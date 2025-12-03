Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει

Ένας ακόμη γύρος στην πολύχρονη κόντρα του Sean «Diddy» Combs με τον 50 Cent άναψε το Netflix, μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ Sean Combs: The Reckoning. Ο πρώην μεγιστάνας της χιπ χοπ — o οποίος βρίσκεται πλέον στη φυλακή μετά την καταδίκη του τον Ιούλιο για κατηγορίες σχετικές με πορνεία— καταγγέλλει ότι το τετράωρο docuseries είναι «μια ντροπιαστική επίθεση» που βασίζεται σε «κλεμμένο υλικό».

Η πλατφόρμα, ωστόσο, διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό. «Όλα τα πλάνα αποκτήθηκαν νόμιμα. Δεν πρόκειται για πράξη εκδίκησης», τονίζει, προσθέτοντας ότι ο 50 Cent μπορεί να είναι εκτελεστικός παραγωγός, αλλά «δεν είχε δημιουργικό έλεγχο» και ότι «κανείς δεν πληρώθηκε» για να συμμετάσχει.

Η σπίθα της σύγκρουσης

Το ντοκιμαντέρ ανοίγει με αδημοσίευτα πλάνα έξι ημέρες πριν από τη σύλληψη του Diddy, τον Σεπτέμβριο του 2024: ο καλλιτέχνης μιλά στο τηλέφωνο με τον δικηγόρο του, Μαρκ Αγνιφίλο, λέγοντάς του ότι πρέπει να «παλέψει για τη ζωή του» και πιέζοντάς τον να ακολουθήσει πιο επιθετική στρατηγική όσον αφορά στα ΜΜΕ.

Σε άλλη συνομιλία, με τον γιο του Τζάστιν, πέντε ημέρες πριν από τη σύλληψη, ο Diddy ακούγεται να λέει: «Ο Θεός μου είπε να μην κάνω τίποτα… αλλά άλλοι πρέπει να κάνουν κάτι».

Το στρατόπεδό του υποστηρίζει ότι αυτά τα πλάνα «ουδέποτε εγκρίθηκαν» για χρήση και ότι αποτελούν μέρος του προσωπικού αρχείου που συλλέγει ο Combs «από τα 19 του για να αφηγηθεί ο ίδιος τη ζωή του».

«Προσωπική εκδίκηση» βλέπει ο Κομπς — «Ψευδείς ισχυρισμοί» απαντά το Netflix

Ο εκπρόσωπος του Combs κατηγορεί το Netflix ότι «παραδίδει την ιστορία του σε έναν άνθρωπο που του επιτίθεται δημόσια επί δεκαετίες».

Η ανακοίνωση κάνει λόγο για «προσωπική βεντέτα» του 50 Cent και κατηγορεί την πλατφόρμα ότι «ξεκολλά προσωπικά βίντεο από το πλαίσιό τους» για να ενισχύσει τον «μιντιακό θόρυβο».

Το Netflix απαντά πως όλα αυτά είναι «απολύτως ανακριβή». Η σκηνοθέτρια, Αλεξάντρια Στέιπλτον, εξηγεί ότι το υλικό «έφτασε στην ομάδα, αποκτήθηκε νόμιμα» και ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια να παραμείνει «απόλυτα εμπιστευτική» η ταυτότητα του δημιουργού του.

20 χρόνια βεντέτα

Ο 50 Cent, μιλώντας στο Good Morning America, υπερασπίστηκε την επιλογή του να συμμετέχει: «Αν σιωπούσα, θα φαινόταν ότι η χιπ χοπ δεν έχει πρόβλημα με όσα έκανε. Κανείς άλλος δεν μιλά».

Όσο για την κόντρα τους; Διαρκεί σχεδόν δύο δεκαετίες — αρκετός χρόνος για να φορτίσει ακόμη περισσότερο την υπόθεση.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η μάχη για την «αλήθεια» γύρω από τον Diddy μόλις κλιμακώθηκε. Και στην εποχή του streaming, ο πόλεμος εικόνας είναι συχνά πιο εκρηκτικός από τον πόλεμο λέξεων.

*Με πληροφορίες από: BBC