Sean «Diddy» Combs: Πρώην στυλίστας του ράπερ τον κατηγορεί για «σεξουαλική, σωματική και συναισθηματική κακοποίηση»

Ένας πρώην στυλίστας του Sean «Diddy» Combs — που είχε καταθέσει νωρίτερα φέτος εις βάρος του στη δίκη του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο — υπέβαλε την Τετάρτη νέα αγωγή, κατηγορώντας τον γνωστό μουσικό παραγωγό για σεξουαλική κακοποίηση και σωματική βία την περίοδο που εργαζόταν γι’ αυτόν, σύμφωνα με το CBS.

Η αγωγή 37 σελίδων, που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας Λος Άντζελες από τον Ντεόντε Νας εναντίον του Sean «Diddy» Combs και της δισκογραφικής του εταιρείας Bad Boy Entertainment, περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, εμπορία ανθρώπων και παράνομη κατακράτηση.

«Μετά από χρόνια κακοποίησης, βρήκα το θάρρος στη διάρκεια της ποινικής δίκης και τώρα είμαι έτοιμος να προχωρήσω.»

Τι αναφέρει η αγωγή

Ο Νας υποστηρίζει ότι προσλήφθηκε το 2008, όταν ήταν 21 ετών, και εργάστηκε δίπλα στον Combs έως το 2018. Παράλληλα, υπήρξε στυλίστας και δημιουργικός διευθυντής της τότε συντρόφου του, της τραγουδίστριας R&B Κασσάνδρα Βεντούρα, η οποία επίσης τον έχει μηνύσει για σεξουαλική κακοποίηση και κατέθεσε εναντίον του στη δίκη του το 2023.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο Νας υπέστη «σεξουαλική, σωματική, ψυχική και συναισθηματική κακοποίηση» κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που εργάστηκε γι’ αυτόν. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν «αναγκαστικά τεστ αφοσίωσης, χειραγώγηση, παρενόχληση, επιθέσεις, βία, καταναγκαστική εργασία, αλλά και απειλές τραυματισμού ή θανάτου».

«Ο Sean Combs ποτέ δεν ανέλαβε ευθύνη για τη ζημιά που προκάλεσε σε εμένα και τόσους άλλους.»

Ο Νας υποστηρίζει ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά «πολλές φορές» και ότι τελικά παραιτήθηκε το 2018, χωρίς ωστόσο να σταματήσουν οι απειλές του Diddy. Σε ένα περιστατικό το 2013 ή 2014, ο ατιμασμένος ράπερ φέρεται να τον έριξε πάνω σε αυτοκίνητο και να προσπάθησε να τον στραγγαλίσει, επειδή βγήκε για δείπνο με τη Βεντούρα χωρίς την άδειά του. Άλλοτε, το 2014, ο Κομπς και οι άνδρες της ασφάλειάς του εισέβαλαν στο σπίτι του Νας, παίρνοντας τα κλειδιά και το τηλέφωνό του, αναζητώντας με τη βία τη Βεντούρα.

«Μετά από χρόνια κακοποίησης, βρήκα το θάρρος στη διάρκεια της ποινικής δίκης και τώρα είμαι έτοιμος να προχωρήσω», δήλωσε ο Νας. «Ο Sean Combs ποτέ δεν ανέλαβε ευθύνη για τη ζημιά που προκάλεσε σε εμένα και τόσους άλλους».

Η υπόθεση του Sean «Diddy» Combs

Τον Ιούλιο, ο 55χρονος Combs κρίθηκε ένοχος για δύο αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία, αθωώθηκε όμως για τις σοβαρότερες κατηγορίες της συμμετοχής σε οργανωμένο έγκλημα για εκβιασμό και του trafficking. Η ποινή του θα ανακοινωθεί στις 3 Οκτωβρίου.

«Αναγκαστικά τεστ αφοσίωσης, χειραγώγηση, παρενόχληση, επιθέσεις, βία, καταναγκαστική εργασία, αλλά και απειλές τραυματισμού ή θανάτου.»

Κατά τη δίκη, η Βεντούρα κατέθεσε ότι υπήρξε επανειλημμένα θύμα σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ ο Νας περιέγραψε περιστατικά βίας, όπως όταν ο Κομπς φέρεται να τράβηξε τη Βεντούρα από τα μαλλιά ενώ κοιμόταν και να τη χτύπησε, προκαλώντας της αιμορραγία.

Οι δικηγόροι του Diddy απέρριψαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι, παρότι ζούσε έναν έντονο τρόπο ζωής, δεν εμπλεκόταν σε εκβιασμούς ή εμπορία ανθρώπων.

Ο Νας ζητά τόσο ποινικές όσο και αντισταθμιστικές αποζημιώσεις, απαιτώντας η υπόθεση να εκδικαστεί με ενόρκους.