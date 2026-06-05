Έλενα Τοπαλίδου: Τι δήλωσε μετά τη σύλληψη της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Η Έλενα Τοπαλίδου οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.
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Η Έλενα Τοπαλίδου συνελήφθη στις 02:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 5 Ιουνίου, επί της οδού Πατησίων. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημά της για να προχωρήσουν σε έλεγχο, υποβάλλοντάς την σε αλκοτέστ για να διαπιστώσουν την ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει.
Έλενα Τοπαλίδου: Στο αυτόφωρο
Κατά την πρώτη μέτρηση, το αλκοτέστ έδειξε 0,80 mg/lt ενώ κατά τη δεύτερη, 0,77 mg/lt με όριο τα 0,25 mg/lt.
Αμέσως την συνέλαβαν και λίγα λεπτά πριν τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής, οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.
Η ηθοποιός μίλησε το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου 2026 στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, για τη σύλληψή της, λέγοντας πως θα μάθει από το λάθος της και ζητώντας από τους πάντες να σεβαστούν το γεγονός πως ο γιος της δίνει Πανελλήνιες.
«Ήταν μία κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί»
«Κάποια πράγματα συμβαίνουν, κάποιες ατυχίες συμβαίνουν, έτσι συνέβη και σε εμένα ένα ατύχημα. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, θα μάθω. Παρακαλώ πολύ να προστατεύσουμε το γεγονός ότι ο γιος μου αυτή τη στιγμή δίνει Πανελλήνιες.
Ήταν μία κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί και να πέσουν οι τόνοι από όλους όσους με σέβονται και με αγαπούν. Παρακαλώ να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις.
Όλα τα άλλα λύνονται. Το μήνυμα μου προς τους ανθρώπους που με σέβονται και με αγαπούν είναι να σεβαστούν και την ατυχία μου», ανέφερε συγκεκριμένα.
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