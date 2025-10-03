Sean «Diddy» Combs: Αντιμέτωπος με την ποινή του Νόμου Mann ο ατιμασμένος ράπερ – Η απολογία του πριν από την απόφαση

Ο Sean «Diddy» Combs θα βρεθεί την Παρασκευή ενώπιον του δικαστηρίου για να του επιβληθεί ποινή, μετά την καταδίκη του για παραβίαση του ομοσπονδιακού Νόμου Mann, μιας νομοθεσίας που θεσπίστηκε πριν από περισσότερο από εκατό χρόνια για την καταπολέμηση της πορνείας.

Παρότι απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για σωματεμπορία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ο Sean «Diddy» Combs κρίθηκε ένοχος τον Ιούλιο επειδή ταξίδευε αεροπορικώς με συντρόφους του αλλά και άνδρες που εκδίδονταν, προκειμένου να συμμετέχουν σε πληρωμένες σεξουαλικές πράξεις σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ.

Ο Νόμος Mann καθιστά παράνομη τη διακίνηση ατόμων μεταξύ πολιτειών για πορνεία ή άλλες παράνομες σεξουαλικές δραστηριότητες. Κατά το παρελθόν, με βάση τον συγκεκριμένο νόμο διώχθηκαν ονόματα όπως ο τραγουδιστής R. Kelly, η Γκισλέν Μάξγουελ, συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν, ο μουσικός Τσακ Μπέρι, αλλά και ο θρυλικός πυγμάχος Τζακ Τζόνσον στις αρχές του 20ού αιώνα.

Η ασαφής γλώσσα του νόμου και η ευρεία ερμηνεία που του έδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο οδήγησαν στο παρελθόν ακόμη και στη δίωξη διαφυλετικών ζευγαριών ή συναινετικών σχέσεων. Μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν στη δεκαετία του 1980, ο νόμος απέκτησε πιο σαφές πλαίσιο και σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως σε υποθέσεις όπου ανήλικοι μεταφέρονται εκτός πολιτείας για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Γιατί ονομάζεται έτσι

Το 1910, το Κογκρέσο ψήφισε τον νόμο που πήρε το όνομά του από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τζέιμς Ρόμπερτ Μαν από το Ιλινόι. Είναι επίσης γνωστός ως «White-Slave Traffic Act» του 1910.

Πώς συνδέεται με την υπόθεση «Diddy»

Ο Sean «Diddy» Combs καταδικάστηκε για υποθέσεις που αφορούσαν δύο πρώην συντρόφους του: την R&B τραγουδίστρια Κάσι και μια γυναίκα που κατέθεσε με το ψευδώνυμο Τζέιν. Και οι δύο κατέθεσαν ότι ο Combs τις πίεζε να συμμετάσχουν σε εξευτελιστικούς σεξουαλικούς «μαραθώνιους» με αγνώστους, οι οποίοι πληρώνονταν για την πράξη. Η Τζέιν υποστήριξε ότι ξυλοκοπήθηκε επειδή αρνήθηκε να συμμετάσχει, ενώ η Κάσι κατέθεσε πως όταν προσπάθησε να φύγει από ένα τέτοιο γεγονός, εκείνος τη χτύπησε και την έσυρε σε διάδρομο ξενοδοχείου.

Η ιστορία του νόμου

Αρχικά ο νόμος του 1910 απαγόρευε τη μεταφορά «οποιασδήποτε γυναίκας ή κοριτσιού για πορνεία, εκπόρνευση ή οποιονδήποτε άλλο ανήθικο σκοπό». Βασίστηκε σε έκθεση του 1907 που διερευνούσε την πορνεία μεταναστριών, με την αντίληψη ότι καμία γυναίκα δεν θα γινόταν εκδιδόμενη παρά μόνο υπό καταναγκασμό ή εξαπάτηση.

Ο Τζακ Τζόνσον, ο πρώτος μαύρος πυγμάχος που κέρδισε παγκόσμιο τίτλο βαρέων βαρών, καταδικάστηκε το 1913 από λευκή επιτροπή ενόρκων επειδή ταξίδεψε με τη λευκή σύντροφό του, που εργαζόταν ως ιερόδουλη, σε παραβίαση του νόμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ τον αποκατέστησε με προεδρική χάρη το 2018, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «φυλετικά υποκινούμενη αδικία».

Το 1917, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ακόμη και η «παράνομη μοιχεία» μεταξύ συναινούντων ενηλίκων μπορούσε να θεωρηθεί «ανήθικος σκοπός». Το 1986, ο νόμος έγινε ουδέτερος ως προς το φύλο και η διατύπωση άλλαξε σε «οποιαδήποτε σεξουαλική δραστηριότητα για την οποία κάποιος μπορεί να κατηγορηθεί ποινικά», βάζοντας τέλος στον ρόλο του ως εργαλείο «νομοθέτησης της ηθικής». Τροποποιήσεις του 1978 και του 1994 τον επέκτειναν ώστε να αντιμετωπίζει περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.

Η πιθανή ποινή

Οι εισαγγελείς ζήτησαν ποινή άνω των 11 ετών φυλάκισης. Οι συνήγοροι του Diddy υποστηρίζουν ότι η ποινή δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον έναν χρόνο, ισχυριζόμενοι πως οι μαρτυρίες για βία δεν σχετίζονται με τις συγκεκριμένες καταδίκες.

Η απολογία του Diddy πριν από την απόφαση

Λίγες ώρες πριν από την ετυμηγορία, ο ατιμασμένος ράπερ έστειλε επιστολή τεσσάρων σελίδων στον δικαστή, ζητώντας συγγνώμη για τις πράξεις του και επιείκεια στην ποινή. «Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη και να πω πόσο ειλικρινά μετανιωμένος είμαι για τον πόνο που προκάλεσα. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τα λάθη μου», έγραψε.

Ο καλλιτέχνης ζήτησε συγγνώμη ειδικά από την Κάσι Βεντούρα και την Τζέιν. Για την Κάσι παραδέχτηκε: «Ήμουν τελείως λάθος που σήκωσα το χέρι μου στη γυναίκα που αγαπούσα. Αυτό θα είναι για πάντα ένα βάρος που θα κουβαλάω». Για την Τζέιν ανέφερε: «Νόμιζα ότι την φρόντιζα εκείνη και το παιδί της, αλλά άκουσα την κατάθεσή της και κατάλαβα ότι την πλήγωσα. Ζητώ βαθιά συγγνώμη».

Υποστήριξε πως οι πράξεις του είχαν «ρίζες στον εγωισμό» και πως ήταν «χαμένος στα ναρκωτικά και την υπερβολή». Όπως σημείωσε, ο χρόνος που πέρασε στη φυλακή τον άλλαξε: «Ο παλιός μου εαυτός πέθανε στη φυλακή και ξαναγεννήθηκε ένας νέος. Η φυλακή ή θα σε αλλάξει ή θα σε σκοτώσει — εγώ διάλεξα να ζήσω».

Κλείνοντας, παρακάλεσε τον δικαστή να του δώσει «μια ακόμη ευκαιρία να γίνει καλύτερος πατέρας, καλύτερος γιος, καλύτερος άνθρωπος στην κοινότητά του». «Σας ζητώ έλεος, όχι μόνο για μένα αλλά και για χάρη των παιδιών μου», κατέληξε.