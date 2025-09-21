Ο Μαρκ Ρόνσον αποκαλύπτει τα μυστικά της DJ σκηνής της δεκαετίας του ’90 – Μουσική, ουσίες και ο νάρκισσος Diddy

Προς το τέλος του βιβλίου αναμνήσεων «Night People», ο Μαρκ Ρόνσον περιγράφει μια πρόσφατη συνάντησή του με μια γυναίκα σε ένα κλαμπ της Νέας Υόρκης. Η γυναίκα πλησιάζει τον Ρόνσον για να του κάνει ένα κομπλιμέντο για το μπλουζάκι του Deee-Lite και να τον ρωτήσει γιατί βρίσκεται στο κλαμπ.

Εκείνος της απαντά ότι γνωρίζει τον DJ της βραδιάς εδώ και δεκαετίες, καθώς ξεκίνησαν μαζί την καριέρα τους.

«Ω, ήσουν DJ; Πολύ ωραία» αναφωνεί εκείνη, συνειδητοποιώντας τελικά ότι μιλάει στον ίδιο τον Μαρκ Ρόνσον.

Παρέα με τα καλύτερα παιδιά

Αυτόν του οποίου η καριέρα ως παραγωγός είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκρηκτική επιτυχία της Έιμι Γουάινχαουζ. Τον θετό γιο του ιδρυτή των Foreigner, Μικ Τζόουνς, και παιδικό φίλο του Σον Λένον.

Ο τύπος που κέρδισε Όσκαρ για τη συν-συγγραφή του «Shallow» με τη Lady Gaga στο «A Star is Born» και κέρδισε Grammy για τον παραγωγό της χρονιάς, το δίσκο της χρονιάς («Uptown Funk»), το τραγούδι της χρονιάς («Shallow») και την καλύτερη συλλογή soundtrack για οπτικά μέσα («Barbie the Album»).

Αυτός ο τύπος έχει ενταχθεί στο πάνθεον των παραγωγών των αστέρων με καλλιτέχνες όπως η Ντούα Λίπα, οι Duran Duran, ο Μπρούνο Μαρς και η Μπίλι Άιλις.

Το βιβλίο του Μαρκ Ρόνσον (που κυκλοφορεί τώρα) έχει τον υπότιτλο «Πώς να γίνεις DJ στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’90» και σε κάνει να νιώθεις ότι, ακόμα κι αν δεν έζησες εκείνη την εποχή, θα ήθελες να την είχες ζήσει – ή τουλάχιστον να είχες ζήσει μια-δυο νύχτες σε όλους του το μεγαλείο

Αφιερωμένο λοιπόν στους «νυχτόβιους»

Αλλά πριν γίνει ο 50χρονος Ρόνσον, σύζυγος της ηθοποιού Γκρέις Γκάμερ (κόρη της Μέριλ Στριπ) και πατέρας δύο μικρών κοριτσιών, ήταν ο Ρόνσον που περιφερόταν στα κλαμπ της Νέας Υόρκης, με τα δύο του πικάπ και ένα μικρόφωνο ως φόντο μιας ζωής γεμάτης διασημότητες, αδρεναλίνη και ναρκωτικά, καθώς έχτιζε την τέχνη του να παίζει τον σωστό ρυθμό τη σωστή στιγμή.

Ο Μικ Τζόουνς των Foreigner ενέπνευσε την καριέρα του Μαρκ Ρόνσον ως DJ

Όταν η μητέρα του Ρόνσον παντρεύτηκε τον Τζόουνς στον κήπο του σπιτιού τους, η μουσική ήταν μια δευτερεύουσα σκέψη, κάτι που ο Ρόνσον αναγνωρίζει ως παράξενο, δεδομένου ότι ο νέος του πατριός είχε δημιουργήσει τα anthems της δεκαετίας του ’80 «Urgent» και «I Want to Know What Love Is», μεταξύ άλλων δώδεκα επιτυχιών.

Αλλά η έλλειψη προγραμματισμού έδωσε στον Ρόνσον την πρώτη του ευκαιρία να παίξει ως DJ σε ηλικία μόλις 10 ετών.

Καθισμένος μαζί με τον Jones στο στούντιο του σπιτιού τους, ο Ρόνσον κατάλαβε τη γλώσσα των ψηφιακών μετρητών ήχου, των μαγνητοφώνων, των κουμπιών και των ποτενσιόμετρων, καθώς και τη σημασία του να διαβάζεις την ατμόσφαιρα του χώρου.

Το μόνο που χρειάστηκε ήταν ο Τζόουνς να πει: «Μαρκ, βάλε κάτι να παίξει», και ο νεαρός Ρόνσον έψαξε ανάμεσα στις κασέτες, συμπεριλαμβανομένων των Taj Mahal και Ρόμπερτ Κρέι, πριν βρει το τέλειο τραγούδι για το γάμο, το «Wonderful Tonight» του Έρικ Κλάπτον.

Καθώς παρακολουθούσε το νέο ζευγάρι να χορεύει αργά το ερωτικό τραγούδι του Κλάπτον, ο Ρόνσον είχε μια σκέψη: «Για πρώτη φορά στη ζωή μου, ήξερα ότι είχα κάνει κάτι σωστό».

Είτε έπαιζε De La Soul και underground hip-hop είτε μίξαρε AC/DC με Biggie Smalls, ο Ρόνσον απολάμβανε την ακουστική διέγερση μαζί με τους συναδέλφους του «βρικόλακες» χωρίς, ωστόσο, να αποφύγει να πέσει στα δίχτυα των κινδύνων των σκοτεινών δωματίων

Ο Μαρκ Ρόνσον έκανε «χημικές αποδράσεις» αλλά είχε τον νου του

Η περίοδος που ο Ρόνσον έπαιζε με δίσκους σε κλαμπ της Νέας Υόρκης, όπως Den of Thieves, Roxy, Palladium και Life, απολαμβάνοντας την ευφορία να κάνει το κοινό να χορεύει τις ώρες που οι περισσότεροι άνθρωποι κοιμόντουσαν, ήταν καθοριστική για τη ζωή του.

Είτε έπαιζε De La Soul και underground hip-hop είτε μίξαρε AC/DC με Biggie Smalls, ο Ρόνσον απολάμβανε την ακουστική διέγερση μαζί με τους συναδέλφους του «βρικόλακες» χωρίς, ωστόσο, να αποφύγει να πέσει στα δίχτυα των κινδύνων των σκοτεινών δωματίων. Το ημίφως, για τους νυχτόβιους, ήταν «κρυπτονίτης για τις καλές δονήσεις».

Ο Ρόνσον συνειδητοποίησε ότι βρισκόταν σε επικίνδυνο έδαφος «αναμειγνύοντας ναρκωτικά σαν κοκτέιλ» και θυμάται τη νύχτα που «πήρε ηρωίνη κατά λάθος», επειδή «κανείς δεν αμφισβήτησε ποτέ το σακουλάκι με τη σκόνη που του έδωσαν στο χέρι».

Οι συναυλίες στο after-hours club, Save the Robots, και στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Tunnel στο Chelsea «με οδήγησαν στη χημική απόδραση», γράφει ο Ρόνσον, αναφερόμενος σε μια νύχτα που ανάμειξε έκσταση με κοκαΐνη. Αμέσως ένιωσε σφίξιμο στο στήθος και μούδιασμα στο χέρι.

«Μήπως έπαθα εγκεφαλικό στα 20 μου;» θυμάται ότι σκέφτηκε. Οι φίλοι του τον πήγαν σπίτι και τον φρόντισαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, το οποίο οδήγησε τον Ρόνσον να κάνει πίσω και να αναλογιστεί την αναπτυσσόμενη εξάρτησή του.

«Ήμουν τυχερός που, κατά κάποιον τρόπο, δεν με κατάπιε εντελώς το ρεύμα, όπως συνέβη σε άλλους» θυμάται.

Ο Μαρκ Ρόνσον θυμάται τον εγωκεντρικό Σον «Puff Diddy» Κομπς

Η νυχτερινή ζωή της Νέας Υόρκης προσέλκυε επίσης μεγάλα ονόματα που κλάμπαραν με την παρέα τους, και ο Ρόνσον θυμάται ιστορίες από συναντήσεις με τον Prince («ο Μάικλ Τζάκοσν δεν επιτρεπόταν στο playlist»), τον Biggie Smalls («σαν επίσκεψη του Πάπα»), τον Jay-Z («αυτοπεποίθηση και μαγνητική παρουσία») και την Aaliyah («το γέλιο της οποίας ήταν πιο ζεστό από τον ήλιο του Λος Άντζελες»).

Η συναυλία του Ρόνσον στο El Flamingo προκάλεσε την επίσκεψη ενός τότε ανερχόμενου παραγωγού χιπ-χοπ, γνωστού ως Σον «Puff Daddy» Κομπς, ο οποίος μπήκε «τυλιγμένος σε λευκή γούνα», φορώντας γυαλιά ηλίου.

«Έριξε μια ματιά στο δωμάτιο σαν διευθύνων σύμβουλος που επιθεωρεί ένα αποτυχημένο τοπικό υποκατάστημα και έσκυψε το κεφάλι του προς το μέρος μου σαν να ήθελε να πει: “o Puff Daddy είναι τώρα στο… μικρό σου πάρτι. Παρακαλώ…”».

Ο Ρόνσον έσπευσε να παίξει μουσική που πίστευε ότι θα άρεσε στον νάρκισσο Daddy – Frankie Beverly, Chaka Khan και Mary J. Blige.

Καθώς ο Ρόνσον έπαιζε, ο Puff Daddy (ο οποίος περιμένει την καταδίκη του σε ένα κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν) περπάτησε προς το DJ booth και κούνησε ένα χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων προς τον Μαρκ «σαν να ήθελε να παρκάρω τη Rolls του».

Ο Ρόνσον αρνήθηκε ευγενικά τα χρήματα δύο φορές, μέχρι που ο Κομπς του φώναξε με βρισιές να τα πάρει.

Όπως θυμάται ο Ρόνσον, η ενέργεια του Daddy «μετέτρεψε την καθαρή διασκέδαση σε νεκρό δωμάτιο». Αλλά επίσης, «κάτι σε αυτή την ενέργεια υποδήλωνε θυμό».

*Με στοιχεία από eu.usatoday.com