Sean «Diddy» Combs: Αντιμέτωπος με την ποινή του Νόμου Mann ο ατιμασμένος ράπερ – Η απολογία του πριν από την απόφαση

Ο ράπερ Diddy υποστήριξε πως οι πράξεις του είχαν «ρίζες στον εγωισμό» και πως ήταν «χαμένος στα ναρκωτικά και την υπερβολή» μια «ανάσα» πριν την απόφαση του δικαστηρίου

Ο Sean «Diddy» Combs θα βρεθεί την Παρασκευή ενώπιον του δικαστηρίου για να του επιβληθεί ποινή, μετά την καταδίκη του για παραβίαση του ομοσπονδιακού Νόμου Mann, μιας νομοθεσίας που θεσπίστηκε πριν από περισσότερο από εκατό χρόνια για την καταπολέμηση της πορνείας.

Παρότι απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για σωματεμπορία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ο Sean «Diddy» Combs κρίθηκε ένοχος τον Ιούλιο επειδή ταξίδευε αεροπορικώς με συντρόφους του αλλά και άνδρες που εκδίδονταν, προκειμένου να συμμετέχουν σε πληρωμένες σεξουαλικές πράξεις σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ.

Ο Νόμος Mann καθιστά παράνομη τη διακίνηση ατόμων μεταξύ πολιτειών για πορνεία ή άλλες παράνομες σεξουαλικές δραστηριότητες. Κατά το παρελθόν, με βάση τον συγκεκριμένο νόμο διώχθηκαν ονόματα όπως ο τραγουδιστής R. Kelly, η Γκισλέν Μάξγουελ, συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν, ο μουσικός Τσακ Μπέρι, αλλά και ο θρυλικός πυγμάχος Τζακ Τζόνσον στις αρχές του 20ού αιώνα.

Η ασαφής γλώσσα του νόμου και η ευρεία ερμηνεία που του έδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο οδήγησαν στο παρελθόν ακόμη και στη δίωξη διαφυλετικών ζευγαριών ή συναινετικών σχέσεων. Μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν στη δεκαετία του 1980, ο νόμος απέκτησε πιο σαφές πλαίσιο και σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως σε υποθέσεις όπου ανήλικοι μεταφέρονται εκτός πολιτείας για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Άνθρωποι περιμένουν να εισέλθουν στο δικαστήριο για την ακροαματική διαδικασία της ανακοίνωσης της ποινής του Sean «Diddy» Combs, μετά την καταδίκη του μουσικού μεγιστάνα για μεταφορά εκδιδόμενων γυναικών με σκοπό τη συμμετοχή τους σε σεξουαλικές παραστάσεις υπό την επήρεια ναρκωτικών, στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 3 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Jeenah Moon

Γιατί ονομάζεται έτσι

Το 1910, το Κογκρέσο ψήφισε τον νόμο που πήρε το όνομά του από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τζέιμς Ρόμπερτ Μαν από το Ιλινόι. Είναι επίσης γνωστός ως «White-Slave Traffic Act» του 1910.

Πώς συνδέεται με την υπόθεση «Diddy»

Ο Sean «Diddy» Combs καταδικάστηκε για υποθέσεις που αφορούσαν δύο πρώην συντρόφους του: την R&B τραγουδίστρια Κάσι και μια γυναίκα που κατέθεσε με το ψευδώνυμο Τζέιν. Και οι δύο κατέθεσαν ότι ο Combs τις πίεζε να συμμετάσχουν σε εξευτελιστικούς σεξουαλικούς «μαραθώνιους» με αγνώστους, οι οποίοι πληρώνονταν για την πράξη. Η Τζέιν υποστήριξε ότι ξυλοκοπήθηκε επειδή αρνήθηκε να συμμετάσχει, ενώ η Κάσι κατέθεσε πως όταν προσπάθησε να φύγει από ένα τέτοιο γεγονός, εκείνος τη χτύπησε και την έσυρε σε διάδρομο ξενοδοχείου.

Η ιστορία του νόμου

Αρχικά ο νόμος του 1910 απαγόρευε τη μεταφορά «οποιασδήποτε γυναίκας ή κοριτσιού για πορνεία, εκπόρνευση ή οποιονδήποτε άλλο ανήθικο σκοπό». Βασίστηκε σε έκθεση του 1907 που διερευνούσε την πορνεία μεταναστριών, με την αντίληψη ότι καμία γυναίκα δεν θα γινόταν εκδιδόμενη παρά μόνο υπό καταναγκασμό ή εξαπάτηση.

Ο Τζακ Τζόνσον, ο πρώτος μαύρος πυγμάχος που κέρδισε παγκόσμιο τίτλο βαρέων βαρών, καταδικάστηκε το 1913 από λευκή επιτροπή ενόρκων επειδή ταξίδεψε με τη λευκή σύντροφό του, που εργαζόταν ως ιερόδουλη, σε παραβίαση του νόμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ τον αποκατέστησε με προεδρική χάρη το 2018, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «φυλετικά υποκινούμενη αδικία».

Το 1917, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ακόμη και η «παράνομη μοιχεία» μεταξύ συναινούντων ενηλίκων μπορούσε να θεωρηθεί «ανήθικος σκοπός». Το 1986, ο νόμος έγινε ουδέτερος ως προς το φύλο και η διατύπωση άλλαξε σε «οποιαδήποτε σεξουαλική δραστηριότητα για την οποία κάποιος μπορεί να κατηγορηθεί ποινικά», βάζοντας τέλος στον ρόλο του ως εργαλείο «νομοθέτησης της ηθικής». Τροποποιήσεις του 1978 και του 1994 τον επέκτειναν ώστε να αντιμετωπίζει περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.

Πλήθος συγκεντρώνεται έξω από το δικαστήριο, καθώς περιμένει την ακροαματική διαδικασία για την ανακοίνωση της ποινής του Sean «Diddy» Combs, μετά την καταδίκη του μουσικού μεγιστάνα για μεταφορά εκδιδόμενων γυναικών με σκοπό τη συμμετοχή τους σε σεξουαλικές παραστάσεις υπό την επήρεια ναρκωτικών, στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 3 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Jeenah Moon

Η πιθανή ποινή

Οι εισαγγελείς ζήτησαν ποινή άνω των 11 ετών φυλάκισης. Οι συνήγοροι του Diddy υποστηρίζουν ότι η ποινή δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον έναν χρόνο, ισχυριζόμενοι πως οι μαρτυρίες για βία δεν σχετίζονται με τις συγκεκριμένες καταδίκες.

Η απολογία του Diddy πριν από την απόφαση

Λίγες ώρες πριν από την ετυμηγορία, ο ατιμασμένος ράπερ έστειλε επιστολή τεσσάρων σελίδων στον δικαστή, ζητώντας συγγνώμη για τις πράξεις του και επιείκεια στην ποινή. «Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη και να πω πόσο ειλικρινά μετανιωμένος είμαι για τον πόνο που προκάλεσα. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τα λάθη μου», έγραψε.

Ο καλλιτέχνης ζήτησε συγγνώμη ειδικά από την Κάσι Βεντούρα και την Τζέιν. Για την Κάσι παραδέχτηκε: «Ήμουν τελείως λάθος που σήκωσα το χέρι μου στη γυναίκα που αγαπούσα. Αυτό θα είναι για πάντα ένα βάρος που θα κουβαλάω». Για την Τζέιν ανέφερε: «Νόμιζα ότι την φρόντιζα εκείνη και το παιδί της, αλλά άκουσα την κατάθεσή της και κατάλαβα ότι την πλήγωσα. Ζητώ βαθιά συγγνώμη».

Υποστήριξε πως οι πράξεις του είχαν «ρίζες στον εγωισμό» και πως ήταν «χαμένος στα ναρκωτικά και την υπερβολή». Όπως σημείωσε, ο χρόνος που πέρασε στη φυλακή τον άλλαξε: «Ο παλιός μου εαυτός πέθανε στη φυλακή και ξαναγεννήθηκε ένας νέος. Η φυλακή ή θα σε αλλάξει ή θα σε σκοτώσει — εγώ διάλεξα να ζήσω».

Κλείνοντας, παρακάλεσε τον δικαστή να του δώσει «μια ακόμη ευκαιρία να γίνει καλύτερος πατέρας, καλύτερος γιος, καλύτερος άνθρωπος στην κοινότητά του». «Σας ζητώ έλεος, όχι μόνο για μένα αλλά και για χάρη των παιδιών μου», κατέληξε.

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης
Ενεργειακά 03.10.25

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης

«Η Ελλάδα, μαζί με τους εταίρους της, παραμένει αποφασισμένη να συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης», επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων
Στεγαστική κρίση 03.10.25

Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων

Η επέκταση των φοροαπαλλαγών δεν θα κάνει τίποτα για τη στεγαστική κρίση, επιμένει ο Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών. Προτείνει να μπει ανώτατο όριο στα ενοίκια μέχρι «να ισορροπήσει η αγορά».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ
Global Sumud Flottilla 03.10.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ

Ο Αλέξης Χαρίτσης, είχε νέα επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη - «Η Νέα Αριστερά απαιτεί κυρώσεις και διακοπή στρατηγικών σχέσεων με το Ισραήλ», σημειώνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; – Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες
Απλούστευση κανόνων 03.10.25

Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; - Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες

Ένας κανόνας απομεινάρι της εποχής που διαμορφωνόταν η ΟΝΕ, η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (EDP), έρχεται να αλλάξει και να γίνει πιο ήπια σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται οι εν δυνάμει παραβάτες στην ΕΕ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα
19η μέρα 03.10.25

Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας, επιμένοντας στο αίτημά του για εκταφή του παιδιού του προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις

Σύνταξη
Τραμπ: Έδωσε διορία μέχρι την Κυριακή στη Χαμάς για να αποδεχτεί το σχέδιό του, αλλιώς «θα γίνει κόλαση»
Νέο τελεσίγραφο 03.10.25

Διορία μέχρι την Κυριακή έδωσε στη Χαμάς ο Τραμπ για να αποδεχτεί το σχέδιό του, αλλιώς «θα γίνει κόλαση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, έδωσε νέο τελεσίγραφο στη Χαμάς για να αποδεχθεί το σχέδιό του για τη Γάζα, στο οποίο έχει συμφωνήσει το Ισραήλ

Σύνταξη
Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή
Η συνέχεια 03.10.25

Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή

«Αυτό δεν είναι πολιτική στάση, είναι φαλλοκρατική αθλιότητα που προσβάλλει το Κοινοβούλιο και τη Δημοκρατία», υπογραμμίζουν πηγές του κόμματος που ηγείται ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Αυτό είναι το οπλοστάσιο που εντοπίστηκε στο Σουφλί – Σε μαφιόζικη συμμορία θα μετέφεραν τα όπλα οι 13 Τούρκοι
Έβρος 03.10.25

Αυτό είναι το οπλοστάσιο που εντοπίστηκε στο Σουφλί – Σε μαφιόζικη συμμορία θα μετέφεραν τα όπλα οι 13 Τούρκοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει τα όπλα κρυμμένα σε «καβάτζα» και είχαν στήσει «ενέδρα» στην περιοχή, περιμένοντας τους παραλήπτες.

Σύνταξη
Ιταλία: Απεργιακός ξεσηκωμός μετά το ισραηλινό ρεσάλτο στον Global Sumud Flotilla – «Stop στη γενοκτονία»
Φωτογραφίες και βίντεο 03.10.25

Απεργιακός ξεσηκωμός στην Ιταλία μετά το ισραηλινό ρεσάλτο στον Global Sumud Flotilla - «Stop στη γενοκτονία»

Μαζική ήταν η συμμετοχή στην απεργία στην Ιταλία - Οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις έγιναν σε Ρώμη και Μιλάνο, διαδηλώσεις οργανώθηκαν σε πάνω από 100 πόλεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ένα καίριο ερώτημα
Η ιστορία υπάρχει 03.10.25

Ένα καίριο ερώτημα

Τι είδους μνήμη οφείλουμε να κρατήσουμε;

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μυλωνάκης θυσιάζεται για να μένει στο απυρόβλητο ο Μητσοτάκης
Επίθεση 03.10.25

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μυλωνάκης θυσιάζεται για να μένει στο απυρόβλητο ο Μητσοτάκης

«Αυτό δεν είναι ένα εσωκομματικό θέμα της ΝΔ, δεν είναι μια πράξη αλτρουισμού όπως υπονοήθηκε, αλλά κομμάτι της μεθόδου αντιμετώπισης κρίσεων από το Μαξίμου», υπογράμμισε ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Γράφει η ιστορία η Αγγλία με την πρώτη γυναίκα αρχιεπίσκοπο στην ιστορία της
Κόσμος 03.10.25

Γράφει η ιστορία η Αγγλία με την πρώτη γυναίκα αρχιεπίσκοπο στην ιστορία της

Η επιλογή γυναίκας που θεωρείται ορόσημο για την Εκκλησία της Αγγλίας, έρχεται στην πρώτη διαδικασία επιλογής για αρχιεπίσκοπο μετά τη συνοδική απόφαση του 2014 που επέτρεψε τον διορισμό γυναικών επισκόπων.

Σύνταξη
Γάζα: Χιλιάδες παιδιά έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς – Τουλάχιστον 63 νεκροί μέσα σε 24 ώρες
Δραματική κατάσταση 03.10.25

Χιλιάδες παιδιά έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς στη Γάζα - Τουλάχιστον 63 νεκροί μέσα σε 24 ώρες

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσιοποίησε νέα έκθεση για την απελπιστική κατάσταση στη Γάζα - Πόσοι έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς μετά από ισραηλινές επιθέσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα
Διπλωματία 03.10.25

Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα

Σύμφωνα με πληροφορίες του in το ΥΠΕΞ πραγματοποιεί διάβημα στον ισραηλινό πρεσβευτή καταδικάζοντας τις ενέργειες του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ στους συμμετέχοντες του στολίσκου για τη Γάζα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Βρετανία: Η Αστυνομία ζητάει να ματαιωθεί φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση μετά την επίθεση στο Μάντσεστερ
Στη συναγωγή 03.10.25

Η βρετανική Αστυνομία ζητάει να ματαιωθεί φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση μετά την επίθεση στο Μάντσεστερ

Και η υπουργός Εσωτερικών στη Βρετανία κάλεσε όλους όσοι σκέφτονται να διαδηλώσουν τις επόμενες μέρες «να κάνουν ένα βήμα πίσω» μετά την επίθεση στη συναγωγή στο Μάντσεστερ

Σύνταξη
Μακροζωία: Το νέο σύμβολο κοινωνικού status, οι βιοχάκερ και οι δισεκατομμυριούχοι πειραματόζωα
Μαθουσάλας & Κροίσος 03.10.25

Μακροζωία: Το νέο σύμβολο κοινωνικού status, οι βιοχάκερ και οι δισεκατομμυριούχοι πειραματόζωα

Κάποτε θεωρούταν ως ισορροπία μεταξύ γενετικής κληρονομικότητας και τρόπου ζωής, ενώ σήμερα θεωρείται ως αγώνας για προνόμια που επιτρέπουν την έγκαιρη διάγνωση, την αναστολή της εξέλιξης της νόσου και την αναστροφή των βλαβών. Και όλα αυτά έχουν υψηλό κόστος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θεοδωρικάκος – Μπρατάκος: Το νέο παραγωγικό πρότυπο και η θεσμική σταθερότητα στο επίκεντρο της συνάντησης
Τι άλλο συζητήθηκε 03.10.25

Το νέο παραγωγικό πρότυπο και η θεσμική σταθερότητα στο επίκεντρο της συνάντησης Θεοδωρικάκου - Μπρατάκου

Κεντρικό θέμα η εφαρμογή του νέου παραγωγικού προτύπου που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη

Σύνταξη
Τσίπρας από Σορβόννη: Η νεοφιλελεύθερη ηγεσία της ΕΕ υπονομεύει το μέλλον – Αναγκαία μια Αριστερά που δεν το βάζει στα πόδια στα δύσκολα
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Τσίπρας από Σορβόννη: Η νεοφιλελεύθερη ηγεσία της ΕΕ υπονομεύει το μέλλον – Αναγκαία μια Αριστερά που δεν το βάζει στα πόδια στα δύσκολα

Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Σορβόννη. Οι λάθος ηγεσίες της Ευρώπης και οι πολλαπλές διεθνείς κρίσεις ενισχύουν την ακροδεξιά, τονίζει. Μήνυμα με αποδέκτες και στο εσωτερικό για τους Αριστερούς που το έβαλαν στα πόδια. Κατέθεσε «προοδευτικό ευρωπαϊκό όραμα» με 7 άξονες

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
