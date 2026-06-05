Κρήτη: Καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας για βιασμό σε μπαρ στα Μάλια – Συνελήφθη 19χρονος
Σύμφωνα με την καταγγελία της 18χρονης, ο νεαρός την οδήγησε στην τουαλέτα του καταστήματος, όπου, όπως υποστηρίζει, τη βίασε
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Την καταγγελία μίας 18χρονης τουρίστριας από τη Βρετανία για βιασμό μέσα σε τουαλέτα μπαρ στην περιοχή των Μαλίων ερευνούν οι αρχές στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με το Cretalive, η νεαρή κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι το περιστατικό σημειώθηκε ενώ διασκέδαζε σε κατάστημα της περιοχής. Όπως υποστήριξε, στο μπαρ συνάντησε έναν 19χρονο συμπατριώτη της, τον οποίο είχε δει ακόμη μία φορά στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να διατηρούν φιλικές σχέσεις.
Σύμφωνα με την καταγγελία της 18χρονης, ο νεαρός την οδήγησε στην τουαλέτα του καταστήματος, όπου και τη βίασε.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου, ο οποίος από την πλευρά του αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η σεξουαλική επαφή έγινε με τη συναίνεση και των δύο πλευρών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε σήμερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
- Αποκάλυψη in: Το υπ. Δικαιοσύνης πλήρωσε ταξίδι για συνέδριο ιατροδικαστών σε υπεύθυνη… οικονομικών υπηρεσιών
- Στον Ολυμπιακό η Ανδρομάχη Τσιόγκα
- Κρήτη: Καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας για βιασμό σε μπαρ στα Μάλια – Συνελήφθη 19χρονος
- Πανελλαδικές 2026: Τεχνικό πρόβλημα στην παραλαβή θεμάτων έθεσε σε συναγερμό το Λιμενικό
- Αυξάνεται η ανεργία – Στο 10,6% διαμορφώθηκε το α’ τρίμηνο του 2026, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ
- Νορβηγία: Αγωνία για την πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ – Μπήκε σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα
- Στο Διδυμότειχο κλιμάκιο του ΟΟΣΑ για το Δημογραφικό Παρατηρητήριο
- Η Μόνα Λίζα μετακομίζει σε ιδιωτική σουίτα – Το Λούβρο μόλις ανακοίνωσε τους αρχιτέκτονες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις