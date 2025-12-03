magazin
03.12.2025 | 10:08
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους
Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει
Culture Live 03 Δεκεμβρίου 2025 | 12:20

Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει

Το Netflix απορρίπτει ως «εντελώς ψευδείς» τις καταγγελίες του Sean «Diddy» Combs ότι το νέο του ντοκιμαντέρ χρησιμοποιεί «κλεμμένο» προσωπικό υλικό και δίνεται σε έναν «εχθρό» να αφηγηθεί τη ζωή του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Vita.gr
Ένας ακόμη γύρος στην πολύχρονη κόντρα του Sean «Diddy» Combs με τον 50 Cent άναψε το Netflix, μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ Sean Combs: The Reckoning. Ο πρώην μεγιστάνας της χιπ χοπ — o οποίος βρίσκεται πλέον στη φυλακή μετά την καταδίκη του τον Ιούλιο για κατηγορίες σχετικές με πορνεία— καταγγέλλει ότι το τετράωρο docuseries είναι «μια ντροπιαστική επίθεση» που βασίζεται σε «κλεμμένο υλικό».

Η πλατφόρμα, ωστόσο, διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό. «Όλα τα πλάνα αποκτήθηκαν νόμιμα. Δεν πρόκειται για πράξη εκδίκησης», τονίζει, προσθέτοντας ότι ο 50 Cent μπορεί να είναι εκτελεστικός παραγωγός, αλλά «δεν είχε δημιουργικό έλεγχο» και ότι «κανείς δεν πληρώθηκε» για να συμμετάσχει.

Η σπίθα της σύγκρουσης

Το ντοκιμαντέρ ανοίγει με αδημοσίευτα πλάνα έξι ημέρες πριν από τη σύλληψη του Diddy, τον Σεπτέμβριο του 2024: ο καλλιτέχνης μιλά στο τηλέφωνο με τον δικηγόρο του, Μαρκ Αγνιφίλο, λέγοντάς του ότι πρέπει να «παλέψει για τη ζωή του» και πιέζοντάς τον να ακολουθήσει πιο επιθετική στρατηγική όσον αφορά στα ΜΜΕ.

Σε άλλη συνομιλία, με τον γιο του Τζάστιν, πέντε ημέρες πριν από τη σύλληψη, ο Diddy ακούγεται να λέει: «Ο Θεός μου είπε να μην κάνω τίποτα… αλλά άλλοι πρέπει να κάνουν κάτι».

Το στρατόπεδό του υποστηρίζει ότι αυτά τα πλάνα «ουδέποτε εγκρίθηκαν» για χρήση και ότι αποτελούν μέρος του προσωπικού αρχείου που συλλέγει ο Combs «από τα 19 του για να αφηγηθεί ο ίδιος τη ζωή του».

«Προσωπική εκδίκηση» βλέπει ο Κομπς — «Ψευδείς ισχυρισμοί» απαντά το Netflix

Ο εκπρόσωπος του Combs κατηγορεί το Netflix ότι «παραδίδει την ιστορία του σε έναν άνθρωπο που του επιτίθεται δημόσια επί δεκαετίες».

Η ανακοίνωση κάνει λόγο για «προσωπική βεντέτα» του 50 Cent και κατηγορεί την πλατφόρμα ότι «ξεκολλά προσωπικά βίντεο από το πλαίσιό τους» για να ενισχύσει τον «μιντιακό θόρυβο».

Το Netflix απαντά πως όλα αυτά είναι «απολύτως ανακριβή». Η σκηνοθέτρια, Αλεξάντρια Στέιπλτον, εξηγεί ότι το υλικό «έφτασε στην ομάδα, αποκτήθηκε νόμιμα» και ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια να παραμείνει «απόλυτα εμπιστευτική» η ταυτότητα του δημιουργού του.

20 χρόνια βεντέτα

Ο 50 Cent, μιλώντας στο Good Morning America, υπερασπίστηκε την επιλογή του να συμμετέχει: «Αν σιωπούσα, θα φαινόταν ότι η χιπ χοπ δεν έχει πρόβλημα με όσα έκανε. Κανείς άλλος δεν μιλά».

Όσο για την κόντρα τους; Διαρκεί σχεδόν δύο δεκαετίες — αρκετός χρόνος για να φορτίσει ακόμη περισσότερο την υπόθεση.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η μάχη για την «αλήθεια» γύρω από τον Diddy μόλις κλιμακώθηκε. Και στην εποχή του streaming, ο πόλεμος εικόνας είναι συχνά πιο εκρηκτικός από τον πόλεμο λέξεων.

*Με πληροφορίες από: BBC 

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 7,258 δισ. ευρώ το δεκάμηνο

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 7,258 δισ. ευρώ το δεκάμηνο

Κίνα: Ανακάλυψη 573 αρχαίων οχυρών αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες
Culture Live 03.12.25

Κίνα: Ανακάλυψη 573 αρχαίων οχυρών αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες

Ένα εντυπωσιακό δίκτυο 573 λίθινων οχυρών που χρονολογούνται έως και στο 2800 π.Χ. εντόπισαν αρχαιολόγοι στη βόρεια Κίνα, αποκαλύπτοντας πως οι οργανωμένες, οχυρωμένες κοινότητες αναπτύχθηκαν πολύ νωρίτερα απ’ όσο πιστεύαμε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;
Culture Live 03.12.25

Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;

Καθώς το «Stranger Things» φτάνει στο μεγάλο φινάλε του, το Netflix στρέφεται απρόσμενα ξανά στη μεγάλη οθόνη—παρά τις δηλώσεις του Τεντ Σαράντος ότι το σινεμά είναι μια «ξεπερασμένη ιδέα»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το τελευταίο μεγάλο στοίχημα διέλυσε τον Φράνσις Φορντ Κόπολα – «Χρειάζομαι χρήματα για να μην βουλιάξω»
Φιάσκο 03.12.25

Το τελευταίο μεγάλο στοίχημα διέλυσε τον Φράνσις Φορντ Κόπολα – «Χρειάζομαι χρήματα για να μην βουλιάξω»

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα πίσω από τις κάμερες στο Χόλιγουντ, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, περνάει μια από τις πιο δύσκολες οικονομικές στιγμές του, μετά το φιάσκο του Megalopolis.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Left-Handed Girl: Όταν το «λάθος» χέρι γίνεται καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας
«Tου διαβόλου» 03.12.25

Left-Handed Girl: Όταν το «λάθος» χέρι γίνεται καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας

Με αφορμή την ιστορία ενός κοριτσιού που μαθαίνει πως το αριστερό της χέρι είναι «του διαβόλου», η Σιχ-Τσινγκ Τσου ανοίγει μια σπάνια, αιχμηρή συζήτηση για το πώς η ταϊβανέζικη κοινωνία —και όχι μόνο— εξακολουθεί να τιμωρεί κάθε απόκλιση από τον κανόνα, ιδίως όταν αφορά κορίτσια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο «άγνωστος ήρωας» του Empire State Building: Η αληθινή ιστορία πίσω από την πιο επικίνδυνη φωτογραφία της Νέας Υόρκης
Men at Work 02.12.25

Ο «άγνωστος ήρωας» του Empire State Building: Η αληθινή ιστορία πίσω από την πιο επικίνδυνη φωτογραφία της Νέας Υόρκης

Μία από τις πιο εμβληματικές εικόνες της Αμερικής κρύβει έναν άγνωστο ήρωα. Νέα έρευνα επιχειρεί να αποκαλύψει την ταυτότητα και τις ζωές των εργατών που ύψωσαν το Empire State Building

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι δικηγόροι του Diddy στέλνουν εξώδικο στο Netflix υποστηρίζοντας ότι η σειρά του 50 Cent χρησιμοποιεί «κλεμμένο» υλικό
«The Reckoning» 02.12.25

Οι δικηγόροι του Diddy στέλνουν εξώδικο στο Netflix υποστηρίζοντας ότι η σειρά του 50 Cent χρησιμοποιεί «κλεμμένο» υλικό

Ο Diddy στέλνει εξώδικο στο Netflix λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της σειράς του 50 Cent, καταγγέλλοντας παράνομη χρήση προσωπικού υλικού, ενώ η πλατφόρμα δηλώνει ότι έχει όλα τα νόμιμα δικαιώματα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η έκρηξη της Θήρας «μετακομίζει» δεκαετίες πίσω: Νέα μελέτη αλλάζει όσα ξέραμε για τον Άμωσι και τη βιβλική Έξοδο
Culture Live 02.12.25

Η έκρηξη της Θήρας «μετακομίζει» δεκαετίες πίσω: Νέα μελέτη αλλάζει όσα ξέραμε για τον Άμωσι και τη βιβλική Έξοδο

Μια νέα χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα ανατρέπει όσα ξέραμε για τον Φαραώ Άμωσι και μεταφέρει την έκρηξη της Θήρας 60–90 χρόνια νωρίτερα, αλλάζοντας καίρια την ιστορία Αιγαίου και Αιγύπτου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί καταδικάστηκε ερήμην σε ένα έτος φυλάκιση στο Ιράν
Culture Live 02.12.25

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί καταδικάστηκε ερήμην σε ένα έτος φυλάκιση στο Ιράν

Υπενθυμίζεται ότι το 2010, επεβλήθη στον Τζαφάρ Παναχί απαγόρευση να γυρίζει ταινίες και να εγκαταλείψει τη χώρα, μετά την υποστήριξή του στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Diddy: The Reckoning»: Στο τρέιλερ της σειράς, ο Sean Combs αναζητά άτομα που γνωρίζουν από βρωμοδουλειές
Culture Live 01.12.25

«Diddy: The Reckoning»: Στο τρέιλερ της σειράς, ο Sean Combs αναζητά άτομα που γνωρίζουν από βρωμοδουλειές

Η επίσημη σύνοψη της σειράς «Diddy: The Reckoning» κάνει λόγο για μια βουτιά στην ζωή «του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, του θρύλου της μουσικής βιομηχανίας και του καταδικασμένου εγκληματία».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» – Ο Gay Talese στα 93 του είναι ο τελευταίος τιτάνας του αμερικανικού Τύπου
New Journalism 01.12.25

«Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» - Ο Gay Talese στα 93 του είναι ο τελευταίος τιτάνας του αμερικανικού Τύπου

Ήταν πρωτοπόρος της Νέας Δημοσιογραφίας, ενός κινήματος που μεταμόρφωσε τον αμερικανικό Τύπο με ένα λογοτεχνικό στυλ γραφής. Σε ηλικία 93 ετών, ο Gay Talese, συγγραφέας του ιστορικού προφίλ του 1966, «Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» στο Εsquire βλέπει την καθημερινότητά του να περιορίζεται όλο και περισσότερο από τα γηρατειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Χρύσα Ρώμα επιστρέφει στο Μέγαρο και δίνει ζωή στο Βλέμμα απ’ το Περβάζι με τον Μιχάλη Μανιάτη
Culture Live 01.12.25

Η Χρύσα Ρώμα επιστρέφει στο Μέγαρο και δίνει ζωή στο Βλέμμα απ’ το Περβάζι με τον Μιχάλη Μανιάτη

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, η Χρύσα Ρώμα ενώνει τις δυνάμεις της με τον Μιχάλη Μανιάτη σε ένα ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο έργο, βασισμένο στο βιβλίο της Έφης Παναγοπούλου, Το Βλέμμα απ’ το Περβάζι.

Σύνταξη
Pillion: Πενήντα αποχρώσεις του BDSM – To γκέι μυθιστόρημα που έγινε ταινία με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ
«Kink Actually» 01.12.25

Pillion: Πενήντα αποχρώσεις του BDSM – To γκέι μυθιστόρημα που έγινε ταινία με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ

Το μυθιστόρημα Box Hill του Adam Mars-Jones, που εκδόθηκε το 2020, περιγράφει τη σχέση μεταξύ ενός νεαρού άνδρα και ενός μεγαλύτερου σε ηλικία μοτοσικλετιστή. Ο συγγραφέας μίλησε στους Times για την κινηματογραφική μεταφορά του, Pillion.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπαρτζώκας: «Έχουμε τόσους παίκτες, έχει κουράσει η μεταγραφολογία»
Euroleague 03.12.25

Μπαρτζώκας: «Έχουμε τόσους παίκτες, έχει κουράσει η μεταγραφολογία»

Στην μεταγραφολογία που «έχει κουράσει», την κατάσταση του Φουρνιέ και το παιχνίδι που ακολουθεί με τη Φενέρμπαχτσε, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά τη διάρκεια της media day του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Λειψυδρία: Γιατί οι ισχυρές βροχές δεν γεμίζουν τους ταμιευτήρες – Τι προτείνει ο Λέκκας για μικρά φράγματα
Λειψυδρία 03.12.25

Γιατί οι ισχυρές βροχές δεν γεμίζουν τους ταμιευτήρες - Τι προτείνει ο Λέκκας για τη λειψυδρία

Το νερό που πέφτει εκτός ταμιευτήρων χρειάζεται αρκετό χρόνο να εμπλουτίσει τους υπόγειους υδροφορείς αλλά και να αντληθεί στη συνέχεια, εξηγεί ο Ευθύμιος Λέκκας για το πρόβλημα με τη λειψυδρία

Σύνταξη
Στα χέρια όλων των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου το προσχέδιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Μεταρρύθμιση 03.12.25

Στα χέρια όλων των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου το προσχέδιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σε τελικό στάδιο βρίσκεται το προσχέδιο του Νέου Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, με τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ Γιώργο Χατζημάρκο να ζητάει τις προτάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του προσχεδίου.

Σύνταξη
H Ινδία αποσύρει την απαίτηση για κρατική εφαρμογή ασφάλειας σε όλα τα κινητά
Μετά τις αντιδράσεις 03.12.25

H Ινδία αποσύρει την απαίτηση για κρατική εφαρμογή ασφάλειας σε όλα τα κινητά

Η ινδική κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η εφαρμογή Sanchar Saathi απλά μπλοκάρει τα κλεμμένα κινητά. Πολλοί όμως φοβούνται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρακολούθηση.

Σύνταξη
Κίνα: Ανακάλυψη 573 αρχαίων οχυρών αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες
Culture Live 03.12.25

Κίνα: Ανακάλυψη 573 αρχαίων οχυρών αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες

Ένα εντυπωσιακό δίκτυο 573 λίθινων οχυρών που χρονολογούνται έως και στο 2800 π.Χ. εντόπισαν αρχαιολόγοι στη βόρεια Κίνα, αποκαλύπτοντας πως οι οργανωμένες, οχυρωμένες κοινότητες αναπτύχθηκαν πολύ νωρίτερα απ’ όσο πιστεύαμε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σύρος: Ο Ολυμπιακός έφτασε στο γήπεδο με τον κόσμο του για συνοδεία (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Σύρος: Ο Ολυμπιακός έφτασε στο γήπεδο με τον κόσμο του για συνοδεία (vid, pics)

Ο κόσμος του Ολυμπιακού δίνει το δυναμικό «παρών» και στη Σύρο, με τους «ερυθρόλευκους» οπαδούς να συνοδεύουν με πολλές μηχανές το πούλμαν της ομάδας πριν το ματς Κυπέλλου.

Σύνταξη
Την τακτική «του καλού και του κακού μπάτσου» ακολουθεί η κυβέρνηση σε βάρος των αγροτών
Πολιτική 03.12.25

Την τακτική «του καλού και του κακού μπάτσου» ακολουθεί η κυβέρνηση σε βάρος των αγροτών

«Καρότο και μαστίγιο» για τους αγρότες από την κυβέρνηση, η οποία από τη μία εμφανίζεται να επιχειρεί να κατευνάσει, δίνοντας χρόνο στα μπλόκα και από την άλλη -με το βλέμμα ξανά στους «νοικοκυραίους»- τα δαιμονοποιεί και υποδεικνύει στην αστυνομία να πράξει το «επιχειρησιακό καθήκον» της για εκκένωση των εθνικών οδών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών – Προειδοποίηση ΟΗΕ
Κόσμος δύο ταχυτήτων 03.12.25

Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Προειδοποίηση ΟΗΕ

Η τάση σύγκλισης που παρατηρείται τον τελευταίο μισό αιώνα μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κρατών μπορεί να αναστραφεί λόγω της επανάστασης της ΑΙ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Γάζα: Το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα στη Ράφα μόνο για να φύγουν οι Παλαιστίνιοι – 357 νεκροί σε 50 μέρες εκεχειρίας
Γάζα 03.12.25

Το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα στη Ράφα μόνο για να φύγουν οι Παλαιστίνιοι - 357 νεκροί σε 50 μέρες εκεχειρίας

Η συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα μιλούσε για το άνοιγμα της Ράφα που θα προϋπέθετε όμως την ελευθερία μετακίνησης και προς τις δύο κατευθύνσεις

Σύνταξη
Κικίλιας: Όποιος ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς και τα λιμάνια είναι σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση
Πολιτικές Συνεντεύξεις 03.12.25

Κικίλιας: Όποιος ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς και τα λιμάνια είναι σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλά στο in για την προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων, το μεταναστευτικό, τις δυνατότητες της ναυτιλίας αλλά και της βαριάς βιομηχανίας μέσω των ναυπηγείων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός

LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την αναμέτρηση Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός για τη 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
