Νικόλ Κίντμαν: Η σαγηνευτική συνάντηση με τον Μπρανκούζι για τον οίκο Christie’s

Λίγες ημέρες πριν η συλλογή των 16 αριστουργημάτων του αείμνηστου μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης S.I. Newhouse δημοπρατηθεί από τον οίκο Christie’s στη Νέα Υόρκη, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα δίλεπτο βίντεο για την προώθηση ενός κορυφαίου γλυπτού.

Νικόλ Κίντμαν: Ο ξεχωριστός ρόλος στο video της δημοπρασίας

Η «ταινία μικρού μήκους», όπως την περιγράφει ο διάσημος οίκος, γυρίστηκε στις αρχές Μαΐου με τη βραβευμένη με Όσκαρ Νικόλ Κίντμαν να πρωταγωνιστεί πλάι στο εμβληματικό γλυπτό «Danaïde» του Κονσταντίν Μπρανκούζι (1913).

Το έργο αναμένεται να αναδειχθεί σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν, με την αρχική εκτίμηση να αγγίζει τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του οίκου η ιδέα για το βίντεο αντλήθηκε από μια ταινία του Μαν Ρέι, στην οποία η φωτογράφος Λι Μίλερ (Lee Miller) αποκαλύπτει ένα άλλο έργο του δημιουργού.

Στο βίντεο, η Kίντμαν μιλάει στο τηλέφωνο καθώς βαδίζει προς το Rock Center, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία του οίκου.

Λέει στον συνομιλητή της: «Πες τους ότι μπορεί να περιμένει. Δεν πρόκειται να το πιέσω».

Τότε ακούγεται το «Golden Years» του Ντέιβιντ Μπόουι (1975), με την ηθοποιό να έρχεται αντιμέτωπη με τη «Danaïde» η οποία είναι πάνω σε ένα λευκό βάθρο, μέσα σε ένα άδειο δωμάτιο περιτριγυρισμένο από κουρτίνες.

Ο ήχος από τα τακούνια της αντηχεί στον χώρο καθώς περιφέρεται γύρω από το γλυπτό. Αρχειακές ασπρόμαυρες φωτογραφίες που καταγράφουν την ιστορία της γλυπτικής, έργα που ενέπνευσαν τον Μπρανκούζι, αλλά και έργα που επηρεάστηκαν από αυτόν, προβάλλονται στην οθόνη.

Η Kίντμαν χορεύει γύρω από το έργο με έναν τρόπο που σίγουρα θα προκαλούσε την άμεση επίπληξη οποιουδήποτε άλλου επισκέπτη.

Μάλιστα, σέρνει το δάχτυλό της, φανερά χωρίς το λευκό γάντι που είναι υποχρεωτικό για την επαφή σε τέτοια έργα, γύρω από την άκρη του βάθρου, κοιτάζοντας τη «Danaïde» σαγηνευτικά.

Επιστρέφοντας στο τηλέφωνο, εξομολογείται ότι χρειάζεται «λίγο περισσότερο χρόνο».

Ποια άλλα έργα θα δημοπρατηθούν

Η «Danaïde» ύψους 27,1 εκατοστών θα προσφερθεί στις 18 Μαΐου στη δημοπρασία «Masterpieces: The Private Collection of S.I. Newhouse», στη Νέα Υόρκη.

Μαζί με έργα των Πικάσο, Τζάκσον, Πόλοκ, Ανρί Ματίς και Μαρκ Ρόθκο, η συλλογή αναμένεται να αποφέρει συνολικά περίπου 450 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το Artnews.