκώβης
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 16:01
«Σε οικονομική ασφυξία οι δήμοι» - 24ωρη απεργία προκήρυξε η ΠΟΕ-ΟΤΑ
Η Netflix εξαγόρασε το μεγαλύτερο τμήμα της Warner για 72 δισ. δολάρια
Τεχνολογία 05 Δεκεμβρίου 2025 | 15:45

H Netflix συνεχίζει να ταράζει τη βιομηχανία ψυχαγωγίας με την απόκτηση ενός από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα κινηματογραφικά στούντιο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πίστεψέ το! Έτσι θα «ξεκολλήσεις» από τα social

Spotlight

Στη Netflix περνούν το κινηματογραφικό στούντιο και η υπηρεσία streaming της Warner Bros. Discovery, HBO Max.

Οπως ανακοίνωσε η Netflix, η Warner Bros. Discovery θα προχωρήσει με την απόσχισή της από την Discovery Global, η οποία περιλαμβάνει το τεράστιο χαρτοφυλάκιο δικτύων συνδρομητικής τηλεόρασης, όπως το TNT και το CNN, όπως είχε προγραμματιστεί προηγουμένως.

Η συναλλαγή αποτελείται από μετρητά και μετοχές και αποτιμάται σε 27,75 δολάρια ανά μετοχή της WBD, ανέφεραν οι εταιρείες. Αυτό ανεβάζει τη συνολική επιχειρηματική αξία της συναλλαγής σε περίπου 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια, με αξία μετοχικού κεφαλαίου 72 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το CNBC.

Η συμφωνία blockbuster φέρνει κοντά τον γίγαντα streaming Netflix, ο οποίος έχει ανατρέψει τη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια, και το ιστορικό κινηματογραφικό στούντιο Warner Bros., γνωστό για τη βιβλιοθήκη του που περιλαμβάνει τον «Μάγο του Οζ», το franchise «Χάρι Πότερ» και το σύμπαν των κόμικς της DC. Θα προσθέσει επίσης το περιεχόμενο του HBO Max, συμπεριλαμβανομένων των «Σοπράνο» και «Game of Thrones».

Πότε θα ολοκληρωθεί η εξαγορά από τη Netflix

Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τον διαχωρισμό των τηλεοπτικών δικτύων, ο οποίος αναμένεται πλέον στο τρίτο τρίμηνο του 2026.

H μετοχή της Netflix μειώθηκαν κατά περίπου 3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Παρασκευής. Η μετοχή της νεοσύστατης Paramount Skydance μειώθηκαν κατά περίπου 2%, ενώ οι μετοχές της WBD μειώθηκαν κατά περίπου 1% και η μετοχή της Comcast παρέμειναν αμετάβλητες.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, κάθε μέτοχος της Warner Bros. Discovery θα λάβει 23,25 δολάρια σε μετρητά και 4,50 δολάρια σε μετοχές της Netflix για κάθε μετοχή της WBD σε κυκλοφορία μετά το κλείσιμο της συμφωνίας.

«Καθορίζοντας τον νέο αιώνα αφήγησης ιστοριών»

«Η αποστολή μας ήταν πάντα να διασκεδάζουμε τον κόσμο», δήλωσε ο Τεντ Σαράντος, συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, σε δελτίο Τύπου την Παρασκευή.

«Συνδυάζοντας την απίστευτη βιβλιοθήκη εκπομπών και ταινιών της Warner Bros. – από διαχρονικά κλασικά όπως η Καζαμπλάνκα και ο Πολίτης Κέιν μέχρι σύγχρονα αγαπημένα όπως ο Χάρι Πότερ και οι Φίλοι – με τους τίτλους που καθορίζουν την κουλτούρα μας, όπως τα Stranger Things, KPop Demon Hunters και Squid Game, θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό ακόμα καλύτερα. Μαζί, μπορούμε να προσφέρουμε στο κοινό περισσότερα από αυτά που αγαπά και να συμβάλουμε στον καθορισμό του επόμενου αιώνα αφήγησης ιστοριών.»

Τράπεζες
Fitch: Βλέπει βελτιωμένες προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες – Μοχλός η συνεχιζόμενη ανάπτυξη

Vita.gr
Πίστεψέ το! Έτσι θα «ξεκολλήσεις» από τα social

Markets
Bank of America: Οι κίνδυνοι στην παγκόσμια οικονομία το 2026

Stream science
«Ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» – Η Αν Χάθαγουεϊ και η Μικαέλα Κόελ αναμετρώνται στο πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας Mother Mary
«Παράξενη, περίεργη ταινία» 05.12.25

Η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται μια ποπ σταρ και η Μικαέλα Κόελ την αποξενωμένη σχεδιάστρια μόδας της στο πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης δραματικής ταινίας Mother Mary.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Stranger Things:: Η 5η σεζόν σπάει όλα τα ρεκόρ
Culture Live 05.12.25

Όλοι περίμεναν ότι ο 5ος και τελευταίος τίτλος του Stranger Things θα έσπασε ρεκόρ. Αλλά η σειρά των αδερφών Ντάφερ το κάνει με εντυπωσιακό τρόπο.

Σύνταξη
ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε τη Μαρία Φαραντούρη
Επίτιμη διδάκτορας 04.12.25

ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε μια από τις σημαντικότερες φωνές του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, της οποίας η καλλιτεχνική διαδρομή και η συμβολή στην προβολή της ελληνικής ποίησης και μουσικής έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Σύνταξη
Who let the dogs out? – Ο Beeple μάντρωσε μεγιστάνες που παράγουν «οργανικές σκυλοκουράδες» γεμάτες NFTs
Βίντεο & Φωτογραφίες 04.12.25

Στο Art Basel Miami Beach, ο Beeple παρουσιάζει μια καυστική εγκατάσταση: ρομποτόσκυλα με κεφάλια μεγιστάνων της τεχνολογίας που αφοδεύουν πιστοποιητικά και NFTs, σατιρίζοντας την εξουσία της τεχνολογίας σήμερα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
REC ‘N’ PLAY: Το νέο project του Μιχάλη Μυτακίδη ακούγεται δυνατά στις σκοτεινές αίθουσες
Low Bap 04.12.25

Ο Κώστας Καραπαπάς και ο Νίκος Παπαϊωάννου συναντούν τον ιδρυτή των Active Member Μιχάλη Μυτακίδη για μια φιλική κουβέντα με αφορμή το φιλμ REC 'N' PLAY - μια αυτοβιογραφική ραψωδία που βγαίνει στους κινηματογράφους στις 5 Δεκεμβρίου.

Σύνταξη
«Πάρτε αντιεμετικά. Eπέστρεψε!» – Ο Guardian λέει όχι στα Χριστούγεννα της Μέγκαν Μαρκλ στο Netflix
«Ευτυχώς τελείωσε» 03.12.25

Η Μέγκαν Μαρκλ «χοροπηδά» με χριστουγεννιάτικη υστερία, σερβίρει λιχουδιές που θυμίζουν «κουτσουλιές ζώων» και φέρνει στην οθόνη το πιο cringe χριστουγεννιάτικο σόου για τον Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη
Έρωτας 03.12.25

Ένα «στοιχειωμένο» αστέρι που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της, Περισσότερο από συνοδός του σπουδαίου σκηνοθέτη, η Αν Βιαζέμσκι ήταν μια σημαντική ηθοποιός – και συναρπαστική συγγραφέας, που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τιμή ρεκόρ για το αβγό Φαμπερζέ της τσαρίνας Μαρία Φεοντόροβνα: Εκτοξεύτηκε στις 22,9 εκατ. λίρες
Νικόλαος Β΄ 03.12.25

Το εμβληματικό αβγό που δημιούργησε ο Φαμπερζέ για τη βασιλική οικογένεια της Ρωσίας έσπασε κάθε ρεκόρ στη δημοπρασία του Christie’s, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κίνα: Ανακάλυψη 573 αρχαίων οχυρών αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες
Culture Live 03.12.25

Ένα εντυπωσιακό δίκτυο 573 λίθινων οχυρών που χρονολογούνται έως και στο 2800 π.Χ. εντόπισαν αρχαιολόγοι στη βόρεια Κίνα, αποκαλύπτοντας πως οι οργανωμένες, οχυρωμένες κοινότητες αναπτύχθηκαν πολύ νωρίτερα απ’ όσο πιστεύαμε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΥΡΙΖΑ: Πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης; – Διαφήμιση 828.000€ για σιδηροδρομικά που δεν έγιναν
Πολιτική Γραμματεία 05.12.25

Ο τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος κατέθεσε Ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό, ζητώντας εξηγήσεις για τη σκανδαλώδη επιλογή χρηματοδότησης μιας επικοινωνιακής καμπάνιας για το... τίποτα

Σύνταξη
«Κρυφός φόρος» η ακρίβεια στα τρόφιμα – Ο δραματικός αντίκτυπός της στην καθημερινότητα
Πληθωρισμός 05.12.25

Ανυποχώρητη η ακρίβεια στα τρόφιμα, τσακίζει τους χαμηλόμισθούς και τους χαμηλοσυνταξιούχους και τορπιλίζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Με έκαψε σήμερα» – Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποκαλύπτει το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο
Fizz 05.12.25

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ λέει ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο του έστειλε μήνυμα για την πρόσφατη αλλαγή στο χτένισμά του, ενώ στο παρελθόν του είχε δώσει τη συμβουλή «όχι σκληρά ναρκωτικά και όχι ταινίες με υπερήρωες».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ερώτηση Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ: Σοβαρά στοιχεία για την ύπαρξη σκανδάλου στην διαχείριση κονδυλίων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Πολιτική 05.12.25

«Προκύπτει ότι, κατά την περίοδο προεδρίας στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ του ΟΝΝεΔίτη κ. Δέρβου, ανατέθηκε σωρεία συμβάσεων σε άλλους ΟΝΝΕδίτες, που ήταν κοινοί μέτοχοι σε εταιρείες-κελύφη με φαινομενικά μόνο ανταγωνιστική σχέση», λένε οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Στο ΕΚ θα μιλήσουν την Τρίτη Καρυστιανού, Ράμμος, Φαραντούρης για την υπεροχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε υποθέσεις διαφθοράς
Βρυξέλλες 05.12.25

«Η επίκληση του άρθρου 86 στην χώρα μας ακυρώνει βασικές αρχές του δικαίου και οδηγεί σε ατιμωρησία και σε δύο κατηγορίες πολιτών: Πατρίκιους και Πληβείους», δήλωσε ο Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
ΚΚΕ για Byron: Ο κρατικός μηχανισμός ενάντια στα μπλόκα των αγροτών «παραλύει» όταν οι δρόμοι κλείνουν από την ανεπάρκειά του
Κακοκαιρία 05.12.25

«Η κυβέρνηση και η Τοπική Διοίκηση πρέπει να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από την 'ατομική ευθύνη' και τα 'ακραία καιρικά φαινόμενα' και να διαθέσουν εδώ και τώρα κονδύλια για σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
League Cup 05.12.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:45 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για τον τελικό του League Cup βόλεϊ ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Χάνει το ματς με την ΑΕΚ ο Μορόν
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ο Λορέν Μορόν συμπλήρωσε κάρτες και θα εκτίσει την ποινής της μιας αγωνιστικής στο ματς της 16ης αγωνιστικής με την ΑΕΚ στο «Κλ. Βικελίδης».

Σύνταξη
Μήπως με βίασαν και δεν το θυμάμαι; – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στη σειρά ντοκιμαντέρ για τον Diddy
Danity Kane 05.12.25

Η Aubrey O’Day, ρίχνει φως σε μια από τις πιο βασανιστικές πτυχές της υπόθεσης γύρω από τον Diddy, αποκαλύπτοντας στη νέα σειρά του Netflix ότι μια μάρτυρας την είδε να υφίσταται σεξουαλική επίθεση σε κατάσταση μέθης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεσσαλονίκη: Σκηνές πανικού μετά την επίθεση με χημικά σε αγρότες στα «Πράσινα Φανάρια» – Δείτε βίντεο
Μεγάλη ένταση 05.12.25

Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, όταν μερίδα αγροτών επιχείρησε να φτάσει με τα πόδια μέσω του αγροκτήματος του ΑΠΘ στον κόμβο αεροδρομίου και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών και δακρυγόνων

Σύνταξη
«Σε οικονομική ασφυξία οι δήμοι» – 24ωρη απεργία προκήρυξε η ΠΟΕ-ΟΤΑ
Στις 16 Δεκεμβρίου 05.12.25

Με κυρίαρχο αίτημα «την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων και την προάσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» η ΠΟΕ-ΟΤΕ αποφάσισε απεργία για τις 16 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Ανακαλείται μη ασφαλές τρόφιμο από τον ΕΦΕΤ
Έλεγχος 05.12.25

«Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν, και έχουν δυσανεξία στη γλουτένη, να μην το καταναλώσουν», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

Σύνταξη
Τα δεδομένα για τον Ντε Κολό – Το χαμηλό buy out και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του με τη Βιλερμπάν
Euroleague 05.12.25

Ο Νάντο Ντε Κολό πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις με τη Βιλερμπάν, το όνομα του συνδέεται με τον Ολυμπιακό, όμως δεσμεύεται με συμβόλαιο - Πώς μπορεί να «σπάσει» και να φύγει από τη γαλλική ομάδα...

Σύνταξη
Νέα απάτη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΥΥ – Τρεις συλλήψεις για εικονικές συνταγογραφήσεις
Σχηματίστηκε δικογραφία 05.12.25

Συνελήφθησαν από την Αστυνομία ένας φαρμακοποιός και γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων που εξέδιδαν και εκτελούσαν εικονικές συνταγές για φάρμακα, αποκομίζοντας παράνομο όφελος

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στο Χ για αδιαφάνεια και παραπλάνηση χρηστών – Ενόχληση στην Ουάσιγκτον
Τεχνολογία 05.12.25

Το Χ κρίθηκε ένοχο για παραβάσεις του κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κάνει λόγο για στοχοποίηση των αμερικανικών εταιρειών.

Σύνταξη
Γαλλία: Πατέρας βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά
Στη Γαλλία 05.12.25

Σοκ προκαλεί στη Γαλλία η νέα υπόθεση βιασμού και κακοποίησης από πατέρα, σε βάρος των παιδιών του - Ανάγκαζε τον 11χρονο γιο και εγγονό του να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τη μητέρα του

Σύνταξη
Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος – Υπολογισμός και δικαιούχοι – Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε
Ειδικές κατηγορίες 05.12.25

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν δώρο Χριστουγέννων έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου - Διαφορετικά, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας

Σύνταξη
Την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Αντίστροφη μέτρηση για την ενσωμάτωση του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ, αφού ο διεθνής χαφ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του με τη Σλάβια Πράγας και ετοιμάζεται για μόνιμη εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
