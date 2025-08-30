magazin
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Sean «Diddy» Combs: Δικαστική «νίκη» για τον ατιμασμένο ράπερ – Απορρίφθηκε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση
30 Αυγούστου 2025

Sean «Diddy» Combs: Δικαστική «νίκη» για τον ατιμασμένο ράπερ – Απορρίφθηκε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση

Δικαστήριο του Λος Άντζελες απέρριψε αγωγή σε βάρος του Sean «Diddy» Combs για σεξουαλική κακοποίηση του 2015, κρίνοντας την εκπρόθεσμη. Παραμένει σε εκκρεμότητα η ομοσπονδιακή ποινή του

Σύνταξη
Ο ατιμασμένος μουσικός παραγωγός και ράπερ Sean «Diddy» Combs πέτυχε μια δικαστική «νίκη» στο Λος Άντζελες, καθώς απορρίφθηκε αγωγή που είχε κατατεθεί εναντίον του για σεξουαλική κακοποίηση, σύμφωνα με το TMZ.

Η υπόθεση αφορούσε περιστατικό του 2015, όταν 23χρονος τότε ανερχόμενος καλλιτέχνης υποστήριξε ότι ο Diddy τον νάρκωσε σε νυχτερινό κέντρο και προχώρησε σε ανεπιθύμητη σεξουαλική πράξη, απειλώντας τον παράλληλα ότι θα καταστρέψει την καριέρα του εάν αντιδρούσε.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η αγωγή κατατέθηκε εκπρόθεσμα. Σύμφωνα με την απόφαση, η πενταετής προθεσμία παραγραφής για τέτοιου είδους υποθέσεις είχε παρέλθει. Ο νόμος που ψηφίστηκε το 2019 και επεκτείνει την παραγραφή στα 20 χρόνια δεν εφαρμόζεται αναδρομικά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλύψει την καταγγελία.

Η απόρριψη δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον Sean «Diddy» Combs αλλά και τις εταιρείες του, Bad Boy Entertainment και Combs Enterprises, που είχαν συμπεριληφθεί στην αγωγή. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντική για τον 55χρονο, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει σειρά αγωγών και καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση και κακομεταχείριση.

Παρότι η συγκεκριμένη αγωγή δεν θα προχωρήσει, ο Diddy εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά νομικά προβλήματα. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο έχει ήδη κριθεί ένοχος για παραβίαση του λεγόμενου Mann Act, που αφορά τη μεταφορά ατόμων με σκοπό την πορνεία.

Η ανακοίνωση της ποινής του έχει οριστεί για τις 3 Οκτωβρίου 2025.

Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως
30.08.25
Studio Κλεισθένης 30.08.25

Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως

Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του, μια σπάνια εικόνα θυμίζει τη σφραγίδα που άφησε στο θέατρο και τον κινηματογράφο ο μεγάλος δημιουργός Αλέκος Σακελλάριος

Σύνταξη
Πριγκίπισσα Μάχρα – French Montana: Η ελληνική καταγωγή, ο αρραβώνας και το 4ο μεγαλύτερο γιοτ στον κόσμο
30.08.25
Γάμος εκατομμυρίων 30.08.25

Πριγκίπισσα Μάχρα – French Montana: Η ελληνική καταγωγή, ο αρραβώνας και το 4ο μεγαλύτερο γιοτ στον κόσμο

Ο ράπερ French Montana έκανε πρόταση γάμου στην Σεΐχα Μάχρα κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού τον Ιούνιο, λίγο μετά την πρώτη του εμφάνιση στην πασαρέλα.

Σύνταξη
Όλοι είχαν κάτι να πουν για τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι – εκτός από την Μπλέικ Λάιβλι
30.08.25
Σιωπή 30.08.25

Όλοι είχαν κάτι να πουν για τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι – εκτός από την Μπλέικ Λάιβλι

Είναι η είδηση της εβδομάδας στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, καθώς όλοι ασχολούνται με τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι. Ή σχεδόν όλοι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κάιν και Άβελ: Τίτλοι τέλους για Γουίλιαμ-Χάρι – Η συνάντηση με τον Κάρολο, το «Όχι» του μεγάλου αδελφού
29.08.25
«Κουράστηκε» 29.08.25

Κάιν και Άβελ: Τίτλοι τέλους για Γουίλιαμ-Χάρι – Η συνάντηση με τον Κάρολο, το «Όχι» του μεγάλου αδελφού

Ο πρίγκιπας Χάρι επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συναντήσει τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, για πρώτη φορά μετά από 20 μήνες. Ο αδελφός του, πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν συμφωνεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η εποχή των 50άρηδων: Oι 25 πιο hot σταρ μετά τα -ήντα – Ο Μπραντ Πιτ μέσα στη λίστα, ο Μπεν Άφλεκ όχι
29.08.25
Ο παλιός είναι αλλιώς 29.08.25

Η εποχή των 50άρηδων: Oι 25 πιο hot σταρ μετά τα -ήντα – Ο Μπραντ Πιτ μέσα στη λίστα, ο Μπεν Άφλεκ όχι

Η γοητεία και το στιλ δεν είναι προνόμια της νεότητας. Απόδειξη ο Μπραντ Πιτ και όλοι όσοι είναι μέσα στη λίστα της AARP που αναδεικνύει τους πιο ελκυστικούς 50άρηδες που με κάθε χρόνο που περνά, δείχνουν ότι η εμπειρία και η ωριμότητα είναι τα πιο δυνατά τους «όπλα»

Σύνταξη
Ο αρραβώνας, οι Gaylors και η θεωρία συνωμοσίας: Γιατί κάποιοι στεναχωρήθηκαν με την πρόταση γάμου στην Τέιλορ Σουίφτ;
29.08.25
Χαμός 29.08.25

Ο αρραβώνας, οι Gaylors και η θεωρία συνωμοσίας: Γιατί κάποιοι στεναχωρήθηκαν με την πρόταση γάμου στην Τέιλορ Σουίφτ;

Την ώρα που στις ΗΠΑ ο αρραβώνας της Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι έχει γίνει... εθνική γιορτή, υπάρχει μια μερίδα των φανατικών θαυμαστών της που τα έχει βάψει μαύρα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Θα μισούσε την ταινία για τη ζωή του»: Το κρυφό παιδί του Φρέντι Μέρκιουρι τα βάζει με το φιλμ Bohemian Rhapsody
29.08.25
Ψέματα 29.08.25

«Θα μισούσε την ταινία για τη ζωή του»: Το κρυφό παιδί του Φρέντι Μέρκιουρι τα βάζει με το φιλμ Bohemian Rhapsody

«Η ταινία είναι γεμάτη ανακρίβιες» δήλωσε η Β., η γυναίκα που πριν τέσσερις μήνες είπε ότι είναι η κόρη του leader των Queen Φρέντι Μέρκιουρι - έστω κι αν πολλοί δεν την πιστεύουν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)
30.08.25
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)

Μεγάλη νίκη για τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-0 επί του Άρη, χάρη στα γκολ των Αγκίρε (65′) και Άλεξιτς (87′) – Έντονες αποδοκιμασίες κατά ομάδας και Καρυπίδη από τον κόσμο.

in.gr Team
Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς
30.08.25
Culture Live 30.08.25

Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει για αναθεώρηση εκθεμάτων που αναφέρονται στη δουλεία και στις φυλετικές ανισότητες, προκαλώντας έντονη κριτική ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την αμερικανική ιστορία

Σύνταξη
Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»
30.08.25
Κόσμος 30.08.25

Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»

Η Φινλανδία αποφάσισε να αποσύρει τη σβάστικα από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας, παρότι το σύμβολο δεν έχει καμία σχέση με το ναζιστικό καθεστώς, για να σταματήσουν οι «άβολες» στιγμές

Σύνταξη
Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
30.08.25
Κόσμος 30.08.25

Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Η επαναφορά του απορριφθέντος ονόματος που επιδιώκει ο Τραμπ θα μπορούσε να γίνει με νόμο του Κογκρέσου, αλλά ο Λευκός Οίκος εξετάζει κι άλλες δυνατότητες, γράφει η WSJ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός
30.08.25
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός

Ο Ιρανός «killer» αναμένεται στην Αθήνα στις 08:55 για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό – Τεράστια μεταγραφή για τους Πειραιώτες, που κάνουν δικό τους έναν πολύ σπουδαίο επιθετικό!

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς παίζει στο Ολντ Φιρμ και φεύγει από Γλασκόβη
30.08.25
Super League 30.08.25

Ο Ντέσερς παίζει στο Ολντ Φιρμ και φεύγει από Γλασκόβη

Ο Παναθηναϊκός έχει επικεντρωθεί στον Σίριλ Ντέσερς, όμως ο 30χρονος επιθετικός βρίσκεται στην αποστολή της Ρέιντζερς για το ντέρμπι με τη Σέλτικ, ενώ κλήθηκε και στην Εθνική Νιγηρίας.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το Πάντειο λέει «όχι» στο Ισραήλ: Απέσυρε την αιγίδα από συνέδριο που θα συμμετείχαν καθηγητές από ισραηλινό πανεπιστήμιο
30.08.25
Ελλάδα 30.08.25

Το Πάντειο λέει «όχι» στο Ισραήλ: Απέσυρε την αιγίδα από συνέδριο που θα συμμετείχαν καθηγητές από ισραηλινό πανεπιστήμιο

Όπως υπογραμμίζει η Σύγκλητος του Παντείου, το πανεπιστήμιο «έχει μια μακρά ιστορία στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και δεν επιθυμεί «τη συνεργασία με θεσμούς που άμεσα η έμμεσα νομιμοποιούν πολιτικές που στην παρούσα συγκυρία στηρίζουν εγκλήματα πολέμου»

Σύνταξη
Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο
30.08.25
On Field 30.08.25

Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο

Ο Πορτογάλος χαφ ήταν καθοριστικός και στον Βόλο για τον Ολυμπιακό και ο Μεντιλίμπαρ δικαιώνεται που τον χρησιμοποιεί πίσω από τον σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς
30.08.25
Αμπού Ομπέιντα 30.08.25

Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς

Πραγματοποιήθηκε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη της Γάζας, η οποία είχε στόχο τον εκπρόσωπο των Ταξιαρχιών Κασάμ, της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

Σύνταξη
Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση – Καλούν τις ξένες εταιρείες να φύγουν από το Ισραήλ πριν να είναι αργά
30.08.25
Κλιμάκωση 30.08.25

Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση – Καλούν τις ξένες εταιρείες να φύγουν από το Ισραήλ πριν να είναι αργά

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης επιβεβαίωσαν νωρίτερα το θάνατο του πρωθυπουργού τους και πολλών υπουργών της κυβέρνησής τους, σε επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Πέμπτη στην πρωτεύουσα Σαναά

Σύνταξη
Μάντσα: «Θέλω να κατακτήσω τίτλους με τον Ολυμπιακό – Αυτά θα φέρω στον αγωνιστικό χώρο» (vid)
30.08.25
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Μάντσα: «Θέλω να κατακτήσω τίτλους με τον Ολυμπιακό – Αυτά θα φέρω στον αγωνιστικό χώρο» (vid)

Ο Γκουστάβο Μάντσα μίλησε για τις πρώτες του εντυπώσεις από την Ελλάδα, για τους στόχους του με τον Ολυμπιακό, αλλά και για το τι θα δώσει στο αγωνιστικό κομμάτι.

Σύνταξη
