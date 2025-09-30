Αμετανόητος: Η εισαγγελία ζητάει ποινή φυλάκισης 11 ετών για τον Sean «Diddy» Combs

Ήταν Σεπτέμβρης του 2024 όταν οι Αρχές του περνούσαν χειροπέδες στη Νέα Υόρκη, σε μια κίνηση που έκανε άνω κάτω τη μουσική βιομηχανία, έκανε πολλούς celebrities να χάσουν τον ύπνο τους, αλλά δεν έριξε κανέναν από τα σύννεφα. Ο Sean «Diddy» Combs έπεφτε στα χέρια της αστυνομίας, με μια σειρά από βαριές κατηγορίες να τον ακολουθούν – από σεξουαλική κακοποίηση έως trafficking.

Από τότε έχουν περάσει κάτι περισσότερο από 12 μήνες και μέσα σε αυτό το διάστημα οι καταθέσεις των θυμάτων να σοκάρουν τους πάντες. Ή σχεδόν τους πάντες, καθώς για το δικαστήριο τα στοιχεία δεν αποδείχθηκαν αρκετά. Το αποτέλεσμα ήταν τον περασμένο Ιούλιο, ο δικαστής να βρει αθώο τον 55χρονο πρώην «αφεντικό» της ραπ σκηνής για τις κατηγορίες της εμπορίας ανθρώπων και του εκβιασμού.

Από την άλλη, κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες για πορνεία σύμφωνα με τον νόμο Mann και πλέον όλοι περιμένουν την τελική ποινή.

Το βράδυ της Δευτέρας η εισαγγελία ζήτησε από το δικαστήριο την καταδίκη του Diddy σε 11 χρόνια φυλάκισης, τονίζοντας ότι ο ράπερ δεν έχει μετανιώσει για τις πράξεις του, ενώ αποτελεί κίνδυνο για τα θύματά του.

«Τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε είναι σοβαρά και έχουν επιφέρει ποινές άνω των δέκα ετών σε πολλές περιπτώσεις, για κατηγορούμενους που, όπως ο Diddy, άσκησαν βία και προκάλεσαν φόβο στους άλλους» ανέφερε η εισαγγελία στο έγγραφο που κατέθεσε στο δικαστήριο.

Μάλιστα, μέσα στον φάκελο υπήρχαν και μαρτυρίες των θυμάτων του, με τα περισσότερα να περιγράφουν τη βίαιη συμπεριφορά του και να τονίζουν ότι φοβούνται τη στιγμή της αποφυλάκισής του.

Από την πλευρά της, η ομάδα υπεράσπισης του Diddy έχει ζητήσει ποινή φυλάκισης 14 μηνών, θεωρώντας ότι ο πελάτης του έχει τιμωρηθεί και ταλαιπωρηθεί αρκετά από την όλη διαδικασία. Μάλιστα, αν γίνει δεκτή η πρότασή τους, ο ράπερ θα αποφυλακιστεί άμεσα καθώς ήδη βρίσκεται στη φυλακή 13 μήνες.

Η απόφαση του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης θα γίνει γνωστή την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.