Sean «Diddy» Combs: Δικαστής προσφέρει στον ατιμασμένο ράπερ έναν τρόπο να μειώσει την ποινή φυλάκισής του

Ο άλλοτε πανίσχυρος παραγωγός και επιχειρηματίας της μουσικής βιομηχανίας, Sean «Diddy» Combs, φαίνεται να έχει βρει μια «χαραμάδα φωτός» στο σκοτάδι της φυλάκισής του. Ο δικαστής του Μανχάταν, Άρουν Σουμπραμανιάν, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο 55χρονος να μειώσει την τετραετή ποινή του (50 μήνες) έως και κατά δώδεκα μήνες, εφόσον συμμετάσχει και ολοκληρώσει επιτυχώς ένα εντατικό πρόγραμμα απεξάρτησης εντός φυλακής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Business Insider, ο δικαστής πρότεινε να εξεταστεί το ενδεχόμενο συμμετοχής του στο Residential Drug Abuse Program (RDAP) του Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών (BOP) — ένα απαιτητικό πρόγραμμα διάρκειας εννέα μηνών και 500 ωρών, που στοχεύει στην αντιμετώπιση εξαρτήσεων και στη διόρθωση προβληματικών συμπεριφορών. Όπως σημείωσε ο πρώην κρατούμενος και νυν σύμβουλος σωφρονιστικών υποθέσεων, Τζάστιν Παπέρνι, «πολλοί το εγκαταλείπουν, γιατί είναι δύσκολο. Όμως βοηθά να διορθώσεις τον τρόπο που σκέφτεσαι, να αναλάβεις ευθύνη και να ξεπεράσεις τον εθισμό».

Η υπόθεση Diddy

Η πρόταση του Σουμπραμανιάν έρχεται λίγες ημέρες μετά την καταδίκη του Diddy για κατηγορίες σχετικές με πορνεία — συγκεκριμένα, για μεταφορά ανδρών συνοδών μεταξύ πολιτειών για τη διοργάνωση των λεγόμενων «freak off» πάρτι με ναρκωτικά και πρώην συντρόφους του. Ο μουσικός παραγωγός, που θεωρούνταν για χρόνια μία από τις ισχυρότερες φιγούρες της αμερικανικής hip-hop σκηνής, κρατείται από τον Σεπτέμβριο του 2024 σε ομοσπονδιακή φυλακή του Μπρούκλιν, με τον χρόνο αυτό να υπολογίζεται ήδη στην ποινή του.

Η υπεράσπισή του, με επικεφαλής την Τένι Γκεράγκος, ζήτησε από τον δικαστή να συστήσει στον BOP τη μεταφορά του στο Federal Correctional Institution στο Fort Dix του Νιου Τζέρσεϊ — μια φυλακή χαμηλής ασφαλείας που διαθέτει το RDAP. Ο δικαστής δήλωσε πως θα προτείνει να εκτίσει την ποινή του όσο πιο κοντά γίνεται στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης, αφήνοντας όμως την τελική απόφαση για τη συγκεκριμένη φυλακή στην αρμοδιότητα του Ομοσπονδιακού Γραφείου.

«Υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ»

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι δικηγόροι του Combs απέδωσαν τη βίαιη και παραβατική συμπεριφορά του στη χρόνια χρήση ναρκωτικών, ενώ ο ίδιος, σε επιστολή του προς το δικαστήριο, τόνισε πως η φυλάκιση τον βοήθησε να βρει τη «νηφαλιότητα για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια». «Αν και αυτή είναι η πιο σκοτεινή περίοδος της ζωής μου, έχουν προκύψει και καλά πράγματα. Προσπαθώ να αντιμετωπίσω τα προβλήματά μου και να αναλάβω την ευθύνη», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Σουμπραμανιάν, αν και καταδίκασε τις «σοβαρές πράξεις» του Combs, του είπε πως «θα τα καταφέρει» και ότι «υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ». Ωστόσο, η πιθανότητα να μειωθεί η ποινή του εξαρτάται τελικά από τη διακριτική ευχέρεια του BOP. Όπως εξηγεί ο Παπέρνι, «η Υπηρεσία Φυλακών μπορεί να αρνηθεί την πρόωρη αποφυλάκιση σε κρατουμένους των οποίων η υπόθεση περιλαμβάνει βία ή κατοχή όπλων».

Το RDAP έχει θεωρηθεί από πολλούς πρώην κρατούμενους ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα εντός του ομοσπονδιακού συστήματος, καθώς συνδυάζει ψυχοθεραπεία, ομαδική υποστήριξη και επανένταξη. Για τον Diddy, που από το μεγαλείο της μουσικής βιομηχανίας κατέληξε στα δεσμά του σωφρονιστικού συστήματος, ίσως να αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία για πραγματική επανεκκίνηση — ή έστω για μια ελαφρύτερη ποινή.

Οι δικηγόροι του Combs και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών δεν έχουν ακόμη σχολιάσει επίσημα την εξέλιξη.