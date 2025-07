Ντρέπεται και η ντροπή: O Κάνιε Γουέστ ετοιμάζει άλμπουμ με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Diddy

Θέμα χρόνου φαίνεται να είναι η κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ μεταξύ των δύο ίσως πιο αμφιλεγόμενων προσωπικοτήτων στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία. Ο λόγος για τον Κάνιε Γουέστ και τον ατιμασμένο ράπερ Diddy.

Σύμφωνα με πηγή που βρίσκεται κοντά στον Κάνιε Γουέστ, οι δύο ράπερ, που βρίσκονται και οι δύο στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων, συνεργάζονται ήδη παρασκηνιακά – παρά τα νομικά τους προβλήματα και τη δημόσια κατακραυγή.

«Η μουσική ήταν λύτρωση για τον Diddy, όπως και για τον Ye», ανέφερε η πηγή στο Page Six.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως για τον Diddy η μουσική είναι ο καλύτερος τρόπος να επικοινωνήσει με τον κόσμο όσα σκέφτεται. «Ο Diddy θέλει να επανορθώσει. Ένα τραγούδι είναι ο καλύτερος τρόπος να επικοινωνήσει αυτή την αλλαγή», είπε το ίδιο άτομο.

