Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά

Η Νικόλ Κίντμαν είναι αισιόδοξη για το μέλλον, παρά τις επίπονες αλλαγές που συνέβησαν το περασμένο έτος, όπως το διαζύγιό της από τον Κιθ Έρμπαν μετά από δύο δεκαετίες γάμου.

Την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, η Κίντμαν γιόρτασε την έλευση του νέου έτους δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στο Instagram Stories, η οποία φαίνεται να τραβήχτηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και στην οποία εμφανίζεται μαζί με τις κόρες της, την 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και την 15χρονη Φέιθ Μάργκαρετ.

«Ανυπομονώ για το 2026», έγραψε η Κίντμαν πάνω από την εικόνα.

«Αισθάνεται ευλογημένη»

Σύμφωνα με το περιοδικό People, η Νικόλ Κίντμαν βρέθηκε στην Αυστραλία με τις δύο κόρες της για να γιορτάσει τα Χριστούγεννα στην πατρίδα της, όπως αποκάλυψε μια ανώνυμη πηγή από το περιβάλλον της ηθοποιού.

«Η Νικόλ και τα κορίτσια είναι στην Αυστραλία για τα Χριστούγεννα. Αυτό ήταν το μόνο που ήθελε μετά από μια τόσο ταραχώδη περίοδο», είπε η πηγή. «Ήθελε απλώς να γιορτάσει τα Χριστούγεννα στην πατρίδα της. Είναι πολύ ενθουσιασμένη».

Οι διακοπές στην Αυστραλία, έρχονται μόλις λίγους μήνες μετά την υποβολή αίτησης διαζυγίου από τον Κιθ Έρμπαν στις 30 Σεπτεμβρίου, λόγω «αγεφύρωτων διαφορών».

Η ανώνυμη πηγή υποστήριξε επίσης μιλώντας στο περιοδικό People ότι η σταρ «βλέπει με θετικό τρόπο τη ζωή και επικεντρώνεται σε πράγματα για τα οποία είναι ευγνώμων. Και είναι τόσα πολλά! Αισθάνεται ευλογημένη».

*Με πληροφορίες από: People