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Την καταγγελία μίας 18χρονης τουρίστριας από τη Βρετανία για βιασμό μέσα σε τουαλέτα μπαρ στην περιοχή των Μαλίων ερευνούν οι αρχές στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το Cretalive, η νεαρή κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι το περιστατικό σημειώθηκε ενώ διασκέδαζε σε κατάστημα της περιοχής. Όπως υποστήριξε, στο μπαρ συνάντησε έναν 19χρονο συμπατριώτη της, τον οποίο είχε δει ακόμη μία φορά στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να διατηρούν φιλικές σχέσεις.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 18χρονης, ο νεαρός την οδήγησε στην τουαλέτα του καταστήματος, όπου και τη βίασε.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου, ο οποίος από την πλευρά του αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η σεξουαλική επαφή έγινε με τη συναίνεση και των δύο πλευρών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε σήμερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.