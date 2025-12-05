Η Netflix εξαγόρασε το μεγαλύτερο τμήμα της Warner για 72 δισ. δολάρια

Στη Netflix περνούν το κινηματογραφικό στούντιο και η υπηρεσία streaming της Warner Bros. Discovery, HBO Max.

Οπως ανακοίνωσε η Netflix, η Warner Bros. Discovery θα προχωρήσει με την απόσχισή της από την Discovery Global, η οποία περιλαμβάνει το τεράστιο χαρτοφυλάκιο δικτύων συνδρομητικής τηλεόρασης, όπως το TNT και το CNN, όπως είχε προγραμματιστεί προηγουμένως.

Η συναλλαγή αποτελείται από μετρητά και μετοχές και αποτιμάται σε 27,75 δολάρια ανά μετοχή της WBD, ανέφεραν οι εταιρείες. Αυτό ανεβάζει τη συνολική επιχειρηματική αξία της συναλλαγής σε περίπου 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια, με αξία μετοχικού κεφαλαίου 72 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το CNBC.

Η συμφωνία blockbuster φέρνει κοντά τον γίγαντα streaming Netflix, ο οποίος έχει ανατρέψει τη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια, και το ιστορικό κινηματογραφικό στούντιο Warner Bros., γνωστό για τη βιβλιοθήκη του που περιλαμβάνει τον «Μάγο του Οζ», το franchise «Χάρι Πότερ» και το σύμπαν των κόμικς της DC. Θα προσθέσει επίσης το περιεχόμενο του HBO Max, συμπεριλαμβανομένων των «Σοπράνο» και «Game of Thrones».

Πότε θα ολοκληρωθεί η εξαγορά από τη Netflix

Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τον διαχωρισμό των τηλεοπτικών δικτύων, ο οποίος αναμένεται πλέον στο τρίτο τρίμηνο του 2026.

H μετοχή της Netflix μειώθηκαν κατά περίπου 3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Παρασκευής. Η μετοχή της νεοσύστατης Paramount Skydance μειώθηκαν κατά περίπου 2%, ενώ οι μετοχές της WBD μειώθηκαν κατά περίπου 1% και η μετοχή της Comcast παρέμειναν αμετάβλητες.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, κάθε μέτοχος της Warner Bros. Discovery θα λάβει 23,25 δολάρια σε μετρητά και 4,50 δολάρια σε μετοχές της Netflix για κάθε μετοχή της WBD σε κυκλοφορία μετά το κλείσιμο της συμφωνίας.

«Καθορίζοντας τον νέο αιώνα αφήγησης ιστοριών»

«Η αποστολή μας ήταν πάντα να διασκεδάζουμε τον κόσμο», δήλωσε ο Τεντ Σαράντος, συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, σε δελτίο Τύπου την Παρασκευή.

«Συνδυάζοντας την απίστευτη βιβλιοθήκη εκπομπών και ταινιών της Warner Bros. – από διαχρονικά κλασικά όπως η Καζαμπλάνκα και ο Πολίτης Κέιν μέχρι σύγχρονα αγαπημένα όπως ο Χάρι Πότερ και οι Φίλοι – με τους τίτλους που καθορίζουν την κουλτούρα μας, όπως τα Stranger Things, KPop Demon Hunters και Squid Game, θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό ακόμα καλύτερα. Μαζί, μπορούμε να προσφέρουμε στο κοινό περισσότερα από αυτά που αγαπά και να συμβάλουμε στον καθορισμό του επόμενου αιώνα αφήγησης ιστοριών.»