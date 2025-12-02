Οι δικηγόροι του Diddy στέλνουν εξώδικο στο Netflix υποστηρίζοντας ότι η σειρά του 50 Cent χρησιμοποιεί «κλεμμένο» υλικό

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Sean «Diddy» Combs και τον Curtis «50 Cent» Jackson φαίνεται πως κορυφώνεται, καθώς οι δικηγόροι του Diddy απέστειλαν εξώδικο στο Netflix ζητώντας να μην προβληθεί η νέα σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Sean Combs: The Reckoning».

Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 2 Δεκεμβρίου, αλλά ο Diddy κάνει λόγο για «παράνομη χρήση προσωπικού υλικού» και «ντροπιαστική στοχοποίηση».

Σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου του στο CNN, η παραγωγή της πλατφόρμας περιλαμβάνει πλάνα που «ουδέποτε εγκρίθηκαν» και τα οποία, όπως υποστηρίζει η πλευρά του Diddy, προέρχονται από το προσωπικό αρχείο που ο ίδιος καταγράφει συστηματικά από τα 19 του χρόνια, με στόχο τη δημιουργία του δικού του ντοκιμαντέρ. Το υλικό που εμφανίζεται στο επίσημο trailer του Netflix φέρεται να είχε γυριστεί έξι ημέρες πριν από τη σύλληψη του Combs τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η ομάδα του τονίζει ότι ούτε ο Combs — που εκτίει τετραετή ποινή μετά την πρόσφατη καταδίκη του — ούτε συνεργάτες του έχουν δει τη σειρά προκαταβολικά. «Θα τη δούμε απόψε. Το Netflix και ο κ. Τζάκσον δεν μπήκαν στον κόπο να στείλουν screener», ανέφερε ο εκπρόσωπος, Τζούντα Ένγκελμαγιερ.

«Προσωπική βεντέτα» με τον 50 Cent;

Το Netflix, απαντώντας μέσω της σκηνοθέτιδας Αλεξάντρα Στέιπλτον, υποστηρίζει ότι το υλικό αποκτήθηκε «νόμιμα και με όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα». Η ίδια σημείωσε πως η παραγωγή προσπάθησε να εξασφαλίσει σχόλιο από την νομική ομάδα του Combs, χωρίς ανταπόκριση.

Στο εξώδικο, οι δικηγόροι του Diddy αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αγωγών, υπενθυμίζοντας ότι ο πελάτης τους έχει ήδη κινηθεί κατά μέσων ενημέρωσης — όπως η πρόσφατη αγωγή 100 εκατ. δολαρίων κατά του NBCUniversal για ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο Peacock.

Η πλευρά του Diddy κατηγορεί ακόμη το Netflix ότι συνεργάζεται «με έναν μακροχρόνιο αντίπαλο με προσωπική βεντέτα», αναφερόμενη στον 50 Cent, ο οποίος συνεχίζει μέσω Instagram να σχολιάζει ειρωνικά την υπόθεση.

Ο Diddy, που τον περασμένο Ιούλιο καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκιση για δύο κατηγορίες σχετικές με μεταφορά προσώπων για πορνεία — ενώ αθωώθηκε για σεξουαλική διακίνηση και εκβιασμό — κρατείται πλέον στη χαμηλής ασφαλείας ομοσπονδιακή φυλακή στο Fort Dix του Νιου Τζέρσεϊ. Έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του, ενώ η υπεράσπισή του έχει παραδεχθεί πως ζήτησε από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εξετάσει το ενδεχόμενο προεδρικής χάρης.

Παράλληλα, ο Diddy βρίσκεται αντιμέτωπος με περίπου 70 αστικές αγωγές για σεξουαλικές επιθέσεις — ορισμένες εκ των οποίων αφορούν ανήλικους. Έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες, ενώ μερικές από τις αγωγές έχουν ήδη απορριφθεί.