Sean «Diddy» Combs: Δικαστική «νίκη» για τον ατιμασμένο ράπερ – Απορρίφθηκε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση
Δικαστήριο του Λος Άντζελες απέρριψε αγωγή σε βάρος του Sean «Diddy» Combs για σεξουαλική κακοποίηση του 2015, κρίνοντας την εκπρόθεσμη. Παραμένει σε εκκρεμότητα η ομοσπονδιακή ποινή του
Ο ατιμασμένος μουσικός παραγωγός και ράπερ Sean «Diddy» Combs πέτυχε μια δικαστική «νίκη» στο Λος Άντζελες, καθώς απορρίφθηκε αγωγή που είχε κατατεθεί εναντίον του για σεξουαλική κακοποίηση, σύμφωνα με το TMZ.
Η υπόθεση αφορούσε περιστατικό του 2015, όταν 23χρονος τότε ανερχόμενος καλλιτέχνης υποστήριξε ότι ο Diddy τον νάρκωσε σε νυχτερινό κέντρο και προχώρησε σε ανεπιθύμητη σεξουαλική πράξη, απειλώντας τον παράλληλα ότι θα καταστρέψει την καριέρα του εάν αντιδρούσε.
Το δικαστήριο έκρινε ότι η αγωγή κατατέθηκε εκπρόθεσμα. Σύμφωνα με την απόφαση, η πενταετής προθεσμία παραγραφής για τέτοιου είδους υποθέσεις είχε παρέλθει. Ο νόμος που ψηφίστηκε το 2019 και επεκτείνει την παραγραφή στα 20 χρόνια δεν εφαρμόζεται αναδρομικά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλύψει την καταγγελία.
Η απόρριψη δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον Sean «Diddy» Combs αλλά και τις εταιρείες του, Bad Boy Entertainment και Combs Enterprises, που είχαν συμπεριληφθεί στην αγωγή. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντική για τον 55χρονο, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει σειρά αγωγών και καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση και κακομεταχείριση.
Παρότι η συγκεκριμένη αγωγή δεν θα προχωρήσει, ο Diddy εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά νομικά προβλήματα. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο έχει ήδη κριθεί ένοχος για παραβίαση του λεγόμενου Mann Act, που αφορά τη μεταφορά ατόμων με σκοπό την πορνεία.
Η ανακοίνωση της ποινής του έχει οριστεί για τις 3 Οκτωβρίου 2025.
