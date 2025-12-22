Έλενα Τοπαλίδου: «Αν κάποιος σου πει “είσαι ό,τι πιο άσχημο έχω δει…”»

Η Έλενα Τοπαλίδου μιλώντας στο cnn.gr αναφέρεται σε δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει. Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Έντα» που ανεβαίνει στο θέατρο Τζένη Καρέζη.

Έλενα Τοπαλίδου: «Εγώ δεν ζητάω σεβασμό από κανέναν»

«Δεν θέλω να με σεβαστείς και να μην με βρίσεις. Δεν με ενδιαφέρει.

Με ενδιαφέρει πάρα πολύ όμως να πας να γίνεις λίγο πιο χρήσιμος, να πας να ποτίσεις μια γλάστρα και να μην ασχολείσαι με την πλάτη μου επειδή δεν σε αρέσει. Αυτό συνέβη μέσα από τις σκέψεις που είχα μόνη μου με τον εαυτό μου, γιατί ήταν πολλά χρόνια πριν που είχα θρυμματιστεί από το συγκεκριμένο πράγμα.

Η σύγκριση με τον Νίκο Κουρή

«Με συνέκριναν με τον σύντροφό μου και ότι ο ένας είναι ωραίος, ο άλλος είναι άσχημος.

Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή ανέλαβα και πήρα τα πράγματα στα χέρια μου γιατί είδα ότι το Instagram και το ίντερνετ και το Facebook και όλα αυτά, όχι, δεν θα νικήσουν με τέτοια χυδαιότητα, κάτι το οποίο μέσα μου, εμένα, είναι τόσο καθαρό και μπορεί να γίνει βοηθητικό προς τους ανθρώπους οι οποίοι για κάποιο λόγο λένε με ευκολία, έλα μωρέ, μην τους δίνεις σημασία.

Όχι, τους δίνεις σημασία, γιατί όλοι τους δίνουν σημασία και κρύβονται από το γεγονός ότι λένε πως δεν τους δίνουν σημασία. Τους δίνουμε σημασία. Αν κάποιος σου πει είσαι ό,τι πιο άσχημο έχω δει στη ζωή μου όσο και αν λες δεν του έδωσα σημασία του έχεις δώσει σημασία μέσα σου»..

Τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπισε στο παρελθόν

«Αυτό με την οριακή διαταραχή είναι μια ιστορία που τελικά δεν επιβεβαιώθηκε. Δεν την έχω.

Η οριακή διαταραχή ήταν ένα γεγονός που συνέβη σε μια στιγμή της ζωής μου, όταν βρέθηκα σε μια κατάσταση ψυχιατρικών διερευνήσεων. Δεν πιστεύω πλέον ότι έχω οριακή διαταραχή.

Είμαι ένας άνθρωπος τρομερά έντονος, τρομερά ακραίος. Μπορώ να βιώνω απόγνωση και το επόμενο δευτερόλεπτο να νιώθω με απόλυτη συνείδηση χαρά. Είμαι άνθρωπος των άκρων».