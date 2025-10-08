Το Netflix θέλει να αποκτήσει τι δικαιώματα του Champions League
Το Netflix σκοπεύει να μπει δυναμικά και στα αθλητικά καθώς ετοιμάζει «ηγεμονική» πρόταση προκειμένου να αποκτήσει τα δικαιώματα του Champions League.
Μεγάλη κίνηση από το Netflix, καθώς η γνωστή πλατφόρμα ετοιμάζεται να ταράξει τα νερά του ποδοσφαιρικού κόσμου και να αποκτήσει δικαιώματα μετάδοσης και του Champions League.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους «Times», το Netflix ετοιμάζεται να καταθέσει προσφορά ώστε να εξασφαλίσει τη δυνατότητα μετάδοσης ενός αγώνα του Champions League ανά αγωνιστική, καθώς η UEFA θα προχωρήσει σε αλλαγές σχετικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα της κορυφαίας διοργάνωσης από τη σεζόν 2027-2028.
🔺 NEW: Netflix set to bid for Champions League games in TV rights shake-up
Uefa’s new way of selling broadcast deals expected to spark scramble for games by global streaming platforms
Read more from @martynziegler ⬇https://t.co/PG8jJFlA81
— Times Sport (@TimesSport) October 8, 2025
Ο σκοπός της αναδιάρθρωσης των συμφωνιών μετάδοσης έγκειται στο να υπάρξουν περισσότερα έσοδα με την προσέλκυση διαφόρων πλατφόρμων streaming. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία, οι τροποποίησεις αυτές στο χώρο των τηλεοπτικών μεταδόσεων πρόκειται να αποφέρουν τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια ευρώ (4,4 δισεκατομμύρια λίρες) ετησίως.
Άλλωστε, ήδη πλατφόρμες όπως η Amazon και η Apple προβάλλουν σε κάποιες χώρες αγώνες του Champions League και του MLS αντίστοιχα.
Ακόμη και η Disney έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την προβολή αθλητικών γεγονότων, ενώ σχετικά με το Netflix, η πασίγνωστη πλατφόρμα έχει ήδη μεταδώσει στο παρελθόν παιχνίδι του NFL και αγώνα πυγμαχίας, επίσης έχει αγοράσει τα δικαιώματα για το Μουντιάλ γυναικών του 2027 και 2031.
Φυσικά, όσες περισσότερες πλατφόρμες εντάσσονται στις τηλεοπτικές μεταδόσεις αγώνων, τόσο περισσότερα θα είναι και τα έσοδα για τις ομάδες. Λαμβάνοντας υπόψη την περυσινή σεζόν, το νέο φορμάτ του Champions League επέφερε αύξηση 25%.
