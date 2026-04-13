«Δούλα του θανάτου» – Η Νικόλ Κίντμαν αποκαλύπτει μια εκπληκτική, νέα κατεύθυνση στην καριέρα της

Η Νικόλ Κίντμαν έχει στο μυαλό της μια νέα καριέρα. Η 58χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι εκπαιδεύεται να γίνει «δούλα του θανάτου» (death doula) κατά τη διάρκεια ομιλίας στο War Memorial Gym του Πανεπιστημίου του Σαν Φρανσίσκο το Σάββατο 11 Απριλίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας San Francisco Chronicle.

Η απόφαση

Μιλώντας στην ερευνητική δημοσιογράφο και απόφοιτο του USF, Βίκι Νγκουγιέν, στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών Silk Speaker Series του πανεπιστημίου, εξήγησε ότι η ιδέα «μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργη», αλλά ότι τα σχέδιά της ξεκίνησαν μετά τον θάνατο της μητέρας της, Τζανέλ Αν Κίντμαν, σε ηλικία 84 ετών τον Σεπτέμβριο του 2024.

Πολλά παιδιά

«Καθώς η μητέρα μου έφευγε από τη ζωή, ένιωθε μοναξιά και η οικογένεια δεν μπορούσε να της προσφέρει πολλά» είπε η Κίντμαν στους παρευρισκόμενους, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η ηθοποιός του «Holland» έχει τέσσερα παιδιά, ενώ η μικρότερη αδελφή της, Αντωνία Κίντμαν, 55 ετών, έχει έξι.

Συνέχισε: «Η αδελφή μου κι εγώ έχουμε τόσα πολλά παιδιά, τις καριέρες μας και τη δουλειά μας, και θέλαμε να τη φροντίσουμε επειδή ο πατέρας μου δεν ήταν πια στη ζωή, και τότε σκέφτηκα: “Μακάρι να υπήρχαν στον κόσμο άνθρωποι που θα καθόντουσαν αμερόληπτα δίπλα μας και απλώς θα μας πρόσφεραν παρηγοριά και φροντίδα”».

«Αυτό λοιπόν αποτελεί μέρος της εξέλιξής μου και ένα από τα πράγματα που θα μάθω».

Τι είναι οι «δούλες του θανάτου»

Οι δούλες του θανάτου, γνωστές και ως δούλες τέλους ζωής, παρέχουν υποστήριξη σε άτομα και τους αγαπημένους τους προς το τέλος της ζωής.

Σύμφωνα με την International End-of-Life Doula Association, «Μια δούλα τέλους ζωής υποστηρίζει την αυτοδιάθεση και παρέχει ψυχοκοινωνική, συναισθηματική, πνευματική και πρακτική φροντίδα για να ενισχύσει την αξιοπρέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του θανάτου».

(σ.σ. Αυτό που ελληνικά θα λέγαμε «μαμή», η φροντιστής, δηλαδή, άνευ πτυχίου).

«Κλαίγοντας και λαχανιάζοντας»

Η Κίντμαν, από την άλλη, έχει μιλήσει συχνά για τον πόνο που ένιωσε μετά τον θάνατο τόσο της μητέρας της όσο και του πατέρα της, του Δρ. Άντονι Κίντμαν, ο οποίος απεβίωσε το 2014.

Ένα μήνα μετά τον θάνατο της μητέρας της, η Κίντμαν την περιέγραψε ως «πυξίδα» και «σημαντικό οδηγό» στη ζωή της, ενώ λίγο αργότερα είπε ότι μερικές φορές ξυπνούσε «κλαίγοντας και λαχανιάζοντας» λόγω της απώλειας και των δύο γονιών της.

Θάνατος στη Βενετία

Έμαθε για τον θάνατο της μητέρας της ενώ βρισκόταν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, πριν από την εμφάνισή της για την ταινία της Babygirl, και έφυγε νωρίς για να βρεθεί κοντά στην οικογένειά της.

Τότε, η σκηνοθέτις της ταινίας, Χαλίνα Ρέιν, διάβασε μια επιστολή εκ μέρους της Κίντμαν κατά τη διάρκεια της ομιλίας που θα είχε εκφωνήσει η ίδια για την απονομή του βραβείου καλύτερης ηθοποιού.

Στην επιστολή, η Κίντμαν ανέφερε ότι είχε ταξιδέψει στη Βενετία για να μάθει «λίγο μετά ότι η όμορφη και γενναία μητέρα μου, η Τζανέλ Ανν Κίντμαν, είχε μόλις πεθάνει».

«Πάντα στην καρδιά μου»

Τον Μάρτιο του 2025, απέτισε φόρο τιμής στη μητέρα της, την ημέρα που θα ήταν τα 85α γενέθλιά της.

«Μου λείπουν τόσο πολύ η μαμά και ο μπαμπάς, την ημέρα που θα ήταν τα γενέθλιά της σήμερα», έγραψε στο Instagram δίπλα σε μια φωτογραφία των γονιών της που χαμογελούσαν μαζί, προσθέτοντας ένα emoji με κόκκινη καρδιά.

Την ανέφερε ξανά ένα χρόνο αργότερα, γράφοντας: «Θυμάμαι τη μαμά μου στα γενέθλιά της. Πάντα στην καρδιά μου».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Η Νικόλ Κίντμαν παρευρίσκεται στην πρεμιέρα της ταινίας «Margo’s Got Money Troubles» στη Νέα Υόρκη, στις 8 Απριλίου 2026. REUTERS/Jeenah Moon