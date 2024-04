Νύχτες και ξημερώματα στο Pacha, το κλαμπ που άλλαξε την Ίμπιζα για πάντα

Μέχρι το 1973, είχε ανοίξει το Pacha Ibiza, το πιο θρυλικό after-dark hotspot του νησιού των Βαλεαρίδων. Το συναίσθημα του ονόματος κράτησε, όσοι επισκέπτονταν την πίστα του Pacha όλες αυτές τις δεκαετίες αναζητούσαν τη γλυκιά ζωή -ενωμένοι από την αγάπη για τον ηδονισμό, τη λάμψη, τη διασκέδαση και την πνευματική απόδραση μέσω της μουσικής.

Παρόλα αυτά, τη δεκαετία του ’70, το σπίτι του Pacha-Ses Feixes, απέναντι από το λιμάνι της πόλης της Ίμπιζα, ήταν ως επί το πλείστον αγροτική γη και το ίδιο το Pacha έμοιαζε πολύ διαφορετικό από το σούπερ κλαμπ που πολλοί γνωρίζουν σήμερα. Σχεδιασμένο από τον Urgell για να μοιάζει με μια κλασική finca – ένα αγροτόσπιτο της Ίμπιζα με λευκούς τοίχους από ξερολιθιά, κονίαμα και ξύλινους εσωτερικούς χώρους – το κτίριο ήταν αρκετά ταπεινό.

Κάτω από τα αστέρια των μποέμικων Βαλεαρίδων

«Ξαφνικά μια αίσθηση ελευθερίας γέμισε τον αέρα», εξηγεί ο Francisco Ferrer, γεννημένος και μεγαλωμένος Ίμπιζα που εργάζεται στο Pacha εδώ και δεκαετίες. Η σχετική απομόνωση σήμαινε ότι το κλαμπ μπορούσε να είναι υπαίθριο και η μουσική να παίζει μέχρι το ξημέρωμα.

Υπήρχε πισίνα και οι επισκέπτες γδύνονταν και έπεφταν μέσα. Τόσο απλά. «Ήταν μια άλλη εποχή, πριν από τα smartphones – οι άνθρωποι δεν σκεφτόντουσαν τις selfies», προσθέτει ο Ferrer.

Η Ίμπιζα δεν είχε γίνει ακόμη γνωστή ως πρωτεύουσα του clubbing, αλλά θεωρούνταν ένας μποέμικος παράδεισος. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, την επισκέφθηκε ο Μπομπ Μάρλεϊ, νωρίτερα στη δεκαετία, η Τζόνι Μίτσελ συνέθεσε εκεί το άλμπουμ Blue.

Το νησί προσέλκυσε επίσης στρατευμένους από τον πόλεμο του Βιετνάμ και ειρηνιστές που διέφευγαν από τη δικτατορία του Φράνκο.

«Στην Ισπανία είχαμε τον δικτάτορα Φράνκο αλλά η Ίμπιζα, το λευκό νησί, ήταν τόσο διαφορετική από όλα όσα συνέβαιναν στην Ευρώπη» λέει ο Ángel M. Zorrilla, ο οποίος έχει το αίμα του Pacha με άρωμα κερασιού στις φλέβες του, αφού εργάστηκε για αυτό για περισσότερα από 25 χρόνια. «Η Ίμπιζα ήταν ένα καταφύγιο όπου υπήρχε ελευθερία – ήταν την εποχή του πολέμου του Βιετνάμ και υπήρχαν όλοι οι πλούσιοι χίπις που έστελναν τους γιους τους εκεί για να γλιτώσουν από την επιστράτευση».

Η διασκέδαση ως απάντηση στον πόλεμο

Τότε ήταν που η ιδέα του ηδονισμού επικράτησε στο νησί, η ανάμειξη της χαλαρής συμπεριφοράς των ντόπιων με το γλέντι των εύπορων μεταναστών που αναζητούσαν καταφύγιο ενώ ο υπόλοιπος κόσμος είχε πάρει φωτιά. «Ήταν αρκετά περίεργο το γεγονός ότι η Ίμπιζα ήταν ένας τόπος ελευθερίας σε μια χώρα που κυβερνούσε ένας δικτάτορας», συνεχίζει ο Ángel.

«Οι χίπηδες εδώ συνήθιζαν να πληρώνουν στους ανθρώπους της υπαίθρου – ‘Paises’, όπως τους αποκαλούν εδώ – ένα μικρό ποσό για τα σπίτια -στη συνέχεια αυτοί τους αποκαλούσαν ‘Pelutes’, ‘τριχωτούς ανθρώπους’, χίπηδες. Ήταν το μείγμα αυτών των δύο πολιτισμών που λειτούργησε τόσο καλά. Η αστυνομία δεν ήθελε να εμπλακεί, γιατί ήξερε ότι έφερναν χρήματα στο νησί».

Η πρώτη μουσική που παίχτηκε

Το Pacha Ibiza χτίστηκε επί τούτου, σχεδιασμένο έτσι ώστε να εναρμονίζεται με την τοπική αρχιτεκτονική με τη μορφή ενός εκτεταμένου ισπανικού αγροκτήματος, το οποίο στην τοπική γλώσσα αποκαλείται κατάλληλα «Hacienda». Δεν ήταν, ωστόσο, το ανθισμένο κίνημα της ντίσκο που θα έμπαινε στους ασβεστωμένους τοίχους.

«Η πρώτη μουσική που παίχτηκε στο Pacha δεν ήταν η ντίσκο, ήταν ο δίσκος Sgt Pepper’s», μου λέει ο Ángel. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τους θαμώνες να κατεβαίνουν στους βρώμικους ρυθμούς του «With a Little Help from my Friends», αλλά σύντομα η ντίσκο – με μια δόση αστρόσκονης από τους ομοίους του πρωτοπόρου των συνθετών Giorgio Moroder – άρχισε να κυριαρχεί. Τα πάρτι έρχονταν μαζί της, και το χρήμα και τα ναρκωτικά έρεαν.

Θα ήταν εύκολο να υποθέσει κανείς ότι η σκηνή ήταν πλέον έτοιμη για την άνοδο του σούπερ σταρ DJ, αλλά αυτή η αλλαγή στη μουσική ήταν ακόμα μακριά. «Η μουσική άρχισε να στρέφεται περισσότερο προς τη ντίσκο, και με την άφιξη το 1978 της Technics Mk2, η μίξη του κομματιού ήταν η αρχή του DJ», συνεχίζει ο Ángel. «Στην αρχή, ο DJ δεν ήταν σημαντικό πρόσωπο – συνήθιζε να παίζει τη μουσική στον τοίχο, χωρίς να κοιτάζει πάνω από την πίστα, και άρχιζε να παίζει το επόμενο κομμάτι μόνο όταν το άλλο είχε τελειώσει – ήταν πιο σημαντικό να έχεις έναν καλό μπάρμαν παρά έναν καλό DJ».

Αυτό άρχισε να αλλάζει το 1983 – τη χρονιά που το «Blue Monday» και η Detroit House σάρωσαν τον κόσμο – όταν ο DJ στράφηκε επιτέλους προς την πίστα

Οι χίπις έφωσαν τη θέση τους στους ravers

Αυτό άρχισε να αλλάζει το 1983 – τη χρονιά που το «Blue Monday» και η Detroit House σάρωσαν τον κόσμο – όταν ο DJ στράφηκε επιτέλους προς την πίστα. Ο Francisco Ferrer – τώρα πρεσβευτής του Pacha- άρχισε να εργάζεται στο κλαμπ πάνω στην ώρα για να γίνει μάρτυρας του σημείου καμπής, όπου οι χίπηδες αντικαταστάθηκαν από τους ravers.

Η άφιξή του, και η άφιξη της χορευτικής μουσικής, θα καθιέρωναν το Pacha ως έναν από τους απόλυτους προορισμούς για clubbing στον κόσμο, αλλά μόλις τη δεκαετία του ’90 άρχισε να επικρατεί η γνωστή εικόνα της Ίμπιζα. «Ο José Padilla ήταν resident στο Cafe Del Mar», λέει ο Francisco. Ένας θρυλικός ambient DJ, ο Padilla θα θυμόταν στο Red Bull Music Academy, λίγο πριν πεθάνει το 2020, ότι το κοινό του Pacha ήταν «ένα πραγματικά μοντέρνο, χίπικο jet-set».

Ο Ferrer συνεχίζει: «Ο Padilla έφερε στη συνέχεια το πάρτι του Moondance στο Pacha τη δεκαετία του ’90. Μετά από αυτό, όλοι ήθελαν να έρθουν στο Pacha – Ministry of Sound, Renaissance… όλοι αυτοί οι διοργανωτές άρχισαν να παράγουν αυτά τα πάρτι με DJs και στη συνέχεια η εξέλιξη ήταν ότι οι DJs άρχισαν να παράγουν οι ίδιοι τα πάρτι». Ο Morales συμφωνεί: «Το Pacha είναι η Μέκκα της Ίμπιζα. Έθεσε τη βάση. Είχε το πρώτο τμήμα VIP».

Στο Pacha, τα φλοράλ, τα μεταξωτά πουκάμισα και οι φούστες που καθόρισαν τη δεκαετία αποχωρίστηκαν για να αποκαλύψουν κολιέ από κοχύλια, μαγιό πλεγμένα με βελονάκι, ή απλά χρυσή λάμψη στο γυμνό σώμα

Πριν τα smartphones

Στο Pacha, τα φλοράλ, τα μεταξωτά πουκάμισα και οι φούστες που καθόρισαν τη δεκαετία αποχωρίστηκαν για να αποκαλύψουν κολιέ από κοχύλια, μαγιό πλεγμένα με βελονάκι, ή απλά χρυσή λάμψη στο γυμνό σώμα.

Ακολουθώντας το παράδειγμα του Pacha, άρχισαν να ανοίγουν και άλλα κλαμπ, όπως το Glory’s και το Es Paradis, τα οποία θα άνοιγαν το δρόμο για την περίοδο άνθησης του νησιού, που καθορίστηκε από την υπερβολή του – σκεφτείτε επαγγελματίες χορευτές στο κλαμπ και επισκέπτες όπως η Γκρέις Τζόουνς.

«Ήταν το 1986 όταν πρωτοήρθα στο νησί» θυμάται ο Simon Dunmore, ιδρυτής της Defected Records. «Ο Βρετανός DJ και παραγωγός Nicky Holloway είχε μια λίστα με ομοϊδεάτες clubbers -περίπου 200 άτομα. Γνωριστήκαμε στο Σαν Αντόνιο και ο Nicky πήγαινε σε τοπικά μπαρ και ρωτούσε αν μπορούσαμε να παίξουμε δίσκους. Χορεύαμε σε σπάνια groove και hip-hop σε μέρη όπως το Cafe Del Mar. Παρακολουθούσαμε το ηλιοβασίλεμα και μετά βγαίναμε στα κλαμπ όλη τη νύχτα».

Ο θρυλικός, «κουφός», DJ Pete Tong, ο οποίος σήμερα συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του Pacha, επισκέφθηκε για πρώτη φορά την ίδια εποχή – την εποχή που οι DJs Paul Oakenfold, Johnny Walker, Danny Rampling και Holloway έκαναν επίσης το περίφημο ταξίδι στην Ίμπιζα, το οποίο ταυτίζεται με τη γέννηση της rave κουλτούρας. Ανακάλυψαν το κλαμπ Amnesia, τα φανταχτερά νέον top και τα φαρδιά τζιν.

Chicago House και Balearic ήχοι

Ο Oakenfold, ο Walker, ο Rampling και ο Holloway έφεραν το μείγμα της Chicago House και της μουσικής των Βαλεαρίδων πίσω στη Βρετανία μαζί τους, ενώ οι επισκέπτες συνέρρεαν από την Ευρώπη για να νιώσουν την ελευθερία. «Το Pacha ήταν πάντα εκεί», λέει ο Tong, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου άρχισε να «σβήνει ελαφρώς στο παρασκήνιο ειδικά σε σύγκριση με πιο edgier και πιο ravey clubs όπως το Manumission και το Space».

Ωστόσο, η χιλιετία σηματοδότησε την περίοδο αναγέννησης του Pacha: Ο Paul Oakenfold είχε μια βραδιά, την οποία στη συνέχεια ανέλαβε ο Tong με το Pure Pacha, ένα residency που διήρκεσε δέκα χρόνια.

«Το Pacha ήταν το πιο λαμπερό, το πιο ισπανικό, το πιο latin», λέει. «Διεθνές, αριστοκρατικό. Είχαμε την κληρονομιά της γοητείας του Χόλιγουντ και της ισπανικής βασιλικής οικογένειας που ερχόταν τη δεκαετία του ’70 και του ’80. Ήθελα να επαναφέρω την κληρονομιά, την αίσθηση του ντυσίματος, το πνεύμα αυτού που ήταν το Pacha στην αρχή».

Δείτε το βίντεο των 50 χρόνων Pacha

Το Pacha έγινε βιομηχανία διασκέδασης

Μέχρι τη δεκαετία του 2010, το Pacha είχε μετακινηθεί περισσότερο στον χώρο της EDM και έγινε franchise, με κλαμπ που άνοιξαν στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και σε πολλές άλλες πόλεις. «Έγινε χαμός», θυμάται η Jessica McCarthy Capaz, καλλιτεχνική διευθύντρια του Pacha.

«Δεν έχει να κάνει μόνο με το λογότυπο με τα κεράσια, αλλά και με το περιεχόμενο, τις λειτουργίες, την εξυπηρέτηση. Ορισμένα από τα νέα κλαμπ του Pacha έκαναν καλή δουλειά, του Μπουένος Άιρες ήταν καταπληκτικό, για παράδειγμα, άλλα λιγότερο». Μέχρι το 2017, η νέα ιδιοκτησία αποφάσισε να κλείσει τα franchise. Η ίδια η Capaz ήθελε να οδηγήσει το Pacha σε μια άλλη κατεύθυνση, να αφήσει πίσω της τον EDM ήχο των μεγάλων δωματίων και «να επιστρέψει στα βασικά, σε αυτό για το οποίο το Pacha ήταν διάσημο – τη μουσική του σπιτιού – και οι Dj Solomon, Dixon και Bob Sinclair επανέφεραν αυτούς τους πιο οργανικούς, ζεστούς, σέξι ήχους».

Τον Ιούνιο του 2023 γιορτάστηκε η πεντηκοστή επέτειος της λέσχης – και πέντε δεκαετίες καθορισμού της κουλτούρας και του στυλ του κλαμπ.

«Εκείνη την εποχή, ήταν ένα μέρος για ανθρώπους που ένιωθαν ότι έπρεπε να ξεφύγουν από την καταπίεση – όπου πήγαιναν τα καλοκαίρια οι δημιουργοί, οι άνθρωποι της μόδας και των πάρτι και χόρευαν με τον Alfredo σε υπαίθρια κλαμπ», λέει η Capaz. «Ήταν απίστευτα ζωντανές εποχές. Το νησί έχει αλλάξει, σίγουρα, αλλά εξακολουθεί να έχει αυτό το πνευματικό στοιχείο. Αυτόν τον μαγνητισμό».

*Με στοιχεία από vogue.com και rollingstone.co.uk