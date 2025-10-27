Sean «Diddy» Combs: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία αποφυλάκισής του

Η ημερομηνία αποφυλάκισης του Sean «Diddy» Combs έγινε γνωστή, καθώς η Υπηρεσία Φυλακών των ΗΠΑ (Bureau of Prisons), ανακοίνωσε ότι ο γνωστός ράπερ αναμένεται να αποφυλακιστεί στις 8 Μαΐου 2028.

Ο 55χρονος καλλιτέχνης και επιχειρηματίας γνωστός ως Diddy εκτίει ποινή 50 μηνών στο Metropolitan Detention Center του Μπρούκλιν, ενώ σύμφωνα με τις αρχές ενδέχεται να μεταφερθεί σε άλλη σωφρονιστική εγκατάσταση στο μέλλον.

«Κακοποιήσατε τα θύματά σας σωματικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά. Γιατί συνέβη για τόσο καιρό; Επειδή είχατε τη δύναμη και τους πόρους να το συντηρείτε»

Η ποινή επιβλήθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα από ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν. Εκτός από τα τέσσερα χρόνια και δύο μήνες φυλάκισης, ο ατιμασμένος ράπερ υποχρεώνεται να καταβάλει πρόστιμο 500.000 δολαρίων και να συμμετάσχει σε προγράμματα ψυχικής υγείας και απεξάρτησης από ουσίες.

BREAKING: Sean «Diddy» Combs is set to be released released from prison on May 8th, 2028 pic.twitter.com/Et6KA59FwO — Daily Loud (@DailyLoud) October 27, 2025

Η ανακοίνωση της απόφασης

«Έλαβα υπόψη ότι είστε ένας αυτοδημιούργητος καλλιτέχνης και επιχειρηματίας που ενέπνευσε κοινότητες», ανέφερε ο δικαστής Arun Subramanian κατά την ανακοίνωση της απόφασης. «Όμως έπρεπε να εξετάσω και όλο το ιστορικό σας — τις κακοποιητικές συμπεριφορές, τα (σ.σ. πάρτυ) ‘Freak-Offs’, τη βία».

Απευθυνόμενος απευθείας στον Diddy, ο δικαστής τόνισε: «Κακοποιήσατε τα θύματά σας σωματικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά. Γιατί συνέβη για τόσο καιρό; Επειδή είχατε τη δύναμη και τους πόρους να το συντηρείτε».

Κλείνοντας, σημείωσε πως «το δικαστήριο δεν μπορεί να είναι βέβαιο ότι, αν αποφυλακιστείτε, αυτά τα εγκλήματα δεν θα επαναληφθούν», υπογραμμίζοντας ότι η ποινή αποστέλλει σαφές μήνυμα σε όσους ασκούν κακοποίηση και εξουσία.

Τον Ιούλιο, ο Diddy είχε κριθεί ένοχος για δύο κατηγορίες μεταφοράς προσώπων με σκοπό την πορνεία, για τις οποίες αντιμετώπιζε ποινή έως 20 ετών φυλάκισης.Παράλληλα, είχε απαλλαγεί από τις πιο βαριές κατηγορίες για σεξουαλική εμπορία και εκβιασμό, οι οποίες θα μπορούσαν να του είχαν επιφέρει ισόβια κάθειρξη.