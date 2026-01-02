Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά
Η Νικόλ Κίντμαν γιόρτασε την έλευση του νέου έτους με τις κόρες της στην Αυστραλία, έπειτα από μια χρονιά που σημαδεύτηκε από το διαζύγιο της με τον Κιθ Έρμπαν.
- Ιράν: Η Τεχεράνη απαντά στις απειλές Τραμπ – Τον προειδοποιεί να μην περάσει την «κόκκινη γραμμή»
- Σκηνοθέτησε τη δολοφονία της φίλης της με σπέρμα από οίκο ανοχής - Η ιστορία πίσω από το Angi του Netflix
- ΣΥΡΙΖΑ: Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών βήμα υπονόμευσης των δημόσιων σχολείων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη
- Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό 23χρονο
Η Νικόλ Κίντμαν είναι αισιόδοξη για το μέλλον, παρά τις επίπονες αλλαγές που συνέβησαν το περασμένο έτος, όπως το διαζύγιό της από τον Κιθ Έρμπαν μετά από δύο δεκαετίες γάμου.
Την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, η Κίντμαν γιόρτασε την έλευση του νέου έτους δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στο Instagram Stories, η οποία φαίνεται να τραβήχτηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και στην οποία εμφανίζεται μαζί με τις κόρες της, την 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και την 15χρονη Φέιθ Μάργκαρετ.
«Ανυπομονώ για το 2026», έγραψε η Κίντμαν πάνω από την εικόνα.
«Αισθάνεται ευλογημένη»
Σύμφωνα με το περιοδικό People, η Νικόλ Κίντμαν βρέθηκε στην Αυστραλία με τις δύο κόρες της για να γιορτάσει τα Χριστούγεννα στην πατρίδα της, όπως αποκάλυψε μια ανώνυμη πηγή από το περιβάλλον της ηθοποιού.
«Η Νικόλ και τα κορίτσια είναι στην Αυστραλία για τα Χριστούγεννα. Αυτό ήταν το μόνο που ήθελε μετά από μια τόσο ταραχώδη περίοδο», είπε η πηγή. «Ήθελε απλώς να γιορτάσει τα Χριστούγεννα στην πατρίδα της. Είναι πολύ ενθουσιασμένη».
Οι διακοπές στην Αυστραλία, έρχονται μόλις λίγους μήνες μετά την υποβολή αίτησης διαζυγίου από τον Κιθ Έρμπαν στις 30 Σεπτεμβρίου, λόγω «αγεφύρωτων διαφορών».
Η ανώνυμη πηγή υποστήριξε επίσης μιλώντας στο περιοδικό People ότι η σταρ «βλέπει με θετικό τρόπο τη ζωή και επικεντρώνεται σε πράγματα για τα οποία είναι ευγνώμων. Και είναι τόσα πολλά! Αισθάνεται ευλογημένη».
*Με πληροφορίες από: People
- Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιοι είμαστε – Μεγάλη νίκη για τους φιλάθλους μας»
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 03.01.2026]
- Αταμάν: «Συγχαρητήρια στον Βεζένκοφ, εμείς παίξαμε χωρίς πάουερ φόργουορντ»
- Ο ανασχηματισμός στην Ουκρανία συνεχίζεται – Νέος υπουργός Άμυνας, ποιος παίρνει την θέση του Μπουντανόφ
- Ο Ολυμπιακός έφτασε τις 10 σερί νίκες κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Euroleague
- Διμέτωπο με Μητσοτάκη και Βελόπουλο ανοίγει το ΠΑΣΟΚ – Ο λαός αξίζει πολύ καλύτερα από μια συμπαιγνία μεταξύ τους
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός επί του Παναθηναϊκού (pic)
- Φοιτητές: «Μας σπρώχνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια» – Οι σύλλογοι αντιδρούν στις διαγραφές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις