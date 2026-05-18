Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων»

Ο Γουίλεμ Νταφόε επιστρέφει στην Αθήνα για την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων», την open air προφεστιβαλική προβολή που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 16ου Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στον θερινό κινηματογράφο Αίγλη Ζαππείου, στις 20:30.

Η ταινία του Μιγκέλ-Άνχελ Χιμένεθ που έκανε πρεμιέρα στο Locarno Film Festival και θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Ιουλίου, εκτυλίσσεται στα τέλη της δεκαετίας του 1970, κάπου στο Ιόνιο, όπου ο πανίσχυρος Μάρκος Τιμολέoν -χαρακτήρας που «φωτογραφίζει» ως επί το πλείστον τον Αριστοτέλη Ωνάση– διοργανώνει στο ιδιωτικό του νησί ένα πολυτελέστατο πάρτι γενεθλίων για τη Σοφία, τη μοναχοκόρη και κληρονόμο του.

Μια καθοριστική απόφαση

Η βραδιά φέρνει στο νησί διάφορους φίλους, συνεργάτες και παλιούς γνώριμους, πολλοί από τους οποίους βλέπουν την περίσταση ως την ιδανική ευκαιρία να πλησιάσουν τον Μάρκο και να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα.

Συνηθισμένος να ελέγχει αμείλικτα τους πάντες και τα πάντα γύρω του, ο Μάρκος έχει κι ο ίδιος καταστρώσει κρυφά ένα σχέδιο: σκοπεύει να πάρει μια καθοριστική απόφαση για το μέλλον της κόρης του -χωρίς απαραίτητα τη συγκατάθεσή της.

Η νύχτα προχωρά

Όμως, η Σοφία φτάνει στο νησί αποφασισμένη να αποκαλύψει μια αλήθεια που θα ανατρέψει τις ισορροπίες. Kαθώς οι καλεσμένοι καταφθάνουν και η νύχτα προχωρά, το πάρτι γίνεται ολοένα πιο εκρηκτικό και ανεξέλεγκτο. Μέσα σε ατμόσφαιρα χλιδής και κλιμακούμενης έντασης, η αναπόφευκτη σύγκρουση ανάμεσα στον παντοδύναμο πατέρα και την ατίθαση κόρη του οδηγείται σε μια δραματική κορύφωση.

Η ιδέα για το «The Birthday Party» γεννήθηκε διαβάζοντας μια βιογραφία 600 σελίδων του Χάουαρντ Χιουζ. Αυτό με οδήγησε να διαβάσω και άλλες βιογραφίες, μεταξύ των οποίων και μερικές για τον Αριστοτέλη Ωνάση, δήλωνε ο Πάνος Καρνέζης το 2007. «Δύο ερωτήματα προσπάθησα να θέσω -όχι να απαντήσω- στο βιβλίο: Πώς είναι να ζεις σε αυτόν τον κόσμο του υπερβολικού πλούτου; Και τι είναι πραγματικά αλήθεια σε όλες αυτές τις βιογραφίες που διαβάζουμε;».

Το σενάριο συνυπογράφουν ο σκηνοθέτης -ο οποίος θα δώσει επίσης το «παρών» στην Αθήνα, όπως και ο Πάνος Καρνέζης- με τον Γιώργο Καρναβά και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Συμπρωταγωνιστούν οι Βικ Κάρμεν Σόνε, Τζο Κόουλ, Έμμα Σουάρεθ, Χρήστος Στέργιογλου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Έλσα Λεκάκου, Φραντσέσκ Γκαρίδο.