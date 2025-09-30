Η Cassie εξομολογείται ότι έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη φοβούμενη για «άμεση εκδίκηση» από τον Diddy

Εν αναμονή της ετυμηγορίας για τα σεξουαλικά εγκλήματα που φέρεται να διέπραξε ο Sean Combs (Diddy), η Casandra Ventura, γνωστή ως Cassie, ζήτησε από έναν ομοσπονδιακό δικαστή της Νέας Υόρκης να λάβει υπόψη «τις ζωές που έχει καταστρέψει ο Sean Combs με την κακοποίηση και τον έλεγχο που ασκούσε».

Η Ventura, η οποία είχε σχέση με τον Diddy για περίπου μια δεκαετία και είχε υπογράψει συμβόλαιο με την δισκογραφική του εταιρεία, ήταν η βασική μάρτυρας στη δίκη του για σεξουαλική εκμετάλλευση και εκβιασμό που έλαβε χώρα νωρίτερα φέτος.

Η δικογραφία

Οι εισαγγελείς ζήτησαν από τον δικαστή Arun Subramanian να καταδικάσει τον Combs σε τουλάχιστον 11 χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση. Οι δικηγόροι του Combs ζήτησαν ποινή που να μην υπερβαίνει τους 14 μήνες.

Οι εισαγγελικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι ο Combs εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά τη Ventura και μια άλλη πρώην σύντροφό του, η οποία κατέθεσε με το ψευδώνυμο Jane, και τις ανάγκασε να συμμετάσχουν σε σεξουαλικές πράξεις – τα λεγόμενα «freaks-offs»- υπό την επήρεια ναρκωτικών με άνδρες σεξεργάτες.

Η δικογραφία περιλαμβάνει επίσης επιστολές από τους γονείς της Ventura και από μια πρώην προσωπική βοηθό του Combs που κατέθεσε με το ψευδώνυμο Mia και ισχυρίστηκε ότι την κακοποίησε σεξουαλικά, πράξη που ο Combs αρνείται.

«Εξακολουθώ να έχω εφιάλτες σε καθημερινή βάση»

Στην επιστολή της, η Cassie ισχυρίστηκε ότι ο Combs «χρησιμοποίησε βία, απειλές, ουσίες και έλεγχο της καριέρας μου για να με εγκλωβίσει σε μια κακοποιητική σχέση δέκα χρόνων».

«Αυτά τα γεγονότα ήταν εξευτελιστικά και αηδιαστικά, με αποτέλεσμα να υποφέρω από λοιμώξεις, ασθένειες και ημέρες σωματικής και συναισθηματικής εξάντλησης, πριν μου ζητήσει ξανά τα ίδια», ισχυρίστηκε.

Η Ventura είπε ότι «οι φρικαλεότητες» που υπέστη της δημιούργησαν αυτοκτονικές τάσεις — κάτι που επίσης κατέθεσε στη δίκη του — και την ώθησαν να αναζητήσει επαγγελματική βοήθεια μετά από παρότρυνση της οικογένειάς της.

«Έχω πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης και έχω συμμετάσχει σε δεκάδες είδη θεραπευτικών μεθόδων για να αντιμετωπίσω και να ξεπεράσω τις φρικτές αναμνήσεις της σεξουαλικής και συναισθηματικής κακοποίησης που υπέστην για σχεδόν δέκα χρόνια», έγραψε.

«Εξακολουθώ να έχω εφιάλτες σε καθημερινή βάση και συνεχίζω να χρειάζομαι ψυχολογική υποστήριξη για να αντιμετωπίσω το παρελθόν μου».

Η Ventura είπε ότι μετακόμισε με την οικογένειά της από τη Νέα Υόρκη και ζει απομονωμένη από φόβο ότι, αν ο Combs αφεθεί ελεύθερος, αυτή και άλλοι που μίλησαν για την κακοποίηση που υπέστησαν θα έρθουν αντιμέτωποι με «άμεση εκδίκηση».

Απόρριψη αιτήματος αποφυλάκισης

Τον Ιούλιο, οι ένορκοι αθώωσαν τον Diddy από τις κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τον εκβιασμό και τη σεξουαλική εκμετάλλευση, αλλά τον καταδίκασαν για δύο κατηγορίες μεταφοράς με σκοπό την πορνεία, ένα κακούργημα που παραβιάζει τον ομοσπονδιακό νόμο Mann Act.

Μετά την καταδίκη του, απορρίφθηκε η αίτηση του Combs για καταβολή εγγύησης ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο δικαστής δήλωσε ότι θα ήταν «αδύνατο» για τον Combs να αποδείξει ότι δεν θα αποτελούσε κίνδυνο για τους άλλους αν αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση, και επικαλέστηκε το βίαιο ιστορικό του, το οποίο ανέφεραν οι ίδιοι οι δικηγόροι του κατά τη διάρκεια της δίκης. Βρίσκεται υπό κράτηση από τον Σεπτέμβριο του 2024 και θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι την έκδοση της ποινής του στις 3 Οκτωβρίου.

Οι δικηγόροι του Combs υποστήριξαν ότι ο νόμος Mann Act, βάσει του οποίου καταδικάστηκε, εφαρμόζεται ιστορικά σε μαστροπούς ή σε σεξουαλικά εγκλήματα που αφορούν ανηλίκους. Ισχυρίστηκαν δε ότι οι άνδρες συνοδοί συναινούσαν στη δημιουργία «ερασιτεχνικού πορνό».

