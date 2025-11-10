Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ

Μια φορά party animal, για πάντα party animal. Αυτή είναι μια φράση που θα μπορούσε να… συνοδεύει τον Sean «Diddy» Combs, ο οποίος φαίνεται να μην ξεχνάει τις κακές του συνήθειες ακόμα και τώρα που βρίσκεται πίσω από τα σίδερα της φυλακής. Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε δημοσίευμα του TMZ.

Ο καταδικασμένος πάλαι ποτέ ισχυρός άνδρας της ραπ, ήταν το αρνητικό πρόσωπο της χρονιάς τον τελευταίο χρόνο. Η σύλληψή του μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, trafficking και σύσταση συμμορίας, έκαναν τη δίκη του ένα από τα «σόου» της χρονιάς. Βασισμένοι στις μαρτυρίες, οι περισσότεροι πίστευαν ότι θα καταδικαζόταν σε πολλά χρόνια φυλάκισης – ωστόσο ο 56χρονος μουσικός έπεσε στα «μαλακά».

Η ποινή του ήταν 50 μήνες (κάτι περισσότερο από 4 χρόνια) ενώ εδώ και λίγο καιρό ζήτησε και πέτυχε να μεταφερθεί στη σωφρονιστική μονάδα FCI Fort Dix στο Νιου Τζέρσι, που θεωρείται αρκετά… χαλαρή. Ωστόσο και εκεί έκανε ποδαρικό με το «αριστερό».

Σύμφωνα με το TMZ ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε να καταναλώνει homemade αλκοόλ, ενώ υποτίθεται ότι ακολουθεί πρόγραμμα αποτοξίνωσης από τις ουσίες. Άλλωστε για αυτό τον λόγο και μεταφέρθηκε στο Νιου Τζέρσι.

Η διοίκηση των φυλακών σκέφτηκε να τον στείλει σε άλλη σωφρονιστική μονάδα, ωστόσο αποφάσισε να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Όπως αναφέρει το TMZ, το αλκοόλ ήταν φτιαγμένο από σόδα, ζάχαρη και μήλα, που είχε ζυμωθεί για δύο εβδομάδες.

Η απάντηση του Diddy

Λίγο μετά την κυκλοφορία του άρθρου, η νομική ομάδα του Sean «Diddy» Combs έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα, τονίζοντας ότι ο πελάτης της είναι αφοσιωμένος στην αποτοξίνωση και αποφασισμένος να πάρει το μάθημά του στη φυλακή.

«Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς. Από τότε που μεταφέρθηκε στη φυλακή του Νιου Τζέρσι πολλές ανακρίβειες έχουν ακουστεί. Ο μοναδικός στόχος του κ. Combs είναι να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του μέσα στο επόμενο διάστημα και να ενωθεί ξανά με την οικογένειά του» ανέφερε η ανακοίνωση.