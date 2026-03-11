Η Νικόλ Κίντμαν μιλά για πρώτη φορά σχετικά με το διαζύγιο της από τον Κιθ Έρμπαν – «Παραμένουμε οικογένεια»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Νικόλ Κίντμαν μίλησε για το ταραχώδες 2025, χρονιά που το όνομα της απασχόλησε ιδιαιτέρως τον Τύπο, επειδή υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Κιθ Έρμπαν, μετά από 19 χρόνια γάμου.

Η θρυλική ηθοποιός παραδέχτηκε στο Variety, ότι αυτό το βαθιά προσωπικό ζήτημα την ανάγκασε να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Είχα άλλα πράγματα να κάνω. Ήμουν στον κόσμο μου», είπε η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Scarpetta», που κυκλοφορεί στο Prime Video.

Υπενθυμίζεται ότι τα έγγραφα κατατέθηκαν τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους.

2006

Η Νικόλ Κίντμαν, η οποία έχει αποκτήσει δύο κόρες με τον Κιθ Έρμπαν, δήλωσε επίσης ότι προτεραιότητά της είναι να διατηρήσει την οικογένειά της ενωμένη.

«Πάντα προχωράω. Είμαι ευγνώμων για την οικογένειά μου και για το ότι παραμένουμε το ίδιο. Αυτό είναι όλο. Για όλα τα άλλα δεν μιλάω από σεβασμό», είπε. «Παραμένω στη θέση του ‘Είμαστε μια οικογένεια’ και αυτό θα συνεχίσουμε να είμαστε. Οι όμορφες κόρες μου, τα αγγελούδια μου, που ξαφνικά έγιναν γυναίκες».

Ο Έρμπαν και η Κίντμαν παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2006, αφού γνωρίστηκαν στο γκαλά G’Day USA στο Λος Άντζελες. Έγιναν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ζευγάρια του Χόλιγουντ για δεκαετίες, με τον Έρμπαν να παρευρίσκεται συχνά σε διάφορες εκδηλώσεις της Κίντμαν, και την ηθοποιό να παρευρίσκεται αντίστοιχα στις συναυλίες και τις τελετές απονομής μουσικών βραβείων του καλλιτέχνη της country.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του γάμου τους, ο Έρμπαν μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης με πρωτοβουλία της συζύγου του. Τα επόμενα χρόνια, ο μουσικός αναγνώρισε δημοσίως το πόσο τον βοήθησε η Κίντμαν στο να βρει και πάλι το δρόμο της νηφαλιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, όταν η Κίντμαν βραβεύτηκε με το AFI Lifetime Achievement Award το 2024, ο Έρμπαν υποστήριξε στην ομιλία του ότι η ηθοποιός συνέβαλε στο να πάρει η ζωή του μια διαφορετική τροπή – προς το καλύτερο.

Ο χωρισμός

Σύμφωνα με το περιοδικό People στην αίτηση διαζυγίου που υπέβαλε η Κίντμαν, αναφερόταν ότι το πρώην ζευγάρι «αντιμετώπιζε δυσκολίες και αγεφύρωτες διαφορές» που την οδήγησαν να «κινήσει διαδικασία διαζυγίου».

Το ζευγάρι είχε ήδη καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο διανομής των προσωπικών τους αντικειμένων, όπως ανέφερε το περιοδικό.

Η Κίντμαν και ο Έρμπαν κατέληξαν σε συμβιβασμό και οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους στις 6 Ιανουαρίου: στην Κίντμαν παραχωρήθηκε η επιμέλεια των κοριτσιών τους στην κατοικία της στο Νάσβιλ, ενώ και οι δύο γονείς συμφώνησαν να αναλάβουν από κοινού την ευθύνη για σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τη μελλοντική ζωή των παιδιών τους.

*Με πληροφορίες από: People | Variety