Sean «Diddy» Combs: Θα ακυρωθούν οι δύο καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος του;

Ο ομοσπονδιακός δικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση του Sean «Diddy» Combs και πρόκειται σύντομα να αποφασίσει για την ποινή του, εξετάζει τώρα το αίτημα της υπεράσπισης να ακυρωθεί η καταδίκη του, σε περίπτωση που χρειαστεί νέα δίκη, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter. Η υπόθεση αφορά τις δύο ελαφρύτερες κατηγορίες για τις οποίες κρίθηκε ένοχος από το σώμα ενόρκων, μετά την πολυσυζητημένη δίκη του για εκβιασμό και trafficking το καλοκαίρι.

Την Πέμπτη, λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη καταδίκη του 55χρονου Combs για δύο κατηγορίες μεταφοράς με σκοπό την πορνεία, ο δικαστής Αρούν Σουμπραμανιάν δήλωσε ότι θα εκδώσει την απόφασή του «πολύ σύντομα». Αν όχι, όπως είπε χαρακτηριστικά, «θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή».

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε χωρίς ανακοίνωση, καθώς τα δικαστήρια έκλεισαν για το Σαββατοκύριακο.

Το «παραθυράκι» του νόμου Mann

Η νομική ομάδα του Combs, η οποία είχε αναλάβει την υπεράσπισή του στη διάρκεια της δίκης οκτώ εβδομάδων — όπου ο καλλιτέχνης αθωώθηκε από τις βαρύτερες κατηγορίες για εκβιασμό και trafficking — επιχειρηματολογεί υπέρ μιας στενής ερμηνείας του νόμου Mann. Σύμφωνα με τη νομολογία, υπεύθυνοι θεωρούνται μόνο όσοι συμμετείχαν οι ίδιοι σε σεξουαλικές πράξεις ή αποκόμισαν οικονομικό όφελος από την πορνεία.

Οι συνήγοροι του τονίζουν ότι ο Sean «Diddy» Combs δεν κέρδισε χρήματα, αλλά αντίθετα πλήρωνε ο ίδιος τους άνδρες εργαζόμενους του σεξ, ώστε οι μακροχρόνιες σύντροφοί του να συμμετέχουν σε «freak-off» πάρτι — πολυήμερες συγκεντρώσεις με χρήση ναρκωτικών, όπου εκείνος περιοριζόταν στον ρόλο του θεατή. Υποστηρίζουν επίσης ότι ο ίδιος δεν συμμετείχε σε καμία πράξη.

Κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκαν αποδείξεις ότι εκείνος και οι σύντροφοί του κανόνιζαν την πρόσληψη των σεξεργατών, με τα έξοδα να καλύπτονται από τον ίδιο.

Το κρίσιμο ερώτημα για το δικαστήριο είναι αν ο νόμος Mann, που ποινικοποιεί τη μεταφορά ατόμων μεταξύ πολιτειών για σκοπούς πορνείας, μπορεί να εφαρμοστεί και σε περιπτώσεις ηδονοβλεψίας. Η υπεράσπιση λέει όχι, ενώ η εισαγγελία υποστηρίζει ότι το γεγονός πως ο Combs πλήρωνε τα πάντα αρκεί για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα.

Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν επίσης ότι, επειδή ο καλλιτέχνης βιντεοσκοπούσε και σκηνοθετούσε τα συγκεκριμένα πάρτι, η εφαρμογή του νόμου θίγει τα δικαιώματά του στην ελευθερία της έκφρασης. Η εισαγγελία αντέτεινε ότι ο νόμος δεν αφορά το γύρισμα βίντεο, αλλά τη μεταφορά ανθρώπων για σκοπούς πορνείας.

Σε αίτημα που κατέθεσαν για την ποινή, η υπεράσπιση πρότεινε ποινή όχι μεγαλύτερη από 14 μήνες, κάτι που με τον χρόνο που έχει ήδη εκτίσει σε φυλακή του Μπρούκλιν θα του επέτρεπε να αποφυλακιστεί τον Νοέμβριο. Οι εισαγγελείς, αντίθετα, ζητούν τουλάχιστον τέσσερα χρόνια φυλάκιση.

Ο Sean «Diddy» Combs αντιμετωπίζει ανώτατη ποινή 10 ετών για καθεμία από τις δύο κατηγορίες, που σημαίνει ότι το δικαστήριο θα μπορούσε να του επιβάλει συνολικά έως και 20 χρόνια κάθειρξης, όταν εμφανιστεί ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου στις 3 Οκτωβρίου.