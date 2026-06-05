Στο Διδυμότειχο κλιμάκιο του ΟΟΣΑ για το Δημογραφικό Παρατηρητήριο

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Στο Διδυμότειχο βρέθηκε σήμερα κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο των συναντήσεων εργασίας που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη δημιουργία του Δημογραφικού Παρατηρητηρίου και την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για το Δημογραφικό.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Διδυμοτείχου, παρουσία του Δημάρχου Διδυμοτείχου, της Αντιπεριφερειάρχη ΑΜΘ Φανής Μπαχαρίδου, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου και κοινωνικών δομών της περιοχής.

Στη συνάντηση, όπως προσθέτει η σχετική ανάρτηση του Δήμου, συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, στελέχη και εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ: η Αντιγόνη Κοτανίδη, πολιτική αναλύτρια του ΟΟΣΑ, ο Wouter De Tavernier, οικονομολόγος του ΟΟΣΑ, ο Joe Beum Cho, οικονομολόγος του ΟΟΣΑ, καθώς και η Bridget Donovan, πολιτική αναλύτρια του ΟΟΣΑ.

Εκ μέρους του Δήμου συμμετείχαν στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά και του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Συγκεκριμένα, παρόντες ήταν η Μάρθα Καραγκιζούδη, κοινωνική λειτουργός, η Βιργινία Τσαρακτσή, παιδαγωγός, η Μαρία Κούτσου, κοινωνική λειτουργός, και η Βασιλεία Καπετάνου, κοινωνικός επιστήμονας.

Πιλοτικό πρόγραμμα

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι ιδιαίτερες δημογραφικές προκλήσεις του Διδυμοτείχου και της ευρύτερης περιοχής, οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, καθώς και η σημασία της αξιοποίησης αξιόπιστων δεδομένων για τη χάραξη στοχευμένων πολιτικών.

«Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διεκδίκησε και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο πιλοτικό πρόγραμμα, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της περιοχής στην αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος. Η επιλογή της ΠΑΜΘ ως αφετηρίας του πρώτου Δημογραφικού Παρατηρητηρίου αποτελεί σημαντική εξέλιξη, καθώς δίνει στην περιοχή τη δυνατότητα να βρεθεί στην πρώτη γραμμή του σχεδιασμού σύγχρονων πολιτικών για το Δημογραφικό, με την υποστήριξη της διεθνούς τεχνογνωσίας του ΟΟΣΑ» τονίζεται στην ανάρτηση.

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/Didymoteichon