Diddy: Αθώος κρίθηκε ο ράπερ για τις κατηγορίες του trafficking και της συνωμοσίας για εκβιασμό

Ο Sean «Diddy» Combs κρίθηκε ένοχος σήμερα Τετάρτη 2 Ιουλίου για μεταφορά με σκοπό την πορνεία στην δίκη του στη Νέα Υόρκη, αλλά ο ατιμασμένος πρώην ράπερ αθωώθηκε από τις βαρύτερες κατηγορίες της συνωμοσίας για εκβιασμό και trafficking.

Ο Combs καταδικάστηκε για δύο κατηγορίες που αφορούσαν την πορνεία. Κάθε κατηγορία επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 10 ετών.

Μετά την απόφαση, οι δικηγόροι του μεγιστάνα της ραπ υποστήριξαν ότι πρέπει να αποφυλακιστεί άμεσα και να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι του στο Μαϊάμι, τονίζοντας ότι αυτή ήταν η πρώτη του καταδίκη. Οι εισαγγελείς αντιτάχθηκαν στο αίτημα της υπεράσπισης.

Οι εξελίξεις έρχονται αφού οι ένορκοι δήλωσαν την Τρίτη ότι συμφώνησαν σε τέσσερις από τις πέντε κατηγορίες εναντίον του Combs, αλλά διαφώνησαν για τη συνωμοσία με σκοπό τον εκβιασμό. Κατέληξαν σε ετυμηγορία και για τις πέντε κατηγορίες το πρωί της Τετάρτης.

