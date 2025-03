Ένα ερωτικό γράμμα στη νύχτα των 90s – Ο Μαρκ Ρόνσον ετοιμάζει τα απομνημονεύματά του

Ο Μαρκ Ρόνσον βάζει μια νέα πινελιά στα απομνημονεύματα των διασημοτήτων. Ο βραβευμένος με Grammy παραγωγός, 49 ετών, ανακοίνωσε την Πέμπτη, 27 Μαρτίου, ότι θα κυκλοφορήσει τα δικά του απομνημονεύματα με τίτλο «Night People: How to Be a DJ in ’90s New York City», τα οποία θα κυκλοφορήσουν στις 23 Σεπτεμβρίου.

Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του, το βιβλίο παρακολουθεί την ιστορία του Ρόνσον ως DJ νυχτερινών κέντρων στη Νέα Υόρκη -από εκεί, δηλαδή, που ξεκίνησε η πρώτη του καριέρα.

Φυσικά, ενώ ο Ρόνσον μπορεί να είναι περισσότερο γνωστός για τη δουλειά του με την Έμι Γουάνχαουζ και τον Μπρούνο Μαρς (μεταξύ πολλών, πολλών άλλων), το νέο του βιβλίο πρόκειται να προσφέρει μια διαφορετική οπτική γωνία σε αυτό που η επίσημη σύνοψη αποκαλεί «η οριστική περιγραφή της νυχτερινής ζωής της Νέας Υόρκης των ’90s και της δημιουργίας ενός μουσικού εγκέφαλου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mark Ronson (@iammarkronson)

Ένα ερωτικό γράμμα σε μια εξαφανισμένη εποχή

«Το DJ’ing στη Νέα Υόρκη των 90s όρισε ό,τι θα έκανα μετά, αποτελώντας το θεμέλιο για όλη τη μελλοντική μου δουλειά και δημιουργικότητα» δήλωσε ο Ρόνσον, σύμφωνα με το Rolling Stone.

«Στο Night People, ήθελα να αποτυπώσω αυτή τη μεταμορφωτική περίοδο της ζωής μου και να γιορτάσω τρεις μεγάλες μου αγάπες: την τέχνη του DJ’ing, τη συναρπαστική ενέργεια της Νέας Υόρκης με το που έπεφτε η νύχτα και τους άγριους και υπέροχους χαρακτήρες που κατοίκησαν τον κόσμο μου και έγιναν η δεύτερη οικογένειά μου» πρόσθεσε.

«Αυτό το βιβλίο είναι το ερωτικό μου γράμμα σε μια εξαφανισμένη εποχή που διαμόρφωσε όχι μόνο την καριέρα μου αλλά και την ταυτότητά μου – μια εποχή που η εύρεση της τέχνης μου με έβαλε στο δρόμο για την εύρεση του εαυτού μου».

«Μας προσκαλεί στη φυλή των δημιουργών και των διασκεδαστών που ζωντάνευαν όταν ο ήλιος έδυε»

Η νύχτα πριν τα κινητά

Το νέο βιβλίο του hitmaker του «Uptown Funk» διαδραματίζεται σε μια «χρυσή εποχή πριν από τον Τζουλιάνι, τα κινητά με κάμερες και τα υποχρεωτικά μπουκάλια ανατρέψουν τα πάντα» σύμφωνα με τη σύνοψή του, και ακολουθεί την ιστορία του Ρόνσον από την «παρακολούθηση» του DJ Stretch Armstrong μέχρι το «ψάξιμο σε κάθε γωνιά» και τελικά την εύρεση μιας ομάδας ομοίων που «ζούσαν για τη νύχτα».

«Οργανωμένος γύρω από τους χώρους που καθόρισαν την εμπειρία του από τη σκηνή του κέντρου, ο Ρόνσον ανακαλεί την ιδιαίτερη βιασύνη εκείνης της δεκαετίας και αυτών των χώρων -όπου οι άνθρωποι της μόδας και οι ανερχόμενοι ράπερ χόρευαν μαζί με τα παιδιά των κλαμπ και τους υπαλλήλους γραφείων- και μας προσκαλεί στη φυλή των δημιουργών και των διασκεδαστών που ζωντάνευαν όταν ο ήλιος έδυε» αναφέρει η σύνοψη.

Η λαχτάρα να ανήκεις

Ο Ρόνσον έχει κερδίσει εννέα Grammy, ένα Όσκαρ και πολλές άλλες διακρίσεις για τη δουλειά του – οπότε μπορούμε να πούμε ότι η Νέα Υόρκη τον δίδαξε καλά.

Ο αρχισυντάκτης της Grand Central Publishing, ο Colin Dickerman πρόσθεσε, σύμφωνα με το Rolling Stone, ότι το βιβλίο είναι «γεμάτο πάθος και χιούμορ, λάθη και θριάμβους».

«Το μάτι του Μαρκ για την αποκαλυπτική λεπτομέρεια δημιουργεί μια πολύ συγκεκριμένη εποχή στον χώρο και τον χρόνο, αλλά τα συναισθήματα που αγγίζει -η λαχτάρα να ανήκεις, να κατακτήσεις μια τέχνη, να βρεις τους ανθρώπους σου- είναι απολύτως οικουμενικά» είπε.

*Το βιβλίο «Night People: How to Be a DJ in ’90s New York City» είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία από τώρα, οπουδήποτε πωλούνται βιβλία.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Μαρκ Ρόνσον / Istagram Mark Ronson