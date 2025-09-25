Sean «Diddy» Combs: Επιστρέφει στη δικαστική αίθουσα ο ατιμασμένος ράπερ – ποιος ο λόγος

Ο Sean «Diddy» Combs θα εμφανιστεί ξανά την Πέμπτη στο δικαστήριο, σε μια κρίσιμη ακρόαση που θα καθορίσει τη διάρκεια της παραμονής του στη φυλακή, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο δικαστής Αρούν Σουμπραμανιάν θα εξετάσει τα νομικά επιχειρήματα των συνηγόρων, προκειμένου να αποφασίσει την ποινή που θα επιβάλει στον ιδρυτή της Bad Boy Records, ο οποίος κρίθηκε ένοχος τον Ιούλιο σε υποθέσεις που σχετίζονται με πορνεία.

Ο 55χρονος Diddy θα έχει ήδη συμπληρώσει σχεδόν 13 μήνες κράτησης έως την ημέρα που θα του ανακοινωθεί η ποινή, στις 3 Οκτωβρίου.

Οι δικηγόροι του ράπερ ζητούν να μην ξεπεράσει η ποινή τους 14 μήνες, ώστε με την αφαίρεση ημερών λόγω καλής διαγωγής να αφεθεί άμεσα ελεύθερος.

Οι εισαγγελείς, από την άλλη, θεωρούν ότι θα πρέπει να παραμείνει αρκετά περισσότερα χρόνια στη φυλακή, αν και δεν έχουν καταθέσει ακόμη την τελική τους εισήγηση.

Ο δικαστής έχει ήδη δείξει την πρόθεσή του να επιβάλει βαρύτερη ποινή, καθώς έχει αρνηθεί δύο φορές την αποφυλάκισή του με εγγύηση μετά την καταδίκη, επικαλούμενος το παρελθόν βίαιης συμπεριφοράς του Diddy.

Παρά την απαλλαγή του από σοβαρές κατηγορίες όπως η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και το trafficking— που θα μπορούσαν να του επιφέρουν ισόβια — ο Combs καταδικάστηκε για την οργάνωση μετακινήσεων μεταξύ Πολιτειών με σκοπό την πορνεία. Οι εισαγγελείς τον κατηγορούν ότι μεσολαβούσε ώστε άνδρες εργαζόμενοι του σεξ να συναντούν τις συντρόφους του, μερικές από τις οποίες κατέθεσαν πως υπέστησαν ξυλοδαρμούς, κλωτσιές και στραγγαλισμό από τον ίδιο.