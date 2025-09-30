magazin
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
30.09.2025 | 13:10
Σεισμός στην Πύλο
30.09.2025 | 11:50
Γιατί θα ηχήσουν την Τετάρτη οι σειρήνες σε όλη τη χώρα
Αμετανόητος: Η εισαγγελία ζητάει ποινή φυλάκισης 11 ετών για τον Sean «Diddy» Combs
Μετά από 5 μήνες, η δίκη της χρονιάς αναμένεται να φτάσει και επίσημα στο τέλος της, καθώς την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί η ποινή στον Sean «Diddy» Combs.

Φροίξος Φυντανίδης
Ήταν Σεπτέμβρης του 2024 όταν οι Αρχές του περνούσαν χειροπέδες στη Νέα Υόρκη, σε μια κίνηση που έκανε άνω κάτω τη μουσική βιομηχανία, έκανε πολλούς celebrities να χάσουν τον ύπνο τους, αλλά δεν έριξε κανέναν από τα σύννεφα. Ο Sean «Diddy» Combs έπεφτε στα χέρια της αστυνομίας, με μια σειρά από βαριές κατηγορίες να τον ακολουθούν – από σεξουαλική κακοποίηση έως trafficking.

Από τότε έχουν περάσει κάτι περισσότερο από 12 μήνες και μέσα σε αυτό το διάστημα οι καταθέσεις των θυμάτων να σοκάρουν τους πάντες. Ή σχεδόν τους πάντες, καθώς για το δικαστήριο τα στοιχεία δεν αποδείχθηκαν αρκετά. Το αποτέλεσμα ήταν τον περασμένο Ιούλιο, ο δικαστής να βρει αθώο τον 55χρονο πρώην «αφεντικό» της ραπ σκηνής για τις κατηγορίες της εμπορίας ανθρώπων και του εκβιασμού.

Από την άλλη, κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες για πορνεία σύμφωνα με τον νόμο Mann και πλέον όλοι περιμένουν την τελική ποινή.

Το βράδυ της Δευτέρας η εισαγγελία ζήτησε από το δικαστήριο την καταδίκη του Diddy σε 11 χρόνια φυλάκισης, τονίζοντας ότι ο ράπερ δεν έχει μετανιώσει για τις πράξεις του, ενώ αποτελεί κίνδυνο για τα θύματά του.

«Τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε είναι σοβαρά και έχουν επιφέρει ποινές άνω των δέκα ετών σε πολλές περιπτώσεις, για κατηγορούμενους που, όπως ο Diddy, άσκησαν βία και προκάλεσαν φόβο στους άλλους» ανέφερε η εισαγγελία στο έγγραφο που κατέθεσε στο δικαστήριο.

Μάλιστα, μέσα στον φάκελο υπήρχαν και μαρτυρίες των θυμάτων του, με τα περισσότερα να περιγράφουν τη βίαιη συμπεριφορά του και να τονίζουν ότι φοβούνται τη στιγμή της αποφυλάκισής του.

Από την πλευρά της, η ομάδα υπεράσπισης του Diddy έχει ζητήσει ποινή φυλάκισης 14 μηνών, θεωρώντας ότι ο πελάτης του έχει τιμωρηθεί και ταλαιπωρηθεί αρκετά από την όλη διαδικασία. Μάλιστα, αν γίνει δεκτή η πρότασή τους, ο ράπερ θα αποφυλακιστεί άμεσα καθώς ήδη βρίσκεται στη φυλακή 13 μήνες.

Η απόφαση του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης θα γίνει γνωστή την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Economy
Ευρωπαϊκά κονδύλια: Οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία από τη μείωσή τους

Ευρωπαϊκά κονδύλια: Οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία από τη μείωσή τους

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρεμιέρα του ομολόγου στα 149α γενέθλια του ΧΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρεμιέρα του ομολόγου στα 149α γενέθλια του ΧΑ

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
«Είναι μανιακή στο κρεβάτι και έξυπνη στο μυαλό» – Το timeline της σχέσης Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν
Διαζύγιο 30.09.25

«Είναι μανιακή στο κρεβάτι και έξυπνη στο μυαλό» - Το timeline της σχέσης Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν

Το άλμπουμ του Κιθ Έρμπαν Graffiti U του 2018 ήταν αφιερωμένο στην Κίντμαν. Στο τραγούδι «Gemini» — που πήρε το όνομά του από το ζώδιο της Κίντμαν — τραγουδάει: «Είναι μανιακή στο κρεβάτι και έξυπνη στο μυαλό».

«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου
Φαπ 30.09.25

«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου

Σαν βόμβα έσκασε το βράδυ της Δευτέρας στο Χόλιγουντ πως η σταρ Νικόλ Κίντμαν και ο μουσικός Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους.

Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»
Εντάσεις, προκλήσεις 29.09.25

Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»

Η Κάρμεν Ηλέκτρα είπε ότι «θα είχε πλάκα» να επαναλάβει τον ρόλο της Λένι ΜακΚένζι στη νέα σειρά, ωστόσο εξέφρασε έναν προβληματισμό.

Σύνταξη
«Δεν το περίμενα ποτέ»: Η σοκαριστική πρώτη ένδειξη που αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από άνοια
Χάνοντας τις λέξεις 29.09.25

«Δεν το περίμενα ποτέ»: Η σοκαριστική πρώτη ένδειξη που αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από άνοια

Ο Μπρους Γουίλις παλεύει με μετωποκροταφική άνοια και η Έμα Χέμινγκ αποκάλυψε ότι το πρώτο ανησυχητικό σημάδι ήταν η επανεμφάνιση του παιδικού του τραυλισμού, κάτι που ποτέ δεν περίμενε

Σύνταξη
«Πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα Βανδή»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον Βασίλη Μπισμπίκη
Buongiorno 29.09.25

«Πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα Βανδή»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον Βασίλη Μπισμπίκη

Ο γνωστός παρουσιαστής Ανδρέας Μικρούτσικος, μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno θυμήθηκε εκείνη τη φορά που ο Βασίλης Μπισμπίκης του ζήτησε δύο μπουκάλια ουίσκι για να κάνουν μια συνέντευξη.

Σύνταξη
Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης της Λόλα Γιανγκ κατά την διάρκεια συναυλίας της στη Νέα Υόρκη
Υπερκόπωση; 29.09.25

Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης της Λόλα Γιανγκ κατά την διάρκεια συναυλίας της στη Νέα Υόρκη

Η 24χρονη τραγουδίστρια Λόλα Γιανγκ βρισκόταν σε Νέα Υόρκη για μια συναυλία, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στη σκηνή. Λίγες ώρες μετά ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τη συμπαράσταση και δήλωσε καλά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αριάνα Γκράντε: Εσύ, που ψήφισες Τραμπ, τώρα που όλοι ζουν στον φόβο, ζεις καλύτερα; 
Fizz 29.09.25

Αριάνα Γκράντε: Εσύ, που ψήφισες Τραμπ, τώρα που όλοι ζουν στον φόβο, ζεις καλύτερα; 

Η Αριάνα Γκράντε στρέφεται ευθέως κατά του Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τους ψηφοφόρους του να αναλογιστούν αν τα όποια οικονομικά οφέλη άξιζαν τον κοινωνικό διχασμό και τις επιθέσεις σε θεμελιώδη δικαιώματα.

Σύνταξη
Τζένιφερ Λόρενς στο Σαν Σεμπαστιάν: Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι ξεκάθαρα γενοκτονία
Βίντεο 29.09.25

Τζένιφερ Λόρενς στο Σαν Σεμπαστιάν: Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι ξεκάθαρα γενοκτονία

«Με στενοχωρεί η έλλειψη σεβασμού στον δημόσιο λόγο της αμερικανικής πολιτικής σήμερα και το πώς αυτό θα γίνει το ‘φυσιολογικό’ για τα παιδιά. Θα είναι φυσιολογικό ότι οι πολιτικοί λένε ψέματα», είπε η Τζένιφερ Λόρενς

Σύνταξη
«Άπληστη, ηλίθια, χειριστική, Χουντίνι»: Βιογράφος κατακεραυνώνει τη Σάρα Φέργκιουσον για τον Τζέφρι Έπσταϊν
«Απειλή» 28.09.25

«Άπληστη, ηλίθια, χειριστική, Χουντίνι»: Βιογράφος κατακεραυνώνει τη Σάρα Φέργκιουσον για τον Τζέφρι Έπσταϊν

Η Σάρα Φέργκιουσον φαίνεται πως δεν έχει πάρει το μάθημά της. Ένας βασιλικός βιογράφος ισχυρίζεται ότι η Δούκισσα θα «υποδυθεί το θύμα» και «δεν αποδέχεται καθόλου τι έχει κάνει», μετά την αποκάλυψη της εξευτελιστικής επιστολής στον Τζέφρι Έπσταϊν, στην οποία τον αποκαλούσε «υπέρτατο φίλο», τινάζοντας στον αέρα κάθε ελπίδα για οριστική επιστροφή στη βασιλική οικογένεια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Oι κόρες μου υποφέρουν»: Οργή, δράμα και η ελπίδα του Έρικ Ντέιν μετά τη διάγνωση του με ALS
Μάχη 28.09.25

«Oι κόρες μου υποφέρουν»: Οργή, δράμα και η ελπίδα του Έρικ Ντέιν μετά τη διάγνωση του με ALS

«Τα κορίτσια μου υποφέρουν πραγματικά και απλώς προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε. Είναι μια δύσκολη περίοδος» είπε η σύζυγος του Έρικ Ντέιν για το οικογενειακό δράμα μετά τη σκληρή διάγνωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μου αρέσουν όλα τα σατιρικά βίντεο»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απαντά εμμέσως στα σχόλια της Έμα Γουάτσον
Κόντρα 28.09.25

«Μου αρέσουν όλα τα σατιρικά βίντεο»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απαντά εμμέσως στα σχόλια της Έμα Γουάτσον

Η Γουάτσον, όπως και οι συμπρωταγωνιστές της Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρούπερτ Γκριντ, έχουν εκφραστεί ξεκάθαρα υπέρ των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, ενώ η Ρόουλινγκ έχει κατηγορηθεί για τρανσφοβικές τοποθετήσεις

Σύνταξη
Υπουργικό – Μητσοτάκης: Επανέλαβε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – «Είδε» fake news για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ
Υπουργικό συμβούλιο 30.09.25

Ξαναζεσταμένο φαγητό από Μητσοτάκη: Επανέλαβε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ - «Είδε» fake news για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ

Η προβολή των μέτρων που είχε ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, τα οποία στις δημοσκοπήσεις παίρνουν χαμηλό βαθμό, βασική στόχευση του υπουργικού συμβουλίου

Σύνταξη
Πόθεν έσχες: «Πλουσιότεροι» και «φτωχότεροι»- Ακίνητα, καταθέσεις και αγορές επενδυτικών προϊόντων
Πολιτική 30.09.25

Πόθεν έσχες: «Πλουσιότεροι» και «φτωχότεροι»- Ακίνητα, καταθέσεις και αγορές επενδυτικών προϊόντων

Καταγράφηκαν μεταβολές περιουσιακών στοιχείων και αγοραπωλησίες. Τα πόθεν έσχες έδειξαν εντυπωσιακά εισοδήματα, επενδυτικά χαρτοφυλάκια και αρκετά ακίνητα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Δημογλίδου για Μπισμπίκη: «Δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές – Τρίτο άτομο ενημέρωσε το ΑΤ Φιλοθέης»
Ελλάδα 30.09.25

Δημογλίδου για Μπισμπίκη: «Δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές - Τρίτο άτομο ενημέρωσε το ΑΤ Φιλοθέης»

Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μίλησε για το τροχαίο όπου ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης προκάλεσε φθορές σε παρκαρισμένα ΙΧ και στη συνέχεια αποχώρησε

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου ξαναχτυπά: «Δεν συμφωνήσαμε με Τραμπ για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους»
Αναιρεί; 30.09.25

Ο Νετανιάχου ξαναχτυπά: «Δεν συμφωνήσαμε με Τραμπ για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αμφισβητεί ότι αναφέρεται στη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ η δημιουργία παλαιστινιακής κρατικής οντότητας.

Σύνταξη
Βεγγαλικά, καπνογόνα και… χαμός στο ξενοδοχείο: Οπαδοί της Γαλατάσαραϊ «ξενύχτησαν» τους παίκτες της Λίβερπουλ (vid)
Champions League 30.09.25

Βεγγαλικά, καπνογόνα και… χαμός στο ξενοδοχείο: Οπαδοί της Γαλατάσαραϊ «ξενύχτησαν» τους παίκτες της Λίβερπουλ (vid)

Βεγγαλικά και καπνογόνα από τους οπαδούς της Γαλατάσαραϊ επιχείρησαν να ξυπνήσουν τους παίκτες της Λίβερπουλ λίγες ώρες πριν το ματς στο Champions League.

Σύνταξη
Είναι η «άκρα αριστερά» πιο βίαιη από την ακροδεξιά; – Αμερικανική έκθεση εκθέτει Βανς
Αδιάψευστα στατιστικά 30.09.25

Είναι η «άκρα αριστερά» πιο βίαιη από την ακροδεξιά; - Αμερικανική έκθεση εκθέτει Βανς

Επίσημα αμερικανική έκθεση κατέγραψε 227 περιστατικά από το 1990 μέχρι το 2024 και τα ευρήματά της έρχονται να διαψεύσουν τον αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φάμελλος: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η κυβερνώσα διάσταση του προοδευτικού εγχειρήματος, όχι ο Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Φάμελλος: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η κυβερνώσα διάσταση του προοδευτικού εγχειρήματος, όχι ο Τσίπρας

Όσα είπε ο Φάμελλος για τον Αλέξη Τσίπρα - Η πρόταση για «συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές»

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

