Τι υποστηρίζει η μητέρα του Diddy σε επιστολή προς τον δικαστή – «Τρομερά λάθη»

Η μητέρα του Diddy, κατά κόσμον Σον Κομπς, έγραψε μια επιστολή στον ομοσπονδιακό δικαστή που εξετάζει την ποινή φυλάκισης για τον μεγιστάνα, στην οποία υποστήριξε τον γιο της, παρά τα «τρομερά λάθη» που έχει κάνει.

Ο Κομπς καταδικάστηκε για δύο κατηγορίες μεταφοράς με σκοπό την πορνεία, αλλά αθωώθηκε από τις κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση και εκβιασμό μετά από μια πολύκροτη ομοσπονδιακή δίκη.

Ο ιδρυτής της Bad Boy Records, ο οποίος βρίσκεται σε φυλακή του Μπρούκλιν από τη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο του 2024 και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης πολλών ετών.

Τι αναφέρει η επιστολή

Η επιστολή της μητέρας του παραγωγού, Τζάνις Κομπς, υποβλήθηκε στον δικαστή Αρούν Σουμπραμανιάν ως μέρος ενός υπομνήματος για την επιβολή ποινής που κατατέθηκε από την ομάδα των δικηγόρων του Κομπς.

Στην επιστολή, η Τζάνις αναγνώρισε ότι ο γιος της «έχει κάνει κάποια τρομερά λάθη στη ζωή του, τα οποία ξέρω ότι αναγνωρίζει».

Η μητέρα του Κόμπς έγραψε επίσης ότι ο γιος της είχε αντιμετωπίσει τραυματικές εμπειρίες από μικρή ηλικία, όπως ο θάνατος του πατέρα του όταν ο Κόμπς ήταν 2 ετών και ο θάνατος του θείου του όταν ήταν 9 ετών.

Η Τζάνις έγραψε ότι, παρά τις δυσκολίες του γιου της, αυτός εργάστηκε σκληρά για να τη στηρίξει και, αργότερα, τα δικά του παιδιά.

Το υπόμνημα περιελάμβανε επιστολές υποστήριξης προς τον Κομπς, μεταξύ των οποίων και γράμματα των παιδιών του.

Στο υπόμνημα, οι δικηγόροι του Κομπς ζήτησαν από τον Σουμπραμανιάν να επιβάλει ποινή που δεν θα υπερβαίνει τους 14 μήνες, η οποία θα ήταν περίπου ίση με το χρόνο που ο μεγιστάνας έχει ήδη εκτίσει στη φυλακή του Metropolitan Detention Center.

* Με πληροφορίες από: People