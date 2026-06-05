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Σε μια κοινωνία που συχνά γυρίζει την πλάτη, 50 αδέσποτες γάτες έχουν τη δική τους προστάτρια.

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, καθώς περπατάς στον δρόμο, βλέπεις μπολάκια για αδέσποτες γάτες.

Είναι αλήθεια ότι οι φιλοζωικές οργανώσεις έχουν αυξηθεί, ενώ υπάρχουν και εκείνοι οι φιλόζωοι εθελοντές που φροντίζουν μόνοι τους αυτές τις ψυχές. Με κάθε κόστος.

Η εχθρότητα, οι αντιδράσεις και «ο πόλεμος» που συχνά δέχονται οι εθελοντές είναι μια ψυχολογική δοκιμασία

Είναι αμέτρητες οι φορές που όλοι οι εθελοντές προσφέρουν από το υστέρημά τους για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων.

Από τη Νέα Ιωνία στο Χαλάνδρι Αττικής: Ένας καθημερινός αγώνας για την ευζωία των ζώων

Η Άννα είναι μία εθελόντρια που πασχίζει για τη διάσωση των αδέσποτων ζώων. Δεν ανήκει σε κάποιο Φιλοζωικό Σωματείο/Σύλλογο ή Φιλοζωική Οργάνωση.

«Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, η ζωή μου είναι συνδεδεμένη με τα αδέσποτα ζώα. Φροντίζω ζώα όλη μου τη ζωή. Είμαι 48 ετών και τα τελευταία 20 χρόνια έχω αφιερωθεί ολοκληρωτικά σε αυτές τις ψυχές», διηγείται η Άννα.

Μεγάλωσε και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Αττικής, μια περιοχή με χιλιάδες αδέσποτα που «παλεύουν» καθημερινά για την επιβίωσή τους. Παράλληλα, φροντίζει ζώα και στο Χαλάνδρι, όπου εργάζεται.

50 αδέσποτες γάτες, ένας μικρός μισθός και μια «χρυσή» καρδιά

Κάθε μέρα ταΐζει περίπου 50 αδέσποτες γάτες, αποκλειστικά με δικά της έξοδα, από τον μικρό μισθό που λαμβάνει ως εμποροϋπάλληλος.

Όλα αυτά τα χρόνια έχει αναλάβει τις στειρώσεις, τις κτηνιατρικές τους ανάγκες, τα φάρμακά τους και τη νοσηλεία τους, όταν χρειάζεται.

Η «μάχη» για τη διάσωσή τους και τα ξενύχτια

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχει προσπαθήσει να σώσει αμέτρητα ζωάκια από ατυχήματα, αρρώστιες, πείνα και δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Έχει ξενυχτήσει δίπλα σε τραυματισμένες γάτες, έχει τρέξει αμέτρητες φορές σε κτηνιατρεία και έχει δώσει «μάχες» που πολλές φορές έμοιαζαν άνισες.



«Η ζωή μου είναι συνδεδεμένη με αυτά τα πλάσματα. Μια σακούλα τροφής βρίσκεται πάντα δίπλα μου: στην τσάντα μου, στο μηχανάκι μου, στο σπίτι μου, στη δουλειά μου», λέει η Άννα.

Ο πιο δύσκολος «πόλεμος»: Η εχθρότητα των ανθρώπων και η ψυχολογική δοκιμασία

Πέρα όμως από το οικονομικό βάρος, επισημαίνει η εθελόντρια, υπάρχει και ένα εξίσου δύσκολο κομμάτι: ο καθημερινός αγώνας απέναντι σε κακοπροαίρετους ανθρώπους. Η εχθρότητα, οι αντιδράσεις και «ο πόλεμος» που συχνά δέχονται οι εθελοντές είναι μια ψυχολογική δοκιμασία που πολλές φορές με λυγίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

Σε όλη αυτή τη διαδρομή είμαι ουσιαστικά μόνη. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζω και θα συνεχίσω όσο με κρατούν οι δυνάμεις μου.

Ο εθελοντισμός είναι τρόπος ζωής

Για μένα, συνεχίζει η Άννα, ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη προσφοράς. Είναι η ανάγκη να δίνω «φωνή» σε πλάσματα που δεν έχουν. Είναι η ευθύνη να στέκομαι δίπλα τους, όταν όλοι οι άλλοι προσπερνούν. Είναι, πάνω απ’ όλα, ο τρόπος ζωής που έχω επιλέξει να ακολουθώ. Και όσο θα υπάρχουν ζώα που χρειάζονται βοήθεια, θα βρίσκομαι εκεί γι’ αυτά.



Η Άννα έχει ανάγκη από τροφές για να μπορεί να ταΐζει τις 50 γατούλες και κάθε πλάσμα που συναντά στον δρόμο της.

Γινόμαστε ένα με την Άννα και επισκεπτόμαστε τη σελίδα της στο fb (anna.lalani.90) για να συνεισφέρουμε στην επιβίωση των ζώων, που δεν έχουν σπίτι.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι το τάισμα είναι νόμιμο. Η σίτιση και η παροχή νερού σε αδέσποτα ζώα επιτρέπεται από τον νόμο σε δημόσιους χώρους. Με την προϋπόθεση ότι τηρείται η καθαριότητα (χρήση κατάλληλων σκευών, μάζεμα υπολειμμάτων).