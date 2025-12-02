magazin
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
02.12.2025 | 07:49
Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η χώρα - «Η απεργία είναι προειδοποιητική»
Οι δικηγόροι του Diddy στέλνουν εξώδικο στο Netflix υποστηρίζοντας ότι η σειρά του 50 Cent χρησιμοποιεί «κλεμμένο» υλικό
«The Reckoning» 02 Δεκεμβρίου 2025 | 09:50

Οι δικηγόροι του Diddy στέλνουν εξώδικο στο Netflix υποστηρίζοντας ότι η σειρά του 50 Cent χρησιμοποιεί «κλεμμένο» υλικό

Ο Diddy στέλνει εξώδικο στο Netflix λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της σειράς του 50 Cent, καταγγέλλοντας παράνομη χρήση προσωπικού υλικού, ενώ η πλατφόρμα δηλώνει ότι έχει όλα τα νόμιμα δικαιώματα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Επιμέλεια Ευγενία Κοτρώτσιου
Μείωσε τις θερμίδες, κέρδισε χρόνια: Πώς η διατροφή επηρεάζει τη γήρανση του εγκεφάλου

Μείωσε τις θερμίδες, κέρδισε χρόνια: Πώς η διατροφή επηρεάζει τη γήρανση του εγκεφάλου

Spotlight

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Sean «Diddy» Combs και τον Curtis «50 Cent» Jackson φαίνεται πως κορυφώνεται, καθώς οι δικηγόροι του Diddy απέστειλαν εξώδικο στο Netflix ζητώντας να μην προβληθεί η νέα σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Sean Combs: The Reckoning».

Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 2 Δεκεμβρίου, αλλά ο Diddy κάνει λόγο για «παράνομη χρήση προσωπικού υλικού» και «ντροπιαστική στοχοποίηση».

Σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου του στο CNN, η παραγωγή της πλατφόρμας περιλαμβάνει πλάνα που «ουδέποτε εγκρίθηκαν» και τα οποία, όπως υποστηρίζει η πλευρά του Diddy, προέρχονται από το προσωπικό αρχείο που ο ίδιος καταγράφει συστηματικά από τα 19 του χρόνια, με στόχο τη δημιουργία του δικού του ντοκιμαντέρ. Το υλικό που εμφανίζεται στο επίσημο trailer του Netflix φέρεται να είχε γυριστεί έξι ημέρες πριν από τη σύλληψη του Combs τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η ομάδα του τονίζει ότι ούτε ο Combs — που εκτίει τετραετή ποινή μετά την πρόσφατη καταδίκη του — ούτε συνεργάτες του έχουν δει τη σειρά προκαταβολικά. «Θα τη δούμε απόψε. Το Netflix και ο κ. Τζάκσον δεν μπήκαν στον κόπο να στείλουν screener», ανέφερε ο εκπρόσωπος, Τζούντα Ένγκελμαγιερ.

YouTube thumbnail

«Προσωπική βεντέτα» με τον 50 Cent;

Το Netflix, απαντώντας μέσω της σκηνοθέτιδας Αλεξάντρα Στέιπλτον, υποστηρίζει ότι το υλικό αποκτήθηκε «νόμιμα και με όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα». Η ίδια σημείωσε πως η παραγωγή προσπάθησε να εξασφαλίσει σχόλιο από την νομική ομάδα του Combs, χωρίς ανταπόκριση.

Στο εξώδικο, οι δικηγόροι του Diddy αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αγωγών, υπενθυμίζοντας ότι ο πελάτης τους έχει ήδη κινηθεί κατά μέσων ενημέρωσης — όπως η πρόσφατη αγωγή 100 εκατ. δολαρίων κατά του NBCUniversal για ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο Peacock.

Η πλευρά του Diddy κατηγορεί ακόμη το Netflix ότι συνεργάζεται «με έναν μακροχρόνιο αντίπαλο με προσωπική βεντέτα», αναφερόμενη στον 50 Cent, ο οποίος συνεχίζει μέσω Instagram να σχολιάζει ειρωνικά την υπόθεση.

Ο Diddy, που τον περασμένο Ιούλιο καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκιση για δύο κατηγορίες σχετικές με μεταφορά προσώπων για πορνεία — ενώ αθωώθηκε για σεξουαλική διακίνηση και εκβιασμό — κρατείται πλέον στη χαμηλής ασφαλείας ομοσπονδιακή φυλακή στο Fort Dix του Νιου Τζέρσεϊ. Έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του, ενώ η υπεράσπισή του έχει παραδεχθεί πως ζήτησε από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εξετάσει το ενδεχόμενο προεδρικής χάρης.

Παράλληλα, ο Diddy βρίσκεται αντιμέτωπος με περίπου 70 αστικές αγωγές για σεξουαλικές επιθέσεις — ορισμένες εκ των οποίων αφορούν ανήλικους. Έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες, ενώ μερικές από τις αγωγές έχουν ήδη απορριφθεί.

Τεχνολογία
Νέες τεχνολογίες: Χάνει η Ευρώπη το τρένο της ΑΙ;

Νέες τεχνολογίες: Χάνει η Ευρώπη το τρένο της ΑΙ;

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Με δύο ταχύτητες οι χρεώσεις του Δεκεμβρίου

Τιμολόγια ρεύματος: Με δύο ταχύτητες οι χρεώσεις του Δεκεμβρίου

inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Η έκρηξη της Θήρας «μετακομίζει» δεκαετίες πίσω: Νέα μελέτη αλλάζει όσα ξέραμε για τον Άμωσι και τη βιβλική Έξοδο
Culture Live 02.12.25

Η έκρηξη της Θήρας «μετακομίζει» δεκαετίες πίσω: Νέα μελέτη αλλάζει όσα ξέραμε για τον Άμωσι και τη βιβλική Έξοδο

Μια νέα χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα ανατρέπει όσα ξέραμε για τον Φαραώ Άμωσι και μεταφέρει την έκρηξη της Θήρας 60–90 χρόνια νωρίτερα, αλλάζοντας καίρια την ιστορία Αιγαίου και Αιγύπτου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί καταδικάστηκε ερήμην σε ένα έτος φυλάκιση στο Ιράν
Culture Live 02.12.25

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί καταδικάστηκε ερήμην σε ένα έτος φυλάκιση στο Ιράν

Υπενθυμίζεται ότι το 2010, επεβλήθη στον Τζαφάρ Παναχί απαγόρευση να γυρίζει ταινίες και να εγκαταλείψει τη χώρα, μετά την υποστήριξή του στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Diddy: The Reckoning»: Στο τρέιλερ της σειράς, ο Sean Combs αναζητά άτομα που γνωρίζουν από βρωμοδουλειές
Culture Live 01.12.25

«Diddy: The Reckoning»: Στο τρέιλερ της σειράς, ο Sean Combs αναζητά άτομα που γνωρίζουν από βρωμοδουλειές

Η επίσημη σύνοψη της σειράς «Diddy: The Reckoning» κάνει λόγο για μια βουτιά στην ζωή «του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, του θρύλου της μουσικής βιομηχανίας και του καταδικασμένου εγκληματία».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» – Ο Gay Talese στα 93 του είναι ο τελευταίος τιτάνας του αμερικανικού Τύπου
New Journalism 01.12.25

«Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» - Ο Gay Talese στα 93 του είναι ο τελευταίος τιτάνας του αμερικανικού Τύπου

Ήταν πρωτοπόρος της Νέας Δημοσιογραφίας, ενός κινήματος που μεταμόρφωσε τον αμερικανικό Τύπο με ένα λογοτεχνικό στυλ γραφής. Σε ηλικία 93 ετών, ο Gay Talese, συγγραφέας του ιστορικού προφίλ του 1966, «Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» στο Εsquire βλέπει την καθημερινότητά του να περιορίζεται όλο και περισσότερο από τα γηρατειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Χρύσα Ρώμα επιστρέφει στο Μέγαρο και δίνει ζωή στο Βλέμμα απ’ το Περβάζι με τον Μιχάλη Μανιάτη
Culture Live 01.12.25

Η Χρύσα Ρώμα επιστρέφει στο Μέγαρο και δίνει ζωή στο Βλέμμα απ’ το Περβάζι με τον Μιχάλη Μανιάτη

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, η Χρύσα Ρώμα ενώνει τις δυνάμεις της με τον Μιχάλη Μανιάτη σε ένα ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο έργο, βασισμένο στο βιβλίο της Έφης Παναγοπούλου, Το Βλέμμα απ’ το Περβάζι.

Σύνταξη
Pillion: Πενήντα αποχρώσεις του BDSM – To γκέι μυθιστόρημα που έγινε ταινία με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ
«Kink Actually» 01.12.25

Pillion: Πενήντα αποχρώσεις του BDSM – To γκέι μυθιστόρημα που έγινε ταινία με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ

Το μυθιστόρημα Box Hill του Adam Mars-Jones, που εκδόθηκε το 2020, περιγράφει τη σχέση μεταξύ ενός νεαρού άνδρα και ενός μεγαλύτερου σε ηλικία μοτοσικλετιστή. Ο συγγραφέας μίλησε στους Times για την κινηματογραφική μεταφορά του, Pillion.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζόντι Φόστερ θεώρησε τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο «πραγματικά αδιάφορο» όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά
1976 30.11.25

Η Τζόντι Φόστερ θεώρησε τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο «πραγματικά αδιάφορο» όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά

Μιλώντας για την καριέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές, η Τζόντι Φόστερ θυμήθηκε ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο «την πήρε υπό την προστασία του» ενόσω γυρνούσαν την ταινία «Ο Ταξιτζής» - ωστόσο, εκείνη τον βρήκε βαρετό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Τρομερό! Φοβερό! Πάρα πολύ ωραίο!» – Ο Βλάσσης Μπονάτσος όρισε το vibe μιας εποχής
Μοναδικός (κυριολεκτικά) 30.11.25

«Τρομερό! Φοβερό! Πάρα πολύ ωραίο!» - Ο Βλάσσης Μπονάτσος όρισε το vibe μιας εποχής

Κάποιοι καλλιτέχνες δεν «γράφουν» απλώς στην οθόνη γράφουν στο συλλογικό μας υποσυνείδητο. Ο Βλάσσης Μπονάτσος θα γινόταν σήμερα 76 ετών και η φράση «ουδείς αναντικατάστατος» δεν ισχύει στην περίπτωσή του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένας οικείος «Ξένος» του Αλμπέρ Καμύ – Μια νέα κινηματογραφική διασκευή ανοίγει παλιές αποικιακές πληγές
Εντάσεις κι αντιφάσεις 30.11.25

Ένας οικείος «Ξένος» του Αλμπέρ Καμύ - Μια νέα κινηματογραφική διασκευή ανοίγει παλιές αποικιακές πληγές

Η προσέγγιση του κλασικού μυθιστορήματος του Καμύ, «Ο Ξένος» από τον Φρανσουά Οζόν προκαλεί τόσο επαίνους όσο και κριτική, μεταξύ άλλων και από την κόρη του συγγραφέα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν το ελληνικό θέατρο συνάντησε την εκλεπτυσμένη ειρωνεία και διανοητική πρόκληση του Τομ Στόπαρντ
Μέγας 30.11.25

Όταν το ελληνικό θέατρο συνάντησε την εκλεπτυσμένη ειρωνεία και διανοητική πρόκληση του Τομ Στόπαρντ

Ο Τομ Στόπαρντ γράφει με εκείνον τον λεπτό, παιχνιδιάρικο τρόπο που μας θυμίζει πως, παρά τα βάρη της καθημερινότητας, ο κόσμος συνεχίζει να είναι γεμάτος εύθραυστη ομορφιά. Το ελληνικό θεατρόφιλο κοινό το αναγνωρίζει αυτό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Τον έψησαν μεν, δεν τον έφαγαν δε – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του θαλασσόλυκου Τζέιμς Κουκ
Wide Wide Sea 29.11.25

Τον έψησαν μεν, δεν τον έφαγαν δε – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του θαλασσόλυκου Τζέιμς Κουκ

Ο Χάμπτον Σάιντς ανασυνθέτει το τελευταίο ταξίδι του Τζέιμς Κουκ: μια αποστολή που ξεκίνησε ως επιστημονική εξερεύνηση, εκτροχιάστηκε στη Χαβάη και γέννησε μύθους που επιμένουν μέχρι σήμερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τον Καζαντζάκη στον Ωρομπίντο – Ο Βασίλης Αδραχτάς συντονίζει το πεπερασμένο με το άπειρο
Λόγος & Τέχνη 29.11.25

Από τον Καζαντζάκη στον Ωρομπίντο – Ο Βασίλης Αδραχτάς συντονίζει το πεπερασμένο με το άπειρο

Το βιβλίο «Ταξίδι της Συνείδησης προς το Υπερβατικό» του θεολόγου και συγγραφέα Δρ Βασίλη Αδραχτά είναι ένας διάλογος μεταξύ Νίκου Καζαντζάκη και Σρι Ωρομπίντο μέσα από το εικαστικό έργο της Art of Life Collective.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κυρ. Μητσοτάκης: Πολιτική στην Ελλάδα είναι η… κυβέρνησή μου
Πολιτική 02.12.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Πολιτική στην Ελλάδα είναι η… κυβέρνησή μου

Με την ίδια την έννοια της πολιτικής στην Ελλάδα φτάνει να ταυτίσει την κυβέρνησή του ο Κυρ. Μητσοτάκης, ο οποίος ποντάρει για άλλη μια φορά στο αφήγημα περί σταθερότητας, προσπαθώντας να ανακόψει την κυβερνητική φθορά. Στη δίνη ακρίβειας, διαφθοράς, αγροτικού το Μαξίμου. Γιατί ο πρωθυπουργός θα καταφύγει πάλι στην πόλωση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κριστιάνο εναντίον μηχανής: Πώς ο Ρονάλντο νίκησε το ανίκητο ρομπότ-τερματοφύλακα (vid)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Κριστιάνο εναντίον μηχανής: Πώς ο Ρονάλντο νίκησε το ανίκητο ρομπότ-τερματοφύλακα (vid)

Γνωστός Αμερικανός YouTuber – εφευρέτης προκάλεσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο να τεθεί αντιμέτωπος με τον ανίκητο ρομποτικό τερματοφύλακά του και η «απάντηση» του Πορτογάλου θύμισε ότι το ρομπότ της μπάλας είναι... ο ίδιος!

Σύνταξη
Φάμελλος: Κυβερνητικά ψέματα τα περί μη βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ – Χρυσές αμοιβές των γαλάζιων ακρίδων
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Φάμελλος: Κυβερνητικά ψέματα τα περί μη βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ – Χρυσές αμοιβές των γαλάζιων ακρίδων

Η κυβέρνηση θέλει να παραδώσει τα ΕΛΤΑ στα ιδιωτικά συμφέροντα, σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος ενώ βρέθηκε σε κατάστημα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης που έχει κλείσει εδώ και ένα μήνα

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο… παρακαλάει για ένα φάουλ στο NBA (pic, vid)
Μπάσκετ 02.12.25

Ο Αντετοκούνμπο… παρακαλάει για ένα φάουλ στο NBA (pic, vid)

Οι διαιτητές στο ΝΒΑ εξακολουθούν να μην σφυρίζουν ούτε τα... μισά από τα φάουλ που γίνονται στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος πλέον έχει φτάσει στο σημείο να παρακαλάει για ένα πεντακάθαρο χτύπημα του αντιπάλου στο χέρι του.

Σύνταξη
Νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο
Αθλητικές Υποδομές 02.12.25

Νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο

Δρομολογείται η κατασκευή νέου ανοικτού κολυμβητηρίου στο Μοσχάτο με το in να έχει το ρεπορτάζ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Νέα καταγγελία: «Ο πρόεδρος του Αιγάλεω έχει χτυπήσει κι άλλους ποδοσφαιριστές»
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Νέα καταγγελία: «Ο πρόεδρος του Αιγάλεω έχει χτυπήσει κι άλλους ποδοσφαιριστές»

Ο πρώην ισχυρός άνδρας του Αιγάλεω, Άρης Παλτόγλου μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις στην ομάδα και αποκάλυψε ότι ο Αχιλλέας Καραχάλιος έχει χτυπήσει ξανά ποδοσφαιριστές.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η ΕΚΤ αρνείται να παράσχει δάνειο αξιοποιώντας ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Financial Times 02.12.25

Αποκάλυψη: Η ΕΚΤ λέει «όχι» στην πρόταση της Κομισιόν και αρνείται να παράσχει δάνειο στην Ουκρανία

Οι Financial Times αποκαλύπτουν την απόφαση της ΕΚΤ που «υπονομεύει» την πρόταση της Κομισιόν να χορηγήσει «δάνειο αποκατάστασης» στην Ουκρανία βασισμένη σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι: Ιστορικό πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο CEV Champions League
Βόλεϊ γυναικών 02.12.25

Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι: Ιστορικό πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο CEV Champions League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (2/12, 20:00) την τουρκική Εξατσίμπασι, για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League βόλει γυναικών, σε ένα ιστορικό παιχνίδι στο «Μελίνα Μερκούρη».

Σύνταξη
Ο Γιόκιτς «χόρευε», όμως οι Μάβερικς «καθάρισαν» τους Νάγκετς (121-131) – Φοβεροί Χιτ κόντρα στους Κλίπερς (140-123)
Μπάσκετ 02.12.25

Ο Γιόκιτς «χόρευε», όμως οι Μάβερικς «καθάρισαν» τους Νάγκετς (121-131) – Φοβεροί Χιτ κόντρα στους Κλίπερς (140-123)

Ο Άντονι Ντέιβις ηγήθηκε των Μάβερικς στη νίκη κόντρα στους Νάγκετς. Τρομερό σερί από τους Χιτ, που «ισοπέδωσαν» τους Κλίπερς. Όλα τα αποτελέσματα του NBA.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

