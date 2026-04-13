«Δούλα του θανάτου» – Η Νικόλ Κίντμαν αποκαλύπτει μια εκπληκτική, νέα κατεύθυνση στην καριέρα της
Fizz 13 Απριλίου 2026, 18:00

«Δούλα του θανάτου» – Η Νικόλ Κίντμαν αποκαλύπτει μια εκπληκτική, νέα κατεύθυνση στην καριέρα της

Η ιδέα ήρθε στην ηθοποιό του Χόλιγουντ, Νικόλ Κίντμαν, μετά τον θάνατο της μητέρας της το 2024.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Η Νικόλ Κίντμαν έχει στο μυαλό της μια νέα καριέρα. Η 58χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι εκπαιδεύεται να γίνει «δούλα του θανάτου» (death doula) κατά τη διάρκεια ομιλίας στο War Memorial Gym του Πανεπιστημίου του Σαν Φρανσίσκο το Σάββατο 11 Απριλίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας San Francisco Chronicle.

Η απόφαση

Μιλώντας στην ερευνητική δημοσιογράφο και απόφοιτο του USF, Βίκι Νγκουγιέν, στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών Silk Speaker Series του πανεπιστημίου, εξήγησε ότι η ιδέα «μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργη», αλλά ότι τα σχέδιά της ξεκίνησαν μετά τον θάνατο της μητέρας της, Τζανέλ Αν Κίντμαν, σε ηλικία 84 ετών τον Σεπτέμβριο του 2024.

Πολλά παιδιά

«Καθώς η μητέρα μου έφευγε από τη ζωή, ένιωθε μοναξιά και η οικογένεια δεν μπορούσε να της προσφέρει πολλά» είπε η Κίντμαν στους παρευρισκόμενους, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η ηθοποιός του «Holland» έχει τέσσερα παιδιά, ενώ η μικρότερη αδελφή της, Αντωνία Κίντμαν, 55 ετών, έχει έξι.

Συνέχισε: «Η αδελφή μου κι εγώ έχουμε τόσα πολλά παιδιά, τις καριέρες μας και τη δουλειά μας, και θέλαμε να τη φροντίσουμε επειδή ο πατέρας μου δεν ήταν πια στη ζωή, και τότε σκέφτηκα: “Μακάρι να υπήρχαν στον κόσμο άνθρωποι που θα καθόντουσαν αμερόληπτα δίπλα μας και απλώς θα μας πρόσφεραν παρηγοριά και φροντίδα”».

«Αυτό λοιπόν αποτελεί μέρος της εξέλιξής μου και ένα από τα πράγματα που θα μάθω».

«Μακάρι να υπήρχαν στον κόσμο άνθρωποι που θα καθόντουσαν αμερόληπτα δίπλα μας και απλώς θα μας πρόσφεραν παρηγοριά και φροντίδα»

Τι είναι οι «δούλες του θανάτου»

Οι δούλες του θανάτου, γνωστές και ως δούλες τέλους ζωής, παρέχουν υποστήριξη σε άτομα και τους αγαπημένους τους προς το τέλος της ζωής.

Σύμφωνα με την International End-of-Life Doula Association, «Μια δούλα τέλους ζωής υποστηρίζει την αυτοδιάθεση και παρέχει ψυχοκοινωνική, συναισθηματική, πνευματική και πρακτική φροντίδα για να ενισχύσει την αξιοπρέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του θανάτου».

(σ.σ. Αυτό που ελληνικά θα λέγαμε «μαμή», η φροντιστής, δηλαδή, άνευ πτυχίου).

«Κλαίγοντας και λαχανιάζοντας»

Η Κίντμαν, από την άλλη, έχει μιλήσει συχνά για τον πόνο που ένιωσε μετά τον θάνατο τόσο της μητέρας της όσο και του πατέρα της, του Δρ. Άντονι Κίντμαν, ο οποίος απεβίωσε το 2014.

Ένα μήνα μετά τον θάνατο της μητέρας της, η Κίντμαν την περιέγραψε ως «πυξίδα» και «σημαντικό οδηγό» στη ζωή της, ενώ λίγο αργότερα είπε ότι μερικές φορές ξυπνούσε «κλαίγοντας και λαχανιάζοντας» λόγω της απώλειας και των δύο γονιών της.

Στην επιστολή, η Κίντμαν ανέφερε ότι είχε ταξιδέψει στη Βενετία για να μάθει «λίγο μετά ότι η όμορφη και γενναία μητέρα μου, η Τζανέλ Ανν Κίντμαν, είχε μόλις πεθάνει»

Θάνατος στη Βενετία

Έμαθε για τον θάνατο της μητέρας της ενώ βρισκόταν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, πριν από την εμφάνισή της για την ταινία της Babygirl, και έφυγε νωρίς για να βρεθεί κοντά στην οικογένειά της.

Τότε, η σκηνοθέτις της ταινίας, Χαλίνα Ρέιν, διάβασε μια επιστολή εκ μέρους της Κίντμαν κατά τη διάρκεια της ομιλίας που θα είχε εκφωνήσει η ίδια για την απονομή του βραβείου καλύτερης ηθοποιού.

Στην επιστολή, η Κίντμαν ανέφερε ότι είχε ταξιδέψει στη Βενετία για να μάθει «λίγο μετά ότι η όμορφη και γενναία μητέρα μου, η Τζανέλ Ανν Κίντμαν, είχε μόλις πεθάνει».

«Πάντα στην καρδιά μου»

Τον Μάρτιο του 2025, απέτισε φόρο τιμής στη μητέρα της, την ημέρα που θα ήταν τα 85α γενέθλιά της.

«Μου λείπουν τόσο πολύ η μαμά και ο μπαμπάς, την ημέρα που θα ήταν τα γενέθλιά της σήμερα», έγραψε στο Instagram δίπλα σε μια φωτογραφία των γονιών της που χαμογελούσαν μαζί, προσθέτοντας ένα emoji με κόκκινη καρδιά.

Την ανέφερε ξανά ένα χρόνο αργότερα, γράφοντας: «Θυμάμαι τη μαμά μου στα γενέθλιά της. Πάντα στην καρδιά μου».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Η Νικόλ Κίντμαν παρευρίσκεται στην πρεμιέρα της ταινίας «Margo’s Got Money Troubles» στη Νέα Υόρκη, στις 8 Απριλίου 2026. REUTERS/Jeenah Moon

Τράπεζες
UBS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες – Ελκυστικές οι αποτιμήσεις

UBS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες – Ελκυστικές οι αποτιμήσεις

Κόσμος
Τραμπ: «Όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει την αποκλεισμένη ζώνη θα καταστραφεί»

Τραμπ: «Όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει την αποκλεισμένη ζώνη θα καταστραφεί»

Ο Λούκα Γκουαντανίνο στηρίζει τον Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
«Νέος και ευαίσθητος» 13.04.26

«Δεν μπορώ να το καταλάβω»: Ο Λούκα Γκουαντανίνο στο πλευρό του Τιμοτέ Σαλαμέ στα σχόλιά του για το μπαλέτο και την όπερα

Έχει περάσει κάτι περισσότερο από έναν μήνα από τότε που το Τιμοτέ Σαλαμέ τα «έβαλε» με την όπερα και το μπαλέτο, ωστόσο τα σχόλιά του συζητιούνται ακόμα

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, Νία Βαρντάλος, Μπίλι Ζέιν, Τζον Στάμος – Αυθεντικά ορθόδοξο Πάσχα για την ελίτ ομογένεια του Χόλιγουντ
«Χριστός Ανέστη» 13.04.26

Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, Νία Βαρντάλος, Μπίλι Ζέιν, Τζον Στάμος – Αυθεντικά ορθόδοξο Πάσχα για την ελίτ ομογένεια του Χόλιγουντ

Ρίτα Γουίλσον, Τζον Στάμος και όλη η ελληνική παροικία του Χόλιγουντ στο κάλεσμα της παράδοσης από τη Νία Βαρντάλος

Σύνταξη
Οι «απειλές θανάτου» κρατούν τον Γουόκερ Σκόμπελ μακριά από τον χορό του σχολείου του
Εφηβικά δράματα 13.04.26

Ο Γουόκερ Σκόμπελ θα κάνει «κοπάνα» από τον σχολικό χορό επειδή οι θαυμαστές του απειλούν όλες τις κοπέλες με τις οποίες κάνει παρέα

Ο σχολικός χορός είναι το σημαντικότερο event στη ζωή κάθε έφηβου στις ΗΠΑ, αλλά ο νεαρός ηθοποιός Γουόκερ Σκόμπελ δεν θα το απολαύσει

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, ο 24χρονος Μπίγκι και ο 29χρονος Πρινς, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση
Γονίδια 13.04.26

Οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, ο 24χρονος Μπίγκι και ο 29χρονος Πρινς, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση

Ο Μπίγκι «Μπλάνκετ» και ο Πρινς Τζάκσον, έκαναν μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με την οικογένειά τους για να προωθήσουν τη νέα, βιογραφική ταινία για τον αποθανόντα πατέρα τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Είναι μια φωλιά από φίδια»: O Στιβ Κροφτ, η δημοσιογραφία και το 60 Minutes
Δουλειά 24/7 13.04.26

«Είναι μια φωλιά από φίδια»: O Στιβ Κροφτ μιλάει για το τι σημαίνει να είσαι δημοσιογράφος του 60 Minutes

«Οι βομβητές χτυπούν, μπαίνεις σε αεροπλάνα, επιστρέφεις και περνάς τρεις ή τέσσερις μέρες γράφοντας το σενάριο, μετά στις προβολές και ύστερα ξανά από την αρχή», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Στιβ Κροφτ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οικογενειακό Πάσχα για Ελένη Ράντου, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Νικολέττα
Go Fun 12.04.26

Οικογενειακό Πάσχα για Ελένη Ράντου, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Νικολέττα - «Μακάρι η ζωή να νικά πάντα τον θάνατο!»

Η νύχτα της Ανάστασης αποτέλεσε την ιδανική αφορμή για μια σπάνια και τρυφερή δημόσια ματιά στην οικογενειακή ευτυχία της Ελένης Ράντου και του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περιοχή που αποκλείουν στον Περσικό – «Τα πλοία θα αναχαιτίζονται και θα καταλαμβάνονται»
Κόσμος 13.04.26

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περιοχή που αποκλείουν στον Περσικό – «Τα πλοία θα αναχαιτίζονται και θα καταλαμβάνονται»

«Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει τον ουδέτερο διάπλου μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς», αναφέρει η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση σε ένα σημείωμα προς τους ναυτικούς

Σύνταξη
Ο Λούκα Γκουαντανίνο στηρίζει τον Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
«Νέος και ευαίσθητος» 13.04.26

«Δεν μπορώ να το καταλάβω»: Ο Λούκα Γκουαντανίνο στο πλευρό του Τιμοτέ Σαλαμέ στα σχόλιά του για το μπαλέτο και την όπερα

Έχει περάσει κάτι περισσότερο από έναν μήνα από τότε που το Τιμοτέ Σαλαμέ τα «έβαλε» με την όπερα και το μπαλέτο, ωστόσο τα σχόλιά του συζητιούνται ακόμα

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μια χρονιά σε μια «ζαριά»
On Field 13.04.26

Μια χρονιά σε μια «ζαριά»

Η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει τα… ρέστα της στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν και η έκβαση της «μάχης» θα κρίνει πολλά για την επόμενη σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χορεύοντας στον Δούναβη: Η ήττα του Όρμπαν και ο νέος «παίκτης» που περνά από τα ραντάρ της ΕΕ
Ασκήσεις ισορροπίας 13.04.26

Χορεύοντας στον Δούναβη: Ο χαμένος των εκλογών Όρμπαν και τα ραντάρ της ΕΕ στον Μαγιάρ

Η κυβέρνηση Όρμπαν παραδίδει τη σκυτάλη στον νικητή των εκλογών Πέτερ Μαγιάρ που δεσμεύεται να αποκαταστήσει τις διαταραγμένες σχέσεις της Ουγγαρίας με την ΕΕ. Αλλά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη καταλάβει πώς σκοπεύει να κυβερνήσει… Μέχρι τότε, θα βρίσκεται υπό στενή εποπτεία προτού αποδεσμεύσουν τα δισεκατομμύρια των παγωμένων κονδυλίων με προορισμό τη Βουδαπέστη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγοραστική δύναμη: Όταν ο μέσος κάτοικος της ΕΕ αγοράζει «100» στην Ελλάδα αγοράζουμε «68»
Επίπεδο διαβίωσης 13.04.26

Όταν ο μέσος κάτοικος της ΕΕ αγοράζει «100», στην Ελλάδα αγοράζουμε «68» - Αθήνα και Σόφια «ξύνουν» τον πάτο του βαρελιού

Στην ουρά με τις χώρες που έχουν το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αγοραστική δύναμη η Ελλάδα. Το ανησυχητικό όμως δεν είναι μόνο το χαμηλό νούμερο, αλλά η απόκλιση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραγωδία στους Παξούς: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας – Κανείς δεν φορούσε κράνος
Ελλάδα 13.04.26

Νέα στοιχεία για το τροχαίο στους Παξούς: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας – Κανείς δεν φορούσε κράνος

Ο 15χρονος οδηγός και ο 17χρονος συνοδηγός δεν φορούσαν κράνος, με αποτέλεσμα ο πρώτος να χάσει τη ζωή του και ο δεύτερος να τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο, ανήμερα του Πάσχα στους Παξούς.

Σύνταξη
Pierrakakis Heads to Washington for IMF and G7 Talks
English edition 13.04.26

Pierrakakis Heads to Washington for IMF and G7 Talks

Kyriakos Pierrakakis is in Washington for the IMF–World Bank Spring Meetings and his first in-person G7 sessions as Eurogroup President, holding key talks with global financial leaders and taking part in discussions on global economic uncertainty

Σύνταξη
Επιζώσα του Έπσταϊν προς Μελάνια Τραμπ: «Ίσως ήρθε η ώρα να καταθέσετε κι εσύ και ο σύζυγός σου»
Βίντεο 13.04.26

Επιζώσα του Έπσταϊν προς Μελάνια Τραμπ: «Ίσως ήρθε η ώρα να καταθέσετε κι εσύ και ο σύζυγός σου»

«Θέλεις τα κορίτσια να καταθέσουν ενόρκως. Δυστυχώς, πολλά από τα κορίτσια που κατέθεσαν έχουν πεθάνει», είπε μεταξύ άλλων η Τζουλιέτ Μπράιαντ απευθυνόμενη στη Μελάνια Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέα Αριστερά: Η πτώση του Όρμπαν δεν αρκεί – Δεν συνιστά προοδευτική στροφή η νίκη Μάγιαρ
Εκλογές Ουγγαρία 13.04.26

Νέα Αριστερά: Η πτώση του Όρμπαν δεν αρκεί – Δεν συνιστά προοδευτική στροφή η νίκη Μάγιαρ

Η Νέα Αριστερά τοποθετήθηκε για τη νίκη του Πίτερ Μάγιαρ έναντι του Βίκτορ Όρμπαν - «Η περίπτωση της Ουγγαρίας αναδεικνύει ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα», τονίζει

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν
Ελληνοτουρκικά 13.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν

Τα τριμερή σχήματα συνεργασίας «έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
Οι Ιρανοί και ο πόλεμος – Εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε ένα σκληρό καθεστώς και τις βόμβες ΗΠΑ και Ισραήλ
The New York Times 13.04.26

Οι Ιρανοί και ο πόλεμος – Εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε ένα σκληρό καθεστώς και τις βόμβες ΗΠΑ και Ισραήλ

Λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ο Ντόναλντ Τραμπ καλούσε τους Ιρανούς να εξεγερθούν, υποσχόμενος βοήθεια. Δύο μήνες μετά, οι Ιρανοί σκοτώνονται από βόμβες, οι υποδομές πλήττονται και η ελπίδα σβήνει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στάρμερ: Δηλώσεις κατά των πλατφορμών social media – Εξετάζει μέτρα για το «εθιστικό σκρολάρισμα» των νέων
Δείτε αναλυτικά 13.04.26

Δηλώσεις Στάρμερ κατά των πλατφορμών social media - Εξετάζει μέτρα για το «εθιστικό σκρολάρισμα» των νέων

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν σχεδιάσει αλγόριθμους προκειμένου να ενθαρρύνουν την εθιστική συμπεριφορά

Σύνταξη
Η εξομολόγηση του Ριτσάρλισον για την κατάθλιψη: «Πόσες φορές, ενώ οδηγούσα, σκέφτηκα να πέσω πάνω σε τοίχο»
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Η εξομολόγηση του Ριτσάρλισον για την κατάθλιψη: «Πόσες φορές, ενώ οδηγούσα, σκέφτηκα να πέσω πάνω σε τοίχο»

Ο Ριτσάρλισον σε μεγάλη του συνέντευξη στο France Football μίλησε για την δύσκολη περίοδο της κατάθλιψης, μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

Σύνταξη
Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, Νία Βαρντάλος, Μπίλι Ζέιν, Τζον Στάμος – Αυθεντικά ορθόδοξο Πάσχα για την ελίτ ομογένεια του Χόλιγουντ
«Χριστός Ανέστη» 13.04.26

Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, Νία Βαρντάλος, Μπίλι Ζέιν, Τζον Στάμος – Αυθεντικά ορθόδοξο Πάσχα για την ελίτ ομογένεια του Χόλιγουντ

Ρίτα Γουίλσον, Τζον Στάμος και όλη η ελληνική παροικία του Χόλιγουντ στο κάλεσμα της παράδοσης από τη Νία Βαρντάλος

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

