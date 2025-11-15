O γιος του Biggie μηνύει μουσικό παραγωγό που ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στα «Freak Off» με τον Diddy

Ο γιος του Biggie, C.J Wallace, αρνείται τους ισχυρισμούς του παραγωγού Jonathan Hay, ότι βοήθησε τον καταδικασθέντα για σεξουαλικά εγκλήματα Sean Combs (Diddy) να του στήσει μια πλεκτάνη με σκοπό να τον κακοποιήσει.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Jonathan Hay, φέρεται να κατηγόρησε μεταξύ άλλων τον Wallace και τον Willie Mack ότι τον παγίδευσαν με αποτέλεσμα να υποστεί «σεξουαλική κακοποίηση από τον Combs στο σπίτι του Wallace», σύμφωνα με το περιοδικό People.

Από την πλευρά του, ο Wallace ισχυρίστηκε ότι ο Hay διέδωσε δόλια τη φήμη ότι ο Wallace συμμετείχε στα «freak offs» με τον Diddy, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος στη φυλακή, ενώ απέδωσε τις κατηγορίες του μουσικού παραγωγού σε μια παρελθοντική αποτυχημένη μουσική συνεργασία που είχαν.

Μια αποτυχημένη συνεργασία;

Την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου, ο Wallace, κατέθεσε αγωγή για δυσφήμιση ως απάντηση στους ισχυρισμούς του παραγωγού, υποστηρίζοντας ότι «ο Hay ενήργησε με δόλο, γνωρίζοντας ότι οι δηλώσεις του ήταν ψευδείς ή με εκκωφαντική αδιαφορία για την αλήθεια», προσθέτοντας ότι «ζημιώθηκε βαρύτατα» καθώς εξευτελίστηκε δημοσίως και έχασε επαγγελματικές ευκαιρίες.

Ο Wallace ισχυρίστηκε επίσης ότι οι κατηγορίες του Hay είναι αποτέλεσμα μιας αποτυχημένης συνεργασίας που είχαν το 2020.

Ενώ κυκλοφόρησαν ένα κομμάτι μαζί, τα υπόλοιπα που είχαν ηχογραφήσει -σε παραγωγή του Hay- έμειναν στον πάγο «λόγω του χαμηλού ενδιαφέροντος του κοινού, της ασταθούς συμπεριφοράς του Hay και των δημιουργικών διαφορών», σύμφωνα με τον Wallace.

Ο Hay ενοχλήθηκε από την απόφαση να μην κυκλοφορήσει το τραγούδι και άρχισε να κατηγορεί τον Mack για «ακατάλληλη και κακοποιητική συμπεριφορά» το 2021, σύμφωνα με την αγωγή.

Ωστόσο, εκείνη την εποχή ο Hay «δεν κατηγόρησε τον Wallace ότι είχε εμπλακεί σε οποιαδήποτε μορφή ανάρμοστης συμπεριφοράς ή ότι είχε εμπλακεί σε μια φερόμενη επίθεση εναντίον του Hay από τον» Combs, ισχυρίστηκε ο Wallace.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσε ο Wallace, ο Hay απείλησε τότε να κυκλοφορήσει τα remix χωρίς την άδεια του Notorious B.I.G. Estate.

Οι φήμες

Στα τέλη του 2024, ο Wallace ισχυρίστηκε ότι ο Hay άρχισε να διαδίδει σε συνεντεύξεις του στο YouTube ότι ο Mack ήταν ο «γκόμενος» του Wallace, καθώς και ότι ο Wallace ήταν μάρτυρας ή συμμετείχε στα freak-offs του Diddy.

Η νομική ομάδα του Diddy είχε προηγουμένως αρνηθεί τους ισχυρισμούς σε δήλωση προς το Page Six.

*Με πληροφορίες από: People