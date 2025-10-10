magazin
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Sean «Diddy» Combs: Δικαστής προσφέρει στον ατιμασμένο ράπερ έναν τρόπο να μειώσει την ποινή φυλάκισής του
Fizz 10 Οκτωβρίου 2025 | 15:00

Sean «Diddy» Combs: Δικαστής προσφέρει στον ατιμασμένο ράπερ έναν τρόπο να μειώσει την ποινή φυλάκισής του

Ο Sean «Diddy» Combs έχει κατδικαστεί σε ποινή φυλάκισης λίγο πάνω από τέσσερα χρόνια, για αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Spotlight

Ο άλλοτε πανίσχυρος παραγωγός και επιχειρηματίας της μουσικής βιομηχανίας, Sean «Diddy» Combs, φαίνεται να έχει βρει μια «χαραμάδα φωτός» στο σκοτάδι της φυλάκισής του. Ο δικαστής του Μανχάταν, Άρουν Σουμπραμανιάν, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο 55χρονος να μειώσει την τετραετή ποινή του (50 μήνες) έως και κατά δώδεκα μήνες, εφόσον συμμετάσχει και ολοκληρώσει επιτυχώς ένα εντατικό πρόγραμμα απεξάρτησης εντός φυλακής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Business Insider, ο δικαστής πρότεινε να εξεταστεί το ενδεχόμενο συμμετοχής του στο Residential Drug Abuse Program (RDAP) του Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών (BOP) — ένα απαιτητικό πρόγραμμα διάρκειας εννέα μηνών και 500 ωρών, που στοχεύει στην αντιμετώπιση εξαρτήσεων και στη διόρθωση προβληματικών συμπεριφορών. Όπως σημείωσε ο πρώην κρατούμενος και νυν σύμβουλος σωφρονιστικών υποθέσεων, Τζάστιν Παπέρνι, «πολλοί το εγκαταλείπουν, γιατί είναι δύσκολο. Όμως βοηθά να διορθώσεις τον τρόπο που σκέφτεσαι, να αναλάβεις ευθύνη και να ξεπεράσεις τον εθισμό».

YouTube thumbnail

Η υπόθεση Diddy

Η πρόταση του Σουμπραμανιάν έρχεται λίγες ημέρες μετά την καταδίκη του Diddy για κατηγορίες σχετικές με πορνεία — συγκεκριμένα, για μεταφορά ανδρών συνοδών μεταξύ πολιτειών για τη διοργάνωση των λεγόμενων «freak off» πάρτι με ναρκωτικά και πρώην συντρόφους του. Ο μουσικός παραγωγός, που θεωρούνταν για χρόνια μία από τις ισχυρότερες φιγούρες της αμερικανικής hip-hop σκηνής, κρατείται από τον Σεπτέμβριο του 2024 σε ομοσπονδιακή φυλακή του Μπρούκλιν, με τον χρόνο αυτό να υπολογίζεται ήδη στην ποινή του.

Η υπεράσπισή του, με επικεφαλής την Τένι Γκεράγκος, ζήτησε από τον δικαστή να συστήσει στον BOP τη μεταφορά του στο Federal Correctional Institution στο Fort Dix του Νιου Τζέρσεϊ — μια φυλακή χαμηλής ασφαλείας που διαθέτει το RDAP. Ο δικαστής δήλωσε πως θα προτείνει να εκτίσει την ποινή του όσο πιο κοντά γίνεται στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης, αφήνοντας όμως την τελική απόφαση για τη συγκεκριμένη φυλακή στην αρμοδιότητα του Ομοσπονδιακού Γραφείου.

Ο Sean «Diddy» Combs κάθεται μαζί με τους δικηγόρους του, Νικόλ Γουέστμορλαντ, Μπράιαν Στιλ και Αλεξάνδρα Σαπίρο, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας για την επιβολή της ποινής του, αφού ο μουσικός μεγιστάνας καταδικάστηκε για τη μεταφορά εκδιδόμενων προσώπων με σκοπό τη συμμετοχή σε σεξουαλικές παραστάσεις υπό την επήρεια ναρκωτικών, στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, στις 3 Οκτωβρίου 2025, σε αυτό το σκίτσο από τη δικαστική αίθουσα. REUTERS/Jane Rosenberg

 «Υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ»

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι δικηγόροι του Combs απέδωσαν τη βίαιη και παραβατική συμπεριφορά του στη χρόνια χρήση ναρκωτικών, ενώ ο ίδιος, σε επιστολή του προς το δικαστήριο, τόνισε πως η φυλάκιση τον βοήθησε να βρει τη «νηφαλιότητα για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια». «Αν και αυτή είναι η πιο σκοτεινή περίοδος της ζωής μου, έχουν προκύψει και καλά πράγματα. Προσπαθώ να αντιμετωπίσω τα προβλήματά μου και να αναλάβω την ευθύνη», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Sean «Diddy» Combs ζητά συγγνώμη από την οικογένειά του κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας για την επιβολή της ποινής του, αφού καταδικάστηκε για τη μεταφορά εκδιδόμενων προσώπων με σκοπό σεξουαλικές παραστάσεις υπό την επήρεια ναρκωτικών, στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, στις 3 Οκτωβρίου 2025, σε αυτό το σκίτσο από τη δικαστική αίθουσα. REUTERS/Jane Rosenberg

Ο Σουμπραμανιάν, αν και καταδίκασε τις «σοβαρές πράξεις» του Combs, του είπε πως «θα τα καταφέρει» και ότι «υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ». Ωστόσο, η πιθανότητα να μειωθεί η ποινή του εξαρτάται τελικά από τη διακριτική ευχέρεια του BOP. Όπως εξηγεί ο Παπέρνι, «η Υπηρεσία Φυλακών μπορεί να αρνηθεί την πρόωρη αποφυλάκιση σε κρατουμένους των οποίων η υπόθεση περιλαμβάνει βία ή κατοχή όπλων».

Το RDAP έχει θεωρηθεί από πολλούς πρώην κρατούμενους ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα εντός του ομοσπονδιακού συστήματος, καθώς συνδυάζει ψυχοθεραπεία, ομαδική υποστήριξη και επανένταξη. Για τον Diddy, που από το μεγαλείο της μουσικής βιομηχανίας κατέληξε στα δεσμά του σωφρονιστικού συστήματος, ίσως να αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία για πραγματική επανεκκίνηση — ή έστω για μια ελαφρύτερη ποινή.

Οι δικηγόροι του Combs και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών δεν έχουν ακόμη σχολιάσει επίσημα την εξέλιξη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σκλαβενίτης: Τι συζήτησαν Μητσοτάκης και Σκλαβενίτης στο Μαξίμου

Σκλαβενίτης: Τι συζήτησαν Μητσοτάκης και Σκλαβενίτης στο Μαξίμου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις ανέβασε τις ανοδικές ταχύτητες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις ανέβασε τις ανοδικές ταχύτητες

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Για να προλάβουμε την αυτοκτονία πρέπει να μιλάμε γι’ αυτήν: Συγκινεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για την Ημέρα Ψυχικής Υγείας
Βίντεο 10.10.25

Για να προλάβουμε την αυτοκτονία πρέπει να μιλάμε γι’ αυτήν: Συγκινεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για την Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Στο πλαίσιο μιας συνέντευξης για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας ο πρίγκιπας Ουίλιαμ «λύγισε» καθώς συνομιλούσε με μια μητέρα για την τραγική απώλεια του γιου και του συζύγου της

Σύνταξη
Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του: Ξύπναγα και πονούσα, άρχισα να πίνω
Βίντεο 10.10.25

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του: Ξύπναγα και πονούσα, άρχισα να πίνω

«[Στον καρκίνο] βλέπεις (σ.σ. τον δικό σου άνθρωπο) να λιώνει, να γίνεται σκιά του εαυτού του. Ο πόνος ήταν μέρος της ύπαρξής μου», είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του

Σύνταξη
«Γάμος για τα μάτια του κόσμου;» – Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας κι ο αγαπημένος της σαμάνος απαντούν
«Λευκές νύχτες» 10.10.25

«Γάμος για τα μάτια του κόσμου;» - Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας κι ο αγαπημένος της σαμάνος απαντούν

Ο γάμος της Μάρθα Λουίζα της Νορβηγίας και του bisexual σαμάνου Ντουρέκ Βερέτ, έχει προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον και ποικίλες αντιδράσεις - Οι νεόνυμφοι απάντησαν στις φήμες του «λευκού γάμου» με ένα νέο βίντεο στο Instagram.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καθησυχάζει τους θαυμαστές της η Ντόλι Πάρτον: «Δεν έχω πεθάνει ακόμα!»
«Σας φαίνομαι άρρωστη;» 09.10.25

Καθησυχάζει τους θαυμαστές της η Ντόλι Πάρτον: «Δεν έχω πεθάνει ακόμα!»

«Όσοι ανησυχείτε για μένα, σας ευχαριστώ πολύ — και ευχαριστώ για τις προσευχές σας, γιατί είμαι άνθρωπος της πίστης», δήλωσε μεταξύ άλλων η Ντόλι Πάρτον σε πρόσφατη ανάρτησή της

Σύνταξη
«Από την παχουλή Posh στην κοκαλιάρα Posh» – Η Βικτόρια Μπέκαμ σπάει τη σιωπή της για τη διατροφική διαταραχή
Υπερβολή; 09.10.25

«Από την παχουλή Posh στην κοκαλιάρα Posh» - Η Βικτόρια Μπέκαμ σπάει τη σιωπή της για τη διατροφική διαταραχή

Στην ομώνυμη σειρά (Victoria Beckham) ντοκιμαντέρ του Netflix, η Μπέκαμ αποκαλύπτει πώς τα υπερβολικά σχόλια των μέσων ενημέρωσης για την εμφάνισή της επηρέασαν την «αίσθηση της πραγματικότητας» της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αλέκος Συσσοβίτης: «Πάντα κοιτάμε τα νούμερα γιατί ζούμε σε καπιταλιστικές και ανταγωνιστικές κοινωνίες»
«Είναι το ψωμί μας» 09.10.25

Αλέκος Συσσοβίτης: «Πάντα κοιτάμε τα νούμερα γιατί ζούμε σε καπιταλιστικές και ανταγωνιστικές κοινωνίες»

«Η τηλεθέαση της σειράς είναι μέρος της δουλειάς μου και σαφέστατα με απασχολεί. Κάποτε δεν έδινα μεγάλη σημασία αλλά τώρα είναι το ψωμί μας», είπε μεταξύ άλλων ο Αλέκος Συσσοβίτης

Σύνταξη
Ο Ρέι Γουίνστον λέει ότι η οντισιόν του στο Star Wars «δεν πήγε καλά» επειδή ήταν μεθυσμένος
Ειλικρινής 09.10.25

Ο Ρέι Γουίνστον λέει ότι η οντισιόν του στο Star Wars «δεν πήγε καλά» επειδή ήταν μεθυσμένος

«Ήμουν έξω όλη τη νύχτα και όταν έφτασα, κατάλαβα αμέσως ότι δεν ήμουν κατάλληλος για τον ρόλο» είπε ο Ρέι Γουίνστον για την οντισιόν του για τις ταινίες του prequel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χάρι Πότερ: Οι πρώτες φωτογραφίες του Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ ήρθαν στο φως
Γυρίσματα στο «σκοτάδι» 08.10.25

Χάρι Πότερ: Οι πρώτες φωτογραφίες του Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ ήρθαν στο φως

Τα γυρίσματα της επερχόμενης σειράς Χάρι Πότερ πραγματοποιούνται υπό αυστηρό απόρρητο. Το πρότζεκτ χρησιμοποιεί κωδικές ονομασίες όπως Dark Train και Brown Cat, ενώ τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται

Σύνταξη
Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»
Βίντεο 08.10.25

Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»

Η Καλομοίρα μίλησε ανοιχτά για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, αποκαλύπτοντας ότι βίωσε κατάθλιψη καθώς συνειδητοποιούσε πως η μητρότητα θα άλλαζε για πάντα τη ζωή και την καριέρα της

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα φανάρια ρύθμισης κυκλοφορίας αποκτούν και 4ο χρώμα – Μια πρόταση που αλλάζει όλα όσα γνωρίζαμε
Πώς θα λειτουργεί 10.10.25

Οι φωτεινοί σηματοδότες αποκτούν και 4ο χρώμα - Μια πρόταση που αλλάζει όλα όσα γνωρίζαμε

Ερευνητές από το πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, με επικεφαλής τον Ali Hajbabaie, ανέπτυξαν ένα νέο σύστημα που στοχεύει να προσαρμόσει την οδική κυκλοφορία στη νέα εποχή της αυτοκίνησης. Τι αλλάζει στα φανάρια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Στάση πληρωμών στις αγροτικές αποζημιώσεις με ευθύνη της κυβέρνησης» καταγγέλλει ο Φαραντούρης
Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 10.10.25

«Στάση πληρωμών στις αγροτικές αποζημιώσεις με ευθύνη της κυβέρνησης» καταγγέλλει ο Φαραντούρης

«Η κυβέρνηση στη λογική του "όλοι μαζί τα φάγαμε" διακινεί ένα αφήγημα "όλοι οι αγρότες είναι ένοχοι"», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Δεν θα πλήξουμε την κοινωνική μας πολιτική για χάρη του ΝΑΤΟ
«Παραμένουμε σύμμαχοι» 10.10.25

Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Δεν θα πλήξουμε την κοινωνική μας πολιτική για χάρη του ΝΑΤΟ

Η Ισπανία σχολίασε την απαίτηση Τραμπ να αποβληθεί από το ΝΑΤΟ, γιατί δεν προχωρά σε αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 5%. «Είμαστε σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση», δηλώνει ο αντιπρόεδρος Μπολάνιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεσσηνία: Στην Αθήνα έφτασε ο δράστης μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Νέο βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 10.10.25

Μεσσηνία: Στην Αθήνα έφτασε ο δράστης μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Στενεύει ο κλοιός γύρω από τον δράστη της δολοφονίας δύο ανδρών στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα με την αστυνομία να έχει χαρτογραφίσει τη διαδροιμή που ακολούθησε από τη Μεσσηνία μέχρι την Αθήνα

Σύνταξη
Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα…
On Field 10.10.25

Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα…

Υπάρχει ο «τελικός» στην Κοπεγχάγη και η Εθνική μπορεί να κάνει το «κόλπο γκρόσο» αρκεί να περιορίσει την τριάδα των χαφ της Δανίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παγκόσμια Ημέρα Αστεγίας: Τρεις μαρτυρίες επανένταξης στο νέο βίντεο της Ithaca
Πάτα play 10.10.25

Παγκόσμια Ημέρα Αστεγίας: Τρεις μαρτυρίες επανένταξης στο νέο βίντεο της Ithaca

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αστεγίας, στις 10 Οκτωβρίου, η Ithaca παρουσιάζει το Voices of Ithaca, ένα βίντεο με τρεις αληθινές μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν την αστεγία και κατάφεραν να σταθούν ξανά στα πόδια τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πυρετός συσκέψεων στην ΚΕΔ για την διαιτησία
On Field 10.10.25

Πυρετός συσκέψεων στην ΚΕΔ για την διαιτησία

«Στο σεμινάριο θα πούμε πολλά», είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά στους διαιτητές. Ο Γάλλος και οι συνεργάτες του Βαλέρι και Αλόνσο βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού επειδή τίποτα δεν πήγε καλά

Βάιος Μπαλάφας
H κόλαση που έζησαν η πρώην σύζυγος και η κόρη του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του
Ελλάδα 10.10.25

H κόλαση που έζησαν η πρώην σύζυγος και η κόρη του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τα άγρια επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας με δράστη τον 43χρονο - Οι ξυλοδαρμοί της πρώην συζύγου και της 14χρονης κόρης του που το έσκασε από το σπίτι για να γλυτώσει

Σύνταξη
Ο άνισος αγώνας της Σαλαμίνας
Αυτοδιοίκηση 10.10.25

Ο άνισος αγώνας της Σαλαμίνας

Χιλιάδες τόνοι κλαδεμάτων και κάθε λογής απορριμμάτων στο δημόσιο χώρο της Σαλαμίνας με την υπηρεσίες καθαριότητας και την δημοτική Αρχή να μάχονται σε έναν άνισο αγώνα κατά της ρύπανσης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Το Χόλιγουντ δεν παίρνει στα σοβαρά την απειλή του Τραμπ για δασμούς – «Είναι πάλι αέρας κοπανιστός»
Χάος 10.10.25

Το Χόλιγουντ δεν παίρνει στα σοβαρά την απειλή του Τραμπ για δασμούς - «Είναι πάλι αέρας κοπανιστός»

Η παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα αντέδρασε στις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών σε ταινίες που γυρίζονται εκτός των ΗΠΑ με ένα μείγμα ανησυχίας, σύγχυσης, αδιαφορίας και περισσότερο από μια πινελιά περιφρόνησης

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O αμφιλεγόμενος δισεκατομμυριούχος Πίτερ Τιλ προειδοποιεί για τον Αντίχριστο και τον Μπιλ Γκέιτς
Βιβλικές ανησυχίες 10.10.25

O αμφιλεγόμενος δισεκατομμυριούχος Πίτερ Τιλ προειδοποιεί για τον Αντίχριστο και τον Μπιλ Γκέιτς

Ο Πίτερ Τιλ, ιδρυτής της Palantir, υπονόησε ότι ο Μπιλ Γκέιτς είναι όργανο του Αντιχριστου, ο οποίος έρχεται να επιβάλει μια παγκόσμια απολυταρχική κυβέρνηση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Στη βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή
«Και τώρα τι;» 10.10.25

Στη βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Ισραήλ ότι τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα της περιοχής, αντικρίζοντας την απόλυτη καταστροφή

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής
Πριν τις selfie 10.10.25

Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής

Η φωτογράφος Adrienne Salinger επανέρχεται στο πρωτοποριακό της έργο της δεκαετίας του '90, προσφέροντας μια διευρυμένη ματιά στα δωμάτια και τις ζωές των Αμερικανών εφήβων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: «Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» – Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια
ΣΥΡΙΖΑ 10.10.25

«Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» - Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια

«Σε τέτοιες συνθήκες υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για αντανακλαστικά περιχαράκωσης με λογικές 'σκαντζόχοιρου' - Πρέπει να το αποφύγουμε» λέει ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την παραίτηση Τσίπρα

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο